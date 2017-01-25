Новости Кыргызстана

Государственная ипотечная компания Кыргызстана упростила условия получения кредита для индивидуального строительства жилья.

Об этом 3 февраля сообщила пресс-служба президента.

Об этом 3 февраля сообщила пресс-служба президента.

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев подписал Кодекс Кыргызской Республики о проступках.

Госкомитет национальной безопасности задержал гражданина Кыргызстана, которого подозревают в финансировании террористов.

Совет директоров ОАО "Кыргызтелеком" избрал Нурлана Мадаминова председателем правления - президентом компании.

в аппарате Президента Кыргызской Республики.



В Бишкеке 1 февраля прошел республиканский фестиваль традиционного ушу «Рождение дракона».

В ДТП в Москве пострадал кыргызстанец, погибли три гражданина России, три узбекистанца и два таджикистанца.

прокуратура Стамбула включила университет "Ататюрк-Алатоо" в список организаций, распространяющих террористические идеи.

Верховный суд КР ответил на возражения Комитета ООН по правам человека по делу осуждённого на пожизненное заключение Азимжана Аскарова, сообщает 30 января Sputnik.

Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на пресс-секретаря В.Путина Дмитрия Пескова.

По Кыргызстану в феврале 2017 года средняя месячная температура воздуха ожидается около климатической нормы. Самые низкие значения температуры воздуха ожидаются во второй декаде месяца. Об этом сообщает Кыргызгидромет.

Соглашение между Россией и Кыргызстаном о статусе и условиях пребывания объединённой российской военной базы в Кыргызстане, подписанное в 2012 году, вступило в силу 29 января 2017 года.

Благодаря поправкам в Конституцию Кыргызстан выходит из унизительной ситуации, когда внешние силы могли навязывать республике неприемлемые нормы. Об этом 27 января заявил президент Алмазбек Атамбаев.

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев подписал новый вариант Конституции. Церемония состоялась 27 января.

ГКНБ Кыргызстана подводит предварительные итоги проверки информации о грузе потерпевшего крушение "Боинга - 747".

В Национальной академии наук Кыргызстана 26 января презентовали онлайн-каталог 401 тысячи страниц оцифрованных рукописных материалов.