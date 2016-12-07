Расследования

Новости

Почему остановили второй агрегат Токтогульской ГЭС?

Глава Национального энергохолдинга Айбек Калиев рассказал депутатам причины аварии на Токтогульской ГЭС.

Подробнее...

Авария на Токтогулке:

будет ли свет на Новый год?

Подробнее...

объём денежных переводов в Кыргызстан растёт

Увеличение объёма денежных переводов из России в Кыргызстан, по мнению кыргызских экспертов, связано с вступлением республики в августе 2015 года в Евразийский экономический союз (ЕАЭС).

Подробнее...

в ОАО "Кыргызтелеком" новый председатель

Совет директоров назначил исполняющим обязанности председателя правления ОАО "Кыргызтелеком" Нурлана Мадаминова.

Подробнее...

фальшивые доллары - крупными партиями


В Баткенской области Кыргызстана разоблачили организованную группу людей, которые пытались наладить сбыт фальшивых денег крупными партиями. Злоумышленники действовали в нескольких регионах. Об этом сообщает пресс-служба МВД КР.

Подробнее...

МИД Турции:

"За убийством российского посла стоят последователи проповедника Фетхуллаха Гюлена".

Подробнее...

на Токтогульской ГЭС произошла авария

Остановлен один агрегат.

Подробнее...

Кыргызстан воздержался

 при голосовании по резолюции ООН, где Россию признали оккупантом.

Подробнее...

в 2017 году в Кыргызстане пройдёт саммит по сохранению снежного барса

Подробнее...

овальные коллекционные монеты выпустили в Кыргызстане

Подробнее...

президент А.Атамбаев встретился с президентом Индии Пранабом Мукерджи

Подробнее...

Сложная и опасная служба!


Поздравление президента Алмазбека Атамбаева с Днём работника органов национальной безопасности Кыргызской Республики.

Подробнее...

новогодняя праздничная программа Бишкека


  Мэрия столицы Кыргызстана подготовит ряд праздничных мероприятий в преддверии Нового 2017 года, также по всей столице будут проходить праздничные мероприятия и работать ёлочные базары.

Подробнее...

юридическая помощь гарантирвована

Президент Кыргызстана Атамбаевподписал закон «О гарантированной государством юридической помощи».

Подробнее...

МИД Кыргызстана осудил убийство российского посла

МИД Кыргызстана опубликовал заявление в связи с убийством в Турции Чрезвычайного и Полномочного Посла РФ Андрея Карлова.

Подробнее...

выборщики утвердили победу Трампа

В США в ночь на вторник 20 декабря по московскому времени завершилось голосование коллегии выборщиков за кандидатов в президенты, которое официально подтвердило победу представителя Республиканской партии миллиардера Дональда Трампа.

Подробнее...

подлое убийство

Владимир Путин назвал убийство посла России в Турции "подлым убийством" и провокацией, которая направлена на срыв добрых отношений с Турцией и урегулирования в Сирии, сообщает РИА Новости.

Подробнее...

Ведущие страны Запада резко осудили убийство российского посла

Ведущие страны Запада и международные организации резко осудили убийство в Анкаре российского посла Андрея Карлова.

Подробнее...

Кыргызстан соболезнует...

Президент Алмазбек Атамбаев выразил соболезнования Президенту Российской Федерации Владимиру Путину в связи с гибелью Посла РФ в Турции.

Подробнее...

в Анкаре расстреляли посла России

Подробнее...

в Бишкеке зажгли главную ёлку страны

Подробнее...

В Кыргызстане отменили пятидневную регистрацию иностранцев

Правительство Кыргызстана одобрило постановление, отменив обязательную регистрацию иностранцев, прибывших в республику, в течение пяти дней.

Подробнее...

Три землетрясения произошло в Кыргызстане за сутки

Первое жители страны ощутили 18 декабря около полудня. Второе зафиксировано утром 19 декабря в населенных пунктах трех областей — Нарынской, Джалал-Абадской и Ошской, третье — в Джалал-Абадской области.

Подробнее...

Алмазбек Атамбаев прибыл в Индию с государственным визитом

Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата Президента Кыргызской Республики.

Подробнее...

Студентов-героев наградили медалями

Первый заместитель министра внутренних дел Кыргызстана Суйун Омурзаков вручил ведомственные награды двум студентам, спасшим шесть человек во время крупного ДТП в тоннеле Тоо-Ашуу. Об этом сообщает пресс-служба МВД КР.

Подробнее...

Расследования

первого кыргызского VIP-беглеца удалось вытащить с Запада

Подробности
Расследования
07.12.2016 16:45
Просмотров: 2919

 

     Им стал 66-летний Бекбосун Кыдыкбаев, бывший руководящий работник управделами президента КР.
 

 

           30 ноября в аэропорту "Манас" приземлился самолёт одной из турецких авиакомпаний, которым в Бишкек был доставлен из США Бекбосун Кадырович Кыдыкбаев, 1950 года рождения, находившийся с февраля прошлого года в международном розыске.


Бекбосун Кыдыкбаев, что примечательно, доводится отцом Кубанычбеку Кадырову - бывшему заместителю министра внутренних дел КР, с марта этого года находящемуся под арестом по обвинению в попытке госпереворота в Кыргызстане (сейчас над ним, а также над его подельниками идёт закрытый судебный процесс). Впрочем, уголовное дело Б. Кыдыкбаева с политикой не связано. А связано с банальными махинациями с вверенным ему государственным имуществом. На официальном сайте Интерпола было указано, что гражданин Кыргызстана Бекбосун Кыдыкбаев объявлен в международный розыск за "мошенничество против правительства".


В прошлом Б. Кыдыкбаев возглавлял госпредприятие "Ак Толкун" - сеть ведомственных пансионатов Управления делами президента и правительства КР. В начале декабря 2014 года появились первые официальные сообщения о том, что в этой госструктуре выявлены махинации. Как сообщала пресс-служба Государственного комитета национальной безопасности КР, отдел АКС ГКНБ по Иссык-Кульской области выявил, что руководство ГП "Ак Толкун" путём подлога признало негодными четыре силовых трансформатора, находившихся на балансе госпредприятия.

 

Ведомственный  пансионат  Управделами  президента
"Ак  Толкун"  -  в  прошлом  вверенный  Б. Кыдыкбаеву.


"В целях сокрытия факта незаконного списания указанные трансформаторы были фиктивно реализованы в качестве металлолома в ГП "Темир" по Иссык-Кульской области за 16 тысяч сомов, - говорилось в официальном сообщении Генпрокуратуры. - Таким образом, ответственные лица путём проведения фиктивного списания незаконно реализовали рабочие трансформаторы неустановленным лицам. В результате данных махинаций государственному бюджету нанесён ущерб в размере 1 миллиона 480 тысяч сомов".


Без малого через три месяца - в конце февраля 2015 года - директор ГП "Ак Толкун" Бекбосун Кыдыкбаев был объявлен в розыск. К тому времени следствие уже располагало новыми данными о судьбе списанного государственного имущества. Как сообщал ГКНБ, четыре трансформатора марки ТМ 1000/10, которые на основании фиктивных испытаний были списаны и якобы проданы по цене металлолома, организаторы аферы на самом деле реализовали за 1 миллион 220 тысяч сомов. "Вырученные деньги присвоил Бекбосун Кыдыкбаев", - говорилось в сообщении ГКНБ.


"Фактически, - сообщала спецслужба, - трансформаторы находились в рабочем состоянии и были реализованы частным предпринимателям, что полностью подтверждается материалами уголовного дела и доказывает вину Кыдыкбаева". В ходе следствия было установлено, что все четыре трансформатора находятся на территории Нарынской и Джалал-Абадской областей и используются по непосредственному своему назначению.


В отношении Б. Кыдыкбаева и других чиновников было возбуждено уголовное дело по статьям 171 ("Присвоение или растрата вверенного имущества") и 304 ("Злоупотребление должностным положением") Уголовного кодекса КР. Сбежавшему и объявленному в розыск Бекбосуну Кыдыкбаеву суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.


Из сообщений, касавшихся личности Бекбосуна Кыдыкбаева, внимание привлекает заметка в кыргызоязычной газете "Азия-Ньюс" (принадлежавшей на тот момент, насколько известно, бывшему бакиевскому генпрокурору Эльмурзе Сатыбалдиеву), опубликованная в начале сентября 2013 года. То есть ещё до возбуждения уголовного дела по факту махинаций с трансформаторами. Написанная в характерной манере многих кыргызоязычных СМИ, она под кричащим заголовком "Бекбосун-байке говорит: взорву "бомбу"!" сообщала дословно следующее:


"Когда газета уходила в печать, к нам в дверь постучался Бекбосун Кыдыкбаев-ага - депутат легендарного парламента, герой апрельской народной революции, почётный гражданин Иссык-Кульского района, в своё время работавший акимом, губернатором, депутатом айыльного, районного, областного кенешей, а сейчас - директором пансионатов, относящихся к ведению Управления делами президента. Он попросил содействия в освещении перед общественностью и её оповещении о некоторых грязных выходках сегодняшней власти. Говорит: "Есть скрытые тайны". Выяснилось, что этот человек руководил штабом по Иссык-Кульской области, когда Атамбаев выдвинул свою кандидатуру в президенты. Они оказались знакомы с 1987 года. Вероятно, и вправду знает о мно-огих делах".


"Ну а где бомба? - иронично спрашивал один из читателей в комментариях к заметке. - Неплохо устроился байкеша. Что, попёрли с жирного местечка?". Многозначительная заявка Кыдыкбаева, озвученная в этой странной заметке, в самом деле напоминала шантаж: мол, только троньте…


Сама фабула уголовного дела в отношении экс-чиновника Управделами президента Б. Кыдыкбаева выглядит, в сущности, вполне заурядно. Мало ли оборудования за 25 лет независимости страны было продано с кыргызских предприятий по цене металлолома? Либо под видом металлолома, но фактически по вполне "рыночной" цене. Необычно то, что разыскиваемого Кыдыкбаева удалось вернуть в Кыргызстан. Причём "вытащить" с Запада, откуда до сих пор никто никого Кыргызстану ещё не выдавал.

 

Депортированный  из  США  Бекбосун  Кыдыкбаев  
под  конвоем  сошёл  с  трапа  в  аэропорту  "Манас".
 

В  VIP-зале  бишкекского аэропорта.

Кубанычбек  Кадыров, сын  экс-чиновника
Б. Кыдыкбаева,  тоже находящийся  в  тюрьме.


Из Кыргызстана Бекбосун Кыдыкбаев исчез в неизвестном направлении незадолго до объявления его в розыск. Где он находился и когда именно оказался в США, точных данных пока нет. Известно, что у Кыдыкбаева в Америке живёт дочь, давно уже переехавшая туда на ПМЖ. Видимо, к ней и отправился Кыдыкбаев, рассчитывая найти на гостеприимной американской земле приют.


До него, напомним, этого удалось добиться другим беглым кыргызским чиновникам. Например, бывшему министру  промышленности и внешней торговли КР Садриддину Джиенбекову или бывшему начальнику управления материально-технического обеспечения мэрии Бишкека Айбеку Шабданалиеву. А вот Бекбосуну Кыдыкбаеву почему-то не повезло. Миграционная служба США, как сообщили нашей газете в ГКНБ, арестовала его прямо в аэропорту, когда он прилетел в Америку. И поместила в лагерь для содержания нелегальных мигрантов в штате Техас.


Оттуда Б. Кыдыкбаев трижды обращался к американским властям с просьбой предоставить ему политическое убежище в США - и трижды получал отказ. В конце концов в ноябре этого года совместными усилиями ГКНБ и Генпрокуратуры Кыргызстана при содействии миграционной службы США заочно обвиняемый Бекбосун Кыдыкбаев был депортирован на родину.


Это всё, что пока известно об обстоятельствах этого первого в истории случая выдачи американцами Кыргызстану беглеца, являющегося фигурантом уголовного дела. В настоящее время Б. Кыдыкбаев находится в Иссык-Кульской области, где прокуратура проводит с ним следственные действия.


Артур ИСАЕВ

 

Комментарии   

 
+3 #1 RE: первого кыргызского VIP-беглеца удалось вытащить с ЗападаNURİK 15.12.2016 11:34
melkaya ryba Yanki ne interesuet...
Цитировать
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить