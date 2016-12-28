Новости Кыргызстана

|Новости
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Шанс есть всегда!
На 17-м Фестивале снежной скульптуры (Новосибирск) команда из Кыргызстана стала третьей. Об этом сообщают российские СМИ.Подробнее...
2017-й объявлен в Кыргызстане Годом нравственности, воспитания и культуры
Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев подписал указ «Об объявлении 2017 года Годом нравственности, воспитания и культуры», сообщает его пресс-служба.Подробнее...
Среди задержанных по подозрению в теракте в Измире граждан КР нет
Об этом сообщила на своей странице в Facebook пресс-секретарь МИД КР Айымкан Кулукеева.Подробнее...
на свободу - по УДО
В Кыргызстане вышли на свободу осужденные ранее экс–руководитель аппарата президента, бывший генпрокурор и госсоветник.Подробнее...
Как отразится на Кыргызстане ситуация в Сирии?
«Военные действия на территории Сирии будут влиять и на Кыргызстан», - сообщил на встрече с журналистами теолог Кадыр Маликов.Подробнее...
Ремонт на Токтогульской ГЭС завершен
Второй гидроагрегат Токтогульской ГЭС вновь в работе.Подробнее...
МИД Кыргызстана:
Информация о причастности кыргызстанца к теракту в Стамбуле не подтверждается.
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закон следует доработать
Президент Кыргызстана не подписал закон о защите лиц, сообщивших о коррупции.
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цена за газ в январе
Для населения Кыргызстана на январь установили тариф на природный газ в 14,48 сома за кубометр.
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Сменилось руководство ОДКБ
С 1 января 2017 года исполнение обязанностей генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) возложено на заместителя генсека ОДКБ Валерия Семерикова. Об этом сообщил сайт организации.
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выборы мэра Бишкека назначены на 11 января
На пост градоначальника претендуют и.о. мэра Албек Ибраимов и бывший заместитель министра чрезвычайных ситуаций Нурдин Абдылдаев.
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прогноз погоды на январь
По Кыргызстану в январе 2017 года средняя месячная температура воздуха ожидается около климатической нормы. Об этом сообщает Кыргызгидромет.
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ЦИК назначит выборы мэра Бишкека
По Закону «О статусе столицы» Центризбирком КР должен назначить выборы мэра Бишкека не позднее десяти календарных дней со дня первой сессии вновь избранного городского кенеша.Подробнее...
Канатбек Музуралиев стал председателем Бишкекского горкенеша
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«Кумтор» получил все разрешения для работы в 2017 году
Предприятию «Кумтор» в Кыргызстане выдали все необходимые разрешения и утвердили план горных работ на руднике на 2017 год. Об этом сообщила «Центерра Голд Инк.»Подробнее...
в БГК определились с лидерами фракций и подписали коалиционное соглашение
Об этом заявлено 30 декабря на первой сессии БГК.Подробнее...
опубликован текст новой Конституции КР
Текст новой Конституции Кыргызстана, принятой на референдуме 11 декабря, опубликовали в номере газеты «Эркин-Тоо» за 30 декабря.Подробнее...
США высылают 35 российских дипломатов
Президент США Барак Обама 29 декабря распорядился выслать из страны 35 российских дипломатов и ввести санкции против представителей разведки РФ, которые, по мнению Вашингтона, причастны к кибератакам во время американской президентской кампании в 2016 году. Об этом сообщили российские СМИ.Подробнее...
Экс-глава аппарата президента Кыргызстана Данияр Нарымбаев вышел на свободу
Бывшего руководителя аппарата президента Кыргызстана Данияра Нарымбаева выпустили из тюрьмы по системе условно-досрочного освобождения.Подробнее...
Президент России подписал закон о беспошлинных поставках нефтепродуктов в Кыргызстан
29 декабря президент России Владимир Путин ратифицировал соглашение с Кыргызстаном о сотрудничестве в сфере поставок нефти и нефтепродуктов, предусматривающее беспошлинные поставки сырья в КР.Подробнее...
в Бишкеке состоялась Президентская новогодняя ёлка для детей
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кыргызстанцы получат доступ к обязательному медстрахованию в России
Доступ к социальным гарантиям с 1 января 2017 года также получат приезжие из Беларуси, Армении и Казахстана.Подробнее...
кыргызстанцы осуждены в Дубаи
Пять граждан Кыргызстана год назад ограбили обменное бюро в Дубаи, их осудили на три года тюрьмы. Об этом пишет центральная эмиратская газета The National.Подробнее...
стойкие духом
Президент наградил трех кыргызстанцев медалями «Данк».Подробнее...
президент Кыргызстана утвердил новую конституцию
Алмазбек Атамбаев подписал закон «О внесении изменений в Конституцию Кыргызской Республики», принятый референдумом 11 декабря 2016 года.Подробнее...
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Новости Кыргызстана
НАД ДЕПУТАТОМ САЛЯНОВОЙ СГУЩАЮТСЯ ТУЧИ...
Подробнее... 6 комментариев
ХОРОШО БЫТЬ ДЕПУТАТОМ… ЕЩЁ ЛУЧШЕ - ЕГО РОДНЁЙ
богатые слуги
бедного народа
ПРОРЕКТОРА ОШТРАФОВАЛИ, РЕКТОРА ПОРУГАЛИ…
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Без малого год просидел под стражей бывший проректор КНУ имени Баласагына Нурзак Асанбеков. Обвинялся он, напомним, в целом "букете" преступлений.
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НАШЕЙ ЭКОЛОГИИ ВРЕДЯТ ВЛАСТИ И КИТАЙЦЫ
Барс является регулятором, ядром экосистемы. Барс - он как директор на заводе или фабрике. Если его не станет, то всё предприятие постепенно развалится.
Новый год: немецкая забава на весь мир
Каждый год 31 декабря мы с друзьями… Нет, не ходим в баню. Мы, как и все кыргызстанцы, наряжаем ёлку, выбираем подарки, готовим оливье и покупаем мандарины. Так надо, традиция же! И никто даже не задумывается, а почему, собственно, надо? Почему именно ель? Почему в декабре? Откуда он вообще взялся, этот Новый год?
О чём мечтают дети, встречая Новый год?
В новогоднюю ночь все дети загадывают желания. Ведь они ещё верят в сказку. Чтобы узнать, о чём они мечтают, мы провели детский опрос.
ПОБОЛЬШЕ НАГАДИТЬ НА ПРОЩАНИЕ…
телефонный террорист встретит новый год в камере СИЗО
ДУРДОМ
украинцы решили провести обыск у Путина
КРУШЕНИЕ, ПОХОЖЕЕ НА ТЕРАКТ
скорбим вместе с Россией
БОГАТЫЕ СЛУГИ БЕДНОГО НАРОДА
где находятся?
ТУРЦИЯ СТАНОВИТСЯ ОПАСНОЙ
Особенно для кыргызстанцев с большими деньгами.
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