Расследования

Подробности Расследования 15.02.2017 11:43 Просмотров: 130



По телефону было совсем ничего не понятно. Позвонивший в редакцию назвался Маратом. Однако по паспорту (да и по другим документам), сказал, имя его - Анатолий Ким. Но он, Марат, дескать, не кореец, а чистокровный кыргыз. Корейцем никогда не был и не будет, да и не собирался "перековываться"…



Хотя недавно формально им стал.



Можно себе представить выражение лица начальника Свердловского РУВД Бишкека, читавшего адресованное ему коллективное заявление:



"От Ким Александра (Жумабаева Асхата), Цой Артура (Кадыркулова Эркина), Ким Анатолия (Акылбекова Марата), Ем Анны (Бактыбек кызы Айжан)"…



Всего заявителей - не один десяток. Есть ещё те, кто с заявлением в правоохранительные органы не обращался. Таких тоже не десять и не двадцать. Гораздо больше. А если учесть, что каждого - вроде как по двое, получается весьма "увесистый" список.



Когда эти люди пришли в редакцию нашей газеты лично, ситуация понемногу начала проясняться. Хотя до конца так и не прояснилась. Это ж до какой степени отчаяния должен дойти человек, чтобы ради работы, ради более-менее достойной жизни отказаться от национальности, рода-племени, от семьи, фамилии, имени и даже внешности!



И какие же изобретательные нынче пошли аферисты, пользующиеся бедственным положением народа!



общество без ответственности



Фирма "Бишкек Альянс ЛТД" по статусу - ОсОО. Общество с ограниченной ответственностью. На деле же оно оказалось и вовсе безответственной организацией.



Про ОсОО "Бишкек Альянс ЛТД" нигде нет абсолютно никакой информации.



"Общество с ограниченной ответственностью "Бишкек Альянс ЛТД" зарегистрировано по адресу: Республика Кыргызстан, Бишкек, Свердловский район, пр. Чуй, 115, кв. 70. Руководитель - Мелисов Дениз Мелисович. Учредитель - Мелисов Дениз Мелисович".



Вот, собственно, и всё, что сказано об этой компании в Интернете. Чем занимается фирма? Сталкивался ли кто-нибудь с ней прежде, пользовался ли её услугами? Информации, повторим, ни-ка-кой. И это уже само по себе подозрительно.



О руководителе (он же учредитель) фирмы тоже ничего не известно. Кроме того, что, по заверениям обратившихся и в милицию, и к нам граждан, никакой он не Дениз. На самом деле, говорят, его зовут Карим. А может, в действительности он как раз Дениз, а Каримом он представлялся своим потенциальным клиентам…



Фигурируют в деле ещё некие Жоомарт, Сайкал-эже и Рахат.



О Рахат (якобы сотруднице странной фирмы), впрочем, известно немного больше. Если забить в интернет-поисковик "Сматова Рахат", тут же выскакивает: "ОсОО "Алас ЛТД", зарегистрировано по адресу: Республика Кыргызстан, Бишкек, Первомайский р-н. Руководитель - Сматова Рахат Зарылбековна. Учредитель - Сматова Рахат Зарылбековна".



Ну очень похоже на реквизиты ОсОО "Бишкек Альянс ЛТД", не находите? И "Алас ЛТД", судя по всему, - такая же фирма-однодневка. Ни подробностей, ни рода занятий, ни отзывов. Вообще ничего.



Зато, кто такая Рахат Сматова, исчерпывающе объясняет приговор Верховного суда КР от 24 июня 2015 года.



Согласно определению вышестоящей судебной инстанции, Сматова, будучи директором непонятной фирмы, с декабря 2011 года облапошивала доверчивых граждан, желающих выехать на заработки за рубеж.



Кому-то предлагала свои услуги по отправке в Польшу; кому-то обещала открыть рабочую визу в Швецию; кому-то сулила ПМЖ в Италии или Литве; узбекам обещала "сделать" кыргызский паспорт и кыргызское гражданство. И даже билеты до Стамбула бралась кому-то купить.



Наварилась дама на этом "бизнесе" ни много ни мало - на 4 миллиона 706 тысяч 155 сомов.



Приговором Свердловского районного суда от 27 декабря 2013 года Рахат Сматова (сейчас ей 32 года) признана виновной по 18 эпизодам мошенничества. С учётом того, что весной того же 2013 года Сматова была судима Ленинским райсудом Бишкека за подделку документов, и того, что материальный ущерб ни одному из потерпевших от её мошеннических действий не возмещён - наказание Свердловский суд назначил поразительно мягкое. 7 лет колонии-поселения.



Бишкекский горсуд этот приговор оставил без изменения. А Верховный суд, куда обратились неудовлетворённые потерпевшие, ужесточил наказание Рахат Сматовой до 10 лет колонии-поселения.



Любому ясно, что колония-поселение - это не тюрьма. Отбывающий там срок заключения чувствует себя практически вольной птицей…



Но не до такой же степени вольной, чтобы, даже мотая срок за мошенничество, продолжать заниматься ровно тем же самым!



Вот, если не вдаваться в подробности, кому доверились около сотни граждан Кыргызстана, не потрудившись для начала поинтересоваться хотя бы фамилией улыбчивой молодой женщины по имени Рахат.



В офисе странной фирмы "Бишкек Альянс ЛТД" её руководитель Карим (он же Дениз) к Рахат Сматовой обращался "жене" (как к жене старшего брата). И заправляла всеми делами, по наблюдению клиентов, именно она.



А о чём пойдёт речь дальше, многие читатели наверняка уже догадались. Разумеется, о мошенничестве. Но о каком!

Рахат Сматова.

На её странице в "Одноклассниках" (которую Рахат

не посещала уже довольно давно) вот такой статус стоит:

"Я мошенница, уголовница"… Самокритично. Или не

она писала?



Карим (Дениз) Мелисов.



как Марат стал Толиком



- В августе 2016 года, - рассказывает Марат (он же Анатолий), - я услышал от друзей, что есть в Бишкеке одна фирма, занимающаяся отправкой наших граждан на заработки в Южную Корею. Эту фирму я нашёл. Познакомился с её руководителями. Это были Карим и Рахат. Мне действительно пообещали в течение двух недель сделать визу.



Деньги - 6 тысяч долларов - я отдал лично в руки Рахат. Никакой квитанции взамен не получил. И ещё меня попросили подписать какой-то договор на оказание визовой поддержки.



Через два дня мне позвонил некий Жоомарт, который тоже кем-то работает у них в фирме. Он повёз меня в центр обслуживания населения. Сказал, что я должен оформить развод с женой и заключить фиктивный брак с кореянкой.



- Зачем это? - спрашиваю.



- Возьмёте фамилию жены, - объяснили мне. - Если у вас будет корейская фамилия, легче будет визу получить.



Точно помню: разводились мы с женой мало того что в нерабочий день, так ещё и после шести часов вечера. Но никто нас не выгнал. Никто вообще не стал соблюдать никаких формальностей. Видимо, Жоомарт подсуетился.



Он, Жоомарт, сказал мне, что свою часть работы он выполнил. Посольством, сказал, занимается Рахат, с ней мне теперь и надо держать связь. И ещё рассказал, что в Корее у него друзья работают на стройке, получают около трёх тысяч долларов в месяц. И если я ему, Жоомарту, дам сверху ещё 50 тысяч сомов, то он мне гарантированно поможет с трудоустройством.



Я дал…



Через неделю я позвонил по номеру, который мне дала Рахат. Ответила некая Сайкал-эже - женщина лет 60-65. Мы встретились с ней, она дала мне какие-то бланки. Указала, где расписаться. Я узнал тогда, что зовут меня уже не Маратом, что являюсь я мужем некой Ким. Кореянки по национальности. Которая, кстати, старше моей мамы (она в тот день пришла вместе с Сайкал-эже). Но мне было всё равно, я же не жить с ней собирался.



Ещё через два дня я уже получил паспорт и загранпаспорт на имя Кима Анатолия.



Обратил внимание, что отчества у меня в документах разные, место рождения указано каждый раз совершенно другое. Увидел кучу таких бумаг, что до этого даже не представлял, что так бывает. Даже свидетельство о смерти моей якобы корейской бабушки! Умерла она якобы в 1975 году от рака печени.

Я, конечно, не специалист в этой области, но, по-моему, в официальных документах диагнозы иначе пишут…



Сайкал-эже сказала: "Ничего страшного. Никто этого не заметит".



Вместо обещанных двух недель отправка в Южную Корею затянулась до октября. Наконец Сайкал-эже велела мне со всеми документами идти в южнокорейское посольство. Подойти к окошку, за которым сидит байке-кыргыз. По словам Сайкал-эже, это тоже их человек.



Вот я удивился! Всемогущие люди, всё у них схвачено!



Байке в окошке очень долго рассматривал то меня, то документы. В конце концов сказал, что так не пойдёт. У меня, сказал, глаза зелёные, у корейцев таких не бывает. Велел с помощью фотошопа "сделать" себе на фотографии чёрные глаза.



Сделал… Отдал наконец в посольство все документы, добавив ещё 100 долларов Жоомарту.



Через три недели пришёл ответ из посольства Южной Кореи: в визе мне отказано.





Анатолий Антонович… "Сойдёт и так",

- заверила Сайкал-эже.

Анатолий Акылбекович…

Якобы свидетельство о смерти его якобы корейской бабушки.

Якобы свидетельство о рождении якобы Анатолия Антоновича Кима (в природе не существующего).



как Айжан стала Аней



- У нас в семье было очень тяжёлое материальное положение, - рассказывает Айжан (по паспорту Анна Ем). - Сейчас, правда, оно ещё тяжелее. Никак не могу расплатиться с долгами, в которые влезла, чтобы отдать фирме 6 с лишим тысяч долларов.



Заключила с Каримом договор на визовую поддержку. Карим мне тоже сказал, что я должна развестись с мужем и выйти замуж за этнического корейца.

Мужа я уговаривала две недели. Он был категорически против. Будто чувствовал, что это афера. А я ему доказывала, что наш развод будет простой формальностью, что я как была, так и останусь его женой, а как только получу визу в Южную Корею - сразу же расторгну брак с фиктивным мужем.



Где он теперь, кстати, человек, за которым я официально замужем? Найти бы его, чтобы хоть развод оформить! Он где-то скрывается вместе с некоторыми сотрудниками "Бишкек Альянс ЛТД".



Кое-кому из женщин, как после выяснилось, пришлось по три-четыре фиктивных брака заключать! Руководители лжефирмы, похоже, действовали "методом тыка". Не получалось с первого раза протащить документы через посольство - пробовали ещё и ещё раз. И всё равно безрезультатно.



И эти несчастные женщины оказались в такой же, как я, ситуации! За кем они замужем? Где этот супруг? Как с ним развестись? Как вообще доказать, что ты - это ты?



Наконец мой муж согласился на развод. Хотя жить до момента моей отправки в Корею (я верила, что всё-таки уеду) мы, разумеется, продолжали вместе, одной семьёй. А развели нас моментально. Всё возможно, оказывается, если есть деньги и свои люди в самых разных организациях.



Имя мне тоже изменили. И велели сфотографироваться "как надо". Марату цвет глаз меняли, а мне - разрез. Оказалось, что у меня для кореянки слишком большие глаза. Пришлось для фото делать особый макияж, особым образом гримировать и подводить глаза, чтобы казались более узкими.



Сдала документы на визу. Через пару недель пришёл отказ. Вместе с Маратом и многими такими же, как мы, отправились в офис "Бишкек Альянс ЛТД". Офис закрыт, фирмы этой в природе не существует, телефоны сотрудников выключены или недоступны.



Что я сейчас имею? Паспорт на чужие имя и фамилию. На чужую национальность. Формально состою в браке с человеком, которого ни разу в жизни не видела (и вряд ли увижу). Формально разведена с настоящим мужем. Задолжала огромные, неподъёмные для нашей семьи суммы денег родственникам и друзьям. Как отдавать? Чем?



Уж сколько раз твердили миру…



Следствие по этому весьма оригинальному уголовному делу ведёт Свердловское РУВД Бишкека.



Самое интересное, что нет во всей этой истории ни одного "белого и пушистого". Ни одного сугубо положительного персонажа. И решить следователю предстоит уравнение сразу с несколькими неизвестными.



Каким манером неоднократно судимая за мошенничество (а ещё однажды проходившая в качестве ответчицы в гражданском споре, когда один бишкекский банк пытался через суд стребовать с неё выданный опрометчиво кредит)… Так вот каким образом эта женщина, Рахат Сматова, приговорённая к 10 годам лишения свободы, тут же встала у истоков другой мошеннической фирмы и проворачивала точно такие же аферы, как те, за которые её осудили?



Какой ширины и глубины достигли коррупционные связи отпетых мошенников с государственными органами - раз так просто и быстро можно смастерить любой, самый фантастический документ, получить любую, самую невероятную справку и сварганить любой акт гражданского состояния, от рождения до смерти?



И до каких пределов может дойти обнищавший человек, надеющийся получить работу с достойным вознаграждением? Отказаться от самого себя, нарушить закон, рискуя быть пойманным с поличным…



А главное - где граница человеческого доверия? Как можно, не спросив даже фамилии, идти на поводу у афериста, исполняя все его полубредовые указания и отдавая ему последние деньги?



Ольга НОВГОРОДЦЕВА



P.S. А нам остаётся только проследить, чем закончится эта история загадочного превращения кыргызов в корейцев. Произойдёт ли превращение обратное? Кто и в каком качестве окажется среди фигурантов этого уголовного дела? Дойдёт ли оно до суда, и каково будет судебное решение?





