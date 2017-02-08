Расследования

Подробности Расследования 08.02.2017 15:24 Просмотров: 13

разговор начистоту





Писать или не писать? Этот вопрос недавно расколол кыргызстанское общество надвое.



"Обязательно писать!" - уверены одни. Исходящие из простой истины: кто предупреждён - тот вооружен.



"Ни в коем случае не писать!" - весьма эмоционально возражают им другие. Они руководствуются соображениями другого порядка. Не надо, дескать, делать лишнюю рекламу тому, с чем боремся. Не стоит, дескать, поднимать излишний шум и привлекать к проблеме внимание новых и новых потенциальных жертв.



Писать или не писать - это о так называемых интернет-группах смерти, самая известная из которых на сегодняшний день - "Синий кит". И о виртуальной игре для подростков, приводящей к самоубийству (для многих непосвящённых, впрочем, группы и игры - одно и то же).



- А вы знаете что-нибудь про "Синего кита" или, к примеру, про "Тихий дом"? - интересуюсь у бишкекских подростков, учеников двух школ в центре города.



- Конечно, знаем.



- Откуда? В газете прочитали?



- При чём здесь газеты? Это уже давно все знают.



- И что? Кто-нибудь из вас в такой группе состоит? Кто-нибудь играет?



В ответ - дружный хохот. Надо же, мол, чего захотела… Всё ей расскажи. Если, объясняют, кто-то действительно ТАМ и состоит и в ЭТО играет - никогда он никому в этом не признается. Даже близким друзьям. Не то что вам, взрослым. Таковы условия игры.



Под утро 1 февраля в бишкекском микрорайоне "Восток-5" выбросился из окна пятого этажа восьмиклассник одной из столичных школ. Почему покончил с собой? Связана ли как-то его смерть со стремительно набирающей популярность в Кыргызстане виртуальной игрой? Пока ничего доподлинно не известно.



В социальных сетях он был зарегистрирован (а кого из современных подростков там нет?!). Хэштэг (особая метка, используемая для распределения сообщений по темам, которая в данном случае выглядит как #явигре) присутствует. Значит, играл?



Время для самоубийства человек тоже выбрал знаковое. Участники игры с печальным исходом уходят из жизни именно в 4.20 утра…



Предположим, что парень действительно играл и действительно стал очередной жертвой психически нездоровых виртуальных кукловодов. Тогда получается, что лично он о "синих китах" и прочей ереси узнал уж точно не из СМИ. Газеты и телевидение забили тревогу буквально накануне его самоубийства. А по условиям игры от первого до последнего, решающего дня проходит ровно 50 дней.



То есть полтора месяца мальчишка из очень приличной семьи, спортсмен, получавший хорошие отметки в школе, под утро выходил в Интернет, получал ежедневные инструкции, выполнял бессмысленные задания, отчитываясь фотографиями и видео перед неизвестным "начальником"…



И никто из его ближайшего окружения, включая родителей, об этом не имел ни малейшего понятия!



Так что писать всё же надо. Без нагнетания, без запугивания, без истерики, без заламывания рук и трагических завываний. Однако спокойно разобраться, что к чему, чем это может грозить и что с этим делать, - просто необходимо.

Самоубийство подростка в бишкекском "Востоке-5"… Имеет ли оно отношение к виртуальной игре?

Похоже, что имеет.



Почему кит?



По разным причинам. Синий кит - самое большое живое существо - одновременно почему-то считается символом одиночества.



А кроме того, известно немало случаев, когда киты - по не совсем понятным пока науке причинам - совершали массовые самоубийства, дружно выбрасываясь на берег. Кто-то из исследователей винит в этом экологию, кто-то - оглушающие и сбивающие животных с толку подводные военные учения.

Есть и такая гипотеза: киты, как и люди, - существа социальные. Готовые более-менее организованно следовать за своим вожаком. Поехала, образно говоря, у вожака крыша - и тащит он за собой на верную погибель десятки вполне здоровых сородичей.



Есть легенды, согласно которым в китов превращаются люди-самоубийцы, которым при их человеческой жизни пришлось несладко, которым вдребезги разбили сердце…



Почему 4.20?



#разбудименяв4.20 - ещё один хэштэг, выдающий в интернет-пользователе того, кто причастен к смертельно опасной игре.



Именно в это время, согласно правилам, игрок выходит на связь с кукловодом и выполняет его задания. Какие именно? Сначала - ничего особенного. Нарисовать, например, (ещё лучше - сделать татуировку) на руке кита или написать ключевые слова про игру и 4.20. Потом задания усложняются, хоть и выглядят по-прежнему безобидными и бессмысленными. Взять, например, из дома нож и незаметно вынести его на улицу.



Потом надо слегка, но до крови порезать запястья и выложить фото в Интернет.



Последний шаг - повеситься или выпрыгнуть в окно.



И всё это, напомним, - в 4.20.



Сами эти цифры первоначально обозначали или популярное в североамериканской культуре время курения марихуаны; или 20 апреля - день, когда представители определённых социальных слоёв собираются вместе, чтобы покурить "травку" и обсудить политику государства; или - в широком смысле - это символ любой бунтарской субкультуры, которая отрицает общепринятые ценности.

Страшные цифры. Многие из игравших признаются,

что ещё страшнее - когда тебе присылают "4.19".



Почему 50 дней?



"50 дней до моего самоубийства" - так называется очень популярная у определённой категории подростков книга некой Стейс Крамер (в миру Анастасии Холовой). Простая девушка из Астрахани написала этот потрясший многих школьников "шедевр", когда ей едва исполнилось шестнадцать.



По признанию самой "писательницы", она с детства страдает депрессией, дислексией (расстройством говорения), аутоагрессией (больше всех ненавидит саму себя). Всё это и легло в основу её книги. Подростковый секс, алкоголь, наркотики… А самое главное - постоянно возникающие в голове главной героини суицидальные мысли.



Книга, собственно, о том, как потерявшаяся в жизни девочка-подросток дала себе 50-дневный срок. За это время она должна либо обрести наконец смысл жизни и почувствовать, что жить стоит, - или умереть.



Заканчивается книга, кстати, вполне позитивно. Героиня всего лишь инсценирует самоубийство, но на самом деле остаётся жить и вообще многое в жизни и в себе переосмысливает.



Наши же "киты" ухватились в основном лишь за кричащий заголовок. Перенесли его в игру…



В которой выигравшему достаётся смерть.

Такие картинки в депрессивных подростковых интернет-группах - обычное явление.



Кому и зачем это надо?



Кто-нибудь, возможно, будет нервно смеяться, но изначально "китовая" группа (как и её многочисленные производные) создавалась с благой целью: собрать вместе мальчиков и девочек, терзаемых зачастую беспричинной возрастной депрессией, и убедить их, что накладывать на себя руки - неумно и негуманно по отношению к любящим их родным и близким.



Подростки концентрировались, обсуждали свои большие и маленькие беды, делились страхами и сомнениями. Ну и картинки, разумеется, подходящие постили. Уходящие вдаль рельсы, вскрытые вены, разбитые бокалы с неопознанной жидкостью и обязательно плывущие (а чаще летящие над городом) одинокие и свободные киты.



Сама по себе интернет-группа, пришедшая к нам из России, ничего кошмарно-ужасного из себя не представляла и не представляет. Никто там никого к самоубийству не подталкивает.



А вот дальше началась какая-то уму непостижимая свистопляска.



В России одно за другим стали приходить шокирующие сообщения о самоубийствах подростков - которые якобы состояли в неких "группах смерти". В частности - были активными участниками того самого "Синего кита" и… Впрочем, дабы ничего и никого не рекламировать, названия групп опустим.



Проводившие собственные расследования российские журналисты сообщали о том, что перед смертью все (или почти все) погибшие получали по Интернету от кого-то странные инструкции, которые корректировали их поведение и поступки на протяжении 50 дней. Самоубийства совершались под утро, с полпятого до пяти утра.



"Что означает 4.20? Много картинок видел, где на часах написано 4.20, что это значит?".



"4.20 - это игра. Очень плохая! Просто знаю, что это игра, из-за которой подростки уходят на тот свет ровно в 4.20".



Такими сообщениями обмениваются в Интернете российские и кыргызские школьники. Не вчера, заметим, начали они об этом писать. И даже не год назад.



"Сбросилась с 20 этажа"… "Спрыгнула с моста"… Сбросился с крыши"… "Повесился"… "Наглоталась таблеток"…



То, как совершались эти подростково-молодёжные суициды в России, поневоле наводит на мысли о неком ритуале. О некой невидимой связи между ушедшими из жизни, хотя, как выясняется, они не были знакомы между собой и сводили счёты с жизнью в разные дни за сотни километров друг от друга.

Чьи-то родители вроде бы накануне что-то смутно предчувствовали. Чьи-то совершенно ничего необычного не замечали. Никак, по их словам, поведение сына или дочери накануне трагедии не менялось.



Психологи (по крайней мере те, кто себя таковым считает) называют множество признаков, по которым можно якобы вычислить готовящегося к "выпиливанию" ("выпилиться" - на языке "китов" и их последователей значит совершить самоубийство). И так же уверенно раздают советы, О ЧЁМ и КАК поговорить с подростком, чтобы уберечь его от рокового шага.



Так вот: советы отвлечь ребёнка, занять его чем-то общественно полезным, сказать "мамочка тебя любит" - НЕ РАБОТАЮТ!



Советы тайком под чужим ником зарегистрироваться в Сети, затеять переписку с собственным ребёнком, чтобы выяснить, чем он живёт и дышит, - НЕ РАБОТАЮТ ТОЖЕ.



И откровенные душеспасительные беседы с сыном или дочерью вести, когда ребёнок уже вырос и почувствовал свою полную самостоятельность и независимость, - всё равно что боржоми пить, когда почки давно отвалились.



Причин желать ухода из жизни у взрослеющего человека может быть множество. И среди них такие, которых никогда не понять нам, взрослым.



И есть индивидуумы с раскуроченной психикой, возомнившие себя властелинами вселенной, которые с упоением используют страдающих подростков для поднятия до небес собственной самооценки. Людьми этих существ назвать язык не поворачивается.



Кто-то из этих зарвавшихся индивидуумов просто играет. Получает удовольствие от осознания своего превосходства, считает себя умнее всех вокруг и изощрёно издевается над попавшими в Сеть школьниками. При этом не ставя перед собой задачу действительно кого-то "выпилить" из жизни.

Другие же не играют. Вернее, играют… Но всерьёз.



В России в середине ноября правоохранительными органами задержан некто Филипп Будейкин (в соцсетях больше известный как Филипп Лис). За два дня до своего ареста он дал интервью изданию "Санкт-Петербург.ру". И признался, что подталкивал подростков к самоубийству. Зачем?!



"Они умирали счастливыми, - отвечает на вопрос корреспондента Будейкин. - Я дарил им то, чего у них не было в реальной жизни: тепло, понимание, связь. Были и те, с кем я просто общался, кого знал и кто впоследствии покончил с собой, но без моего прямого влияния. Есть люди, а есть биомусор. Это те, кто не представляет никакой ценности для общества и несёт или принесёт обществу только вред. Я чистил наше общество от таких людей".



Вот так. Ни дать ни взять - современный Раскольников, разделивший людей на "право имеющих" и "тварей дрожащих". Себя, разумеется, причислил к первой категории.



"Нужно выполнять задания, рассказывать о себе, общаться, - раскрывает карты Будейкин. - В ходе этого общения становится понятно, кто есть кто. Дальше я иду с человеком в скайп, погружаю его в транс и узнаю какие-то вещи из его жизни, после чего принимаю решение. В какой-то момент нужно подтолкнуть подростка к тому, чтобы он не спал ночью. Здоровый режим для ребёнка: лечь спать в 21.00, встать в 8.00. Если режим нарушить, то и психика становится более доступной к воздействию".



То, что Филиппа Будейкина в конце концов арестовали - безусловно, очень хорошо. Однако Интернет давным-давно уже наполнился более или менее успешными его последователями. Которые вычисляют в социальных сетях самых депрессивных подростков (а распознать их нетрудно по картинкам, которые они выкладывают, и по их тоскливым размышлениям о жизни). Высылают им предложение поиграть и анкету, которую подростку необходимо заполнить.



Дальше - инструкции и требование их неукоснительного выполнения. Не подчинишься, "спрыгнешь" до окончания игры - будет плохо твоим родным.



"просто пошутил"



В Интернете гуляют откровения одного "шутника", который просто развлекается, убивает свободное время на волне сообщений о "Синем ките" и "Тихом доме".



"И вот снова я становлюсь тем самым Организатором и ищу подходящего "кита". На этот раз выбор пал на какую-то школотину по имени Яна. На аватарке - рисунок девушки рядом с петлёй, в статусе - "Дай мне спокойна уйти…", на стене - полные уныния и суицидальных мыслей посты. Отлично… Игра начинается! Ошибок дохренища - ставлю 100 рублей на то, что ей лет 12-14. Кажется, будет очень весело!".



"Шутник" заманивает девчонку в суицидальную игру. Та в переписке рассказывает интернет-троллю, что перешла в седьмой класс, что ненавидит весь мир и хочет умереть.



- Дома есть кто?



- Папа в соседней комнате спит.



- Ручка есть? Нужны листок, нож, камера. Чистая формальность.



- Ножа нет, есть лезвие. Пойдёт?



- Пойдёт. Напиши на листке "я - 265, #морекитов", положи рядом лезвие и свою руку и сфотографируй это. Отлично. Инициация подтверждена. Переход на инфрауровень…



Тролль методично будит девочку в 4.20 и заставляет выполнять поистине идиотские задания. То стихи написать, то нож в солёной воде вскипятить.



И в самый кульминационный момент - "Всё, игра окончена. Спасибо за участие".



Девчонка сначала недоумевает, потом негодует… К её депрессивному настроению добавилось гадкое чувство, что её обманули. Что она доверилась кому-то, кто просто от души посмеялся и над ней, и над её и без того плачевным состоянием.



"Так началось моё тесное взаимодействие с китами, - пишет весёлый тролль. - Я изгалялся как мог: одних просил в прыжке с крыши сделать сальто для эффектности; другим советовал, как правильно резать вены; у третьих клянчил одежду, ибо живому курточка нужнее, чем дохлому; четвёртым кидал фотографии с размазанными по асфальту суицидниками и смачно сдабривал их чернушными комментариями"…



Та девочка-семиклассница, по словам весёлого тролля, всё же попыталась совершить самоубийство. Её, к счастью, откачали.



Себя он ни в чём не винит.



"Добро пожаловать в игру!"



"Добро пожаловать в игру, кит! Твой номер в игре - 1201. Если мою страницу заблокируют - я всё равно тебя найду, и мы продолжим.



Я буду твоим руководителем, инструктором в игре. На выполнение заданий тебе отводится определённое количество времени, указанное при составлении задания. Всего тебя ждёт 50 заданий.



Твои обязанности:



никогда не отказываться от заданий и выполнять их;



никогда не грубить мне, не унижать, не оскорблять меня и других китов;



укладываться всегда в срок и не тянуть до последней минуты;



не спрашивать, как выполнять задание: у тебя есть Интернет, и ты можешь узнать, как его выполнить;



не пытайся обмануть меня или других китов;



за невыполнение любого задания ты исключаешься из игры навсегда, и тебя ждут плохие последствия;



начиная игру, ты соглашаешься со всеми правилами ведения игры;



никогда и никому не говори ничего об этой игре.



Если ты даёшь своё согласие на игру - напиши мне "Я стану китом" и заполни анкету".



В анкете следует указать фамилию, имя, адрес и номер телефона, а также перечислить все свои страхи.



Это сообщение получила на днях девятиклассница одной бишкекской школы. Которая, кстати, никогда и не думала сводить счёты с жизнью или регистрироваться в "группах смерти". Про "Синего кита" знала, однако обходила его стороной. Пока он сам её не нашёл.



Вот это тоже вам, уважаемые родители, на заметку. Не всегда нужно паниковать, если обнаружили, что ваш ребёнок посещает группу "Синий кит". И не всегда, увы, можно чувствовать свою семью в полной безопасности, если ваш ребёнок в подобных группах не состоит.



На Катю (назовём её так) выбор кукловода пал, скорее всего, по мрачным картинкам, выставляемым ею в социальных сетях. Сама по себе она депрессии не подвержена. Девочка вполне благополучная, целеустремлённая и жизнерадостная. А картинки унылые - так это просто мода нынче такая.



В сомнительной игре Катя, обещает, участвовать не собирается. "Я же не дура", - говорит.



И это правильно. Потому что в той же школе классом ниже учится мальчик по имени Тимур. Который давно уже спит и видит, как бы попасть в "заветную" игру. Который специально ради этого присоединился ко всем найденным им в Интернете группам потенциальных самоубийц. Который изо дня в день вбрасывает в Сеть фото своих запястий с нарисованными синей пастой китами и надписями #хочувигру, #морекитов, #тихийдом, #разбудименяв4.20.



Его почему-то не берут. Вопреки его страстному желанию. Хотя Тимур признаётся, что умирать не собирается. Хочет, по его словам, "приколоться". Тоже, как видно, самым умным себя почувствовал.



И невдомёк Тимуру, что тонут-то чаще всего отличные пловцы. Те, кто плавать не умеет и не уверен в себе, держатся на мелководье. И не понимает 14-летний Тимур, что лучше лишний раз состорожничать, чем лезть забавы ради неизвестно куда в поисках острых ощущений.



В фильме "13 грехов" главный герой, погрязший в долгах, становится участником телешоу. Условия простые: выполнить 13 заданий, какими бы странными и нелепыми они ему ни казались. Приз - деньги, которые копятся с каждым выполненным заданием. Отказ от выполнения или провал задания ведёт к обнулению банка. Деньги можно забрать, только выполнив все 13 заданий ведущего. Герой с лёгкостью следует первым инструкциям: ловит, а потом съедает пойманную муху…



Когда до него наконец доходит, в какую жуткую игру он ввязался, выйти из игры уже не получается. Точка невозврата пройдена. И между поеданием мухи и убийством близкого человека обнаруживается прямая и непосредственная связь.



"Синие киты" денежного вознаграждения за игру не получают. Однако тому, кто знаком с азами психологии, подсадить на неё подростка ничего не стоит. Достаточно морально подготовить его к полному и безоговорочному подчинению, а потом внушить, что живой он никому не нужен. Пообещать, что суицид сделает его настоящим героем в глазах одноклассников и дворовых товарищей.



Вот, собственно, и вся премудрость.



Последнее время Интернет буквально кишит желающими побрататься с "китами". Некоторых особо серьёзно настроенных можно вычислить по слову "кит" вместо фамилии. Настя Кит, Айзада Кит… Такие, слава богу, в меньшинстве. Остальные подобно Тимуру "просто прикалываются".



Обеспокоенные некоторыми особо серьёзными переписками в социальных сетях взрослые граждане просят милицию "проверить и принять меры".



А кое-кто не просит, а буквально требует, причём в такой форме, что… лучше бы помолчали.



"Спасите, киты наступают!"



По Бишкеку и его окрестностям с недавних пор гуляет истеричное звуковое обращение какой-то якобы учительницы. Ни школа, ни фамилия, разумеется, не названы.



Срывающимся от волнения голосом, ссылаясь на тоже якобы полученное откуда-то известие, женщина рассказывает о многочисленных (!) жертвах "групп смерти" в Кыргызстане. Подростков, покончивших с собой из-за смертоносной игры, якобы уже не один-два, а счёт идёт чуть ли не на десятки… Одним словом - спасайся, кто может!



Своеобразную "китобойню" устроили в Бишкеке сотрудники органов правопорядка. Недолго думая, с их подачи закрасили красивое граффити с изображением белух на здании на пересечении проспекта Чуй и улицы Панфилова.



Эта-то красота чем милиции помешала? А может, по всему миру отныне начнём ни в чём не повинных китов истреблять?!

Этой красоты на всю стену уже нет. Замазали. Перестраховались.



В Интернете тут же "отметились" "самые большие специалисты" по китово-подростковой проблеме. Тут же вылезли с советами и комментариями многочисленные "психологи" из числа представителей НПО и бездетных блогеров.



Все как один пишут о "киберэкстремизме", настаивают на "проведении уроков безопасности онлайн в рамках учебной программы", выкладывают номера телефонов "для консультаций родителей по вопросам использования программ родительского контроля"… И при этом, как ни странно, с пеной у рта настойчиво призывают "не сеять панику" и не раздувать проблему.



Да кто же сеет, раздувает и нагнетает? Неужели опять журналисты?



- Мам, ну сколько можно уже?! - ответил одной бдительной матери сын-подросток, когда та попыталась осторожно выведать, не состоит ли он в вышеозначенных группах и не играет ли в пятидесятиуровневую виртуальную игру. - Сначала в школе сегодня целый день, теперь ты дома… Я не в Сети!



Срочные и безотлагательные разговоры про "синих китов" ситуацию не спасут. С выпрыгнувшим ранним утром 1 февраля из окна подростком родители накануне попытались провести воспитательную беседу. Их до этого "накрутили" на школьном собрании, они, вернувшись домой, подступили к сыну с расспросами. Парень отмахнулся от отца с матерью - не волнуйтесь, дескать, всё в порядке.



А в пять утра весь дом был разбужен криками его сестры и матери, обнаруживших его тело в луже крови под окном…



И если чьи-то отец с матерью вдруг скоропостижно созрели, чтобы наладить близкие, доверительные отношения с сыном или дочерью, - спросите себя: а не поздно ли? Установление доверительных отношений с собственным ребёнком - процесс не сиюминутный. Начинается он с самого рождения сына или дочери. И продолжается всю жизнь.



И если вам до этого момента было некогда разговаривать с ребёнком по душам, если ваше воспитание сводилось к вопросам о школьных оценках и о том, хорошо ли он поел за обедом, - увы и ах. Задушевного диалога на тему "не ходи в эту группу" у вас, скорее всего, не получится.



Иногда запоздалое стремление оградить детей от тлетворного влияния Интернета заканчивается примерно такой вспышкой агрессии:



"#13 анон 17.01.2017 17:27

#тихийдом

#млечныйпуть

#морекитов

#хочувигру

#f57

#f58

Это нормальные группы, и игра состоит из 50 этапов, я пока знаю 1 и 50-ый, который кончается смертью. Это нормальные группы! И девка правильно сделала, что бросилась! А маман пусть не лезет в группы, если их закроют, я её прибью!!!".



Зависимость любого рода, особенно пущенная родителями на самотёк, - вещь поистине страшная!



Есть, впрочем, для родителей и хорошая новость. Наши с вами дети в большинстве своём действительно "не такие дураки", как выразилась девятиклассница Катя. И пока мы мечемся в поисках выхода из опасной ситуации с китами, пока думаем, как отследить и заблокировать всех многочисленных "вербовщиков", в Интернете в противовес "Синему киту" появилась уже другая подростковая группа.



Участники которой постят фотографии с плакатами: "Я не кит, я дельфин, я буду жить!" и "Не буди меня в 4.20, я в это время крепко сплю".



Ольга НОВГОРОДЦЕВА











Так бишкекские подростки "борются с китами".