телефонный террорист встретит новый год в камере СИЗО

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кыргызстанцы осуждены в Дубаи

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стойкие духом

Президент наградил трех кыргызстанцев медалями «Данк».

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президент Кыргызстана утвердил новую конституцию

Алмазбек Атамбаев подписал закон «О внесении изменений в Конституцию Кыргызской Республики», принятый референдумом 11 декабря 2016 года.

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на завтрак к Дональду Трампу

поедут два депутата парламента Кыргызстана.

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НАРОД ПРОТИВ!

Инициативная группа горожан собрала более 30 тысяч подписей против поправок, разрешающих государству изымать земельные участки для общественных нужд.

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новые биометрические паспорта

Государственная регистрационная служба показала образцы новых биометрических паспортов.

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в Кыргызстане упразднены военные суды

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Генпрокуратура КР возбудила уголовное дело в отношении бывшего генпрокурора

Генеральная прокуратура Кыргызстана возбудила уголовное дело в отношении экс-генерального прокурора, а ныне депутата парламента Аиды Саляновой по статьям «Злоупотребление должностным положением» УК КР. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

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президент Алмазбек Атамбаев принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета

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Состав Бишкекского горкенеша

Бишкекская территориальная избирательная комиссия подвела итоги выборов депутатов городского кенеша.

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в Бишкеке кыргызстанцы приносят цветы к российскому посольству

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в России объявлен общенациональный траур

Понедельник, 26 декабря, объявлен в России днем общенационального траура. Такое решение в связи с авиакатастрофой, произошедшей ранним утром 25 декабря над Чёрным морем, было принято президентом Владимиром Путиным.

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Кыргызстан соболезнует...

А.Атамбаев выразил соболезнования президенту России В.Путину в связи с крушением самолета Минобороны РФ в районе Сочи.

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«Азия MIX» - чемпион!

Алмазбек Атамбаев поздравил команду «Азия MIX» с победой в Высшей лиге КВН.

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Кыргызстан во взаимоотношениях с Узбекистаном ждёт прорыв

Об этом 25 декабря сообщил журналистам заведующий отделом внешней политики президента Кыргызстана Сапар Исаков.

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приграничные проблемы с Узбекистаном будут решены

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Скончался экс-министр внутренних дел Болотбек Ногойбаев

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шесть граждан КР задержаны по подозрению в экстремизме в Москве

Задержанных подозревают в вербовке новых сторонников и планах создания исламского халифата в России.

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президенты Кыргызстана и Ирана сделали заявления для прессы

По завершению переговоров в узком и расширенном составах президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев и президент Исламской Республики Иран Хасан Роухани, прибывший в страну с официальным визитом, сделали заявления для прессы.

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подписаны двухсторонние документы

В рамках официального визита президента Исламской Республики Иран Хасана Роухани в Кыргызскую Республику в Государственной резиденции "Ала-Арча" состоялась церемония подписания двусторонних документов.

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состоялись переговоры Президента Алмазбека Атамбаева с Президентом Ирана Хасаном Роухани в расширенном составе

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А.Атамбаев президенту Ирана:

"Я рад возможности обсудить с вами двухсторонние вопросы".

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телефонный террорист встретит новый год в камере СИЗО

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28.12.2016 13:22

 

     Следствие по уголовному делу в отношении жителя Бишкека Ильи Еремеева, совершившего акт так называемого "телефонного терроризма", находится на стадии завершения. Об этом нашей редакции сообщили в отделе по связям с общественностью и СМИ Государственного комитета национальной безопасности КР.


О преступлении, совершённом 30-летним Ильёй Еремеевым (которое иначе, как идиотским, не назовёшь), мы подробно рассказывали в публикации за 9 ноября этого года "Говорил же - никуда не улетишь…".


Напомним: 31 октября жена И. Еремеева, музыканта по профессии, должна была улетать в командировку в Москву. Сам он очень этого почему-то не хотел. И когда жена уехала в аэропорт "Манас", Еремеев, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, в 16 часов 15 минут позвонил в службу "102" и сообщил, что на борту одного из самолётов, вылетающего пятичасовым рейсом, заложена бомба.


В "Манасе" началась паника. Всех пассажиров, уже находящихся в самолётах, вывели на лётное поле, а пассажиров и граждан, встречавших и провожавших, которые ожидали своего рейса, эвакуировали из здания аэропорта. Почти четыре часа работа главной воздушной гавани страны была парализована. Пришлось отложить девять рейсов - два внутренних (Бишкек-Ош) и семь международных - в Кашгар, Алматы, Москву, Новосибирск, Сургут. А сколько страху натерпелись пассажиры и их родственники!


"Телефонного террориста" спецслужбы отыскали в тот же вечер. 2 ноября Следственное управление ГКНБ предъявило И. Еремееву обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 1-й статьи 228-й Уголовного кодекса КР: "Заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба, срыва общественных мероприятий либо наступления иных тяжких последствий".
Часть первая этой статьи УК предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 50 до 100 тысяч сомов либо  лишения свободы на срок до 3 лет. Части вторая и третья предусматривают более жёсткие наказания, если преступление повлекло крупный и особо крупный ущерб. Почему обвинение И. Еремееву не предъявлено по ним, непонятно - в самом начале расследования сообщалось, что ущерб, причинённый аэропорту "Манас" и трём авиакомпаниям, оценивается миллионами сомов. На вопрос редакции, заявил ли кто-нибудь из пострадавших гражданский иск, в пресс-службе ГКНБ не ответили, сославшись на тайну следствия.


Уже на днях, по всей видимости, уголовное дело в отношении И. Еремеева будет передано в суд. Он по-прежнему, как сообщили нам в ГКНБ, находится в следственном изоляторе. Но, что примечательно, не в ведомственном СИЗО ГКНБ, а в Бишкекском СИЗО-1. Где встретит и Новый год - Первомайский районный суд г. Бишкека 2 ноября избрал в отношении И. Еремеева меру пресечения в виде заключения под стражу с содержанием в СИЗО №1 сроком до 2-х месяцев, то есть до 2 января 2017 года.


Судебный процесс над "телефонным террористом" Ильёй Еремеевым наша газета намерена осветить подробно.


Соб. инф.


P.S. Как сообщили нашей редакции в пресс-службе аэропорта "Манас", ущерб, причинённый ему действиями "телефонного террориста", ОАО "МАМ" оценило в 451 тысячу 793 сома. Уже готово исковое заявление, которое аэропорт будет подавать в суд в гражданском порядке.

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