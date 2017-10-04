ЗАРЕЗАЛ БАБУШКУ… ЗА ЧТО?

Подробности По следам публикаций 04.10.2017 11:53



В Октябрьском районном суде Бишкека завершилось рассмотрение сразу двух уголовных дел об убийстве бабушек. Нечастое совпадение!



И ту, и другую бабушку убили внуки. Любимые и любящие. Оба убийства случились весной, в апреле…



И оба заставляют о многом задуматься. Хотя каждое - о своём.





грешники



Грешник - кличка (или, как модно сейчас говорить, "погоняло") 17-летнего Руслана Шаршенова. За что даются такие прозвища? Наверное, не просто так.

Его ровесника, соседа и друга Тимура Рахманова грешником не зовут. Хотя на его совести с апреля такой грех, что не отмолить, не отмыться: вместе с Русланом он зарезал свою 78-летнюю бабушку. Зарезал, чтобы ограбить (подробности - в статье "Убийца юный, вежливый, в очках", "Дело №..." за 10 мая 2017 года).



Произошла трагедия, напомним, 21 апреля в 12-м микрорайоне Бишкека. Пожилой женщине нанесли множество (около двадцати) ножевых ранений - ради шести тысяч сомов (именно таким оказался скромный "улов" юных убийц).



"Руслан с Тимуром раньше в контрах были, - вспоминает их общий знакомый. - Потом вдруг как-то спелись и спились".



Как и почему "вдруг" сблизились эти мальчики из приличных, интеллигентных семей, где им ни в чём не было отказа? Только ли по причине соседства, одного возраста и похожего образа жизни? Сблизились настолько, что вместе ни с того ни с сего убегали из дома, заставляя сходить с ума не только родителей, но и посторонних граждан, публиковавших фото пропавших подростков на своих интернет-страничках?



Оказывается, у Руслана и Тимура гораздо больше общего, чем может показаться на первый взгляд.



О том, что Руслан Шаршенов воспитывается бабушкой вместо родной матери, знали (или, по крайней мере, догадывались) многие. Мать парня отказалась от него, когда он был ещё младенцем. Сбежала из дома, бросив его, полуторагодовалого, на произвол судьбы и попечение своих родителей. Вырастили его дед и бабушка по материнской линии.



В 13-летнем возрасте Руслан лишился и приёмного отца - дедушки: именно в то время у собственного дома был застрелен доктор Асанбек Шаршенов.

Потом возникли проблемы с законом у родной матери Руслана, которую тот считал своей старшей сестрой… Тогда-то ему открылась и страшная правда: мама на самом деле не мама, а бабушка. А кто настоящий отец?..



Тимур Рахманов, оказывается, тоже приёмный. Только он, если можно так выразиться, приёмный по-настоящему: в шестилетнем возрасте попал в семью к Рахмановым, не являющимся для него даже дальними родственниками.



За полгода до описываемых кошмарных событий Тимур потерял в аварии приёмную мать. Чуть раньше - другую бабушку, по матери. Через некоторое время отец встретил другую женщину и переехал к ней. Оставив Тимура в квартире и под присмотром своей матери - которая и была внуком зверски убита и ограблена…



Росли Тимур с Русланом как нормальные мальчики. Нормальные - да не совсем. Про одного из них соседи вспоминают, что с детства отличался живодёрскими наклонностями: брал за хвост котёнка, раскручивал - и бил со всей дури о стенку.



Да и ранение одноклассницы в руку шариковой ручкой, и побеги из дома, и воровство у родителей денег на компьютерный клуб тоже "нормальности" не добавляют.



- Его допрашивали при мне, - рассказывал тогда, после ареста подростков, приёмный отец Тимура Рахманова. - Никто на него не давил. Он во всём признался. Я знаю, что это он сделал… Пусть теперь отвечает. Я даже адвоката нанимать ему не стану.



Адвоката сыну, хоть и приёмному, отец всё же нанял. И сам в суде представлял интересы своего несовершеннолетнего "ребёнка" - в то время как старший сын, старший внук убитой пенсионерки, официально признан потерпевшим.



Суд приговорил обоих убийц к десяти годам лишения свободы.



Каков же настоящий мотив убийства пожилой женщины? Об этом никто не говорит. И родственники, и милиционеры, и судьи придерживаются версии ограбления. Захотелось якобы внуку денег, он и решил "взять" их у любимой бабушки.



А между тем многое не сходится, не стыкуется. Ни Тимур, ни Руслан, как уже сказано, не бедствовали. Оба - из достаточно обеспеченных семей, никто их не стеснял в средствах. Это - во-первых. А во-вторых, в самом крайнем случае Тимур мог потихоньку вытащить из дома деньги - и бабушка бы даже не проснулась.



Шли они с Русланом, получается, именно убивать.



И не в деньгах тут дело. А в невероятной озлобленности на весь окружающий мир, в долго подавляемом в себе чувстве несправедливости и в страстном, бездумном желании отомстить. Кому? Всем. И родной матери - за то, что бросила. И родному отцу - за то, что предпочёл остаться неизвестным. И тем родным, что нежданно-негаданно умерли. И одноклассникам - за то, что не сразу и не всегда принимали в компанию.



Да и гены, если разобраться, свою роль сыграли. Гены, что и говорить, - штука сложная и страшная. Непредсказуемая. Не всегда, увы, исправляемая хорошим воспитанием и блестящим образованием.

Тимур и Руслан - "отомстили" бабушке?



шизофреник



25-летний житель бишкекского микрорайона "Тунгуч" страдает шизоаффективным расстройством.



Что это такое? Это психическое состояние, выражающееся в бреде, галлюцинациях, слышимых потусторонних голосах, нарушении речи, резкой смене настроения. Больной то сверх меры возбуждён, то, напротив, подавлен и пребывает в тяжёлой депрессии. В такие периоды им, как правило, овладевают мысли о самоубийстве.



Очень многие в периоды обострения и решаются на этот шаг… Впрочем, "решаются", пожалуй, сильно сказано. В моменты обострения потенциальный пациент психиатрической клиники не способен руководить своими действиями и отдавать себе отчёт в происходящем.



Почему "потенциальный пациент"? Всё потому же. Эту проблему мы поднимали в одной из недавних публикаций ("У меня болит душа… Я за это вас взорву" - "Дело №…" за 13 сентября с. г.).



Психиатрическую помощь с некоторых пор больной может получить только с собственного письменного согласия. И даже если он опасен для окружающих (особенно для родственников, живущих с ним под одной крышей), никто его изолировать от общества не будет: нельзя, нет у врачей такого права и таких полномочий.



А закончиться такая "борьба за права пациента" может весьма плачевно.



14 апреля (весна, как известно, - время обострения всевозможных психических расстройств) этот молодой человек намерился свести счёты с жизнью. Видимых причин у него для этого не было, однако чужая душа - потёмки. Особенно нездоровая душа.



Парень написал предсмертное письмо с просьбой никого не винить в его самоубийстве. Устал, дескать, от жизни, очень хочется прекратить это всё и уйти.



Способ суицида нынешний подсудимый выбрал далеко не самый гуманный. Собрался перерезать себе вены и горло кухонным ножом. За этим занятием его и застала 77-летняя бабушка…



Женщина попыталась отобрать у внука нож. Тот отмахнулся - и случайно полоснул её по шее. От большой кровопотери бабушка скончалась на месте.



В ходе следствия установлено, что парень состоит на учёте в РЦПЗ. Да и из его полубредовых показаний и пояснений было понятно: наказанию в виде срока заключения этот убийца не подлежит. Его лечить надо! И на сей раз не добровольно, а принудительно.



Октябрьский суд Бишкека постановил освободить подсудимого от уголовной ответственности, уголовное дело в отношении него производством прекратить и применить к нему принудительные меры медицинского характера в виде лечения в психиатрической больнице с усиленным наблюдением в посёлке Кызыл-Жар Джалал-Абадской области.



А ведь всего этого можно было избежать. И смерти пожилой женщины, и принудительного усиленного лечения её внука. Стоило лишь вовремя применить к молодому человеку медицинские меры, не пускать на самотёк его заболевание и держать его под постоянным врачебным контролем.



Ольга КАЛИНИНА