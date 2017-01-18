КАТАСТРОФА

Подробности ЧП в Кыргызстане 18.01.2017 12:14

16.01.2017

скорбная дата

В страшной авиакатастрофе вблизи аэропорта "Манас" погибли не только члены экипажа грузового самолёта, но и жители дачного посёлка, многие из которых мирно спали.



Чёрный понедельник, 16 января 2017 года, 7 часов 31 минута.



Самолёт "Боинг 747-400F" турецкой авиакомпании MyCargo Airlines (ACT Airlines), выполнявший рейс Гонконг-Стамбул, садился в Бишкеке на дозаправку. В аэропорту "Манас" воздушный грузовик стал заходить на посадку с востока на запад. Дальше произошло пока труднообъяснимое - самолёт не смог вписаться во взлётно-посадочную полосу, промчался над ней, фюзеляжем задел бетонное ограждение аэропорта и рухнул на расположенное с западной стороны от аэропорта село Дача-Суу. Прямо на жилые дома.



Потерпевший крушение самолёт буквально пропахал село, сметая всё на своём пути. Одни дома, разрушенные до основания, заживо похоронили под обломками всех своих обитателей - целые семьи. Из других домов, в которых рухнули стены и даже потолки, люди умудрялись выбираться. Бушевали пожары. Словом, в селе, жители которого уже привыкли, что прямо над их головами с рёвом пролетают самолёты, царил настоящий ад. Обломки "Боинга" разбросало в радиусе километра.



Родители прикрывали детей от падающих обломков своими телами… Пока один из маленьких жителей села Дача-Суу выходил тем ранним утром в соседний двор в туалет, на село рухнул самолёт. Вернулся мальчик, а у него больше нет ни дома, ни семьи. Другой ребёнок потерял всю свою семью, находясь в школе… И подобных трагических историй - десятки.



Почему всё это произошло? Искать ответ на этот вопрос будут сейчас десятки людей, в том числе на международном уровне. Мы же пока расскажем об обстоятельствах трагедии, известных к сегодняшнему дню.





ПОСЁЛОК



Официальный статус села Дача-Суу - дачно-садовое товарищество. Оно было создано в 1986 году - для сотрудников аэропорта "Манас" - и называлось "Аэрофлот", затем - "Авиатор". Всего на территории посёлка - 425 дачных участков. Некоторые дачи по-прежнему принадлежат авиаторам - например, у одного из них, находившегося в момент трагедии на дежурстве в аэропорту, погибла вся семья.



Но дачно-садовое товарищество "Аэрофлот" не избежало участи других дачных посёлков Кыргызстана - его стали заселять жители других регионов страны, перебирающиеся поближе к столице. И жили в посёлке, который стал называться Дача-Суу, уже постоянно, - кто купив дом, кто на правах квартиранта. В каждом доме жили по две семьи - от пяти до десяти человек, а где-то - и все пятнадцать.



Если взглянуть на карту или на фотоснимок этой местности из космоса, то отчётливо видно, что условная линия, тянущаяся вдоль взлётно-посадочной полосы, "чирком" задевает окраину села Дача-Суу. Прежде, насколько известно, никаких построек здесь не было. В октябре 2002 года при очень похожих обстоятельствах здесь потерпел крушение российский грузовой Ил-62 - он тоже при посадке не вписался в полосу, пробил забор, но никому вреда не причинил - сгорел в лесопосадке. Это ЧП уроком, похоже, никому не стало - где-то после 2005 года эту окраину посёлка начали застраивать - домами и мазанками. От конца взлётно-посадочной полосы до ближайшего жилого дома - всего лишь 900 метров.



Законно ли это? Позволительно ли селиться людям так близко к аэропорту? Первый вице-премьер КР Мухамметкалый Абулгазиев уже объявил журналистам, что по результатам расследования правительство, видимо, будет принимать решение о сносе посёлка: "О постоянном местожительстве здесь речи не должно быть".



ЭКИПАЖ



"Боингом" управляли четыре гражданина Турции. Трое погибли сразу, один пилот выжил и даже в шоковом состоянии бродил среди обломков… Скончался он уже в больнице, куда его доставили.



Экипаж, как сообщают турецкая сторона и турецкие СМИ, был опытнейшим - трое из четверых членов экипажа в прошлом были военными лётчиками. Командир судна Ибрагим Гюржан Диранджи служил в Афганистане в составе коалиционных сил. Дважды в воздухе он попадал в серьёзные переделки - один раз у самолёта оторвалась стойка шасси, в другой раз отказал двигатель - и каждый раз пилот Диранджи удачно сажал самолёт.



Второй пилот "Боинга" Казым Ондул был ветераном авиации, тоже военным лётчиком в звании бригадного генерала. Он тоже служил в 2009 году в Афганистане и получил высокую оценку от тогдашнего госсекретаря США Хиллари Клинтон.



Может быть, этим лётчикам был незнаком аэропорт "Манас"? Нет, по словам первого вице-премьера М. Абулгазиева, этот экипаж уже несколько раз совершал авиарейс Гонконг-Стамбул с дозаправкой в Бишкеке. Знал он и местность, и условия приземления. И как заявляет авиакомпания, которой принадлежал самолёт, перед выполнением 6-часового перелёта из Гонконга в Бишкек экипаж отдыхал 69 часов.



САМОЛЁТ И КОМПАНИЯ



Этот грузовой самолёт "Боинг 747-400F" совершил свой первый полёт в 2003 году - тогда он эксплуатировался авиакомпанией "Сингапурские авиалинии". Затем - в 2015 году - самолёт выкупили турки. Он стал принадлежать турецкой авиакомпании ACT Airlines под бортовым номером TC-MCL. Воздушный грузовик выполнял чартерные рейсы для разных авиакомпаний, включая Turkish Airlines.



Этот последний свой рейс "Боинг" тоже выполнял для "Турецких авиалиний" - Turkish Airlines взяла самолёт в так называемый "мокрый лизинг" - то есть арендовала воздушное судно вместе с экипажем и использовала его для выполнения собственных рейсов, в том числе рейса Гонконг-Бишкек-Стамбул.



На сей раз грузовой "Боинг" вёз в Стамбул различные "товары народного потребления" - в том числе электронику. Вес груза составил 85 тонн. Что, как утверждает турецкая сторона, не так уж много: грузоподъёмность самолёта - более 116 тонн.

Тот самый "Боинг".

Этот его последний фотоснимок сделан за 5 дней до катастрофы - 11 января 2017 г. в Нидерландах (фото из "Википедии").



(Уцелевшие после крушения самолёта товары - даже в том аду, который царил в селе Дача-Суу! - стали предметом вожделения для мародёров. Официально милиция зафиксировала один такой факт - 31-летний житель села, проживающий вблизи падения самолёта в доме, который не пострадал, шустро собирал коробки с товаром, выпавшие из разбившегося "Боинга", и складывал их во дворе своего дома. Мародёра милиция задержала, Сокулукский РОВД возбудил в отношении него уголовное дело по статье УК "Кража в значительном размере".)



Турецкая авиакомпания ACT Airlines с недавних пор стала называться MyCargo. Её флот состоял из восьми грузовых "боингов" (теперь осталось семь). 49 процентов этой компании принадлежит китайским инвесторам, 50,9 процента - турецкому бизнесмену Даалару Чизмеджи, ветерану и, можно сказать, легенде гражданской авиации Турции.



Любопытная деталь: сын Д. Чизмеджи - Явуз Чизмеджи, который тоже был акционером компании и её директором - сейчас сидит в тюрьме. Его имя связано с другой авиакатастрофой: в ноябре 2007 года возле аэропорта турецкого города Испарта рухнул пассажирский самолёт, все 49 пассажиров и семь членов экипажа погибли. Главным арендатором самолёта выступал Явуз Чизмеджи. Суд признал его виновным и приговорил к 11 годам и 8 месяцам заключения.



ТУМАН



В то роковое утро в аэропорту "Манас" (как и в Бишкеке) стоял сильный туман. Стал ли он главной причиной трагедии?



Накануне ночью, как сообщил журналистам вице-премьер М. Абулгазиев, посадку в аэропорту "Манас" совершили 11 пассажирских и грузовых самолётов - и ни для кого из них туман не стал помехой. По словам специалистов, разрешение на посадку самолёту даётся, если видимость превышает 300 метров. В момент, когда "Боинг" заходил на посадку, по данным "Кыргызаэронавигации", видимость в начале взлётно-посадочной полосы была 400 метров, в середине - 325 метров и в конце - 400 метров.



В любом случае решение о посадке принимает экипаж самолёта, которому диспетчер сообщает погодные условия в аэропорту. К примеру, накануне вечером, 15 января, самолёт, на котором возвращался из Китая президент Алмазбек Атамбаев, из-за сильного тумана не рискнул садиться в аэропорту "Манас" и совершил посадку в аэропорту в иссык-кульском селе Тамчи. У экипажа турецкого "Боинга" тоже была возможность отказаться от посадки в "Манасе" и увести самолёт в город Алматы, аэропорт которого, насколько известно, оборудован самой современной навигационной системой, которая позволяет сажать самолёты фактически вслепую. Но турки решили садиться…



Почему? По данным нашей редакции, в этой турецкой авиакомпании (как и во многих других частных компаниях) размер зарплаты пилотов напрямую зависит от расхода горючего. Чем меньше расход - тем выше зарплата. Уходить на запасной аэродром - значит сжигать лишний керосин. Меркантильные интересы отодвигают на второй план вопросы безопасности, что стало причиной уже многих авиакатастроф по всему миру.



Турецкий "Боинг" должен был зайти на посадку в 7 часов 20 минут утра. В последний раз экипаж вышел на связь в 7:16, запросил разрешение на посадку. Разрешение диспетчеры дали, но по истечении положенного времени экипаж не вышел на связь. В 7:20 в "Манасе" объявили тревогу, к месту посадки "Боинга" выехали аварийные службы. В 7:31 они были в селе Дача-Суу - рухнувший здесь самолёт уже горел.



В чём же промахнулся экипаж турецкого "Боинга"? Над этим сейчас ломают голову эксперты во всём мире.



Весьма оригинальную версию высказал бывший заместитель министра гражданской авиации СССР, заслуженный пилот Советского Союза Олег Смирнов. Он предположил, что самолёт мог не вписаться в посадочную полосу из-за неправильной установки атмосферного давления на высотомере - аэропорт "Манас" расположен на высоте 637 метров над уровнем моря, а Гонконг, откуда вылетел "Боинг", - на уровне моря. При посадке пилот должен был скорректировать показатели высотомера, чего он, возможно, не сделал.



Причины катастрофы будут сейчас выяснять многие официальные лица и организации. В Кыргызстане для этого создана правительственная комиссия во главе с первым вице-премьером М. Абулгазиевым. Прокуратура возбудила уголовное дело. В Кыргызстан прибыли два представителя авиакомпании ACT Airlines. Ожидается прибытие экспертов МАК - Межгосударственного авиационного комитета, которые займутся расшифровкой данных найденного "чёрного ящика" разбившегося "Боинга".



Между тем к утру 17 января в бишкекском морге завершилось опознание 37 тел погибших, в том числе трёх турецких лётчиков. Лишь утром на месте крушения "Боинга" поисковики МЧС нашли тело четвёртого члена экипажа. Таким образом, число погибших кыргызстанцев составило 34 человека.

13 выживших пострадавших находятся в больницах. Разрушены 23 дома.



Олег ЖУК







P.S. Свои соболезнования семьям погибших кыргызстанцев уже выразили президент Турции Реджеп Эрдоган, посольство Турции в Кыргызстане, а также турецкая авиакомпания, которой принадлежал потерпевший крушение самолёт. Но одними соболезнованиями всё ограничиться не должно. Турецкая сторона обязана компенсировать ущерб - как пострадавшим и близким погибших, так и Кыргызстану в целом.

Фото Табылды Кадырбекова (Sputnik) и ИА "24.kg".