ЗАРЕЗАЛ БАБУШКУ… ЗА ЧТО?

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премьер-министр Казахстана напомнил, что все пути из Кыргызстана идут через них
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погранслужба КР перешла на усиленный режим
Но ограничений с кыргызской стороны нет.Подробнее...
заявление штаба Омурбека Бабанова
Штаб кандидата в Президенты Кыргызской Республики Омурбека Бабанова в ответ на информационное сообщение пресс-службы МВД по поводу якобы подкупа голосов в г. Ош сообщает следующее.Подробнее...
cколько потратили на выборы кандидаты в президенты
Лидером по-прежнему остаётся О.Бабанов.Подробнее...
России не нужна ещё одна военная база в Кыргызстане
Достаточно уже существующей.Подробнее...
Крушение "Боинга"
Турецкая сторона перечислила все деньги кыргызстанцам.Подробнее...
Аиду Салянову приговорили к 5 годам лишения свободы
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Текебаева и Чотонова перевели в СИЗО-1
Депутата парламента Омурбека Текебаева и бывшего главу МЧС Дуйшенкула Чотонова перевели в СИЗО-1.Подробнее...
более $1,5 миллиарда
перевели в Кыргызстан за восемь месяцев мигранты.Подробнее...
в Бишкеке состоялась панихида по Темиру Джумакадырову
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погиб вице-премьер-министр Кыргызстана Темир Джумакадыров
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Кыргызстан и Узбекистан договорились о Камбарате и Касансайском водохранилище
6 октября в рамках государственного визита президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева в Ташкент подписано еще пять документов.Подробнее...
совместное заявление президентов
Кыргызстан и Узбекистан подписали совместные документы
В рамках государственного визита президента Алмазбека Атамбаева в Республику Узбекистан 5 октября состоялась церемония подписания совместных документов.Подробнее...
Президент Узбекистана Мирзиеев:
"В отношениях Узбекистана и Кыргызстана нет нерешенных вопросов".Подробнее...
наследство актёра Петренко
В Кыргызстане возбуждено уголовное дело по факту подделки документов.Подробнее...
президент Кыргызстана едет в Узбекистан
Заведующая отделом внешней политики аппарата президента Кыргызстана Айзада Субакожоева рассказала журналистам, зачем Алмазбек Атамбаев едет в Узбекистан.Подробнее...
премьеру не спится
избирательные бюллетени отпечатали
Первая партия избирательных бюллетеней ушла в ТИК Джалал-Абадской, Ошской и Баткенской областей Кыргызстана. Об этом 3 октября сообщил Центризбирком.Подробнее...
электрическое изобилие
В Кыргызстане сняли запрет на электроотопление и увеличили лимиты потребления электроэнергии.Подробнее...
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ЗАРЕЗАЛ БАБУШКУ… ЗА ЧТО?
Тимур и Руслан - "отомстили" бабушке?