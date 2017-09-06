Новости

13 кандидатов в президенты КР

ЦИК КР зарегистрировал ещё шесть кандидатов в президенты Кыргызстана.

Подробнее...

СОВМЕСТНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

президента Кыргызской Республики Алмазбека Атамбаева и президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева

Подробнее...

состоялась церемония подписания двусторонних кыргызско-узбекских документов

Подробнее...

новая эра в отношениях братских стран

Состоялись переговоры президента Алмазбека Атамбаева и президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в расширенном составе.

Подробнее...

президент Узбекистана Мирзиёев прибыл в Кыргызстан

Подробнее...

ЦИК отказал двум кандидатам в регистрации

ЦИК не зарегистрировал Омурбека Текебаева и Ахматбека Кельдибекова в качестве кандидата в президенты Кыргызстана. Решение принято 4 сентября на заседании комиссии.

Подробнее...

ЦИК зарегистрировал ещё одного кандидата в президенты

Решение принято 2 сентября на заседании.

Подробнее...

C праздником Курман айт!

Поздравление президента Кыргызской Республики Алмазбека Атамбаева.

Подробнее...

С Днём независимости Кыргызстана!

Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев сегодня, 31 августа, принял участие в торжественном мероприятии, посвящённом 26-летию Дня независимости Кыргызской Республики, которое прошло на центральной площади "Ала-Тоо", и выступил с речью.

Подробнее...

Кыргызстан будет раем для инвесторов

Кыргызстан становится страной, комфортной для проживания и ведения бизнеса, заявил 31 августа президент Алмазбек Атамбаев.

Подробнее...

президент Атамбаев рассказал о решаемых в Кыргызстане проблемах

За последние годы в стране решаются проблемы, которые не решались два десятилетия, заявил 31 августа на официальной церемонии, приуроченной к Дню независимости, президент Алмазбек Атамбаев.

Подробнее...

ЦИК зарегистрировал ещё двух кандидатов в президенты Кыргызстана

Ими стали Адахан Мадумаров и Эрнис Зарлыков.

Подробнее...

жёстко наказать смутьянов пообещал президент Кыргызстана

Об этом глава государства заявил 30 августа на церемонии запуска ТЭЦ Бишкека после модернизации.

Подробнее...

в Кыргызстане ликвидированы террористы

Они планировали вооружённые нападения в праздничные дни.

Подробнее...

Алмазбек Усенов назначен руководителем Аппарата Президента Кыргызской Республики

Подробнее...

президент Атамбаев подписал указы о назначении членов Правительства КР

Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев 26 августа в соответствии с частью 5 статьи 84 Конституции Кыргызской Республики подписал указы о назначении членов Правительства Кыргызской Республики.

Подробнее...

коалиция большинства

одобрила кандидатуру Сапара Исакова на пост премьер-министра Кыргызстана.

Подробнее...

предлагаемый состав нового правительства

Коалиция парламентского большинства Кыргызстана 25 августа начала заседание.

Подробнее...

81 семья сотрудников ГКНБ получила квартиры в Бишкеке

Подробнее...

в Бишкеке объявлен план «Перехват»

Милиция объявила план «Перехват» с целью задержания мужчин, угрожавших сотрудниками милиции пистолетом и предметом, похожим на гранату. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Бишкека.

Подробнее...

ветераны СДПК

против кандидатуры Сапара Исакова на должность премьер-министра.

Подробнее...

главному кандидату на пост премьер-министра Киргизии подложили "бомбу"

Подробнее...

зарегистрирован четвертый кандидат в президенты Кыргызстана

Подробнее...

Ужесточить наказание за вождение в пьяном виде!

Ужесточить наказание за вождение в алкогольном, наркотическом или ином опьянении предлагает МВД. Поправки в Уголовный кодекс вынесены на общественное обсуждение.

Подробнее...

президент Атамбаев принял секретаря Совбеза РФ Патрушева

Алмазбек Атамбаев принял секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева.

Подробнее...

ПОД УДАРОМ - ВСЕ! НЕ ИСКЛЮЧАЯ ГЕНЕРАЛОВ…

Подробности
ЧП в Кыргызстане
06.09.2017 13:51

 

     В страшном ДТП пострадал бывший командующий Национальной гвардией Абдыгул Чотбаев.  Ещё два человека погибли.
 

Автокатастрофа произошла в минувшую субботу, 2 сентября, в пятом часу вечера на автотрассе Бишкек-Торугарт (на объездной дороге).


59-летний генерал-полковник Абдыгул Чотбаев, проживающий  в  пригородном  селе  Лебединовка, управлял внедорожником "Тойота Ленд Крузер". С  ним ехали трое пассажиров - 59-летний  Жумагул (в официальных сводках полностью упоминаются лишь их имена), 60-летняя Замира и 58-летняя Гульмира. Кем они доводятся Чотбаеву - пока не известно.


Известно лишь, что вёз этих пассажиров бывший командующий Нацгвардией на Иссык-Куль.


Ему навстречу - из Нарына в Бишкек - ехала "Мазда-626". Её водитель - 60-летний Бейшенбек - житель Кочкорского района. Пассажиры - жители Чуйской области. Пассажиров было четверо - 25-летний Каныбек, его ровесник Адилет, а также двое детей - 12-летний мальчик и 13-летняя девочка. Кем они доводились водителю "Мазды" - опять же неизвестно.


Столкновение двух автомобилей произошло на 40-м километре трассы - возле села Ивановка, что в Иссык-Атинском районе.


"Я ехал по своей полосе, когда на расстоянии 10-15 метров на встречную полосу выехала эта машина, - успел сразу после ДТП рассказать Абдыгул Чотбаев по телефону корреспонденту "Sputnik Кыргызстан". - Сейчас я лежу на носилках на обочине дороги, врачи "скорой" осматривают других пострадавших".


Пассажиры чотбаевского внедорожника пострадали несильно - всем была оказана амбулаторная помощь. А вот для людей, ехавших в "Мазде", последствия столкновения были трагическими. Как сообщили нашей редакции в пресс-службе Управления патрульной милиции по Чуйской области, водитель легковушки и 12-летний мальчик погибли на месте. Ещё трёх пассажиров "скорая помощь" доставила в больницу с повреждениями различной степени тяжести. В частности, у 13-летней девочки - ушиб головного мозга, мозговая кома, перелом рёбер, перелом плеча.


Генерал Чотбаев был госпитализирован в Иссык-Атинскую районную больницу в г.Канте с травмой грудной клетки и переломом лучевой кости (предплечья) правой руки.

 

Фото со страницы генерала А. Чотбаева
в соцсетях. Сделано оно за три дня до ДТП -
на праздновании Дня независимости Кыргызстана.

Внедорожник  Абдыгула  Чотбаева  после  аварии.

 


Уголовное дело по факту ДТП со смертельным исходом пока не возбуждено - следственные органы ждут результатов назначенных экспертиз.

 

Окончательный вывод о том, по чьей вине произошла автокатастрофа, милиция ещё не сделала. Но на странице Абдыгула Чотбаева в "Фейсбуке" некто Мырза Добутов написал: "Он ехал на своей полосе, мы ехали за ним. Он не виновен!".


Один из самых ярких представителей кыргызского генералитета, бывший командующий Нацгвардией республики генерал-полковник Чотбаев сейчас является членом правления Республиканского совета ветеранов войны в Афганистане. По роковому совпадению четырьмя днями раньше в автокатастрофе погиб председатель этой общественной организации Тыныбек Кадыров.


Как сообщило Управление патрульной милиции ГУВД Бишкека, во втором часу ночи 29 августа Тыныбек Кадыров, также управляя машиной "Тойота Ленд Крузер", в Бишкеке на улице Тимура Фрунзе не справился с управлением и врезался в столб. "Скорая помощь" доставила Кадырова в Бишкекский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии, где он скончался от травм, не совместимых с жизнью.


Тыныбеку Кадырову было 50 лет, он состоял в списке кандидатов в депутаты от СДПК. Был избран председателем Республиканского совета ветеранов войны в Афганистане после того, как летом прошлого года скончался глава этой организации Нурлан Торобеков.


По данным МВД, за первое полугодие 2017 года в автоавариях в Кыргызстане погибли 307 человек.


Олег  ЖУК

Тыныбек Кадыров, глава Республиканского совета ветеранов войны в Афганистане.

Погиб в ДТП 29 августа.

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить