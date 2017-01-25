Расследования

Подробности Расследования 25.01.2017 10:09 Просмотров: 13

Итак, в Кыргызстан пришёл очередной "тридцать седьмой" год…



Как, вы разве не в курсе?! Пресловутый 37-й время от времени "посещает" нашу страну.



Появляется, скажем, у кыргызских законодателей желание принять законы, какие давно уже действуют в других странах (в том числе так называемых "цивилизованных" и "демократических"). Об "иностранных агентах", например, или о запрете гей-пропаганды… В ответ та небольшая, но очень крикливая часть общества, которую эти законы могут коснуться, сразу начинает народ стращать: "Тридцать седьмой год!!!".



Попадают в Кыргызстане за решётку (или просто даже под следствие) заворовавшиеся или зарвавшиеся и заигравшиеся в политиканские игры деятели… Опять крик: "Тридцать седьмой год!!!".



Крикунов этих, не знающих чувства меры, совсем не смущает то, что реалии настоящего 1937 года были, мягко говоря, несколько иными. И что если бы этот год в самом деле так часто к нам приходил, то Кыргызстан был бы сейчас усеян кладбищами с телами расстрелянных и лагерями с заключёнными. И что в числе первых и вторых были бы сами крикуны.



Ну а сейчас что случилось? Случилось нечто "ужасное"… Спецслужбы Кыргызстана начали проверять социальные интернет-сети. Выявляя и предостерегая тех, кто в этих сетях безобразничает.



Мониторингом Интернета силовики занимались и раньше, выявляя, к примеру, и блокируя сайты экстремистской направленности. Но истерия - иначе не скажешь - поднялась именно сейчас.



А случилось то, что рано или поздно должно было случиться…





ИСТЕРИЯ ПО ПРИВЫЧНОМУ СЦЕНАРИЮ



Живым детонатором скандала стала некто Нургуль Кожомбердиева - медик по профессии, активный пользователь "Фейсбука", ставшая теперь почти знаменитой. Всё началось ещё в конце октября ушедшего года - с обычной "фейсбучной" перепалки. Кожомбердиеву, доводящуюся близкой родственницей Усену Кудайбергенову (известному каскадёру и организатору народных дружин, расстрелянному киллерами вскоре после антиакаевской революции 2005 года - в разгар захвата земель вокруг Бишкека), возмутили высказывания почитателей беглого Курманбека Бакиева.



И она опубликовала такой ответ (перевод с кыргызского): "Некоторые до сих пор продолжают подхалимничать перед Бакиевым. Этими выходками они издеваются над родственниками павших от рук кровожадного Бакиева. А таких насчитывается около 100 человек. Почему они забыли об этом? Есть совесть у людей, которые восхваляют Бакиева и его злодеяния? Или же погибшие не кыргызы?".



Реакция почитателей Бакиева была более чем агрессивной. И тогда Кожомбердиева обратилась от имени пользователей интернет-ресурсов с письмом к депутату парламента Ирине Карамушкиной - социал-демократке, участвовавшей в антибакиевской революции.



"В последнее время, - говорилось в частности в этом обращении (стиль сохранён), - в социальных сетях появляются сомнительные группы, которые пропагандируют насилие, оправдывают кровожадного К. Бакиева, разделяют единый кыргызский народ на юг и север. Этим они хотят спровоцировать межрегиональную рознь. По нашему мнению, они организованные, оплачиваемые наёмные люди… Они агрессивно и открыто восхваляют злодеяния Бакиева, выставляют материалы о том, что он единственный легитимный президент, что у него нет вины в массовом уничтожении людей. Хотят навязать всем, что Курманбек Бакиев был порядочным и честным. При этом постоянно критикуют временное правительство, президента Атамбаева А.Ш., навязчиво распространяют слухи о том, что июньские события якобы организованы вышеуказанными лицами…



На протяжении 6 лет, слушая их издевательские обвинения и наглую ложь, многие малограмотные люди, особенно молодёжь и мигранты, начинают твёрдо верить им и пополняют ряды бакиевцев. Последствия агрессивной ложной информации могут быть чреватыми для нашей страны. Действиями этих людей в любое время могут воспользоваться третьи силы для разжигания межрегиональной вражды. Как известно, в 2011 году силы Запада через социальные сети подняли народ в Египте, Ливии, Тунисе, Сирии против законной власти. Результат сами видите какой - до сих пор не прекращается война между суннитами и шиитами. Никто не может дать гарантию, что у нас в стране не произойдёт межрегиональная гражданская война!".



"Уважаемые депутаты, - так закончила своё обращение Н. Кожомбердиева, - прошу дать нам разъяснение, что делают наши спецслужбы по безопасности граждан в соцсетях, и остановить, пока не поздно, организованные действия людей, распространяющих агрессивную ложную информацию, которая постепенно может привести к межрегиональному конфликту и гражданской войне. Кроме того, просим вас рассмотреть вышеуказанный запрос на заседании ЖК КР и дать запрос в ГКНБ КР".



Депутат Ирина Кармушкина так и сделала - направила запрос в Госкомитет национальной безопасности. И получила официальный ответ от заместителя председателя ГКНБ Б. Суюмбаева.



"Нами установлены, - писал он, - 10 социальных пользователей веб-ресурса "Facebook.com", IP-адреса которых выявлены в Республике Беларусь, Турции, США, Республике Казахстан, РФ, Южной Корее. В связи с чем принять какие-либо меры в их отношении пока не представляется возможным.



В настоящее время ГКНБ КР продолжает проведение соответствующих мероприятий по установлению других 35 социальных пользователей, которые периодически размещают негативные публикации в отношении главы государства. О результатах проведённых мероприятий сообщим дополнительно".



Ответ этот пришёл ещё в начале ноября. Позже стало известно, что кое-кого чекисты отыскали - в Джалал-Абадской области 11 пользователей "Фейсбука" (в том числе четырёх жителей Сузакского района, пятерых - Базар-Коргонского и двух - Аксыйского районов) пригласили в тамошнее управление ГКНБ и сделали официальные предупреждения. Но всё было тихо до тех пор, пока депутат И. Карамушкина не поделилась копией ответа с Н. Кожомбердиевой (дабы показать избирательнице результат её обращения), а та не выложила фото документа в Интернет.



Тут-то и началось… Дружный хор испуганно-возмущённых голосов зашумел, запричитал: "В Кыргызстане спецслужбы преследуют пользователей соцсетей за критику президента!".



Аида Салянова, бывший генеральный прокурор, а ныне депутат Жогорку Кенеша от фракции "Ата Мекен" на заседании парламента возмущённо заявила: "Скоро сотрудники ГКНБ начнут задерживать граждан за лайки в социальных сетях, и тогда ничего не останется от нашей демократии!". Конституция, сказала она, гарантирует гражданам свободу слова.



Её поддержала депутат-сопартиец Наталья Никитенко: "Пользователи социальных сетей пишут простую критику, в их сообщениях нет призывов, подрывающих целостность страны. ГКНБ занимается разработкой простых граждан, вместо того, чтобы исполнять свои прямые обязанности. Критика - это хорошо, таким образом граждане указывают власти на недоработки".



Подал голос "Молодёжный парламент" - организация, созданная в 2011 году общественным "Фондом поддержки демократии", учредителем которого является небезызвестный экс-депутат Равшан Жээнбеков. Об истории этого проекта наша газета в своё время рассказывала подробно. Финансировали его ЮСАИД и Международный республиканский институт США. Создание организации лично благословила тогдашний посол США в КР Памела Спратлен, пафосно объявившая на открытии первой сессии "парламента": "Это - будущее Кыргызстана!".



В деятельности "Молодёжного парламента" есть любопытная особенность - особой активности он не проявляет, а заявляет о себе, лишь когда нужно торпедировать какую-нибудь инициативу… Ну прямо как спящая ячейка какая-то!



Так было, например, летом 2014 года, когда очередную сессию "парламента" превратили в акцию по противодействию вступлению Кыргызстана в ЕАЭС. Так случилось и сейчас.



"Преследование граждан за выражение мнения - дорога к авторитарному режиму! - заявил "Молодёжный парламент". - Молодёжь Кыргызской Республики верит, что свобода мнений является одним из гарантов развития страны! И будет так всегда!".



Дальше всех пошла, пожалуй, правозащитница Чолпон Джакупова, недавно сдавшая свой депутатский мандат. Возглавляемая ею правовая клиника "Адилет" официально обратилась к генеральному прокурору И. Джолдубаевой и спикеру парламента Ч. Турсунбекову с требованием вынести в отношении её вчерашней коллеги И. Карамушкиной акт прокурорского реагирования и рассмотреть её действия на парламентском комитете по этике и регламенту. За что? За "покушение на свободу слова"… За то, что та обратилась в ГКНБ… Словно это спецслужба не своя, кыргызская, а какого-то враждебного иностранного государства!



"Депутат должна работать в соответствии с конституцией, - объяснила Ч. Джакупова радио "Азаттык". - У ГКНБ нет прав привлекать к ответственности пользователей социальных сетей, которые критикуют власть. ГКНБ вместо того, чтобы заниматься обеспечением безопасности, отвечает и реализует запросы депутатов. Эти действия были негативно восприняты в обществе".



Насчёт общества правозащитница погорячилась - очень многие представители этого самого общества восприняли действия сотрудников ГКНБ, наоборот, с одобрением. Кстати, действия чекистов Ч. Джакупова также попросила Генпрокуратуру проверить - те, дескать, свои полномочия превысили.



16 января - в чёрный для всего Кыргызстана день, когда вся страна оплакивала погибших жителей дачного посёлка возле аэропорта "Манас", на который ранним утром рухнул турецкий "Боинг" - в мемориальном комплексе "Ата-Бейит" прошло мероприятие под названием "Форум свободы и солидарности". Проведение этой акции её организаторы запланировали уже давно. И даже из-за трагедии отменять не стали.



В мероприятии участвовали представители так называемого "гражданского общества" и некоторые политики.



В частности: Равшан Жээнбеков, Адиль Турдукулов, глава правозащитного центра "Бир дуйно Кыргызстан" Толекан Исмаилова, глава ОФ "Кылым шамы" Азиза Абдирасулова, экс-депутат Асия Сасыкбаева, депутат Омурбек Текебаев.



Никто из них, заметим, в тот день не удосужился съездить на место трагедии - в истекающий в буквальном смысле кровью дачный посёлок возле "Манаса". И только лишь Толекан Исмаилова позже побывала на похоронах одной из погибших семей, вручила родственнице погибших купюру в 5 тысяч сомов… О чём был снят прямо-таки рекламный видеоролик (5-тысячная купюра - крупным планом), который сейчас вовсю тиражируется в Интернете.



Так вот, пока вся страна скорбела о погибших, на "Форуме свободы и солидарности" привычно мусолили свою излюбленную тему "политических гонений в отношении неугодных власти политиков и журналистов". Не обошли, разумеется, вниманием и "преследование пользователей соцсетей" - Равшан Жээнбеков назвал эти проверки репрессиями в отношении граждан. А Омурбек Текебаев призвал собравшихся присоединяться к его антиатамбаевским инициативам.



Чьи же права защищал весь этот дружный хор? Какую именно критику, как считают все эти политики и активисты, граждане имеют право высказывать?



"ОНИ ВСЕГО ЛИШЬ КРИТИКУЮТ"…



Некоторые СМИ, скажем так, солидарные с кыргызской оппозицией, кинулись разыскивать пользователей, чьи имена оказались в эпицентре скандала. Цель прослеживалась явно - выставить их белыми и пушистыми "просто критиками". Те пользователи, которых удалось отыскать, выразили прямо-таки детское удивление тем фактом, что они оказались в "списках ГКНБ": "А что мы такого сделали?!". Вот, например, некто Тойчубек Акматали уулу - студент университета в турецком городе Самсуне. "Я всего лишь поделился некоторыми новостями в "Фейсбуке", - сказал он журналистам. - Наверное, это не преступление. ГКНБ нужно уделять внимание более важным вопросам, а не тратить время на таких, как мы".



А вот один из его комментариев в "Фейсбуке" (вот бы его почитать близким погибших 7 апреля 2010 года): "80 апрельских "героев" положило временное правительство… Ещё может оказаться так, что само временное правительство стреляло, чтобы скорее прийти к власти. Ведь все мы видели, какими "герои" были невменяемыми, пьяные кричали, некоторые раздевались… Кто их напоил, дал в руки оружие и в этом состоянии привёл на площадь?".



Впрочем, таких, как Тойчубек Акматали уулу (то есть людей реальных - с подлинным именем и фамилией), в пресловутых "списках ГКНБ" оказалось совсем немного.



Вот, например, Айнура Белековна - одна из весьма активных пользовательниц "Фейсбука" и критиков президента Атамбаева. Её аккаунт (учётная запись в соцсети) - "фейковый", то есть фальшивый. Фотоснимок - совсем другой женщины. Имя и отчество - тоже наверняка вымышленные. Самое интересное - это её IP-адрес (проще говоря, адрес компьютера, с которого она пишет). Он находится в Минске. Где, как известно, окопалась большая часть семейства Бакиевых и их приближённых.



Ещё один "критик" - Акылбек Торобаев. Тоже "фейк" - и тоже явно с "белорусскими корнями". На днях он в "Фейсбуке" призвал поломать руки и ноги одному из сотрудников нашей газеты. Из других его комментариев: "Весь мир знает, что наш президент …". "Вот сучара, бл…! Э, ты, дура, Атамбаев тебе даже 5 штук не даст за это. Ты себе же хуже сделала". Последнее послание адресовано Нургуль Кожомбердиевой - женщине, которая, напомним, выступила против бакиевских интернет-троллей.



На неё в "Фейсбуке" развернулась настоящая травля. В таких вот "свободолюбивых" выражениях. "Моего брата Усена Кудайбергенова Бакиев убил первым! Ты прекрати цепляться ко мне", - отбивается от бакиевцев Кожомбердиева. "Ты подёргай за член осла, ладно? Что, в бакиевские времена член ела?", - отвечает ей некто Токсонбай Сексенбаев. (Здесь и далее мы решили цитаты из соцсетей не подвергать сильной цензуре. Почему бы общественности не знать, что считают "здоровой критикой" Текебаев, Салянова, Никитенко, Джакупова, Жээнбеков и прочие "борцы за свободу слова").



Кстати, этот самый Сексенбаев - тоже "фейк". И тоже, судя по IP-адресу, из Беларуси. Как-то слишком много "просто критиков", чьи права кинулись защищать оппозиционные политики, живут в этой стране.



Есть, впрочем, один политик, которого "просто критики" почти боготворят (не считая Бакиева, конечно): "Текебаев горит, как звезда Чолпон на политическом небосклоне. Неужели мы не можем его поддержать? Когда кыргызы перестанут тянуть вниз за ноги человека, который чуть поднял голову? Нет в Кыргызстане лучшего политика, чем Текебаев. Он должен стать президентом. Поддержим. Уберём того дебила".



Ещё один "критик" с ником (псевдонимом) Satana Kgr. Вот образцы его критики: "Опозорились вы, 120 баранов во главе с Атамбаевым". "Ай, бл…, суки и шакалы! На сайтах остались те, до кого вы не дотянулись". Последний комментарий - это протест против контроля за Интернетом. Куда, как думаете, ведут следы IP-адреса этого пользователя? В Минск? Нет, в бишкекский штаб… одной политической партии Кыргызстана. Которая громче всех ратует за свободу слова.



Так чьи же права кинулись защищать оппозиционные политики и активисты? Граждан? Или анонимных интернет-троллей - одного из главных орудий современных информационно-психологических войн?



Какая, к чёрту, критика - как выражаются "защитники свободы слова"?! Какие, к чёрту, "негативные публикации" - как выражается начальство ГКНБ, этими деликатно-бюрократическими формулировками тоже замазывая суть явления? Пора уже вещи называть своими именами: в арсенале этих интернет-пользователей ложь, сплетни, провокации, хамство, оскорбления, угрозы… Вот о чём надо вести речь и с чем бороться. Защищая честь и достоинство не только президента Атамбаева, но и других граждан страны.

Одна из "критиков власти" (и поклонников Бакиева), чьи права кинулись защищать лидеры как бы революционной партии "Ата Мекен".

На самом деле всё здесь фальшивое, включая фотоснимок женщины. Кто скрывается за этим именем, неизвестно, но сидит он в Минске - рядом с Бакиевым.

А вот примеры самой "критики". Среди авторов комментариев есть один реальный персонаж - Улан Мелисбек, бывший бакиевский чиновник, скрывающийся от розыска в США.

За такую "критику" следует привлекать к уголовной ответственности.

В Кыргызстане в соцсетях

позволительно писать и такое.

Эта известная в определённых кругах дама работает патологоанатомом и читает лекции студентам КРСУ.





ПОКА ГРОМ НЕ ГРЯНЕТ…



В разгар истерии вокруг "гонений на критиков в соцсетях" случилась реальная трагедия - крушение "Боинга", унёсшее жизни 34 кыргызстанцев, включая детей. Трагедия эта обнажила и всю мерзость того, что истерящие политики называют "свободой слова в соцсетях" - после скандала, разразившегося вокруг аспирантки Кыргызской государственной медицинской академии, которую сразу же окрестили "кыргызской Боженой Рынской".



Для тех, кто не в курсе: Божена Рынска - московская так называемая "светская львица", неизменная участница российской оппозиционной тусовки. После того, как накануне Нового года над Чёрным морем неподалёку от Сочи потерпел крушение Ту-154, летевший в Сирию, Рынска отреагировала на трагедию так. "Ой, какой п…ц. Встаёшь, а тут такое. Весь ансамбль Александрова… Нет бы, весь борт НТВ… Спасибо, конечно, боженьке за бонус в виде съёмочной группы НТВошек, но остальные-то почему?", - написала в "Фейсбуке" эта представительница либеральной "интеллигенции". Российское общество, шокированное этим кощунством, взорвалось от негодования. В правоохранительные органы посыпались заявления с требованием привлечь Рынску к уголовной ответственности.



Граждане стали собирать подписи под петицией с требованием лишить "львицу" российского гражданства. Потом страсти улеглись.



Ситуация с Таттыгуль Дооталиевой, той самой аспиранткой КГМА, до боли напомнила российский скандал. В день трагедии она написала в "Фейсбуке" о жертвах: "Поначалу было грустно, потом жалко, а теперь, блин, пусть едут к себе на юг… Что ни беда - на юге. Самолёт протаранил дома на Чуе - и тут ошские попали под удар. Сгорели девочки в Москве - почти все они тоже южные. Какой-то естественный отбор, чистка нации…".

Те самые комментарии аспирантки Дооталиевой.



Кыргызское общество тоже взорвалось от негодования. Те, кто до этого поносил ГКНБ за "допросы критиков власти", теперь стали ругать "контору" за бездействие. Одна журналистка (!) заявила, что готова поехать в КГМА и лично отрезать аспирантке голову. Сама Дооталиева, не на шутку перепуганная, стала оправдываться, говоря, что к этим комментариям не имеет никакого отношения - кто-то, дескать, украл её телефон и от её имени эту пакость написал. До чего же знакомая отмазка! Помнится, одна известная энпэошница, чей скандальный комментарий в соцсетях мы воспроизвели на страницах своей газеты, тоже в панике прислала в редакцию письмо, в котором утверждала - кто-то, дескать, писал от её имени… Как же глупо и жалко ведут себя "свободолюбивые критики", когда их прижмут… И как трусливо!



Как оказалось, Таттыгуль Дооталиева не только аспирантка - она ещё и преподавательница кафедры управления и экономики фармации и технологии лекарственных средств КГМА. И как сообщила пресс-служба Медакадемии, приказом ректора вуза И. Кудайбергеновой Т. Дооталиева уволена с работы в соответствии с пунктом 3 статьи 83 Трудового кодекса КР: "Выполняя воспитательные функции, Т. Дооталиева совершила аморальный поступок, несовместимый с продолжением работы в вузе".



Потом стало известно, что светит Т. Дооталиевой и 229-я статья Уголовного кодекса "Возбуждение межрегиональной вражды" - в Интернете появился фотоснимок рапорта оперуполномоченного 10-го Главного управления МВД, предлагающего своему руководству направить собранные материалы в Первомайское УВД Бишкека "для принятия решения в соответствии с нормами УПК".



Нашлись у Дооталиевой и защитники. Например, уже упоминавшийся оппозиционный активист Адиль Турдукулов. Или подавшийся в эмиграцию гей-активист Максим Братухин, написавший в "Фейсбуке": "Теперь она должна подать в суд за незаконное увольнение и выиграть". Или ещё один защитник легализации однополых браков в Кыргызстане - Сумсарбек Мамыралиев. Он выдал такой перл: "За мнение нельзя судить… В моём понимании статья "возбуждение межнацрозни" - пережиток диктаторского советского режима".



Такое ощущение, что они увидели в оскандалившейся аспирантке родственную душу. Или примерили ситуацию на себя…



Вадим НОЧЁВКИН





От редакции "Д№…":



Так нужно ли контролировать интернет-пользователей - "фейсбучников" и участников прочих соцсетей? Нужно. Если у них нет самоконтроля, а иногда напрочь отсутствуют и мозги.



Уже который год наша газета обращает внимание общественности и властей Кыргызстана на беспредел в соцсетях. Человек так устроен, что любое полезное изобретение человечества способен обернуть себе и другим во вред. Не стал исключением и Интернет, превратившийся в большую помойку. Причина одна - ощущение полной безответственности и безнаказанности у тех, кто привык тайком, тявкая из-за угла, гадить в Сети.



Уже который год наша газета пишет о том, как пользователи соцсетей - и анонимные "тролли", и вполне реальные граждане (государственные служащие в том числе!) - гадят в интернет-пространстве Кыргызстана. Сеют вражду, распускают провокационные сплетни, стравливают, оскорбляют и унижают сограждан (даже ветеранов Великой Отечественной войны!), угрожают и призывают к насилию (в том числе над неугодными журналистами) и даже прославляют нацизм.



И всё - безнаказанно.



Не отвечая ни за что.



Даже за нецензурную брань, хотя недавно (о чём наша газета писала) парламент одобрил ужесточение наказания за мат в общественных местах! А место, более общественное, чем Интернет, найти трудно.



Закон должен быть един для всех! И пора уже вернуться к воплощению идеи, которая давно витает в воздухе - социальные сети надо законодательно приравнять к средствам массовой информации. Со всеми соответствующими обязанностями.



Почему журналисты обязаны взвешивать каждое своё слово, а интернет-пользователи - нет?



Почему СМИ работают, как минимум, по двум законам, регламентирующим их деятельность, а также в рамках Уголовного и Гражданского кодексов, а соцсетям никакой закон не писан?!



Притом, что аудитория у последних сегодня ничуть не меньше, чем у СМИ.



до 8 лет заключения



грозит бывшей преподавательнице КГМА, оскорбившей память жертв крушения самолёта.





Об этом сообщает отдел по связям с общественностью и СМИ Госкомитета национальной безопасности КР.



В настоящее время в ГКНБ проводят лингвистическую экспертизу публикаций Т. Дооталиевой - бывшей преподавательницы КГМА. В случае, если специалисты докажут, что ею были допущены высказывания, призывающие к разжиганию межнациональной и межрегиональной розни, будет возбуждено уголовное дело, и Т.Дооталиевой предъявят официальное обвинение. В случае доказательства вины ей грозит до 8 лет заключения.



17 января гражданка КР Дооталиева Таттыгуль Чыныбековна, 1984 года рождения уже доставлялась в ГКНБ, где ей было объявлено официальное предостережение. В процессе проверки её публикаций в социальной сети "Фейсбук", сообщил отдел по связям с общественностью и СМИ ГКНБ, " выявлены элементы призывов к возбуждению межрегиональной и межнациональной вражды".



Напомним: Таттыгуль Дооталиева, комментируя произошедшую в селе Дачи СУ трагедию, цинично заметила, что "идёт естественный отбор, чистка нации", так как в трагедиях погибают лишь представители юга. До публикаций в Интернете она работала в Кыргызской государственной медицинской академии (КГМА) им. И. Ахунбаева. Как официально объявило руководство вуза, её уволили.



К слову говоря, ксенофобские, а то и откровенно националистические и даже нацистские настроения среди преподавателей кыргызстанских вузов - явление не такое уж редкое. И не просто настроения (думать, как говорится, никому не запретишь), но и их пропаганда в соцсетях. Причём грешат этим самые разные представители "интеллигенции" независимо от национальностей. Более всего "фейсбучной" общественности в этом плане известны такие персоны, как Темир Болотбек, преподаватель Кыргызского государственного университета строительства, транспорта и архитектуры (КГУСТА) и Валентина Пахман (псевдоним в "Фейсбуке" - Пахманв Пахманв) - старший преподаватель КРСУ, заведующая отделением Республиканского патологоанатомического бюро.



Соб. инф.







ЗА ЧТО САЖАЮТ НА ЗАПАДЕ



В "мире демократии" непродуманное высказывание в соцсетях может обернуться годами тюрьмы.





В апреле 2016 года жительницу американского штата Нью-Мексико приговорили к месяцу тюрьмы за нарушение общественного порядка - в социальной сети "Фейсбук" женщина опубликовала сообщение, вызвавшее в городе переполох.



Женщина поделилась в соцсети с друзьями своими мыслями о безнравственности и сумасшествии молодого поколения. И сообщила, что её сын якобы признался, что завтра восьмиклассники будут устраивать в школе разборки и многие обещали принести с собой оружие. Из-за этого комментария больше 160 детей на другой день не пришли на занятия, в школу звонили родители с требованием навести там порядок, а некоторые даже обратились в правоохранительные органы.



Чуть раньше, в январе 2016-го в американском штате Висконсин суд приговорил местного жителя Брайана Датчера к 3 годам тюрьмы за угрозы в адрес президента США Барака Обамы. Этот пользователь "Фейсбука" написал сообщение, в котором пообещал выполнить "свой конституционный долг" - убить Обаму в ходе его визита в город Ла-Кросс. Федеральный суд присяжных признал Брайана Датчера виновным в угрозах президенту США.



Это был далеко не первый случай судебных разбирательств в США за комментарии в соцсетях.



В мае 2013-го в Северной Каролине 22-летний Донте Жамар Симс был приговорён к 6 месяцам заключения за серию твитов с угрозами убийства в адрес президента США. В июле того же года газета New Yorks Times писала о 26-летнем безработном Джарвисе Бриттоне из Алабамы, которого привлекли к ответственности за твит с предложением "достать Обаму цианидом". Адвокат пытался убедить суд, что парень только шутил, но тому всё равно впаяли один год тюрьмы.



В октябре 2012 года в США на три месяца был арестован 19-летний британец Мэтью Вудс - за жестокие шутки в Интернете о двух пропавших без вести в 2007 году девочках. Другой молодой британец, живущий в штате Тенесси, в 2013 году был приговорён к 28 месяцам тюрьмы за оскорбления в "Фейсбуке" в адрес жертв массового расстрела в школе, случившегося накануне, а также за "шутливое" обещание застрелить ещё 200 школьников.



В Германии с осени 2015 года Министерство юстиции совместно с некоммерческой организацией "Сеть против нацистов" создали объединённую оперативную группу, которая будет бороться с проявлением "ненависти в Интернете" - особенно в адрес наводнивших страну беженцев. Авторы комментариев, которые немецкая "интернет-полиция" сочтёт нетолерантными, наказываются штрафами в размере до 5 тысяч евро. Самым оголтелым ненавистникам беженцев грозит тюремное заключение сроком до 4 месяцев.



