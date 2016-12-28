телефонный террорист встретит новый год в камере СИЗО

Доступ к социальным гарантиям с 1 января 2017 года также получат приезжие из Беларуси, Армении и Казахстана.

Пять граждан Кыргызстана год назад ограбили обменное бюро в Дубаи, их осудили на три года тюрьмы. Об этом пишет центральная эмиратская газета The National.

Президент наградил трех кыргызстанцев медалями «Данк».

Алмазбек Атамбаев подписал закон «О внесении изменений в Конституцию Кыргызской Республики», принятый референдумом 11 декабря 2016 года.

поедут два депутата парламента Кыргызстана.

Инициативная группа горожан собрала более 30 тысяч подписей против поправок, разрешающих государству изымать земельные участки для общественных нужд.

Государственная регистрационная служба показала образцы новых биометрических паспортов.

Председатель коллегии ЕЭК Тигран Саркисян по итогам заседания Высшего Евразийского экономического совета в узком составе сообщил журналистам, что кыргызская сторона подписала новую редакцию Таможенного кодекса ЕАЭС.

Президент Алмазбек Атамбаев подписал закон «О внесении изменения в конституционный закон Кыргызской Республики «О статусе судей Кыргызской Республики». Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Генеральная прокуратура Кыргызстана возбудила уголовное дело в отношении экс-генерального прокурора, а ныне депутата парламента Аиды Саляновой по статьям «Злоупотребление должностным положением» УК КР. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

Бишкекская территориальная избирательная комиссия подвела итоги выборов депутатов городского кенеша.

Понедельник, 26 декабря, объявлен в России днем общенационального траура. Такое решение в связи с авиакатастрофой, произошедшей ранним утром 25 декабря над Чёрным морем, было принято президентом Владимиром Путиным.

А.Атамбаев выразил соболезнования президенту России В.Путину в связи с крушением самолета Минобороны РФ в районе Сочи.

Алмазбек Атамбаев поздравил команду «Азия MIX» с победой в Высшей лиге КВН.



Об этом 25 декабря сообщил журналистам заведующий отделом внешней политики президента Кыргызстана Сапар Исаков.

В ходе рабочего визита президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева в Узбекистан стороны обсудили вопрос делимитации границ.

Задержанных подозревают в вербовке новых сторонников и планах создания исламского халифата в России.

По завершению переговоров в узком и расширенном составах президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев и президент Исламской Республики Иран Хасан Роухани, прибывший в страну с официальным визитом, сделали заявления для прессы.

В рамках официального визита президента Исламской Республики Иран Хасана Роухани в Кыргызскую Республику в Государственной резиденции "Ала-Арча" состоялась церемония подписания двусторонних документов.

"Я рад возможности обсудить с вами двухсторонние вопросы".