Новости Кыргызстана

По Закону «О статусе столицы» Центризбирком КР должен назначить выборы мэра Бишкека не позднее десяти календарных дней со дня первой сессии вновь избранного городского кенеша.

Предприятию «Кумтор» в Кыргызстане выдали все необходимые разрешения и утвердили план горных работ на руднике на 2017 год. Об этом сообщила «Центерра Голд Инк.»

Об этом заявлено 30 декабря на первой сессии БГК.

Текст новой Конституции Кыргызстана, принятой на референдуме 11 декабря, опубликовали в номере газеты «Эркин-Тоо» за 30 декабря.

Президент США Барак Обама 29 декабря распорядился выслать из страны 35 российских дипломатов и ввести санкции против представителей разведки РФ, которые, по мнению Вашингтона, причастны к кибератакам во время американской президентской кампании в 2016 году. Об этом сообщили российские СМИ.

Бывшего руководителя аппарата президента Кыргызстана Данияра Нарымбаева выпустили из тюрьмы по системе условно-досрочного освобождения.

29 декабря президент России Владимир Путин ратифицировал соглашение с Кыргызстаном о сотрудничестве в сфере поставок нефти и нефтепродуктов, предусматривающее беспошлинные поставки сырья в КР.

Доступ к социальным гарантиям с 1 января 2017 года также получат приезжие из Беларуси, Армении и Казахстана.

Пять граждан Кыргызстана год назад ограбили обменное бюро в Дубаи, их осудили на три года тюрьмы. Об этом пишет центральная эмиратская газета The National.

Президент наградил трех кыргызстанцев медалями «Данк».

Алмазбек Атамбаев подписал закон «О внесении изменений в Конституцию Кыргызской Республики», принятый референдумом 11 декабря 2016 года.

поедут два депутата парламента Кыргызстана.

Инициативная группа горожан собрала более 30 тысяч подписей против поправок, разрешающих государству изымать земельные участки для общественных нужд.

Государственная регистрационная служба показала образцы новых биометрических паспортов.

Председатель коллегии ЕЭК Тигран Саркисян по итогам заседания Высшего Евразийского экономического совета в узком составе сообщил журналистам, что кыргызская сторона подписала новую редакцию Таможенного кодекса ЕАЭС.

Президент Алмазбек Атамбаев подписал закон «О внесении изменения в конституционный закон Кыргызской Республики «О статусе судей Кыргызской Республики». Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Генеральная прокуратура Кыргызстана возбудила уголовное дело в отношении экс-генерального прокурора, а ныне депутата парламента Аиды Саляновой по статьям «Злоупотребление должностным положением» УК КР. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

Бишкекская территориальная избирательная комиссия подвела итоги выборов депутатов городского кенеша.

Понедельник, 26 декабря, объявлен в России днем общенационального траура. Такое решение в связи с авиакатастрофой, произошедшей ранним утром 25 декабря над Чёрным морем, было принято президентом Владимиром Путиным.

А.Атамбаев выразил соболезнования президенту России В.Путину в связи с крушением самолета Минобороны РФ в районе Сочи.

Алмазбек Атамбаев поздравил команду «Азия MIX» с победой в Высшей лиге КВН.

