"ГАЗОВАЯ АТАКА" В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ

Подробности ЧП в Кыргызстане 29.04.2017 11:50



"Позвоните детям - всё ли у них в порядке? Потому что в школе произошёл взрыв, газ взорвался. Сейчас поступила информация: мне во втором классе сказали, что четыре ребёнка насмерть и шесть в реанимации. Позвоните, спросите, всё нормально или нет, пожалуйста".



Представьте себе, отец или мать, что вы средь бела дня вдруг получили на свой телефон такую эсэмэску. Что станете делать, как реагировать? Какие мысли первым делом в голову полезут, каких успокоительных затребует сердце и как захочется, извините за грубость, набить морду "той твари, которая это написала"…



Когда выяснится, что всё, конечно, серьёзно и даже опасно, однако не до такой степени. Ничего не взорвалось и никто не погиб.



Сообщение это получили родители одной из школ вовсе не от шутника из категории телефонных террористов. Он, скорее, из другой категории: человек, что называется, слышал звон, да не разобрал, откуда. И сам смертельно перепугался, и других родителей напугал.



Так было, когда весь Кыргызстан гудел по поводу "Синего кита" - помните? Тогда тоже повсюду рассылалось голосовое сообщение от некой истеричной дамы, называющей себя учительницей. Если верить тому сообщению, количество жертв пресловутого "кита" росло день ото дня в геометрической прогрессии, подростки чуть ли не каждый день и чуть ли не попарно выбрасывались из окон.



В действительности оказалось, что всё не так уж и страшно. Хотя задуматься, безусловно, есть о чём. И меры надо соответствующие принимать, пока не поздно. Но пока ещё действительно не поздно.



Примерно то же самое и касательно газа.



"пошалили"



В городе Балыкчы 17 апреля ученики школы №3 им. Абдылдаева отравились неизвестным газом. Сотрудники МЧС назвали даже точное время отравления - 10.35.



По данным той же пресс-службы МЧС, в результате отравления "скорая помощь" увезла из школы десятерых детей. Причём пятерых - сразу в реанимацию городской больницы.



На месте, как сообщалось, "работают три спасателя отряда №19, пять сотрудников ГУВД и четыре медика, оказывая прямо в школе первую помощь тем, кого не забрали в больницу". Милиция проводит расследование, как именно и каким именно газом отравились ученики.



Чуть позже свою информацию распространила балыкчынская мэрия. Отчасти успокоила, отчасти - наоборот, встревожила ещё больше.



"17 апреля 2017 года примерно в 10.15 между вторым и третьим уроками, во время перемены в коридоре средней школы им. Каната Абдылдаева появился резкий жгучий запах, в результате чего четырнадцать учеников почувствовали недомогание, у них появились тошнота и рвота.



Учащиеся были доставлены в городскую больницу, им оказана в оперативном порядке вся необходимая медицинская помощь. Из 14 школьников двое были выписаны в тот же день. Под наблюдением врачей в больнице остались 12 учеников, в основном дети 8, 9 и 10 классов (11 девочек, 1 мальчик). Состояние детей стабильное, их жизни ничто не угрожает. Можно было выписать их в тот же день, однако медики приняли решение оставить пострадавших под наблюдением ещё на пару суток.



Относительно информации о том, что дети находятся в реанимации, мэрия отмечает, что состояние здоровья учеников в момент их поступления в больницу не требовало размещения в отделении реанимации.



Размещение отдельных учеников в реанимации было обусловлено отсутствием на тот момент мест в необходимом отделении, и в целях оказания медицинcкой помощи в оперативном порядке дети были размещены в разных отделениях больницы, в том числе и отделении реанимации. По этой же причине некоторые ученики размещались также в отделении травматологии и терапии".



Никакого взрыва в школе не было. Не было теракта. А что было?



Восьмиклассница Зарема Молдокеева, как она рассказала корреспонденту Turmush, первой ощутила на себе действие неизвестного газа и первой потеряла сознание.



Примерно в пол-одиннадцатого утра она вместе со своими одноклассниками вышла на перемену. Вдруг школьники (в основном почему-то школьницы) почувствовали странный горький запах, появилась боль в горле, ухудшилось дыхание. Как говорит Зарема, она упала на пол, потеряв сознание. И в себя пришла только в больнице.



Зарему и её одноклассников привезли в ту самую реанимацию - за неимением мест в других больничных отделениях. Где девочка, по свидетельству её матери, ещё дважды за ночь теряла сознание.



Что же за вещество привело к столь драматическим последствиям? И милиция, и МЧС с самого начала не сомневались: газ. Откуда? Допрошенные сотрудники школьной службы безопасности уверяли: ни одного постороннего в тот день в здании не было.



У пострадавших подростков взяли кровь на анализ...

Последствия распыления в школе перцового баллончика.

Мать пострадавшей Заремы говорит, что дочь трижды

в общей сложности теряла сознание.

Медики успокаивают, что в данном случае обошлось без тяжких последствий.



вот такой "хороший" газ



Но, не дожидаясь его результатов, милиционеры предположили: кем-то в каких-то непонятных целях в школьном коридоре был разбрызган перцовый газ из баллончика.



Очень часто, между прочим, используемого гражданами в последнее время в качестве средства самозащиты.



Это средство, говорят специалисты, гораздо эффективнее слезоточивого газа. Оно моментально выводит преступника из строя и не обладает никакими побочными эффектами. Выпускается перцовый (перечный) газ под различными торговыми марками и расфасовывается во флаконы и баллоны разных объёмов. А вырабатывается он из натурального продукта capsium oleoresini, именуемого в обиходе кайенским перцем. Из самой острой пряности в мире.



Если перцовый газ применить правильно, то он на короткое время полностью выводит из строя человека любой физической и эмоциональной кондиции. Вызывает у пострадавшего приступы кашля и удушья; потерпевший не может открыть глаза; испытывает сильнейшее жжение на коже; у человека непроизвольно сокращается диафрагма, и он буквально сгибается в три погибели.



Если вам доводилось случайно надкусить стручок кайенского перца, то вы имеете некоторое представление о том, насколько неприятными (мягко говоря) бывают ощущения. Теперь мысленно усильте интенсивность этих ощущений в десять раз.



Если распылить баллончик с перцовым газом в закрытом помещении (что и произошло в описанном случае), то он может надолго вывести из строя всех присутствующих.



Был случай, когда один незадачливый посетитель ресторана решил продемонстрировать действие перечного газа своему приятелю. Через несколько минут из ресторана пришлось эвакуировать всех посетителей и обслуживающий персонал.



При распылении же на воздухе, в открытом пространстве, туманное облако газа рассеивается не раньше, чем через 45 минут.



В балыкчынской школе работала милиция. Выяснила, что в тот день некий пятнадцатилетний ученик восьмого класса принёс с собой перцовый баллончик. Для чего? Просто так. Как говорят в милиции, "из хулиганских побуждений".



В городе Балыкчы этот парень живёт с бабушкой по материнской линии. Мать его проживает в Бишкеке. Накануне сын гостил у неё и взял у неё этот спрей. Без разрешения взял. Баллончик мать мальчика, насколько известно, приобрела для самозащиты.



Итак, принёс он баллон в школу. На перемене похвастался товарищам из одиннадцатого класса. Пока те крутили диковинку в руках, один подросток случайно брызнул спреем себе в лицо (это и был, по всей вероятности, тот единственный госпитализированный мальчик среди тринадцати девочек).



Брызнул, ощутил на себе всю "прелесть" этого средства самообороны, в ужасе отбросил от себя баллончик - и оставил валяться на полу.



На перемену вышли из классных кабинетов другие ученики. Ничего не замечая и ничего не подозревая, ходили по коридору. Пока один за другим (точнее, одна за другой) не начали задыхаться и падать в обморок.



Состояние пострадавших стабилизировалось. Все, к счастью, очень быстро пошли на поправку. А родители между тем не на шутку обеспокоены и самим событием, и возможностью его повторения. Если, дескать, восьмиклассник один раз принёс в школу опасный спрей - где гарантия, что в следующий раз не притащит что-нибудь пострашнее?



И где, кстати, гарантия, что его "подвиг" не вздумается повторить кому-нибудь другому?



Служба безопасности в школе есть, и она вроде бы работает. В том смысле, что не пропускает внутрь посторонних. А должна, получается, и у "своих" сумки-карманы проверять?



однако, тенденция



А случай распыления в школе баллончика с перцовым газом далеко не единичен. И заканчиваются подобные "шалости" далеко не всегда так безобидно.

В начале прошлого года в нашу редакцию позвонил мужчина. Просил нигде и ни по какому поводу не упоминать его фамилию. Объяснил, что инцидент в школе, где учится его ребёнок, стараются по возможности замять и уж во всяком случае не придавать огласке.



Произошёл инцидент в бишкекской 27 школе. И, как вскоре выяснилось, школьная администрация вовсе не благодушествовала на сей счёт и вовсе не пыталась ничего "заминать".



Один из учеников этой школы тоже принёс на уроки газовый перцовый баллончик. И распылил его не в коридоре, а прямо в классе, во время урока кыргызского языка. Учеников срочно вывели в коридор, но шестеро успели отравиться и попали в больницу. Среди них, что самое неприятное, - девочка-астматик, у которой и без того дыхательные органы не в порядке.



Вместе с учениками под "раздачу" попала и беременная учительница. К огромному счастью, на будущем ребёнке отравление вроде бы не отразилось.

Хулигана-девятиклассника и двоих его друзей, тоже "приложившихся" к распылению спрея, доставили в милицию. Туда же пригласили их родителей, чтобы выяснить степень их вины и решить вопрос об их ответственности.



Из-за глупой шалости ещё одного старшеклассника ещё из одной школы 13 человек увезла "скорая". Ученик распылил перцовый баллончик в туалете. И дети, находившиеся поблизости, моментально стали задыхаться.



Газовые баллончики как средства самозащиты, похоже, приобретают всё большую популярность. И ладно бы, если бы популярны они были у взрослых людей, понимающих, с чем они имеют дело, и готовых нести полную ответственность за последствия.



Хуже всего, что слишком часто (непонятно каким образом) такие баллончики оказываются в руках подростков. И превращаются в бесконтрольно используемое весьма грозное оружие.



- Стоим зимой с приятелем в подъезде, курим, - рассказывает знакомый, живущий в одном из южных микрорайонов Бишкека. - Потихоньку разговариваем о своём, по сторонам я, например, вообще не смотрел. Услышал только, как наверху хлопнула дверь.



Сначала услышал, потом увидел… Близко, вот как тебя, - лицо пацана какого-то лет четырнадцати-пятнадцати. Что-то у него в руках… Потом вдруг сразу глаза как будто обожгло чем-то, дышать стало трудно. Не вижу, не слышу ничего, боль нестерпимая. Часа через два только всё более-менее успокоилось. Когда как следует умылся, продышался…



- А что же вы с приятелем в подъезде делали? - задаю знакомому первый пришедший в голову вопрос. Вопрос, пожалуй, неумный и неуместный. Какая разница? Дело-то не в этом.



- Вот и в милиции об этом же спросили. Уголовное дело возбуждать не стали. Доказательств нет, обратились мы только через два дня после случившегося. Так что этот зверёныш так и остался безнаказанным. Может, ещё в кого-нибудь с тех пор брызнуть успел. Родители его, кстати, тоже не стали со мной разговаривать. Нет, говорят, у сына никакого баллончика - и всё тут.



- Дело было два года назад, - делится незабываемым опытом выпускник прошлого года. - Конкретно - перед уроком физики. Учительница запустила нас в класс и ушла в учительскую. Мы были предоставлены самим себе. Ну, как говорится, больная голова рукам покоя не дает… Уж не знаю как, но нашёл один ученик нашего класса в сумке одноклассницы перцовый баллончик. Жила она не в самом благоприятном районе, так что наличие такого средства защиты никого не удивило. Однако мы видели такую штуковину первый раз!



Как обезьяны с гранатой, мы носились по кабинету с этим баллончиком. Все окна были закрыты. Как и дверь. В кабинете и так была духота… Но нашёлся среди нас "мудрец", который схватил баллончик, поднял его над головой и начал разбрызгивать и метаться по классу. Весело было человеку. Как и всем нам. Мы жестоко ошибались…



Осознание ошибки пришло к мальчику секунд через десять. Он принюхался и чихнул. И сразу понял, что что-то не так. Принюхались все. И наступила тишина. И в тишине раздался звонок на урок. Но мы его не услышали - страшная кара в виде слёз, соплей, чиханий и прочего обрушилась на нас. И мы сделали первое, что пришло нам в голову - выбежали в коридор. А вслед за нами в коридор попал проперцованный воздух. Мы стояли в коридоре и рыдали..



Сейчас-то понимаю, что мы ещё очень легко отделались. Зато никто больше по чужим сумкам не лазил, а всяких баллончиков так вообще избегали.

Покупая такие вещи для самообороны,

держите их подальше от своих детей!





плохо будет всем



При желании любой может зайти на Youtube и посмотреть ролик, который как раз об этом. Группа подростков балуется перцовым баллончиком. То один, то другой брызгает им в разные стороны, во всё, что движется. Страдают люди (в основном одноклассники), случайные прохожие, кошки и собаки.



Откуда у них этот баллончик и как они будут за это баловство отвечать перед законом - в ролике ничего не говорится. Но в целом любой желающий может получить представление о том, чем обычно заканчивается эта опасная "игра".



Последствия грамотного использования перцового спрея, уверяют специалисты, не могут привести к летальному исходу или к причинению тяжких телесных повреждений. Но сейчас-то речь не о грамотном его использовании! Речь о детях, которые понятия не имеют, что такое и на что способна "перцовка".



Частичная или полная слепота, ожоги верхних дыхательных путей и слизистой оболочки - это лишь малая толика последствий неправильного применения перцового баллончика. А если под перцовый "обстрел" попал человек, страдающий аллергией (или, ещё хуже, астмой) - дело почти наверняка закончится реанимацией.



- А ты понимаешь, что может случиться, если пустишь ЭТО в ход? - интересуюсь у мальчишки лет двенадцати, вышедшего из ворот одной из школ в центре Бишкека. Я жду здесь своего ребёнка, а этот мальчик… Да ничего особенного. Просто идёт, весело потряхивая красным газовым баллончиком.



- Но я же не пускаю, - беспечно отвечает парень.



Сегодня обошлось без этого. А завтра?



Ольга НОВГОРОДЦЕВА