Новости Кыргызстана

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митинг-реквием в честь освобождения Ленинграда от блокады прошел в Бишкеке
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Кыргызстан больше не будет унижаться
Благодаря поправкам в Конституцию Кыргызстан выходит из унизительной ситуации, когда внешние силы могли навязывать республике неприемлемые нормы. Об этом 27 января заявил президент Алмазбек Атамбаев.Подробнее...
президент Кыргызстана подписал новую Конституцию страны
Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев подписал новый вариант Конституции. Церемония состоялась 27 января.Подробнее...
Что вёз разбившийся Боинг?
ГКНБ Кыргызстана подводит предварительные итоги проверки информации о грузе потерпевшего крушение "Боинга - 747".Подробнее...
президент Атамбаев встретился с родственниками погибших в результате авиакатастрофы грузового самолета "Боинг-747"
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история и культура Кыргызстана - в открытом доступе
В Национальной академии наук Кыргызстана 26 января презентовали онлайн-каталог 401 тысячи страниц оцифрованных рукописных материалов.Подробнее...
в Вооружённых силах Кыргызстана образованы Сухопутные войска
Командующим назначен Э.Тердикбаев.
канал поставки фальшливых долларов для террористов пресечен в Кыргызстане
Об этом 25 января сообщил отдел по связям с общественностью и СМИ Госкомитета нацбезопасности КР.Подробнее...
эксперты МАК - о расследовании крушения «Боинга-747»
Работы на месте крушения «Боинга-747» под Бишкеком закончены.Подробнее...
любым транспортом
можно возить товары из Кыргызстана через Казахстан.Подробнее...
в Кыргызстане задержан член "Хизб ут-Тахрира"
Члены НПО пытались помешать следственным действиям.Подробнее...
МАК заканчивает расследование авиакатастрофы под Бишкеком
Межгосударственный авиационный комитет в ближайшее время предоставит всю информацию по крушению самолёта «Боинг-747» на дачный поселок вблизи Бишкека.Подробнее...
пожизненный срок оставлен в силе
24 января выездная коллегия Чуйского областного суда Кыргызстана огласила вердикт по делу правозащитника Азимжана Аскарова. Суд посчитал его виновным по всем ранее предъявленным обвинениям.Подробнее...
за мат и алкоголь накажут
В Кыргызстане подписан закон, запрещающий мат и распитие алкоголя в общественных местах.Подробнее...
чёрные ящики разбившегося под Бишкеком самолёта расшифрованы
Часть обломков самолета направят для исследования в США.Подробнее...
39-я жертва авиакатастрофы
Получивший 45 процентов ожогов тела при крушении «Боинга-747» мужчина скончался.Подробнее...
животноводство в Кыргызстане развивается благодаря ЕАЭС
В странах ЕАЭС стали пить в три раза больше молока из Кыргызстана.Подробнее...
поисковые работы на месте авиакатастрофы под Бишкеком завершены
Поисковые работы на месте крушения самолёта Boeing 747 завершены, точное число погибших — 38, сообщил министр чрезвычайных ситуаций Кыргызстана Кубатбек Боронов на пресс-конференции 19 января.Подробнее...
Международный аэропорт "Манас" сообщает:
В грузовом самолёте «Боинг-747», упавшем 16 января вблизи международного аэропорта «Манас», не было груза, предназначенного для Кыргызстана.Подробнее...
чёрные ящики отправили в Москву
Чёрные ящики потерпевшего крушение в Кыргызстане турецкого транспортного самолёта «Боинг-747» отправили 19 января в 7.30 в Москву для расшифровки.Подробнее...
спецсчёт для пострадавших в авиакатастрофе
На специальный счёт МЧС продолжают поступать деньги.Подробнее...
дети плакали, когда узнали о погибших в авиакатастрофе одноклассниках
В числе 17 погибших детей оказались 4 ученика Атбашинской средней школы-гимназии в селе Манас Сокулукского района.Подробнее...
"Жертвы Боинга":
В результате крушения самолёта в семье Рахмановых погибли беременная 23-летняя Венера и два ее сына.Подробнее...
эксперты приступили к расследованию авиакатастрофы
Эксперты Межгосударственного авиационного комитета (МАК) приступили к работе на месте крушения грузового самолета "Боинг-747" на участке Дача СУ Чуйской области Кыргызстана.Подробнее...
общая беда
Жители Бишкека собрали более 9 тонн гумпомощи для пострадавших в результате авиакатастрофы.Подробнее...
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Новости Кыргызстана
США ОСТАВЯТ МИР В ПОКОЕ
Неужели?
Это, пожалуй, самое важное,
что прозвучало на церемонии инаугурации Дональда Трампа.
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план нападения Обамы на Россию
Стивен Коэн (на фото), американский историк и политолог, выступил по американскому ТВ с комментарием, которому в Интернете дали заголовок: "США готовились к нанесению масштабного удара по России".
2017 год: звёзды обещают передышку - Кыргызстану, но не кыргызским политикам
астропрогноз
политический
Кому на предстоящих президентских выборах светит удача, а кому лучше своих коней попридержать?
Электрический стул, иголки под ногти, пакет на голову… Правда или вымысел?
Омбудсмен Кыргызстана взбудоражил общественность описанием пыток, которыми чекисты якобы подвергали экс-депутата и его подельника, обвиняемых в связях с террористами.
КОММЕРЧЕСКИЕ ТАЙНЫ АППАРАТА ПРЕЗИДЕНТА
богатые слуги
бедного народа
КАТАСТРОФА
В страшной авиакатастрофе вблизи аэропорта "Манас" погибли не только члены экипажа грузового самолёта, но и жители дачного посёлка, многие из которых мирно спали.
VIP-ЗЭКИ ВЫШЛИ НА СВОБОДУ
Трое бывших бакиевских чиновников, осуждённых по уголовному делу о событиях 7 апреля 2010 года, получили условно-досрочное освобождение.
ОПГ "Жорго-такси"
Доскакались!
ТЕЛО И ДЕЛО УМЕРШЕЙ БАПТИСТКИ
Обвиняемыми по этому уголовному делу проходят пятеро человек. Однако судят из них только троих. Как так? Ведь не втроём же эти сельские мужики закапывали и выкапывали тело несчастной Каныгуль Сатыбалдиевой! Участвовала в этом бесчинстве ТОЛПА.
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