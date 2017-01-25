Новости Кыргызстана

В Национальной академии наук Кыргызстана 26 января презентовали онлайн-каталог 401 тысячи страниц оцифрованных рукописных материалов.

Командующим назначен Э.Тердикбаев.



Об этом 25 января сообщил отдел по связям с общественностью и СМИ Госкомитета нацбезопасности КР.

Работы на месте крушения «Боинга-747» под Бишкеком закончены.

можно возить товары из Кыргызстана через Казахстан.

Члены НПО пытались помешать следственным действиям.

Межгосударственный авиационный комитет в ближайшее время предоставит всю информацию по крушению самолёта «Боинг-747» на дачный поселок вблизи Бишкека.

24 января выездная коллегия Чуйского областного суда Кыргызстана огласила вердикт по делу правозащитника Азимжана Аскарова. Суд посчитал его виновным по всем ранее предъявленным обвинениям.

В Кыргызстане подписан закон, запрещающий мат и распитие алкоголя в общественных местах.

Часть обломков самолета направят для исследования в США.

Получивший 45 процентов ожогов тела при крушении «Боинга-747» мужчина скончался.

В странах ЕАЭС стали пить в три раза больше молока из Кыргызстана.

Поисковые работы на месте крушения самолёта Boeing 747 завершены, точное число погибших — 38, сообщил министр чрезвычайных ситуаций Кыргызстана Кубатбек Боронов на пресс-конференции 19 января.

В грузовом самолёте «Боинг-747», упавшем 16 января вблизи международного аэропорта «Манас», не было груза, предназначенного для Кыргызстана.

Чёрные ящики потерпевшего крушение в Кыргызстане турецкого транспортного самолёта «Боинг-747» отправили 19 января в 7.30 в Москву для расшифровки.

На специальный счёт МЧС продолжают поступать деньги.

В числе 17 погибших детей оказались 4 ученика Атбашинской средней школы-гимназии в селе Манас Сокулукского района.

В результате крушения самолёта в семье Рахмановых погибли беременная 23-летняя Венера и два ее сына.

Эксперты Межгосударственного авиационного комитета (МАК) приступили к работе на месте крушения грузового самолета "Боинг-747" на участке Дача СУ Чуйской области Кыргызстана.

Жители Бишкека собрали более 9 тонн гумпомощи для пострадавших в результате авиакатастрофы.

Преподаватель медицинской академии Таттыгуль Дооталиева, комментируя авиакатастрофу "Боинга" на своей странице в "Фейсбуке", написала, что это "естественный отбор, чистка нации", указав, что погибшие приехали из южных регионов.

Государство окажет потерпевшим материальную помощь.

"Разбившийся Боинг-747 не кружил в полосе ожидания, экипаж сразу решил совершить посадку".

На месте авиакрушения в поселке Дачи СУ под Бишкеком 17 января работают спасатели МЧС и сотрудники МВД КР.