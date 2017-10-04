ДОРОЖНЫЙ ПРОИЗВОЛ ПО ПРОСЬБАМ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ

Подробности По следам публикаций 04.10.2017 12:00

В номерах газеты "Дело №…" от 20 и 27 сентября этого года мы писали о том, как жители бишкекских микрорайонов самовольно перекрывают подъездные пути к многоквартирным домам, а городские власти им в этом потворствуют. И вот - новое явление: теперь, при потворстве муниципальщиков, жители Бишкека перекрывают уже городские дороги.



Бишкекскую улицу Джунусалиева отремонтировали примерно полгода назад. Положили асфальт, сделали арыки, нарисовали разметку, знаки поставили - всё, как положено, пользуйтесь, горожане, да радуйтесь! И горожане бы пользовались, если бы не одно "но" - въезд на улицу Джунусалиева до сих пор закрыт тремя здоровенными бетонными блоками. Которые уже давно пора бы убрать, но… Но не тут-то было - жильцы соседних домов… запрещают.



Как рассказали журналистам в Ленинской районной администрации Бишкека, бетонные заграждения на оживлённом перекрёстке Джунусалиева - Ахунбаева после дорожного ремонта оставлены "по многочисленным просьбам местных жителей". Оказалось, что жителям мешают проезжающие по улице большегрузные машины, поэтому они "настоятельно попросили" МП "Бишкекасфальтсервис" бетонные блоки не убирать и улицу для проезда не открывать.



И вот уже почти полгода въезд на Джунусалиева закрыт. Ну как закрыт… Предприимчивые жильцы немного подвинули заграждения на въезде с одной стороны дороги, чтобы можно было легковушке протиснуться, и ездят себе спокойненько к своим домам. Пока другие машины вынуждены выписывать круги по соседним улицам, чтобы объехать заблокированный перекрёсток. Для всех других-то улица выглядит закрытой! Хорошо устроились "местные", ничего не скажешь!

Перекрёсток Ахунбаева - Джунусалиева. Дорожный ремонт закончился несколько месяцев назад, но улица до сих пор закрыта - по просьбе местных жителей. А запрещающий знак для большегрузных машин здесь, похоже, стоит только для красоты…



В Ленинской районной администрации между тем считают, что ничего особенного не происходит. Заместитель акима Ленинского района Аскат Карынбаев на вопросы по поводу самовольно перекрытой городской улицы ответил, что "это же временно". При этом, сколько ещё продлится это "временно", сказать не смог.



- Там же легковые машины могут проехать, - сказал чиновник. - Дорога перекрыта, только чтобы большегрузные машины не проезжали.



- А пожарная машина относится к большегрузным?



- Относится.



- И как же, если вдруг что случится, там проедет пожарная машина?



- Пожарная там не проедет, - соглашается замакима. - Но есть же другие подъездные пути, с другой стороны улицы…



Сейчас в Бишкеке много отремонтированных улиц. Так что же, теперь всем желающим можно их перекрывать? А всем остальным, включая пожарные машины, колесить по соседним улицам в поисках проезда?



Странная логика у чиновника из Ленинской администрации Бишкека…



Предложение открыть улицу Джунусалиева и просто поставить на перекрёстке знак, запрещающий проезд большегрузным машинам, замакима Карынбаев даже не рассматривает.



- В том районе идут стройки, большегрузные машины едут на эти стройки. Там на перекрёстке уже есть запрещающий знак, но они его не соблюдают, - говорит Карынбаев.



- Если не соблюдают, - говорю, - заставьте водителей платить штрафы. Или пусть строительные компании платят за ремонт разбитых ими дорог. Ведь в вашей власти это сделать!



Такой вариант развития событий Аскату Карынбаеву не понравился.



Похоже, нет у столичных властей той самой власти-то! Да и никакого желания навести порядок в столице, похоже, тоже нет.



Найти управу на разбивающие дорогу строительные компании? Власть столичная не может.



Жители попросили закрыть улицу? Пожалуйста!



Сами перекрыли подъездные пути? Да и пусть перекрывают, хозяйничают как кому вздумается…



Нормы технические нарушают? А кто их в Бишкеке не нарушает: и строительные, и архитектурные, и санитарные…



Сама столичная мэрия эти нормы или нарушает, или игнорирует. Потому-то и бардак царит в Бишкеке. Потому и не похож он на столицу государства. А по-прежнему представляет из себя большую барахолку… Где каждый делает что хочет.



Елена ПЕРОВА



Р. S. Кстати, накануне выхода этого номера газеты мы позвонили в пресс-службу мэрии, поинтересовавшись, будет ли реакция на газетные публикации и знакомился ли с ними, т. е. с большей частью общественного мнения, столичный градоначальник Албек Сабирбекович Ибраимов? Сотрудник пресс-службы по имени Каныбек (столичные чиновники не приучены представляться, как положено госслужащему: фамилия, имя, должность) сказал, что не знает, читает мэр газеты или нет, да и мэру сейчас, по словам Каныбека, не до того. Он всепоглощающе занят… президентскими выборами. Что ж, как говорится, без комментариев!