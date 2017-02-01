Расследования

Подробности Расследования 01.02.2017 12:44 Просмотров: 31

Китайские инвесторы и судебный беспредел:

страсти накаляются…



Весьма необычный митинг прошёл 26 января в Бишкеке перед зданием Верховного суда Кыргызстана. Митингующие - члены революционного общественного движения "Айкол Ала-Тоо" - держали плакаты с лозунгами, говорящими сами за себя: "Продажных судей привлечь к ответственности", "Мы против коррупции и за реформы в судебной системе", "Пока не исправятся суды - Кыргызстан не будет развиваться".



Упоминались и имена конкретных судей - Эльвиры Джаркеевой, председателя Свердловского суда Бишкека, и Айнуры Сатаровой, председателя Первомайского райсуда столицы. Митингующие обратились к президенту Кыргызстана, председателю Верховного суда и генеральному прокурору КР с требованием досрочно освободить этих судей от занимаемых должностей и привлечь их к ответственности, дав на это срок - 10 дней.



Необычным было то, что заступались митингующие за китайских инвесторов. Тех самых, чьё открытое обращение к Алмазбеку Атамбаеву наша газета опубликовала 21 декабря прошлого года под заголовком "Господин президент, остановите, пожалуйста, беспредел!". Китайцы, напомним, жаловались главе государства на то, что в Кыргызстане у них руками судебных органов отнимают бизнес, вложенные инвестиции, имущество.



Юристы движения "Айкол Ала-Тоо" - союзника, которого неожиданно обрели китайские инвесторы, - прежде чем выйти на митинг, познакомились с документами, побывали на судебных процессах, пообщались с председателем Свердловского райсуда Джаркеевой. Словом, набрались впечатлений…



О том, что привело к такой радикальной форме защиты прав инвесторов, рассказывает юрист Анатолий САФОНОВ, представляющий интересы двух граждан КНР - Гао Жин Вея и Чен Мао Чуна.







- Эти судебные дела выходят за рамки обычных хозяйственных споров, а потому должны представлять большой интерес для общественности, - уверен юрист Сафонов. - Каждый факт по отдельности, возможно, покажется мелким. Но если собрать их вместе, то перед нами предстаёт целая СИСТЕМА, которая целенаправленно и организованно охотится за имуществом инвесторов - причём именно китайских. И мелькают в этой системе одни и те же лица.



- Давайте по порядку. Какова роль председателя Свердловского райсуда Эльвиры Джаркеевой?



- Она вынесла в общей сложности с десяток решений, касающихся моих доверителей. И все, как мы утверждаем, являются незаконными. Именно нарушения, допущенные при рассмотрении этих дел, - самое интересное. Поскольку явно свидетельствуют о заинтересованности судьи Джаркеевой.



Предыстория такова. Гражданин КНР Гао Жин Вей в октябре 2012 года приобрёл у гражданина Кыргызстана Рустама Воинова строительную компанию "Б.ЛС" и стал её 100-процентным учредителем. После чего вложил миллионы долларов в строительство элитного дома в Бишкеке на 280 квартир. И вот, когда дом уже был построен, Гао Жин Вей вдруг узнал, что его строительная фирма ему уже не принадлежит, что она перешла к прежнему владельцу - Воинову. Вместе с земельными участками в центре города, вместе с построенным элитным домом, подземными гаражами, нежилыми помещениями и офисами. Притом, что Воинов - и на сей счёт есть железные доказательства - не вложил в строительство ни одного сома.



- И как же могло такое случиться?!



- Представьте себе, случилось. Благодаря председателю Свердловского районного суда Джаркеевой, которая 25 марта 2016 года признала недействительной четырёхлетней давности сделку по приобретению Гао Жин Веем строительной компании у Воинова. Это судебное решение иначе, как абсурдным, назвать трудно. Судебный процесс прошёл за один день - и без участия китайского инвестора, вложившего миллионы долларов в строительство. Гао Жин Вей прямо-таки внаглую не был извещён о дате и времени суда (каким образом это было сделано - расскажу чуть позже).



Было нарушено всё, что можно, включая ПОДСУДНОСТЬ. Джаркеева попросту не имела права это дело рассматривать. Среди требований, которые заявлялись в этом иске Воиновым, было требование об отмене приказа Министерства юстиции КР о регистрации строительной компании "Б.ЛС". Дела, где обжалуются действия государственных органов, может рассматривать только межрайонный суд. Но председатель районного суда Джаркеева дело рассмотрела, чем грубо нарушила Гражданский процессуальный кодекс КР.



Соглашения, которые оспаривал Воинов, подписывались и удостоверялись в присутствии частных нотариусов. Но судья Джаркеева не посчитала нужным допросить нотариусов в качестве свидетелей - а ведь они в таком деле должны быть ГЛАВНЫМИ свидетелями. И даже не истребовала ПОДЛИННИКИ соглашений, хранившиеся в нотариальной конторе. Судебное решение она вынесла по незаверенным КОПИЯМ!



После того, как коллегия Бишкекского городского суда под председательством судьи Бермет Толубаевой (ныне она - заместитель председателя горсуда) оставила решение судьи Джаркеевой без изменений, не усмотрев в нём никаких нарушений, мы подали надзорную жалобу в Верховный суд. И вот здесь судья Джаркеева проявила себя особенно ярко. И совсем уж явно продемонстрировала свою заинтересованность.



По гражданским делам жалоба в любую судебную инстанцию, как вы, наверное, знаете, всегда подаётся вначале в самую первую инстанцию. Что мы и сделали - 29 ноября 2016 года жалоба от имени гражданина КНР Гао Жин Вея, где перечислялись все факты грубейшего нарушения законодательства Кыргызской Республики при вынесении решений, была зарегистрирована в канцелярии Свердловского райсуда. Эта жалоба должна была поступить в Верховный суд в месячный срок - до 29 декабря. Но продержала её под разными предлогами Джаркеева у себя почти два месяца. Возможно, держала бы и дольше, если бы не митинг движения "Айкол Ала-Тоо". Лишь в день митинга - 26 января - жалоба наконец-то ушла в Верховный суд. Видимо, судья Джаркеева испугалась.



- На что же она рассчитывала, так откровенно нарушая закон?



- Видимо, на чьё-то покровительство. Джаркеева, считаем, прекрасно знала, что её решение может быть с треском отменено. Поэтому и не хотела выпускать судебное дело из своих рук.



То, что это решение незаконно, знали, как мы считаем, все участники этой схемы. Поэтому вскоре после его вынесения появился новый иск. На сей раз к Воинову от некоего гражданина Саттарова. Этот Саттаров якобы давал Воинову деньги в долг - на пять дней. И не успел ещё этот срок истечь, как Саттаров уже обратился с иском в Свердловский райсуд: "Прошу взыскать долг имуществом". Воинов, что интересно, нисколько не возражал - у истца и ответчика полное взаимопонимание.



Дело, как ни странно, вновь рассматривает лично председатель районного суда Джаркеева. И в конце мая 2016 года своим решением передаёт строительную компанию "Б.ЛС" третьему лицу - Саттарову. Опять же вместе с земельными участками, нежилыми помещениями и многоквартирным элитным домом. Точнее, признаёт сделку купли-продажи строительной компании состоявшейся и признаёт право собственности на неё за Саттаровым.



- В чём смысл этой схемы?



- В том, полагаю, чтобы собственность не вернулась к китайскому инвестору, даже если первое судебное решение будет отменено. При вынесении же этого решения законодательство Кыргызстана опять нарушено было многократно. Взять ту же подсудность. Поскольку истец Саттаров просил суд совершить действия в отношении сразу нескольких государственных органов - в том числе Минюста и Госрегистра, этот иск, опять же, должен был рассматривать Межрайонный суд Бишкека.



Ладно, закроем на это глаза. Но истец Саттаров, согласно его же исковому заявлению, проживает в Таласской области. Ответчик Воинов - в Иссык-Атинском районе Чуйской области. Поскольку обычно иск подаётся по месту жительства ответчика, то в крайнем случае дело должен был рассматривать Иссык-Атинский районный суд. Но уж никак не Свердловский суд Бишкека! Уж никак не председатель суда Джаркеева! Каким, спрашивается, боком они к этому делу стоят?!



Незаконные решения судьи Джаркеевой потянули за собой целую цепочку нарушений со стороны других государственных органов. Буквально на днях, как мы узнали, Минюст провёл перерегистрацию строительной компании "Б.ЛС" на Саттарова. Притом что на компанию и на её имущество наложено сразу несколько арестов. Один из них, кстати, в мае прошлого года отменила сама Джаркеева. И опять же незаконно! Тот арест на недвижимость накладывал своим определением Межрайонный суд Бишкека. Только он и мог отменить арест, но уж никак не Свердловский райсуд!



Как писали в своём обращении к президенту Кыргызстана наши доверители, всё та же судья Джаркеева в отношении другого китайского инвестора вынесла просто вопиюще незаконное решение (и потом сама же его отменила) - о запрете совершать ЛЮБЫЕ ДЕЙСТВИЯ - в том числе подавать иски и жалобы в любые суды. Чем полностью лишила инвестора права на судебную защиту от рейдерства.



Выстраивается очень любопытная закономерность. Председатель Свердловского райсуда Бишкека Джаркеева, похоже, очень любит судебные дела, связанные с иностранцами. Точнее - с бизнесом иностранцев. Особенно китайцев. Причём эти дела она берёт целенаправленно и рассматривает сама лично. В чём состоит её интерес, мы можем только догадываться.



- А чем заслужила такое внимание митингующих председатель Первомайского райсуда Айнура Сатарова?



- Здесь ситуация очень похожая, но проявили себя сразу несколько судей Первомайского районного суда, подчинённые Сатаровой.



Предыстория такова. В 2012 году другой мой доверитель - гражданин Чен Мао Чун - покупает у гражданина Китая Кан Иманя горнорудную компанию "Баткен Майнинг Компани". Берёт лицензию и начинает проводить в Баткенской области разведку золота. Всего инвестирует в разработку и добычу минеральных ресурсов более 10 миллионов долларов. А через четыре года Чен Мао Чуну становится известно, что компания - уже не его.



Ещё в 2013 году с Чен Мао Чуном начал судиться бывший хозяин компании Кан Имань. Судебное разбирательство шло в Ошском межрайонном суде, который принял решение в пользу Кан Иманя. Следующая инстанция это решение утвердила. Дело дошло до Верховного суда, который все решения отменил и вернул дело на новое рассмотрение в Ошский межрайонный суд.



И тогда представители Кан Иманя делают ход конём. Они подают иск в Первомайский районный суд Бишкека. С теми же самыми требованиями - признать недействительным соглашение между Кан Иманем и Чен Мао Чуном о передаче доли в уставном капитале ОсОО "Баткен Майнинг Компани".



В Первомайском райсуде это дело рассматривал судья Эмил Аксамаев. Он не имел права этого делать. Он прекрасно знал, что подсудность нарушена, что такое же дело будет рассматриваться в Ошском межрайонном суде. Он обязан был оставить иск без рассмотрения. Тем не менее судья Аксамаев в июле 2014 года вынес решение в пользу Кан Иманя.



- Как же такое возможно - рассматривать, по сути, одни и те же дела одновременно в разных судах?



- В Первомайском райсуде Бишкека это оказалось возможно. Таким образом Кан Имань и его представители подстраховались - они хотели получить судебное решение в свою пользу на случай, если проиграют в Ошском межрайонном суде. И Первомайский райсуд их надежды оправдал. Теперь представители Кан Иманя в Ошском межрайонном суде говорят: прекратите дело, у нас уже есть вступившее в законную силу решение.



Это грубое нарушение - не единственное. Нарушения законности - это, опять же, самое интересное в этой истории. Судебный процесс в Первомайском районном суде прошёл без участия ответчика Чен Мао Чуна. О решении суда он случайно узнал лишь спустя два года с лишним - и эти два года продолжал вкладывать деньги в компанию, которую у него уже отобрали. Дело в том, что инвестора об иске против него суд не известил. Точно так же, как другого моего доверителя - вышеупомянутого Гао Жин Вея.



Кстати, и тому китайцу, и другому судебные извещения по большинству исков отправляли в… котлован.



- В какой ещё котлован?



- По адресу: город Бишкек, улица Шопокова, 157. А там находится котлован строящегося дома! У нас, понимаете ли, все иностранцы живут в котловане. Дружненькой такой семьёй. И им туда извещения отправляют… Откровенные издевательства и беззаконие!



В законе чётко прописан порядок - кого и как извещать. Если в деле участвуют юридические лица, то извещения отправляют по адресу, зарегистрированному в органах юстиции. Чен Мао Чун ещё является владельцем международной горнодобывающей компании "Синхуа". В эту компанию извещения отправляли по адресу: г.Бишкек, улица Исанова, 105. А там - вообще жилой дом!



Для чего совершаются все эти фокусы с липовыми адресами - думаю, понятно. Для того, чтобы жертва рейдерства пребывала в неведении и не могла вовремя обжаловать незаконный судебный акт. Подаём в Первомайский райсуд заявление о восстановлении сроков для подачи кассационной жалобы на решение судьи Аксамаева. Буквально на днях - 18 января 2017 года - уже другая судья, Дамира Орозова, выносит определение: ОТКАЗАТЬ. Почему?! "Вы были извещены", - настаивает судья Орозова. Хотя сами материалы дела говорят об обратном - ни в одном документе нет упоминания об извещении Чен Мао Чуна.



Приходим к выводу: в Первомайском райсуде, возглавляемом А. Сатаровой, отдают себе отчёт в том, что судья Аксамаев в 2014 году вынес незаконное решение. И блокируя сейчас его обжалование, заботятся не столько о самом Аксамаеве (он ещё в июне 2015 года досрочно ушёл с должности судьи по собственному желанию), сколько об интересах кого-то другого…



Вот ещё очень интересный момент. Во всех без исключения случаях интересы наших оппонентов защищает одна и та же адвокатская контора - "Куценко и Ко". Притом что истцы - абсолютно разные, они никак не связаны между собой. А представитель и адвокат у них - общий. Одна и та же контора целенаправленно "долбит" китайских инвесторов. Порой даже представляя одновременно и истцов, и ответчиков! Настолько хитрые схемы…



- Как вы это объясните?



- Видимо, это ещё одно доказательство того, что мы имеем дело с некой СИСТЕМОЙ. Где каждый играет свою роль. Похоже на какой-то рейдерский конвейер… Вот, кстати, ещё один любопытный момент. Вышеупомянутый гражданин КНР Кан Имань, чьи интересы по делу ОсОО "Баткен Майнинг Компани" представляет адвокатская контора "Куценко и Ко", - самый настоящий мошенник. Таковым его признал Верховный суд КР.



Ещё в 2013 году в отношении Кан Иманя было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 166-й УК КР (мошенничество в особо крупном размере), в том же году Свердловский районный суд Бишкека приговорил его к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии усиленного режима. Бишкекский горсуд этот приговор оставил в силе, а Верховный суд отменил. Кан Имань был немедленно освобождён из-под стражи.



Но в апреле 2014 года Верховный суд, рассмотрев уголовное дело в отношении Кан Иманя заново - по представлению Генеральной прокуратуры по вновь открывшимся обстоятельствам - прежнее своё постановление отменил и оставил в силе обвинительный приговор. Но гражданин КНР к тому времени предусмотрительно сбежал из Кыргызстана.



И вот китаец, осуждённый за мошенничество к 7 годам заключения и находящийся в розыске, продолжает выдавать доверенности адвокатской фирме "Куценко и Ко". Сделать это на территории Кыргызстана он, понятное дело, не может - здесь его сразу арестуют. Но Кан Имань якобы прилетает в ОАЭ - и оформляет доверенность в кыргызском консульстве. Или якобы прилетает в Москву - и оформляет доверенность у частного нотариуса. Притом что он находится в международном розыске и из Китая невыездной.



Нам это кажется очень подозрительным. Если по всем этим фактам будет возбуждено уголовное дело (а мы очень на это надеемся), и его не постигнет участь другого уголовного дела (которое по нашему заявлению было возбуждено финполом и успешно похоронено), то следствие, считаем, должно будет проверить и эти доверенности. Подозрительные доверенности от лица, находящегося в международном розыске…



- Скажите, а сама председатель Первомайского райсуда Сатарова какие-то решения в отношении ваших клиентов выносила?



- Выносила. Да ещё какие решения! 26 мая 2016 года она в один день (!) выносит решения сразу по пяти искам. Все иски (написанные по одному трафарету) - от дольщиков в строительстве жилого дома по улице Элебаева - о расторжении договора долевого участия и взыскании денег с компании "Б.ЛС", которая строила дом. Интересы всех этих дольщиков представляла, разумеется, всё та же фирма "Куценко и Ко". По всем искам председатель Первомайского райсуда Сатарова удовлетворяет одно и то же требование истцов - накладывает арест на имущество горнодобывающей компании "Синьхуа", которая к исковым требованиям вообще никакого отношения не имеет! Иски, повторяю, поданы были к строительной компании "Б.ЛС", чей учредитель - Гао Жин Вей. А арестовывают имущество горнорудной компании и личное имущество Чен Мао Чуна. Нарушив право этого инвестора распоряжаться даже, в частности, своей квартирой и гаражом!



Ну разве это не беззаконие?!



Что интересно, в тот же день - 26 мая 2016 года - председатель другого, Свердловского райсуда Джаркеева передаёт строительную компанию "Б.ЛС" третьему лицу, о чём мы уже говорили. Не правда ли - любопытное совпадение? Насколько известно, Джаркеева и Сатарова - подруги. И эти два суда - Свердловский и Первомайский - в основном и вели все дела по китайским инвесторам. Хотя часто эти дела были им неподсудны. Что-то их всех объединяет - и председателей этих судов, и отдельных судей Бишкекского городского суда (о том, что творится там - разговор отдельный).



- Как писали китайские инвесторы в своём обращении к президенту Атамбаеву, по неофициальной информации, за этими судебными решениями "могут стоять большие люди". Кого они имели в виду?



- По нашей информации (которой с нами поделились, в том числе, и некоторые судьи), за Джаркеевой и Сатаровой стоит Манасбек Арабаев - заведующий отделом судебной реформы и законности аппарата президента. Он, как известно, курирует судебную систему республики. И Джаркееву с Сатаровой в эти столичные суды, по нашим сведениям, привёл именно он. С какой целью - большой вопрос…



- Кстати, на то декабрьское обращение инвесторов к президенту Атамбаеву какая-нибудь реакция последовала?



- Насколько мы знаем, реакция есть. Обращение заметили, по нему работают… Ждём официального ответа. Глава государства, Верховный суд, Генпрокуратура обязательно, считаем, должны отреагировать. Президент постоянно зазывает в Кыргызстан инвесторов (в том числе из Китая), но кто вложит сюда деньги? Если здесь инвестора оставляют, грубо говоря, в одних трусах, да ещё и мошенником объявляют - что сейчас наши оппоненты и делают через некоторые СМИ…



Все эти вышеупомянутые действия - коррупционные по своей сути. И реагировать на них государство должно жёстко и незамедлительно, - заключает юрист Анатолий Сафонов.



И с ним трудно не согласиться.