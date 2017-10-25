УШЛИ ПО ЭТАПУ

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официальные итоги выборов президента Кыргызстана
ЦИК КР огласил официальные итоги президентских выборов, которые прошли 15 октября.Подробнее...
В НОЯБРЕ ПРИДЁТ ЗИМА
В Кыргызстан нагрянут морозы до - 22 градусов.Подробнее...
Райкана Тологонова приговорили к 15 годам тюрьмы
Судья Первомайского районного суда Бишкека Марат Сыдыков вынес приговор экс-депутату парламента Райкану Тологонову.Подробнее...
милиционер, в пьяном виде совершивший ДТП, получил 10 лет
В Кыргызстане совершивший в пьяном виде ДТП с двумя погибшими милиционер признан виновным и получил 10 лет колонии-поселения.Подробнее...
министр культуры Кыргызстана ушел в отставку
Тугелбай Казаков освобожден от должности министра культуры, информации и туризма Кыргызстана.Подробнее...
президент Алмазбек Атамбаев:
"Мы, кыргызстанцы, готовы отдать жизнь за независимость страны, как отдавали жизни наши предки".
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"Это национальная трагедия!"
В аппарате президента Кыргызстана ответили вице-спикеру Госдумы на его заявление о том, что "кыргызы сделали национальным праздником день восстания Кыргызстана против России".Подробнее...
7 и 8 ноября объявлены в Кыргызстане Днями истории и памяти предков
Президент Атамбаев 26 октября подписал Указ «Об установлении Дней истории и памяти предков».Подробнее...
памяти воинов-баткенцев
кыргызстанцы будут отдыхать с 4 по 7 ноября
Премьер-министр Сапар Исаков подписал постановление «О переносе выходного дня».Подробнее...
секретарём Совбеза Кыргызстана назначен Алмазбек Курманалиев
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заявление МИД Кыргызстана
относительно денонсации соглашения с Казахстаном.Подробнее...
границы не откроются
Переговоры Кыргызстана с Казахстаном по границе провалились?Подробнее...
Даир Кенекеев назначен вице-премьер-министром Кыргызстана
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в парламенте Кыргызстана новый спикер
25 октября новым спикером Жогорку Кенеша избран 40-летний Дастан Джумабеков.Подробнее...
спикер Жогорку Кенеша объявил об отставке
в Кыргызстане два месторождения золота выставлены на аукцион
Об этом сообщил Государственный комитет промышленности, энергетики и недропользования.Подробнее...
в Кыргызстане 7 ноября - выходной
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правительство Кыргызстана объяснило денонсацию соглашения с Казахстаном
Правительство Кыргызстана объяснило денонсацию соглашения с Казахстаном о помощи в рамках евразийской интеграции.Подробнее...
503 экспоната
пропало в Государственном историческом музее Кыргызстана.Подробнее...
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УШЛИ ПО ЭТАПУ
Осуждённых за коррупцию депутата Омурбека Текебаева и экс-главу МЧС Дуйшонкула Чотонова развезли по исправительным колониям.
ИК-47 - одно из "традиционных" мест отбывания наказания VIP-заключёнными.
Теперь их список пополнил пока ещё депутат Омурбек Текебаев.
В таких условиях VIP-зэки обычно живут в ИК-47.
Но Текебаев, насколько известно, может вселиться и в более комфортное помещение.
"Красная локалка" в ИК-27 - общежитие для бывших сотрудников правоохранительных органов и чиновников. Новое место жительства экс-министра Дуйшонкула Чотонова.
В одной из комнат "красного" общежития в ИК-27.
ОТПРАВИЛИ К УГОЛОВНИКАМ
Бывший депутат парламента Садыр Жапаров, осуждённый к 11 годам и 6 месяцам лишения свободы, уже находится в исправительной колонии.
Молдовановская колония строгого режима ИК-1.