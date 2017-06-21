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НАЦИОНАЛИЗМ В ПЬЯНОМ УГАРЕ

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ЧП в Кыргызстане
21.06.2017 14:39


- Мы гуляли с друзьями по площади в минувшие выходные, - рассказывает интернет-пользователь по имени Виктор. - Около нас остановилось такси, и из машины вышли три пьяных девчонки. Они начали кричать в нашу сторону и оскорблять наших девушек. Наши девочки пытались утихомирить дебоширок, начали говорить им, что, мол, выпили, так идите спать и не позорьтесь.


Те стали нас оскорблять, а затем кинулись с кулаками…


С этого момента я начал снимать видео.


Пока их снимали на камеру, девушки кричали и лезли в драку. На крик прибежали пацаны из "Империи пиццы". Они сначала подумали, что это мы обижаем незнакомых девушек, но после того как мы показали видео, они извинились, а те девчонки, устроившие драку, уехали на такси.


Во время драки мимо проезжала машина патрульной милиции. Патрульные посигналили и уехали в другом направлении. Через некоторое время приехала ещё одна машина с милиционерами. И тоже просто посмотрели и уехали.


Сегодня прогулки по ночной столице стали крайне опасны, даже в большой компании. Легко можно нарваться на пьяную толпу.

Таким сопроводительным объяснением предварил Виктор присланное им на сайт VNEzakona.kg видео, которое произвело, как говорится, эффект разорвавшейся бомбы.


Не написал он главного. Того, ЧТО ИМЕННО кричали ему, его товарищам и их девушкам пьяные девицы прямо в центре Бишкека, в самом сердце столицы, рядом с главной площадью страны. Не написал, КАК ИМЕННО оскорбляли. И ЗА ЧТО ИМЕННО били.


"Наслаждаться" зрелищем и делать выводы предоставил многочисленной публике…


А перепалка и последовавшая за ней драка с компанией слабо контролировавших своё поведение девушек между тем далеко не так безобидна, как может кому-то показаться на первый взгляд.


Три  девицы  под  хмельком…


На видео три агрессивных девицы ведут себя так, что любому адекватному взрослому человеку, имеющему детей примерно такого же возраста, очень хочется снять с девиц шорты (так они одеты), отхлестать ремнём по тем местам, откуда ноги растут. И отправить домой отсыпаться.


А уже утром провести с каждой серьёзную беседу на тему "Что ж ты, бессовестная, творишь и вытворяешь?!".


Модное нынче слово "орус" звучит на видео несколько раз. Самое "вежливое" выражение, которое девушки (хоть и не очень хочется называть этим словом едва стоящих на ногах и грязно матерящихся существ) используют в адрес "оппонентов" - "орус крестьянин (или христианин)".


Остальное - маты.


Если кратко и более-менее культурно передать суть пьяных выступлений, - она, суть, всё та же. Нечего, мол, "орусам" делать в Кыргызстане.


"Внимание, на видео присутствует ненормативная лексика!" - этот предупреждающий значок не передаёт истинного положения вещей. "Присутствует" - это значит "иногда встречается". А речь кидающихся на случайных прохожих девушек сплошь состоит из матов. Причём гонят они "орусов" на "историческую родину" исключительно с помощью русской матерщины.


Вечер. Самый центр Бишкека. Площадь. Патрульная милиция. И - ничего!


Сколько статей Уголовного и Административного кодекса одновременно нарушают эти, с позволения сказать, девушки? Не считали? Хулиганство - раз. Разжигание межнациональной розни - два. Появление в общественном месте в нетрезвом виде. Нарушение общественного порядка. Грубое приставание к окружающим, нецензурная брань…


Дважды проезжавшая мимо всего этого безобразия милиция, видимо, не сочла нужным пресечь конфликт и наказать его зачинщиков.


И это тоже очень нехороший знак.


"Год  культуры,  ёпта"…


Такой короткий, но хлёсткий комментарий оставил под видео один из его зрителей.


После этого комментария все надолго замолчали.


Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев недавно подписал поправки в Кодекс "Об административной ответственности". За нецензурную брань в общественных местах, оскорбительное приставание к гражданам и другие подобные действия, нарушающие общественный порядок и спокойствие, накладывается штраф в 15 расчётных показателей с привлечением к общественным работам на 8 часов либо административный арест на 5 суток.


У нас как обычно - закон есть, но мало кто его соблюдает  и  никто  не  следит  за его исполнением. Раз уж чекисты  наконец-то всерьёз взялись  за разжигателей межнациональной вражды, запустив уже в этом смысле первых ласточек, что мешает правоохранителям привлечь пару-тройку граждан к административной ответственности за мат в общественном месте?


Глядишь, другие в следующий раз поосторожнее и поосмотрительнее будут.

 

Может,  кто-то  знает  эту  девушку?  Она  кричала  про  "орусов"  громче  всех  
и  активнее  всех  лезла  в  драку.

Место  это  хорошо  знакомо  всем  бишкекчанам.  
Эта  галерея -  по  соседству  с  главной  площадью  столицы.

 


Что  у  трезвого  на  уме…


Этот скандальный видеоролик так активно обсуждается в социальных сетях, что комментаторы успели уже, как водится, и между собой переругаться. И тоже, разумеется, на межнациональной почве.


Есть очень много людей, которые этих девиц… оправдывают. И как оправдывают? Одни успокаивают народ тем, что юные националистки просто выпили лишнего. В трезвом виде, дескать, наверняка так себя не ведут, такими словами не выражаются и против русских ничего не имеют. Их, мол, надо понять и простить, попросив только больше не напиваться до такого скотского состояния.


Другие сочувствующие идут ещё дальше.


"Видимо, побывали в России, - пишет Айнура Ачилова. - Психика сломана... Им не понять, что русские из Кыргызстана совсем другие"...


Да перестаньте уже, граждане, во всём обвинять Россию! Вряд ли эти не контролирующие свою речь юные "дамы" повредили свою психику, будучи кем-то униженными и оскорблёнными в ненавистной многим из вас России.


Оттуда, из России, как сводки с фронта, постоянно приходят сообщения о том, как кыргызы грабят, убивают, насилуют своих же братьев и сестёр по языку и происхождению… В этом потоке крайне неприятной информации встречаются вести о "некыргызских" разборках.


И вот эти единичные случаи тщательно отфильтровываются, очищаются от "шелухи" вроде "в Москве кыргыз убил кыргыза" и подаются как "беспредел российских скинхедов".


Послушаешь наших горе-правозащитников, так население Российской Федерации сплошь состоит из скинхедов, только тем и занимающихся, что поджидают в тёмных переулках едущих туда беззащитных кыргызов…


Чего же тогда, спрашивается, едут? И едут, и заработанные в России деньги своим семьям в Кыргызстан шлют, и звонят, рассказывая, как хорошо в России устроились и как было бы прекрасно получить российское гражданство и остаться здесь на всю жизнь.


Неужели в России так психику этим дебоширкам искалечили, что они теперь не могут спокойно пройти мимо "лица славянской национальности"?!


А не дома ли, не в семье ли подорвали их психическое здоровье, не объяснив вовремя, что в пьяном виде шататься по улицам - крайне неприлично?


Что орать маты в адрес прохожих - неприлично вдвойне.


И что оскорблять кого-то по национальному признаку не только неприлично, но и опасно: к уголовной ответственности привлечь могут.


Что у трезвого на уме, то у пьяного, как известно, на языке. И одна из уличных хулиганок в социальных сетях показала своё истинное лицо.


"Никто не знает, что там было на самом деле, - включилась она в обсуждение видеоролика в самый напряжённый момент под "псевдонимом" Привет Привет. - На видео я. Дело было так, эти парни избили мою подругу, поэтому мы подняли такой кипиш".


"Привет Привет, вы серьёзно сейчас говорите, что мы кого-то избили? - отвечает ей некто Kasper 9719, автор видео. - Вы знаете, что там везде стоят камеры? Вы знаете, что бывает за клевету??? Подумайте хорошо, прежде чем что-то сказать! На видео ярко видно, кто и что там делает".


"Дай номер, давай поговорим", - даже не просит, а требует та, что "с приветом".


О чём и как, скажите, можно говорить с такой девицей? Которая сейчас, через неделю после инцидента, пишет, по всей видимости, уже трезвая. И которой даже в голову не приходит не то что извиниться, а хотя бы соблюдать вежливую форму общения!


К ней-то, между прочим, на "вы" обращаются.


Кто  виноват?


Есть, к счастью, в Кыргызстане достаточно здравомыслящих людей, которые реагируют на подобные видео адекватно.


Алика Абайкызы: "Кто заставляет ехать в Россию и получать, как выше написали, психические травмы? Кстати, часто бываю в РФ в разных городах, нигде никто мне психику не ломал. Может, стоит начать с себя?".


Марат Ахметов: "А говорят, что никто не гонит русских из страны... "Чемодан, вокзал, Россия" продолжается... И не надо говорить, что, мол, по одному нельзя судить. К сожалению, такие примеры всё чаще случаются".


Марат Смерш: "Ответно могу предположить, а не запад ли в этом виноват? На пороге развала советов начались массовые межнациональные конфликты. Кто всё это внедрял в мозг советских граждан и их детей через запрещённую литературу, фильмы и запрещённое радиовещание? Ныне, видя молодёжь, понимаешь, что это продукт той пропаганды.


Теперь это кажется невероятным, но посмотрите, что стало после развала СССР. Нацизм камуфлируется под национализм как некий симбиоз патриотизма и возрождения своей нации, но это самообман. Единственное, что может спасти общество - Интернационализм".


Что  делать?


А делать, получается, нечего. Потому что на все вопросы, задаваемые автору скандального ролика и горячо обсуждаемые, ответов, по сути, не находится.
Жалко, пишет один комментатор, меня на том месте не было. Я бы, дескать, всыпал и этим наглым девицам, и русским парням-трусам, которые не смогли защитить от оскорблений своих девушек.


И что? - возражают ему. Всыпал бы - попал бы в милицию. Милиция часто действует странно, нелогично и избирательно. Этих распоясавшихся девиц-националисток трогать не стала, а русских парней бы, дескать, в два счёта загребли в случае чего. Так что не надо, дескать, их трусами обзывать. Правильно они, дескать, сделали, что проглотили обиду и не стали связываться.


"Не наказывают за такое, - пишет Nastya Ка, имея в виду публичные националистические высказывания. - У нас в апреле произошёл аналогичный случай. УВД Свердловского района отказало в возбуждении уголовного дела. Писали и на имя министра внутренних дел, и в аппарат президента. ГСУ рассмотрело нашу жалобу и направило ходатайство в прокуратуру Свердловскую с рекомендацией о пересмотре дела. Прокуратура опять же передала в Свердловское РУВД.


Что дальше будет - не знаю. Только у нас, к сожалению, нет видео в качестве доказательства. Но есть показания незаинтересованных свидетелей. Самое страшное то, что в нашем случае эти девушки, гнавшие нас с "их земли" - журналистки. Вот так вот".


Кто-то требует обнародовать имена и фамилии журналисток. И тут же осекается: а что, дескать, толку? "За такое не наказывают". Если и наказывают, то почему-то не всех, а выборочно. И вполне возможно, девицы, оскорбляющие "орусов" в начале июня в центре Бишкека, тоже не понесут никакого наказания. Иначе, наверное, так нагло и самоуверенно себя бы не вели.


Хочется всё же верить, что их найдут и накажут. Видео - вот оно, в Интернете в свободном доступе. Красноречивее всяких заявлений свидетельствующее: бытовой национализм в Кыргызстане есть. И надо с ним что-то делать… Пока не поздно.


А  бывает  и  не  в  пьяном…


Пьяные девки, как пишут многие комментаторы, - они пьяные и есть. Что, дескать, с них возьмёшь? Недалёкие, необразованные, невоспитанные дуры.
Но как быть с другими - весьма тревожными - случаями?


На днях в Чуйском районном суде "отличился" адвокат Жамангул Жунусов. Потребовавший подобно Мирлану Ирсалиеву (персонажу нашей публикации об оскорблении по национальному признаку бишкекского врача-реаниматолога) от всех участников процесса разговоров ТОЛЬКО на кыргызском языке!


- Если не хотите говорить по-кыргызски, - сделал странный вывод адвокат Жунусов, - значит, не уважаете страну и народ, за это надо наказывать.
Когда такие выпады позволяют себе юристы… Даже самые патриотично настроенные русские начинают паковать чемоданы.


Ольга  НОВГОРОДЦЕВА

Комментарии   

 
+13 #1 RE: НАЦИОНАЛИЗМ В ПЬЯНОМ УГАРЕAskarik 11.07.2017 09:30
Предлагаю показательно наказать этих ТП, видать от безнаказанности о*ели в край.
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+9 #2 RE: НАЦИОНАЛИЗМ В ПЬЯНОМ УГАРЕпи 11.07.2017 14:05
полная уголовщина, экстремизм, ничем не оправданный к тому же - не от большого ума детородная "женщина" позволяет себе такое. даже для меня мужика это жесть и не приемлемо. печально
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+7 #3 RE: НАЦИОНАЛИЗМ В ПЬЯНОМ УГАРЕОбыватель 11.07.2017 17:58
Арак, арак, арак... и потом Орус...
А потом снова арак и потом снова Орус...
А потом Раз и прозрение, и хиджаб на голову и все Жизнь состоялась.
Позади две прочитанные книги и третья не донца, кабаки, караоке, пьяные песни и слезы о любви которой нет, " непонятные русские", "непонятные подруги и политики", и т.д.
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+20 #4 RE: НАЦИОНАЛИЗМ В ПЬЯНОМ УГАРЕБек 11.07.2017 20:11
Тут комментировать нечего... Но то что молодежь деградировала это налицо... Как говорит Анатолий Вассерман "реформу образования последних 30-и лет надо отменить". Молодым маргиналами без разницы на ком срываться в пьяном угаре, просто русские им под руку попались в тот момент. Были бы кыргызы, уйгуры или дунгане они бы повод нашли... В советские времена была поговорка мол сельские когда приезжают во Фрунзе борзеют до первых звездюлей, а потом исправляются. Но Бишкек это уже не Фрунзе и наверное некому вломить волшебного пенделя вот таким представителям нашей доблестной сельской интеллигенции. В человеке конфликтуют несколько сущностей, это - животное начало, разум, душа и чувства. Ну этот случай яркий пример того какое начало в них преобладает. У маргиналов нет национальности и это выходка не имеет на мой взгляд нацистских взглядов, а просто является элементом самовыражения и самоутверждения ... А раньше же ведь самовыражались и самоутверждалис ь через искусство и спорт.
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+6 #5 Нет доказательств.. .Сара Джолан 11.07.2017 21:38
Наша соседка, председатель ТСЖ,русская, очень скандальная особа, очень часто переходит на личности и начинает оскорблять оппонентов по национальному, региональному и религиозному признакам.Сканд алы, как правило, возникают спонтанно, поэтому мысль о том, чтобы включить видеосъёмку приходит слегка запоздало. Теперь-то я учёная )))), одного скандала мне хватило настолько, что я держу мобильник при себе и наготове. Без доказательств никому и не пожалуешься.... Если человек невоспитан, если он - быдло, независимо от национальности и вероисповедания , нужно снимать всё это безобразие на видео и выкладывать в интернет.
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+14 #6 RE: НАЦИОНАЛИЗМ В ПЬЯНОМ УГАРЕАлмаз 13.07.2017 15:02
Надо выявить этих неадекватных девиц и посадить на пару месяцев в СИЗО - выйдут как шелковые. Интернационализ м будет у них в крови. :lol:
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+2 #7 RE: НАЦИОНАЛИЗМ В ПЬЯНОМ УГАРЕvitalij 15.07.2017 04:28
Я смотрю на это и в шоке потому что я родился во Фрунзе вырос в Бишкеке мои предки похоронены во Фрунзе и Быстровке это моя Родина и мне чтоб кто то сказал орус ежай на родину мои пред трудились на благо земли нашей обшей ,а этим псевдо патриотам надо для начало почитать историю как образовалась Кара-Киргизкая республика и что сделал Орус для становления этих земель,я живу в России и каждый день вспоминаю свою родину и свой дом а для националистов скажу если б вы не гнали русских может и жили лучше и производство все работало,а не на рынках сидели торговали.Среди моих друзей мы ни когда не делились на нации а нации были разные,вся проблема в том ,что те южани которые переежают в Бишкек не хотят жить по устоям светского государства,сле дуюшие будут жители чуйской области потому что они не столь правоверны
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+1 #8 НАЦИОНАЛИЗМ В ПЬЯНОМ УГАРЕботкобай 15.07.2017 14:00
созревает обыкновенный фашизм, это только начало, идеология идет свыше, и она будет такой как на украине.
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-1 #9 RE: НАЦИОНАЛИЗМ В ПЬЯНОМ УГАРЕЧынара 19.07.2017 21:23
Да, не хотела бы я такого парня. Меня оскорбляют, а он на сотку снимает(((. Позорище!!!
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0 #10 RE: НАЦИОНАЛИЗМ В ПЬЯНОМ УГАРЕAK47 29.07.2017 16:57
Шайтаны в трусах,быдло.
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