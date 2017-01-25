Новости Кыргызстана

Благодаря поправкам в Конституцию Кыргызстан выходит из унизительной ситуации, когда внешние силы могли навязывать республике неприемлемые нормы. Об этом 27 января заявил президент Алмазбек Атамбаев.

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев подписал новый вариант Конституции. Церемония состоялась 27 января.

ГКНБ Кыргызстана подводит предварительные итоги проверки информации о грузе потерпевшего крушение "Боинга - 747".

В Национальной академии наук Кыргызстана 26 января презентовали онлайн-каталог 401 тысячи страниц оцифрованных рукописных материалов.

Командующим назначен Э.Тердикбаев.



Об этом 25 января сообщил отдел по связям с общественностью и СМИ Госкомитета нацбезопасности КР.

Работы на месте крушения «Боинга-747» под Бишкеком закончены.

можно возить товары из Кыргызстана через Казахстан.

Члены НПО пытались помешать следственным действиям.

Межгосударственный авиационный комитет в ближайшее время предоставит всю информацию по крушению самолёта «Боинг-747» на дачный поселок вблизи Бишкека.

24 января выездная коллегия Чуйского областного суда Кыргызстана огласила вердикт по делу правозащитника Азимжана Аскарова. Суд посчитал его виновным по всем ранее предъявленным обвинениям.

В Кыргызстане подписан закон, запрещающий мат и распитие алкоголя в общественных местах.

Часть обломков самолета направят для исследования в США.

Получивший 45 процентов ожогов тела при крушении «Боинга-747» мужчина скончался.

В странах ЕАЭС стали пить в три раза больше молока из Кыргызстана.

Поисковые работы на месте крушения самолёта Boeing 747 завершены, точное число погибших — 38, сообщил министр чрезвычайных ситуаций Кыргызстана Кубатбек Боронов на пресс-конференции 19 января.

В грузовом самолёте «Боинг-747», упавшем 16 января вблизи международного аэропорта «Манас», не было груза, предназначенного для Кыргызстана.

Чёрные ящики потерпевшего крушение в Кыргызстане турецкого транспортного самолёта «Боинг-747» отправили 19 января в 7.30 в Москву для расшифровки.

На специальный счёт МЧС продолжают поступать деньги.

В числе 17 погибших детей оказались 4 ученика Атбашинской средней школы-гимназии в селе Манас Сокулукского района.

В результате крушения самолёта в семье Рахмановых погибли беременная 23-летняя Венера и два ее сына.

Эксперты Межгосударственного авиационного комитета (МАК) приступили к работе на месте крушения грузового самолета "Боинг-747" на участке Дача СУ Чуйской области Кыргызстана.

Жители Бишкека собрали более 9 тонн гумпомощи для пострадавших в результате авиакатастрофы.