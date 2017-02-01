И ПРИНЁС ТОГДА МАЛЬЧИШКА НОЖИК…

Подробности ЧП в Кыргызстане 01.02.2017 15:22

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Сразу несколько групповых драк школьников-старшеклассников в январе волной прокатились по Кыргызстану.

Есть пострадавшие. Есть погибшие…



Нарын



19 января около десяти часов ночи милиция и "скорая помощь" выехали в одно из сёл Кочкорского района Нарынской области. Групповая подростковая драка. С поножовщиной. Ранены двое десятиклассников местной школы.



Одного мальчишку врачам спасти не удалось. Умер на месте. Второй в тяжёлом состоянии доставлен в больницу. Ранен в живот. Нож, по словам главврача больницы, проник в желудок. Счастье подростка, что не успел потерять слишком много крови. Его прооперировали, и сейчас состояние пациента стабилизировалось.



Из-за чего случилась драка? Кто с кем дрался? Откуда у старшеклассников ножи?



Сестра парня, который убил одного и ранил другого товарища, рассказывает, что был он всегда в школе на хорошем счету. Формальный и неформальный лидер, президент школьного парламента.



Что не спасло его от пресловутого школьного рэкета.



Есть мнение, что вымогательству в школе подвергаются только слабые, затюканные дети, не умеющие за себя постоять. Оказывается, нет! Оказывается, школьник может быть спортсменом-активистом, пользоваться заслуженным авторитетом - и всё равно найдутся те, кто будет его избивать и тянуть из него деньги.



Задержанный за поножовщину подросток, рассказывает сестра, поначалу, как мог, пытался противостоять рэкету самостоятельно. Потом не выдержал и рассказал обо всём матери. Объявил, что в этой школе больше учиться не хочет. Хочет уйти в другую. Никуда его переводить мать не стала. Просто сходила в школу и попросила администрацию принять меры в отношении вымогателей.



Тем поздним январским вечером четверо старшеклассников пришли домой к школьному товарищу. Обманом выманили его на улицу. Завели обычный разговор насчёт денег. Словесная ссора переросла в драку. В ходе которой отчаявшийся подросток, не помня себя, сбегал домой за ножом…



Сейчас парень находится под стражей.



Но неужели взрослые не могли вовремя - и правильно! - отреагировать на эту ситуацию, ставшую для подростка невыносимой?! Неужели никто не смог разобраться с вымогателями, чтобы не доводить дело до такого трагического исхода?



- Для работы совместно с родителями мы вызываем их в школу, - говорит специалист методического отдела управления образования Нарынской области Жылдыз Капарова, - но они не приходят. Причина в том, что они не хотят слушать о своих детях плохое.



Это понятно. Слушать "гадости" про собственного ребёнка никому из родителей не хочется. Однако иногда всё же лучше набраться смелости и терпения и взглянуть правде в глаза, какой бы горькой она вам ни казалась. Лучше наказать сына-хулигана или школьного рэкетира. Лучше планомерно и целенаправленно вести с ним воспитательные беседы…



Чем хоронить его, шестнадцати-семнадцатилетнего, погибшего от ножа доведённого им же "до ручки" одноклассника.



Двумя неделями раньше, 2 января, ножевое ранение получил девятиклассник средней школы в той же Нарынской области. Правда, в Ат-Башинском районе.

16-летний односельчанин в драке ударил ножом школьника. Тот, к счастью, жив и лежит в больнице. А подробности драки расследует милиция.



Почти год назад там же, в Нарынской области, в одном из сёл Джумгальского района, ученик девятого класса застрелил своего друга из охотничьего ружья. Ружьё, естественно, было не его, а его отца, но находилось в свободном доступе. Висело на виду. И не было, между прочим, даже зарегистрировано.



Вот такая отцовская беспечность, стоившая жизни 15-летнему подростку.



Ош



В Араванском районе Ошской области поздним вечером 21 января между учениками школ произошла словесная перепалка, переросшая в драку и поножовщину.



Информацию о том, что в районную больницу поступили четверо парней, милиция получила около одиннадцати вечера. На место выехала следственно-оперативная группа. Собраны и переданы в следственный отдел первоначальные документы.



Милиция выяснила, что в тот день в школе проходил турнир по баскетболу среди учащихся 9-11 классов. Во время игры кто-то с кем-то поссорился.



Выяснять отношения подростки - жители соседних сёл - отправились вечером в поле. Массовая драка опять закончилась поножовщиной.



Милиция задержала местного одиннадцатиклассника, двоих учащихся лицея и взрослого недоросля-недоучку. А в больнице находятся тоже четверо пострадавших. Трое - с ножевыми ранениями, четвёртый с закрытой черепно-мозговой травмой.



Несколько ножей милиция изъяла у подростков в качестве вещественных доказательств.



Состояние школьников, пострадавших в результате драки с поножовщиной в Араванском районе, оценивается как удовлетворительное. Один из участников драки рассказал корреспонденту Turmush, что в тот вечер не собирался ни с кем драться, был дома и ужинал.



- Вдруг мне позвонил друг и сказал, что его приглашают встретиться ребята из соседнего села. Мы отправились вместе в село. В результате словесной перепалки произошла драка. Меня кто-то ударил сзади, я почувствовал сильный удар. После этого ничего не помню. Когда более-менее пришёл в сознание, то увидел, что нахожусь в больнице.



Очень похожие драки с применением ножей произошли в канун Нового года в Алайском районе Ошской области и в городе Балыкчи Иссык-Кульской области.



Оба инцидента закончились, увы, гибелью двоих парней.

Пострадавшие в араванской поножовщине.



Бишкек



- А ваши мальчики тоже на уроки с ножами ходят? - спрашиваю девятиклассников одной из бишкекских школ.



- Конечно. А почему только мальчики? Девочки тоже ножи носят.



- И девочки?! Зачем?



Мне рассказывают историю, как одна десятиклассница из очень приличной семьи однажды в столовой сильно напугала своих подруг, вытащив из кармана кнопочный нож, ловким нажатием пальца выбросив наружу лезвие и продемонстрировав, насколько оно острое.



Ножик девочке, по её словам, не только нужен, но буквально необходим. Без ножа в школу её… не пускают родители. Отец и мать растят из своей дочери настоящую леди, благородную даму, приятную во всех отношениях. После окончания школы намереваются отправить её за границу. И настаивают на том, чтобы она и сейчас уже вела себя достойно и не позорила родителей. Например, чтобы ела всегда, пользуясь ножом и вилкой. А с ножами в школьной столовой, как известно, напряжёнка.



- Котлету резать ножом - это, конечно, эффектно, - соглашаюсь с её подругами. - Но ведь когда ножик постоянно в кармане… Мало ли что может случиться! Вдруг она, к примеру, с кем-нибудь поругается. Кто-нибудь сильно её обидит. И она машинально полезет в карман за ножом…



- Берметка? Да что вы, никогда. Она на такое не способна. Вот мальчики - они могут.



И тут же я выслушиваю ещё несколько историй о том, как подростки, подравшись на перемене, пугали друг друга ножами.



Пока, к счастью, только пугали…



- Вы в курсе, что одноклассники вашего сына могут в карманах ножи таскать? - задаю вопрос матери семиклассника другой столичной школы.



- В курсе. Дамир тоже всегда с ножичком ходит.



- И вы так спокойно об этом говорите?!



- А что мне, волосы на голове рвать, о стенку биться? Да, он носит в школу нож. Мы с мужем ему не запрещаем. Ножик красивый, дорогой, коллекционный.



- Но в школе он ему зачем?



- Мало ли… Карандаш, допустим, починить.



Другая мать говорит, что до недавнего времени не подозревала, что её четырнадцатилетний ребёнок без ножа из дома не выходит. Когда узнала - пришла в ужас. Как узнала? В школу её вызвали. Инспектор по делам несовершеннолетних, находящийся постоянно в этой школе (у него там свой кабинет), изъял у парня "холодное оружие" и предъявил его родителям.



Этот молодой человек, как выяснилось, носит в школу нож отнюдь не для того, чтобы карандаши точить или "грамотно" обедать. Парня, оказывается, после уроков время от времени за углом школы подстерегают десятиклассники. Требуют "выкуп". Пару раз даже избили. Родителям он жаловаться не стал, но решил вооружиться.



- Я плачу: "О чём ты думаешь вообще?! - рассказывает мать мальчишки. - Ты понимаешь, чем всё это может закончиться? А если, не дай бог, кого-нибудь убьёшь?!". Отвечает, что убивать никого не собирается. Так, попугать. Если что, мол, ножик вытащит - глядишь, обидчики сами разбегутся.



Групповые драки подростков в Нарынской и Ошской областях вынудили зашевелиться и Бишкекское управление образования. Там провели экстренное совещание по вопросу профилактики правонарушений среди несовершеннолетних. В частности - групповых драк, особенно с применением ножей.



"Профильным органам поручено усилить профилактические мероприятия в школах города и с родительской общественностью. По итогам совещания решено заместителям глав по социальным вопросам и руководителям структурных подразделений провести ряд мероприятий профилактического характера, собрания с родителями, учащимися и педагогическим коллективом. Также принято решение привлечь психологов и медиаторов для профилактической работы среди старшеклассников и родительской общественности", - говорится в распространённом отчёте об этом совещании.



Что-то не очень понятно, какие именно "мероприятия профилактического характера" собираются чиновники проводить и "усилять". И будет ли толк от таких мероприятий?



Впечатлили лично меня мероприятия, проводимые года три-четыре назад руководством ГУВД Бишкека. Представители его руководства справедливо считали, что преступность надо давить и душить в зародыше. Пока она не выросла, не развилась и не окрепла. И осознавали, что любое преступление проще предупредить и не допустить, чем потом тратить массу сил и времени на его раскрытие.



Приезжали, помню, люди в милицейской форме в школу. Заходили в класс. Заставляли учеников вытряхивать на стол содержимое сумок и карманов.

Грубо? Неэтично? Унизительно? Может быть…



Выходили из класса милиционеры с мешком, набитым ножами, отвёртками, кастетами и прочими "игрушками".



Сейчас инспекторы по делам несовершеннолетних говорят: "Мы так не можем. Так нельзя".



Как же так получается? Проверять школьников, не ходят ли они в школу с оружием, нельзя. Бороться с хулиганами, которые более слабым житья не дают, - нельзя. Школьный рэкет искоренить возможным не представляется. А что имеем в итоге?



Чуть ли не еженедельные милицейские сводки. "Подрались подростки. Двое доставлены в больницу с ножевыми ранениями. Один из них скончался". Сухо, скупо. Но за каждым таким известием - очередная страшная трагедия.



- Нам сказали, что с завтрашнего дня всех старшеклассников шмонать будут, - неожиданным полуворовским жаргоном заявляет моя дочь. - Сигареты будут искать. Слух прошёл, что мы почти все курим.



- А ножи, - интересуюсь, - заодно не будут искать?



- А чего их искать? Учителя и так знают, что они у многих есть.

Всё это "богатство" - из школьных сумок кыргызстанских старшеклассников.



И что теперь?



Начальник ГУВД Бишкека Самат Курманкулов на совещании начальников инспекций по делам несовершеннолетних поделился своими соображениями о причинах роста подростковой преступности.



По словам главного бишкекского милиционера, окружающие рассматривают преступность несовершеннолетних как проявление возрастной незрелости и озорства.



- В связи с этим о многих преступлениях в милицию не сообщают, что ведёт к их росту. На подростков отрицательно влияют плохие отношения в семье и ближайшем окружении, подстрекательство со стороны взрослых учеников, длительное отсутствие определённых занятий, недостатки учебно-воспитательной работы в школах, - считает Самат Курманкулов.



Глава ГУВД поручил идээнщикам усилить профилактику подростковой преступности и оказание помощи несовершеннолетним, оказавшимся в неблагоприятных условиях жизни.



- Знаете, вот скажу вам правду, - разоткровенничался с журналистом случайный знакомый. К слову, в своё время, как оказалось, отсидевший в тюрьме за разбой. - Есть такое мнение, что, мол, дети - самые жестокие существа. А подростки якобы ещё более жестоки в силу своего переходного возраста и разных там гормональных изменений. Вырастут, мол, и всё пройдёт.



Это глубочайшее заблуждение.



Дети просто не думают о последствиях. А жестокости столько же, сколько и у взрослых. Ни больше, ни меньше.



Просто многих взрослых от такой жестокости удерживает только то, что им могут в ответ дать, или что их могут посадить, или что придётся от трупа избавляться. А если эти ограничения сняты (либо напился, либо просто хватает бабла и связей, либо мозги не отросли), то взрослые люди начинают творить аналогичное. Хватаются за ножи, чуть что. Или просто, голыми руками и ногами, забивают друг друга насмерть из-за всякой ерунды.



Так что не стоит себя обманывать. Дети - это честное проявление внутреннего мира людей. Взрослые просто лучше скрывают свою звериную сущность.

А если среди взрослых попадаются и не звери, а вполне приличные граждане, то они, как правило, дошли до крайней степени равнодушия. Им всё равно, в какие игры играют дети, какие фильмы и передачи они смотрят по телевизору. Им всё равно, ЧТО ученик приносит в школу и как собирается этим воспользоваться. Вот вы говорите - сигареты отбирают у школьников. В принципе, конечно, похвально. Хотя тем, что отберёшь сигарету, курить человека не отучишь.



А ножи не отбирают. Несмотря на то, что нож гораздо бОльшую опасность представляет, чем сто сигарет. И энергетические напитки не отбирают. Точно знаю: в классе, где моя дочь учится, школьникам можно на перемене спокойно пить эту гадость из баночки, и никто из учителей ничего не скажет.



Двойные стандарты какие-то, вы не находите? Да и вообще как-то у нас все понятия смешались, сдвинулись. Что такое хорошо, а что плохо - перестали различать.



- В нашей школе вообще знаете, что творится? - горько усмехается мой собеседник. - Не поверите. Учителя и завучи яростно, с пеной у рта покрывают самое отмороженное хулиганьё. А тихих, спокойных детей, которые не могут никому дать отпор, отправляют к психологу. Я как-то поинтересовался, для чего. Знаете, что мне ответили? "Они провоцируют активных ребят, школьных лидеров, своей слабостью".



Ясно вам, да? У нас ведь и насильников иногда оправдывают. Сама, дескать, жертва виновата, в красивое платье оделась, сама его спровоцировала.

И любой инцидент, где "активные ребята" избили слабых (если, конечно, обошлось без ножевых ранений), администрация школы старается замять, чтобы не порочить "честь" школы.



Не терпите,



не молчите, не бросайте!



Пока дождёмся "усиления профилактических мероприятий" от чиновников - не пора ли самим взрослым, прежде всего родителям, начать решительные действия?



Что делать? В первую очередь, наверное, повнимательнее следить за тем, чем дышит ваш взрослеющий ребёнок. Не только за тем, какие он получает оценки в школе, но и за тем, с кем и как он там общается, находит ли общий язык с одноклассниками, не хулиганит ли сам и не подвергается ли издевательствам со стороны более сильных? Да и как он вообще собирается в школу? Что берёт с собой? Ножа - не надо!



Если сын или дочь настойчиво просит перевести его (её) в другою школу - не отмахивайтесь в надежде, что это всего лишь детская блажь, и проблема в конце концов сама собой рассосётся. Не рассосётся!



По наблюдениям психологов, очень часто в драки с трагическими исходами оказываются втянуты дети, у которых родители как бы есть - но их вроде бы и нет. Особенно часто - дети трудовых мигрантов. Когда подростку начинает казаться, что он никому в целом мире не нужен - в том числе собственной матери - запросто может случиться непоправимое.



Ольга НОВГОРОДЦЕВА



