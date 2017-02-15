Расследования

Подробности Расследования 15.02.2017 12:21 Просмотров: 123

Благодаря кому?

В числе подозреваемых - глава ГРС Тайырбек Сарпашев.



эхо скандала



На днях Генеральная прокуратура Кыргызстана возбудила уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных сразу несколькими статьями Уголовного кодекса КР - "Злоупотребление должностным положением", "Служебный подлог", "Фальсификация доказательств" и "Подделка, изготовление, сбыт или использование поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков". Расследование поручено Государственной службе по борьбе с экономическими преступлениями (бывшему финполу).



Есть в этом уголовном деле уже и первый явный фигурант - председатель Государственной регистрационной службы Кыргызстана Тайырбек Сарпашев. Генеральная прокуратура направила премьер-министру С. Жээнбекову представление об освобождении Т. Сарпашева от занимаемой должности. Причину главный надзорный орган обозначил так - ненадлежащее исполнение главой ГРС своих функциональных обязанностей и нарушение им Закона "О противодействии коррупции".

Из интервью Тайырбека Сарпашева, которое он дал одной из газет в апреле 2014 года, будучи вице-премьером. "Почему я молчал? - переспросил он, отвечая на вопрос о причинах своего молчания в ответ на критические публикации в СМИ. - Потому, что я, во-первых, уважаю закон, во-вторых, верю в свою чистоту". Верить господин Сарпашев может во что угодно. Вопрос в том, поверит ли в его чистоту общественность?





Тайырбек Сарпашев в последние годы не раз оказывался в эпицентре скандалов - как крупных, так и помельче.



Три с лишним года назад, напомним, когда Т. Сарпашев занимал высокий пост вице-премьера страны, его персона находилась под пристальным вниманием парламентской комиссии. Создана эта комиссия была для проверки информации, содержавшейся в нашей публикации, посвящённой Т. Сарпашеву - "Куратор экономики… И семейного бизнеса в ней?". Депутатов заинтересовал лишь один "штрих" к нарисованному нами многогранному политическому портрету высокопоставленного чиновника - причастность Т. Сарпашева к деятельности некоторых частных предприятий. В том числе - к строительной компании "Градиент", несколько лет подряд выигрывавшей весьма выгодные государственные тендеры.



Парламентское расследование длилось целый год. Вопреки заявлениям самого Т. Сарпашева, утверждавшего тогда, что "комиссия ничего не нашла", Жогорку Кенеш, рассмотрев заключение комиссии, принял весьма жёсткое постановление. Тогдашнему премьер-министру Дж. Оторбаеву парламент поручил "рассмотреть вопрос об ответственности вице-премьер-министра Сарпашева Т.Д. в соответствии с действующим законодательством". Генеральной прокуратуре КР парламент рекомендовал "дать юридическую оценку действиям вице-премьер-министра КР Т.Сарпашева; изучить и дать юридическую оценку выявленным нарушениям по результатам актов аудиторских проверок Счётной палаты КР". Государственной кадровой службе КР парламент рекомендовал "провести полный анализ деклараций о доходах, имуществе и обязательствах вице-премьер-министра Т.Сарпашева за 2012 и 2013 г.г. с привлечением Генеральной прокуратуры КР". Наконец, Антикоррупционной службе ГКНБ Жогорку Кенеш поручил "рассмотреть законность произведённых ОсОО "Градиент" налоговых зачётов в 2013 году".



Бог знает, как выполняли эти поручения вышеупомянутые государственные органы и к какому выводу пришли, но тучи, сгустившиеся тогда над головой Тайырбека Сарпашева, благополучно рассеялись. Он к тому времени занял ещё более высокий пост первого вице-премьера и продержался на нём ещё целый год. После чего переместился в кресло главы Государственной регистрационной службы.



Здесь тоже были скандалы - связанные, например, с проколами при внедрении биометрии; с фальшивыми кыргызскими паспортами, всплывавшими то тут, то там; с некоторыми, мягко говоря, странными инициативами главы ГРС Т. Сарпашева. Но все эти скандалы тоже отскакивали от Тайырбека Сарпашева словно от заговорённого.



Во второй половине января этого года в стенах парламента стал вызревать скандал, казалось бы, не имевший к Т. Сарпашеву отношения. Депутаты создали комиссию по расследованию факта продажи находившегося под арестом имущества Максима Бакиева. Речь шла, в частности, о земельном участке, расположенном в Бишкеке по улице Скрябина.



Что любопытно, об этом земельном участке (точнее, о двух участках) наша газета в своё время тоже писала. И предупреждала, что его могут по-тихому продать.



"А что можно конфисковать у Бакиевых?" - так называлась наша статья, опубликованная в начале апреля 2013 года - после того, как вступил в силу первый заочный приговор в отношении экс-президента Курманбека Бакиева (24 года лишения свободы) и экс-главы СГО Жаныша Бакиева (пожизненное заключение). От этого приговора братьям Бакиевым было, понятное дело, ни жарко ни холодно - отправить их за решётку при всём своём желании кыргызское государство по понятным причинам не могло. Но разве не могло оно привести в исполнение дополнительное наказание, назначенное Бакиевым судом - конфискацию имущества? Задавшись этим вопросом, мы обратились в Генпрокуратуру, чьи сотрудники, как оказалось, активно занимались выявлением бакиевского имущества, оформленного на подставных лиц.



Один из объектов, выявленный тогда Генпрокуратурой, располагался по адресу: Бишкек, улица Скрябина, №№45 и 45-а. Два земельных участка общей площадью 1,3 гектара и производственные помещения. Те самые, из-за которых на днях разразился скандал.



Прежде здесь размещалась производственная база "Кыргызтелекома". В 1997 году её передали производственно-строительной коммерческой фирме "Сергек", созданной при этом госпредприятии. А через 10 лет, по данным Генпрокуратуры, на эти земельные участки (постройки никого не интересовали) положила глаз команда новоявленного "принца" Максима Бакиева.



"В руки Бакиева-младшего, - рассказал тогда нашей газете начальник отдела внутренних расследований Генпрокуратуры Каныбек Турдумамбетов, - этот объект перешёл по классической "максимовской" схеме - через несколько рук. И был оформлен на подставных лиц. В мае 2007 года участки на ул. Скрябина у фирмы "Сергек" купило за 5 миллионов сомов ОсОО "Глобал Эдвертайзенг", гендиректор которого Марат Ахматов входил в окружение Максима Бакиева. В декабре того же года участки у него перекупило ОсОО "ЭлитДомСтрой". Всё станет ясно, если посмотреть на его учредителей. Одна из них - небезызвестная Ульяна Пак, тоже приближённая Максима, объявленная в розыск по нескольким уголовным делам. Другой учредитель - ЗАО "Первая строительная компания". Его гендиректор Сергей Бондаренко работал водителем в офисе Максима Бакиева".

О том, что арестованный бакиевский объект пытаются продать, наша газета предупреждала ещё в апреле 2013 года. И его всё-таки продали. Правда, более нахально - с помощью судей и ГРС.



Самое интересное началось после апрельской революции. Ульяна Пак подалась в бега, на всё числящееся за ней имущество (включая и эти участки) был наложен арест. Миновал бурный 2010 год, наступил более тихий 2011-й.



И тут на сцену вышли сразу две группировки, сцепившиеся в схватке за эти земельные участки.



"В одну из этих группировок входил уже упоминавшийся Марат Ахматов, - рассказывал прокурор Турдумамбетов. - Чтобы вернуть участки, когда-то формально принадлежавшие ему, он использовал Сергея Бондаренко. У того была доверенность от сбежавшей Ульяны Пак - и Ахматов заключил с ним соглашение о добровольном расторжении договора купли-продажи. Затем через Октябрьский райсуд Бишкека даже добился снятия с этого имущества ареста. Все планы ему перебила другая группировка, которая тоже попыталась наложить лапу на эти земельные участки. В неё входил в частности небезызвестный Эльдар Мадылбеков - сын депутата парламента Туратбека Мадылбекова, бывший сотрудник прокуратуры". (За махинации с другим "максимовским" зданием, расположенным в центре Бишкека, - по улице Киевской, 74, - Мадылбеков-младший был, напомним, приговорён к 9 годам заключения, затем срок ему сократили в 3 раза, и летом 2014 года он досрочно вышел на свободу.)



"Следствие установило, - продолжал прокурор Турдумамбетов, наш разговор с которым, напомним, происходил весной 2013 года, - что Эльдар Мадылбеков по такой же схеме - инициируя судебные иски через подставных лиц и используя подложные документы, - пытался, по сути, увести от конфискации и земельные участки на ул. Скрябина. Если бы мы не вмешались, то какая-то из этих группировок взяла бы верх - и эта недвижимость уплыла бы. Но теперь на неё наложен арест".



Между тем в те дни, когда готовилась наша публикация, кто-то, несмотря на арест, пытался эти участки продать. О чём свидетельствовали объявления в Интернете.



Дальнейшие события, казалось бы, возможность продажи этих участков пресекли на корню. Генеральная прокуратура направила в суд ряд масштабных уголовных дел, по которым проходило практически всё окружение Максима Бакиева.



В сентябре 2016 года по одному из этих уголовных дел - в отношении Максима Бакиева, Алексея Елисеева, Евгения Гуревича, Михаила Наделя, Сергея Кима, Улана Мелисбека и Ульяны Пак - был вынесен заочный обвинительный приговор. Суд назначил этим фигурантам длительные сроки наказания и… конфискацию имущества. В числе этого имущества, подлежащего конфискации, были и земельные участки на улице Скрябина. Недавно, в январе этого года, Бишкекский городской суд оставил приговор в силе. И эти участки следовало обратить в доход государства.



Но они к тому времени уже БЫЛИ ПРОДАНЫ!



Как такое возможно?!



Оказывается, ещё в июне 2014 года судья Межрайонного суда Бишкека Жыргалбек Нурунбетов рассмотрел иск ОсОО "Глобал Эдвертайзенг" к ОсОО "ЭлитДомСтрой" о расторжении договора купли-продажи этого объекта. То есть фирма (как утверждалось, связанная с Максимом Бакиевым), в своё время якобы продавшая участки другой "максимовской" фирме, вдруг решила эти участки забрать назад. Причём участки, находившиеся под арестом!



Судья Ж. Нурунбетов, нарушивший, по сообщению Генпрокуратуры закон, рассмотревший иск без оповещения прокуратуры и без участия её представителей, иск удовлетворил и снял с участков арест.



Об этом прокуратуре Бишкека стало известно лишь в конце августа 2016 года - незадолго до вынесения приговора по уголовному делу с конфискацией имущества. Прокуратура сразу же направила письмо в Бишкекский госрегистр, уведомив регистраторов, что решение Межрайонного суда Бишкека противоречит Уголовно-процессуальному кодексу и поэтому следует воздержаться от исполнения этого решения и перерегистрации имущества. Прокуратура также уведомляла регистраторов о том, что это решение обжаловано. И 2 ноября 2016 года Бишкекский городской суд действие этого решения приостановил.



Несмотря на это глава ГРС Тайырбек Сарпашев 30 ноября 2016года направил в Бишкекский госрегистр письмо с прямым указанием исполнять решение Межрайонного суда. И 19 декабря 2016 года Бишкекский госрегистр зарегистрировал право собственности на земельные участки на нового владельца, имя которого Генпрокуратура зашифровала в своём сообщении инициалами "Т.Э". За этими инициалами, о чём уже сообщили сотрудники ГРС, скрывается некто Эльдар Туратбеков, которому сразу же поспешила продать освобождённый из-под ареста бакиевский объект фирма "Глобал Эдвертайзенг". Что это за личность - тема отдельная.



Честно говоря, поражает не только эта скорость продажи, но и нахальство, с которым была проведена вся эта операция.



Как отмечает Генеральная прокуратура, глава ГРС Т. Сарпашев направил указание подчинённым в Бишкекский госрегистр, "заведомо зная, что вопросы отыскания и конфискации имущества Максима Бакиева и его приближённых находятся в пристальном поле зрения общественности и государства".



Премьер-министр С. Жээнбеков выполнять представление Генпрокуратуры - снять Т. Сарпашева с должности - не спешит.



"Решение о возможности пребывания Сарпашева на посту председателя ГРС примут после изучения вопроса в установленном порядке", - говорят журналистам в аппарате правительства.



Сам же Тайырбек Сарпашев свою вину категорически не признаёт. Он, что называется, переводит стрелки на тех, кто должен был этот бакиевский объект национализировать, но не национализировал. Утверждает, что определение Бишкекского горсуда, запрещавшее снятие ареста с объекта, попало в ГРС слишком поздно - фирма "Глобал Эдвертайзенг", дескать, обратилась к нему, Сарпашеву, гораздо раньше. И как всегда ищет неких тайных врагов, которые за этим скандалом стоят.



Есть такая привычка у Тайырбека Сарпашева - любой скандал вокруг своего имени он пытается преподнести как "политический заказ" и "происки оппонентов". Именно так в своё время он преподносил посвящённую ему публикацию в нашей газете, вызвавшую парламентское расследование. Вот и сейчас Сарпашев заявляет: "Я подозреваю, что мои оппоненты и дальше будут пытаться дискредитировать меня".



Нынешний скандал Т. Сарпашев связывает с тем, что он, дескать, курирует биометрию, используемую на выборах. "Возможно, некоторые политики, которые готовятся к президентским выборам, действительно считают, что у ГРС есть некая кнопка, которая может повлиять на избирательный процесс. Заявляю: такой кнопки нет, выборы проходят открыто и прозрачно", - развивает он свою версию. Вместо того, чтобы признать простую истину: каждый чиновник должен отвечать за свои действия и за каждую свою подпись. Неужели Сарпашев не знал, что собой представляет объект, из-за которого разгорелся скандал, и кто его хозяева?



Артур ИСАЕВ





P.S. Для рассмотрения представления Генеральной прокуратуры об освобождении председателя ГРС Тайырбека Сарпашева от должности образована межведомственная рабочая комиссия. Распоряжение об этом подписал премьер-министр КР Сооронбай Жээнбеков.

В состав комиссии под председательством вице-премьера Жениша Разакова вошли представители Центра судебного представительства правительства, Государственного комитета национальной безопасности, Министерства юстиции, Госслужбы по борьбе с экономическими преступлениями и аппарата правительства.



Комиссии поручено изучить представление главного надзорного органа и внести предложения премьер-министру в течение МЕСЯЦА.

Сам Тайырбек Сарпашев между тем истечения этого месяца ждать не стал и в минувший понедельник, 13 февраля, объявил о своей отставке. Но… ВРЕМЕННОЙ. "Для того, чтобы не препятствовать ведению расследования, я написал заявление премьер-министру с просьбой временно освободить меня от должности. Ещё раз хочу заявить, что ГРС не причастна к продаже участка", - сказал Тайырбек Сарпашев на пресс-конференции.











ОТ ГОСУДАРСТВА ДОМ СПРЯТАЛИ.

А ДЛЯ БАКИЕВЫХ - НАШЛИ…





В Джалал-Абаде суд признал чиновников виновными в незаконной передаче особняка Кадыржана Батырова Санжару Бакиеву.



Дом Кадыржана Батырова в селе Дмитриевка.



Джалал-Абадский областной суд 30 января изменил приговор Сузакского районного суда в отношении трёх местных чиновников - Абдимуктара Маматова, ныне акима Сузакского района, прежде занимавшего должность начальника районного управления по землеустройству и регистрации прав на недвижимое имущество; М.Тилекеева - регистратора этого управления и Д. Кожоакматова, старшего судоисполнителя подразделения службы судебных исполнителей Сузакского района.



Чиновники обвинялись в том, что при проведении процедуры конфискации имущества лидера сепаратистов Кадыржана Батырова (заочно осуждённого на пожизненное заключение) они скрыли принадлежавшую беглому К. Батырову недвижимость, расположенную в селе Дмитриевка Сузакского района.



Скрытое от конфискации имущество - особняк стоимостью 6 миллионов 705 тысяч сомов - досталось, однако, Санжару Бакиеву - племяннику экс-президента Курманбека Бакиева. При весьма интересных обстоятельствах. Семья Бакиевых в 2013 году обратилась в Джалал-Абадский городской суд с иском о выплате ей компенсации за уничтоженное бакиевское родовое гнездо в селе Тейит во время революционных событий 2010 года. Суд иск удовлетворил, определив размер компенсации в 7 миллионов 400 тысяч сомов. Поскольку в организации погрома и поджога был признан виновным Кадыржан Батыров, в феврале 2015 года судоисполнители в счёт компенсации передали Санжару Бакиеву дом К. Батырова. Укрытый, как уже говорилось, от государства, а вот для Бакиевых - найденный!



В сентябре 2016 года Сузакский районный суд, рассматривавший уголовное дело в отношении трёх чиновников, вынес решение о прекращении дела в связи с истечением срока давности. Лишь старший судебный исполнитель Кожоакматов судом был признан виновным в халатности. Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч сомов, но тут же от этого наказания освободил, применив амнистию.



Прокуратура этот приговор районного суда обжаловала. Джалал-Абадский областной суд приговор изменил. Маматова и Кожоакматова судебная коллегия признала виновными в халатности, Тилекеева - в соучастии в халатности. Но… от наказания всех троих подсудимых освободила - в связи, опять же, с истечением сроков давности. Разница с первым приговором состоит в том, что теперь чиновники считаются судимыми.



По словам прокурора Джалал-Абадской области О. Жамшитова, прокуратура намерена обжаловать этот приговор в Верховном суде, добиваясь наказания для чиновников. Будет ли всё-таки обращён в доход государства особняк К. Батырова - неизвестно. Сейчас он находится под арестом.



Соб. инф.





СТРАСТИ НЕ УТИХАЮТ



Бывшие владельцы объектов, национализированных декретами временного правительства, хотят вернуть это имущество в свою собственность. Об этом на днях на заседании парламентской фракции СДПК сообщил вице-премьер-министр Олег Панкратов.



"Многие хотят признать декреты временного правительства недействительными через суды", - сказал Олег Панкратов.



По его словам, всего по национализированным объектам было начато 83 судебных разбирательства, 64 из них уже завершены. В итоге ни один объект, как заверил депутатов О. Панкратов, не перёшел в частные руки - всё национализированное имущество остаётся в руках государства.



Большая часть национализированного имущества, как считается, принадлежала семье Бакиевых и их приближённым.



От продажи "АзияУниверсалБанка", принадлежавшего команде Максима Бакиева, в госбюджет Кыргызстана не поступило ни сома.



Это подтвердил на днях в парламенте глава Фонда по управлению государственным имуществом Болсунбек Казаков. По его словам, связано это с тем, что банк реализовывался по процедуре банкротства. "Средства в бюджет не поступили, так как они пошли на погашение долгов. Деньги от продажи банка даже нескольких процентов кредитов не покрыли - так много кредиторов. Сейчас ведётся работа по поиску средств для погашения остальных долгов", - сказал Б. Казаков.



Не поступили до сих пор в госбюджет и деньги от реализации конфискованного имущества бывшего мэра Бишкека Наримана Тюлеева.



Как объяснил депутатам парламента глава ФУГИ Б. Казаков, всё это имущество прошло регистрацию в Госрегистре, и после принятия решения по этим объектам "средства от продажи поступят в бюджет". Депутаты посоветовали чиновнику с этим поторопиться, пригрозив, что займутся его персоной так же, как с главой ГРС Сарпашевым.