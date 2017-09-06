Подробности ЧП в Кыргызстане 06.09.2017 13:51

В страшном ДТП пострадал бывший командующий Национальной гвардией Абдыгул Чотбаев. Ещё два человека погибли.



Автокатастрофа произошла в минувшую субботу, 2 сентября, в пятом часу вечера на автотрассе Бишкек-Торугарт (на объездной дороге).



59-летний генерал-полковник Абдыгул Чотбаев, проживающий в пригородном селе Лебединовка, управлял внедорожником "Тойота Ленд Крузер". С ним ехали трое пассажиров - 59-летний Жумагул (в официальных сводках полностью упоминаются лишь их имена), 60-летняя Замира и 58-летняя Гульмира. Кем они доводятся Чотбаеву - пока не известно.



Известно лишь, что вёз этих пассажиров бывший командующий Нацгвардией на Иссык-Куль.



Ему навстречу - из Нарына в Бишкек - ехала "Мазда-626". Её водитель - 60-летний Бейшенбек - житель Кочкорского района. Пассажиры - жители Чуйской области. Пассажиров было четверо - 25-летний Каныбек, его ровесник Адилет, а также двое детей - 12-летний мальчик и 13-летняя девочка. Кем они доводились водителю "Мазды" - опять же неизвестно.



Столкновение двух автомобилей произошло на 40-м километре трассы - возле села Ивановка, что в Иссык-Атинском районе.



"Я ехал по своей полосе, когда на расстоянии 10-15 метров на встречную полосу выехала эта машина, - успел сразу после ДТП рассказать Абдыгул Чотбаев по телефону корреспонденту "Sputnik Кыргызстан". - Сейчас я лежу на носилках на обочине дороги, врачи "скорой" осматривают других пострадавших".



Пассажиры чотбаевского внедорожника пострадали несильно - всем была оказана амбулаторная помощь. А вот для людей, ехавших в "Мазде", последствия столкновения были трагическими. Как сообщили нашей редакции в пресс-службе Управления патрульной милиции по Чуйской области, водитель легковушки и 12-летний мальчик погибли на месте. Ещё трёх пассажиров "скорая помощь" доставила в больницу с повреждениями различной степени тяжести. В частности, у 13-летней девочки - ушиб головного мозга, мозговая кома, перелом рёбер, перелом плеча.



Генерал Чотбаев был госпитализирован в Иссык-Атинскую районную больницу в г.Канте с травмой грудной клетки и переломом лучевой кости (предплечья) правой руки.

Фото со страницы генерала А. Чотбаева

в соцсетях. Сделано оно за три дня до ДТП -

на праздновании Дня независимости Кыргызстана.

Внедорожник Абдыгула Чотбаева после аварии.



Уголовное дело по факту ДТП со смертельным исходом пока не возбуждено - следственные органы ждут результатов назначенных экспертиз.

Окончательный вывод о том, по чьей вине произошла автокатастрофа, милиция ещё не сделала. Но на странице Абдыгула Чотбаева в "Фейсбуке" некто Мырза Добутов написал: "Он ехал на своей полосе, мы ехали за ним. Он не виновен!".



Один из самых ярких представителей кыргызского генералитета, бывший командующий Нацгвардией республики генерал-полковник Чотбаев сейчас является членом правления Республиканского совета ветеранов войны в Афганистане. По роковому совпадению четырьмя днями раньше в автокатастрофе погиб председатель этой общественной организации Тыныбек Кадыров.



Как сообщило Управление патрульной милиции ГУВД Бишкека, во втором часу ночи 29 августа Тыныбек Кадыров, также управляя машиной "Тойота Ленд Крузер", в Бишкеке на улице Тимура Фрунзе не справился с управлением и врезался в столб. "Скорая помощь" доставила Кадырова в Бишкекский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии, где он скончался от травм, не совместимых с жизнью.



Тыныбеку Кадырову было 50 лет, он состоял в списке кандидатов в депутаты от СДПК. Был избран председателем Республиканского совета ветеранов войны в Афганистане после того, как летом прошлого года скончался глава этой организации Нурлан Торобеков.



По данным МВД, за первое полугодие 2017 года в автоавариях в Кыргызстане погибли 307 человек.



Олег ЖУК

Тыныбек Кадыров, глава Республиканского совета ветеранов войны в Афганистане.

Погиб в ДТП 29 августа.