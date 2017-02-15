Расследования

Подробности Расследования 15.02.2017 13:12 Просмотров: 113

то ли за деньгами,

то ли за компроматом



Недавно в СМИ просочилась весьма интригующая информация: оппозиционный депутат Омурбек Текебаев совершил тайную поездку на остров Кипр. Согласно одной из версий - для… налаживания связей с Бакиевыми через Садыра Жапарова. Реакция самого Текебаева на эту утечку оказалась довольно странной…



В распоряжении журналистов оказались копии документов, один из которых был похож на распечатку электронного авиабилета, другой представлял собой справочку-расшифровку перелётов пассажира, обозначенного в билете как "Mr. Omurbek Tekebaev" - то есть "мистер Омурбек Текебаев".



Согласно этим документам, билет на имя этого пассажира был забронирован ещё 30 января 2017 года. Ну а 7 февраля в 6 часов 30 минут утра пассажир вылетел из аэропорта "Манас" в Москву. В тот же день в 10 часов 35 минут "мистер Омурбек Текебаев" из аэропорта "Шереметьево" вылетел в город Ларнаку, что на острове Кипр.



Билет этого пассажира был забронирован в оба конца и обошёлся (согласно распечатке) в 689 долларов. Через два дня - 9 февраля - в 21 час 55 минут по московскому времени всё тот же "мистер Омурбек Текебаев" прилетел из Ларнаки в "Шереметьево", где сделал пересадку, и 10 февраля в 4 часа 55 минут утра прилетел в "Манас".



По утверждению ряда СМИ - как русскоязычных, так и кыргызоязычных, - на Кипре сейчас живёт экс-депутат парламента Садыр Жапаров, сбежавший из Кыргызстана после бурных событий 7 октября 2013 года, когда в городе Караколе в ходе митинга, вылившегося в массовые беспорядки, был захвачен в заложники тогдашний губернатор Иссык-Кульской области Э. Каптагаев. Жапаров, который был одним из организаторов митинга, вскоре всплыл не где-нибудь, а… в Минске. В городе, который, как известно, является не только столицей Беларуси, но и "штаб-квартирой" клана Бакиевых и их приближённых. Сам Жапаров утверждал, что часто посещает Минск "из-за болезни брата". В течение года С. Жапаров в своих письмах знакомым сообщал: "Нахожусь в Европе, встречаюсь с нужными людьми, пишу книгу, скоро приеду в Кыргызстан…". На родину, однако, он так и не вернулся, вместо этого прислал сюда свою книгу "Десять лет в политике". В которой, что очень примечательно, совсем нет критики Бакиевых, зато нынешнее высшее руководство Кыргызстана пропесочено вдоль и поперёк.



Так что совсем не случайно за Садыром Жапаровым закрепилась репутация "человека Бакиевых". И согласно версии, которая стала гулять в кыргызстанских СМИ, Омурбек Текебаев летал на Кипр для встречи с С. Жапаровым. Цель? Заручиться, дескать, через него поддержкой Бакиевых. И, возможно, получить от них финансирование.



Замелькала информация и о том, что Текебаев в начале января этого года побывал ещё и в Москве. "Некоторые "атамекеновцы", - писала кыргызоязычная газета "Фабула", - в социальных сетях сообщали, что Текебаев заручился поддержкой влиятельных русских политиков. А мы знаем, что в Москве Текебаев встречался не с политиками, а с Таалайбеком Мустапакуловым, братом джигита, который "доит" предприятие "Кыргызнефтегаз" для "Ата Мекена". До сих пор поговаривают, что ежемесячно Мустапакулов передаёт Омуке 50 тысяч долларов за счёт предприятия".



Словом, перелёты лидера "Ата Мекена" оказались в центре внимания прессы и дали повод версиям и пересудам.



Что любопытно, сам Омурбек Текебаев - до того, как были обнародованы копии документов о перелётах пассажира с такими же именем и фамилией, как у него, - всю эту информацию прокомментировал так: "Это всё слухи. Так и запишите". Затем, что называется, "поймал тишину" - как сообщил интернет-ресурс "vesti.kg" (в распоряжении которого и оказались копии документов), Омурбек Чиркешович перестал реагировать на телефонные звонки и эсэмэски, а руководитель секретариата парламентской фракции "Ата Мекен" Т. Токтокунова корреспондента отчитала: "Вы уже брали комментарии у Омурбека Чиркешовича, сколько можно к нему обращаться?".

Документы, подтверждающие факт перелётов "мистера Омурбека Текебаева".



Так летал Текебаев на Кипр или не летал? Проверить этот факт было очень сложно - и вот ещё почему. На официальном интернет-сайте Жогорку Кенеша раньше был очень полезный раздел, где можно было найти информацию о том, кто из депутатов участвовал в заседаниях комитетов и всей палаты, а кто их пропустил. А вот депутаты нынешнего созыва парламента почему-то решили, что общественности эта информация не нужна. Нечего, дескать, контролировать их посещаемость...



В новой версии сайта ЖК можно отcледить лишь результаты голосования того или иного депутата. Так вот, если верить этим результатам, в четверг, 9 февраля, депутат О. Текебаев голосовал по законопроектам, которые в тот день рассматривались. Хотя пассажир, именуемый "мистер Омурбек Текебаев", в то время ещё даже не вылетел с Кипра. Может, кто-то голосовал за него?



И вдруг в минувший понедельник, 13 февраля - на четвёртые сутки после того, как в информационном поле Кыргызстана стали гулять сообщения о тайном полёте "мистера Текебаева", - Омурбек Чиркешович взял и раскололся! Подтвердил журналистам факт своей поездки на Кипр.



"В этом месяце у меня запланировано несколько поездок за границу, и я действительно недавно был на Кипре, где встретился со своими товарищами по Европарламенту", - цитирует Омурбека Текебаева "24.kg".



Дальше - ещё интереснее. По словам Текебаева, эта поездка была связана с тем, что… некоторые его друзья пообещали отыскать бизнес президента Алмазбека Атамбаева.



"Общеизвестно, что я расследую предпринимательскую деятельность нашего президента и уже получил кое-какую информацию, - сказал Текебаев. - Кипр - это не просто остров, это оффшорная зона. Белиз далеко, а Кипр близко, и я уже добрался до него. И я на пути раскрытия некоторых тайн семьи Атамбаева", - многозначительно добавил Текебаев.



Словом, вывернулся Омурбек Чиркешович ловко. Свой весьма подозрительный полёт на Кипр (который он зачем-то скрывал три дня) Текебаев в итоге объяснил поиском компромата против своего главного недруга - президента Атамбаева. Поиском в рабочее депутатское время, заметим.



Напомним: накануне своего вылета из Бишкека - 6 февраля - Омурбек Текебаев, собрав очередную пресс-конференцию, объявил о том, что намерен обратиться к президенту с просьбой раскрыть источники его доходов. Сославшись на официальные данные Государственной кадровой службы КР, Текебаев обратил внимание журналистов на то, что Атамбаев с 2010-го по 2015 год заработал всего-то 6 миллионов 18 тысяч сомов, при этом расходы его составили 34 миллиона сомов. Доходы же некоего близкого родственника президента составили более 32 миллионов сомов, расходы же вообще не производились.



Все эти цифры легко получить, заглянув на официальный сайт Госкадровой службы, где публикуются сведения из деклараций о доходах и имуществе чиновников. Но Омурбек Текебаев преподнёс их как сенсацию. Комментариев со стороны президента тогда не последовало. Лишь после того, как Текебаев (словно поддразнивая главу государства) заявил о "раскрытии некоторых тайн семьи Атамбаева", аппарат президента отреагировал оперативно.



В тот же понедельник, 13 февраля, пресс-служба президента КР сообщила, что "Алмазбек Атамбаев поручил генеральному прокурору Индире Джолдубаевой провести проверку по опубликованному в некоторых СМИ заявлению лидера фракции "Ата Мекен" Омурбека Текебаева о якобы "найденных" им на Кипре материалах по имуществу главы государства и принять все предусмотренные законодательством меры". И что "об итогах проверки Генеральная прокуратура должна проинформировать главу государства и общественность".



Чем же закончится этот очередной раунд "дуэли компроматов", в которой в последнее время инициативу проявляет депутат Текебаев? Блефует ли Омурбек Чиркешович или в самом деле что-то "нарыл"?



В бурном потоке компромата, который в последнее время выливает на команду Атамбаева команда Текебаева, всё чаще случаются проколы. Так, раскручивая версию "контрабанды", которую якобы перевозил потерпевший крушение возле аэропорта "Манас" турецкий самолёт, текебаевцы однажды многозначительно объявили, что найдены некие о-о-чень интересные документы о переводе некой денежной суммы из Бишкека в Гонконг. Обещали некое разоблачение. Но после того, как стало известно происхождение и назначение электронных зажигалок (инструкции к которым на кыргызском языке были обнаружены на месте крушения "Боинга"), про "сенсационные" документы текебаевцы сразу замолчали.



Недавно на заседании парламента, где правительство Жээнбекова давало отчёт о результатах пребывания Кыргызстана в ЕАЭС, Омурбек Текебаев обрушился на чиновников с критикой. И в пылу дискуссии заявил, что вина за то, что Кыргызстан не может полноценно влиться в ЕАЭС, лежит на кыргызских гражданах "из окружения Атамбаева", которые представляют республику в Евразийской экономической комиссии - постоянно действующем регулирующем органе ЕАЭС. Перечисляя этих представителей, Текебаев не преминул указать, кому они доводятся родственниками.



И здесь прокололся.



Так, Данияр Турусбеков, назначенный директором Департамента протокола ЕЭК, вовсе не доводится сыном управляющему делами президента и правительства КР Туруспеку Коеналиеву, как утверждал Текебаев.



Про ещё одного представителя Кыргызстана - директора Департамента функционирования внутренних рынков ЕЭК Илью Чёрного - Текебаев говорил, что он является сыном партнёра Атамбаева - владельца 45 процентов акций ОАО "Кыргызавтомаш" и "Кыргызрадиатор" Анатолия Чёрного. Что сам Илья Чёрный с возмущением опроверг.



"Я никогда не был знаком, не состоял в каких-либо родственных и дружеских отношениях с Анатолием Чёрным, которого господин Текебаев приписывает мне в качестве отца, - заявил он. - Мой отец Чёрный Анатолий Владиславович скончался в ноябре 2009 года. Он никогда не работал на предприятиях, названных Текебаевым, а тем более никогда не являлся акционером этих предприятий. Насколько мне известно, информация относительно моих коллег также недостоверна. Считаю, что господин Текебаев должен публично опровергнуть озвученную им информацию и извиниться перед нами. При этом мы оставляем за собой право обратиться в суд за защитой нашей деловой репутации", - заключил Илья Чёрный.



Не слишком ли много проколов у не просто депутата парламента, а руководителя фракции?! И какое доверие может быть у народа к политику, который сначала делает громкие разоблачительные заявления, а потом замолкает по причине того, что заявления эти ничем не подтверждаются. Или у мистера Текебаева, как в известной поговорке, петух прокукарекал, а там хоть не рассветай…



Несолидно для солидного политика заниматься пустой болтовнёй.



Артур ИСАЕВ



