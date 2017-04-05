Расследования

Подробности Расследования 05.04.2017 11:19 Просмотров: 4243

Дамоклов меч, висевший над вождями "Ата Мекена" 7 лет, начинает опускаться?



Недавно по политической партии "Ата Мекен" был нанесён очередной удар. С одной стороны - неожиданный, с другой - вполне ожидаемый.



Сюрприз (как это в последнее время часто бывает) прилетел вместе с коротеньким пресс-релизом Государственного комитета национальной безопасности КР.



Пресс-служба ГКНБ сообщала, что уже 12 дней - с 16 марта - Следственное управление ГКНБ расследует уголовное дело, возбуждённое по статьям Уголовного кодекса "Грабёж", "Разбой", "Умышленное уничтожение и повреждение имущества", "Самовольное занятие или захват жилых и нежилых помещений, зданий и сооружений", "Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней", "Хищение или вымогательство огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ". А конкретно - по фактам преступлений, совершённых в период апрельских событий 2010 года.



Главная же информационная "бомба" таилась в следующем абзаце. "В результате проведённых в рамках уголовного дела активных следственных и оперативно-розыскных мероприятий, - говорилось в пресс-релизе, - было установлено, что грабежи офисов, жилых домов, в том числе и принадлежавших семье Бакиевых и их приближённых, имевшие место в период с 7 по 10 апреля 2010 г. в г. Бишкеке, были совершены группой лиц под непосредственным руководством бывшего депутата Жогорку Кенеша КР от партии "Ата Мекен" Райкана Тологонова. Следствием добыты материалы и показания ряда свидетелей, в том числе лиц, принимавших участие в этих преступлениях".



28 марта следователь ГКНБ предъявил Райкану Тологонову обвинение по трём статьям УК - "Организация грабежа", "Организация умышленного уничтожения и повреждения имущества", "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ". Первомайский районный суд избрал экс-депутату меру пресечения в виде заключения под стражу с содержанием в СИЗО ГКНБ КР до окончания следствия.



Дамоклов меч, висевший над партией "Ата Мекен" долгие семь лет, начал, похоже, опускаться…

Экс-депутат Райкан Тологонов. Сын знаменитого писателя Тологона Касымбекова. Кандидат философских наук, в прошлом - научный сотрудник Академии наук республики. Обвинения, однако, ему предъявлены совсем не "академические" - организация погромов, грабежей, незаконного оборота оружия. Мыслимое ли это дело? В современном Кыргызстане возможно, увы, всё…





Ожидать подобной развязки стоило уже после знаменитой прошлогодней речи президента Кыргызстана, с которой, собственно, и началась его "война" с бывшими коллегами по революционному временному правительству.



"Я уверен, - сказал Алмазбек Атамбаев, выступая на праздновании юбилея независимости республики 31 августа, - что некоторые члены временного правительства рано или поздно ответят и за мародёрство, и за банковские ячейки, и за подстрекательство сепаратистов во главе с Кадыржаном Батыровым, и за организацию его побега, и за использование некоторыми членами временного правительства служебного положения для незаконного обогащения. Да, пока мы не имеем на руках прямых доказательств - прежние руководители силовых структур зачистили следы, - но, как говорится, всё тайное рано или поздно становится явным. Всё тайное становится явным, ОСОБЕННО по фактам мародёрства", - подчеркнул глава государства.



Кстати, именно после этого атамбаевского демарша лидер партии "Ата Мекен" Омурбек Текебаев (прежде не особо выделявшийся среди "временщиков") и вышел на передовую борьбы оппозиции с президентом - явно почувствовав угрозу себе и своей партии.



Прошёл, однако, месяц, за ним другой, третий… Между командами Текебаева и Атамбаева разгорелась жёсткая война компроматов, какой ещё, пожалуй, не видел Кыргызстан. Вылилась эта война в известные громкие уголовные дела "атамекеновцев". Но вовсе не по мародёрству.



Тем временем то самое уголовное дело - скандальное "мародёрское" дело пятилетней давности - тихо лежало где-то в архивах Главного следственного управления МВД.



И только лишь через полгода после обещания президента Атамбаева разобраться с "временщиками"-мародёрами Генпрокуратура отряхнула пыль с этого уголовного дела и передала его для расследования в ГКНБ.



Реакция фракции "Ата Мекен" на это событие была вполне предсказуемой. Трое самых шумных депутатов фракции (остальные, что любопытно, помалкивают) собрали пресс-конференцию. Депутат Алмамбет Шыкмаматов (обвиняемый в коррупции) назвал возобновление следствия по мародёрству и арест экс-депутата Райкана Тологонова "беспрецедентной провокацией со стороны властей". Проявляя удивительную "осведомлённость" о материалах, составляющих тайну следствия, он уверенно заявил, что уголовное дело по получению Текебаевым 1 миллиона долларов от бизнесмена Маевского разваливается, поэтому, дескать, власти и вспомнили о мародёрстве.



Его коллега Аида Салянова (обвиняемая в злоупотреблении должностным положением) напомнила, что к "мародёрскому делу" она в своё время тоже имела отношение: "В мою бытность генпрокурором я следила за данным расследованием. Практически все правоохранительные органы изучили дело, и доказательств против депутатов не было".



Депутат Наталья Никитенко (ни в чём не обвиняемая, поскольку крупных чиновничьих постов она никогда не занимала, но ревностная защитница Текебаева) больше била на эмоции: "Машина ГКНБ выбивает и фальсифицирует информацию. Она ещё раз показывает, что в нашем обществе идут репрессии, и это опасно для каждого гражданина, потому что оказывается давление под любыми предлогами".



Иса Тологонов - один из сыновей арестованного экс-депутата Райкана Тологонова (другой сын - Муса Тологонов - отбывает тюремный срок как раз за мародёрство) - поведал общественности, что за несколько дней до ареста его отца на того выходили сотрудники ГКНБ и якобы просили дать показания против Омурбека Текебаева… В обмен на освобождение из зоны сына Мусы, приговорённого к 12 годам заключения. "Это беспредел властей!", - заключил Тологонов-младший.



Что любопытно, несколько лет назад, когда страсти по поводу "мародёрского дела" были в самом разгаре, примерно те же фразы тоже звучали. И про "беспредел властей". И про Генпрокуратуру, "выполняющую политические заказы". А реальной властью тогда, напомним, была фракция "Ата Мекен" во главе с Омурбеком Текебаевым. А также генпрокурор Аида Салянова… И звучали эти фразы по поводу того, что "мародёрское дело" пытались спустить на тормозах.



Битва вокруг "мародёрского дела" тогда кипела жестокая. Почему же оно, это дело, тогда заглохло? И почему стало возможным возобновить расследование сегодня?



"ВСКРЫЛАСЬ ЦЕЛАЯ ЦЕПЬ ПРЕСТУПЛЕНИЙ…"



То, что покрыто следственной тайной, нам, журналистам, понятное дело, пока не доступно. Будем опираться на открытые источники.



Началось всё, пожалуй, с того, что в декабре 2011 года трое арестантов Бишкекского СИЗО-1 - Абдулла Юсупов, Дастан Оморов и Азамат Шергазиев - обратились с заявлением в парламент. Эта троица сидела по обвинению в мародёрстве во время апрельских революционных событий 2010 года. Отдуваться за всё самим, как объясняли они в своём заявлении, им не хотелось.



"7 апреля 2010 года, - писали эти трое сидельцев, - сегодняшние новые власти О. Текебаев, Б. Шерниязов, Р. Тологонов, Т. Мадылбеков использовали нас. По их приказу мы захватили около тридцати особняков и офисов, которые принадлежали Бакиевым. Министр внутренних дел Болот Шерниязов сам участвовал в этом". Далее шли сенсационные подробности.



Эти подробности чуть позже подтвердила и дополнила группа женщин, также участвовавших в мародёрстве (в том числе супруга одного из арестантов). "За разграбление домов Бакиева, его семьи и приближённых нам обещали квартиры, машины и земельные участки, - рассказали они на пресс-конференции в феврале 2012 года, - Райкан говорил: "Делайте всё, что я скажу. Не бойтесь, вам ничего не будет".



Но не получили рядовые мародёры ничего - ни обещанных денег, ни квартир, ни участков, ни машин, ни должностей, которые им тоже обещали. Оттого и стали разговорчивыми.



В апреле 2012 года президенту Атамбаеву был направлен секретный рапорт от тогдашнего председателя Государственной службы исполнения наказаний Шейшенбека Байзакова, к которому также обратились с заявлениями трое вышеупомянутых арестантов СИЗО-1. "При изучении данного вопроса, - докладывал главе государства генерал Ш. Байзаков, - вскрылась целая цепь преступлений, совершённых известными политиками в дни апрельской революции 2010 года. В то время, когда на площади Ала-Тоо собирали тела погибших граждан, Болот Шерниязов, Турат Мадылбеков, Райкан Тологонов, Омурбек Текебаев, сколотив и вооружив банду молодчиков, занимались грабежами и мародёрством, подвергая опасности жизни молодых необученных и необстрелянных ребят".



Рапорт (текст которого позже попал в СМИ) пестрел множеством деталей. Картина открывалась такая.



Абдулла Юсупов, бакиевский земляк, уроженец Сузакского района Джалал-Абадской области (довольно мутный тип с судимостями), дружил с сыном Жаныша Бакиева. Незадолго до апрельской революции его перевербовали "атамекеновцы". В марте 2010 года, по словам Юсупова, его пригласил на встречу Райкан Тологонов - в ту пору председатель бишкекской организации партии "Ата Мекен". Встреча проходила в бишкекском офисе по адресу: улица Куренкеева, 174 - в доме, который предоставил для партии "Ата Мекен" экс-министр иностранных дел Аликбек Джекшенкулов.



При той встрече, по словам Юсупова, присутствовали его подельник Оморов, а также видные "атамекеновцы" - Текебаев, Шерниязов, Мадылбеков. Тологонов предложил Юсупову сотрудничать с партией, пообещав после революции продвинуть его на пост руководителя всей узбекской диаспоры Кыргызстана. Попросил, в частности, поделиться информацией о собственности Бакиевых. А также внедриться поглубже в ближайшее бакиевское окружение и выведывать его планы по работе против оппозиции.



После этого разговора Юсупов уехал домой на юг. Потом уже, в ходе следствия, открылась любопытная деталь. Незадолго до апрельской революции Юсупова задержал Сузакский РОВД за хранение оружия.



Райкан Тологонов помчался в Джалал-Абадскую область и вызволил Юсупова. Что он для этого предпринял, покрыто мраком, но экспертиза признала пистолет, с которым попался Юсупов, непригодным к стрельбе.



6 апреля 2010 года, по словам Юсупова, его срочным телефонным звонком вызвал в Бишкек Райкан Тологонов, велев взять с собой команду молодых парней. Прибывших в столицу 7 апреля Юсупова и его команду Тологонов разместил на "базе", находившейся на углу улиц Боконбаева и бульвара Молодой Гвардии, и вооружил винчестерами и пистолетами, "прикрепив" эту группу к своему сыну Мусе. В тот же день в условиях революционного хаоса эта бригада начала действовать.



"Группа на 4-5 автомобилях передвигается по городу и везде действует по одному сценарию, - так описывал в своём рапорте дальнейшие события генерал Ш. Байзаков. - Молодые люди под предводительством Райкана Тологонова вместе с его сыном, Болотом Шерниязовым и Туратбеком Мадылбековым (последний сразу после революции был назначен комендантом Бишкека), находясь на постоянной телефонной связи с Омурбеком Текебаевым, буквально грабят дома и офисы по следующим адресам: Панфилова - Боконбаева (Адыл Бакиев); Московская - Правды (Искендер Жаныбекович Бакиев); Южная магистраль - пр. Мира (Жаныш Бакиев); ШВК, ул. Манаса (Жаныш Бакиев); "Fashion Club" (Куштар Жусупбекович Салиев); "Манас банк", ул. Логвиненко (Максим Бакиев). Имеется полный список и видеозаписи с объектов.



Всего за несколько дней рейдерству и мародёрству были подвергнуты 32 объекта собственности. Молодых людей под предводительством нынешних депутатов партии "Ата-Мекен" сопровождали два микроавтобуса со снятыми сиденьями, подготовленные для перевозки грузов. Постоянно рядом с Мадылбековым и Тологоновым находился нотариус, который практически на месте переоформлял объекты на новых людей, приближённых к Мадылбекову, Тологонову, Шерниязову, Текебаеву. Выносились сейфы, ценные вещи, оружие, с парковок при помещениях угонялись автомобили. Ребятам объясняли, что всё вывозится в некий гараж Жогорку Кенеша для последующей передачи в госсобственность. На нескольких точках была перестрелка с охранявшими помещения людьми - предположительно это были сотрудники СГО. Среди людей Юсупова были раненые".



Одной только ночью с 7 на 8 апреля 2010 года, согласно рапорту, мародёрско-рейдерская "работа" этой бригады не ограничилась. Очень интересный эпизод произошёл 9 апреля.



"Ребят, - говорилось в рапорте, - привезли в частный дом, где находилась лаборатория, в которой работали китайцы. Иностранцев уже не было. Дом находился под охраной СГО. На место по телефонному звонку прибыли Шерниязов и Мадылбеков и сняли охрану. Люди из команды Тологонова в присутствии Мадылбекова и Шерниязова вынесли из дома все ценности, включая 1,5 тонны золотой пыли, расфасованной по 1 килограмму в опломбированные пакеты. Всё загружалось в микроавтобусы и вывозилось по адресу, указанному водителям. Когда отгрузка уже была завершена, по вызову хозяина дома прибыл спецназ, но Мадылбеков и Шерниязов урегулировали конфликт, и ребят вместе с Тологоновым беспрепятственно отпустили".



В своём заявлении в Жогорку Кенеш арестанты СИЗО-1 этот эпизод описывали так:



"В лаборатории Максима Бакиева, занимавшегося золотом вместе с китайцами, на улице Горького находились люди, которые представились помощниками Болота Шерниязова. Они были в автомашине "Лексус-470" с государственным номером 1000 МVD (сразу после революции, напомним, Болот Шерниязов - или Болот Шер, как он позже себя назвал - занимал во временном правительстве должность и.о. министра внутренних дел). В лаборатории нас задержали около двадцати вооружённых людей из СНБ. Но Райкан Тологонов сразу же позвонил Текебаеву, а тот Болоту Шерниязову, и люди из СНБ нас отпустили. Сказали: "Мы должны решить комиссионно, как поступить с найденным золотом, а затем cдать его в государственные органы".



Как известно, никакое золото в столь огромных количествах после апрельской революции в казну государства не поступало. Куда же оно делось? По чьим карманам расползлось, кого обогатило?



А лабораторию эту (где, насколько известно, перерабатывалось золотое сырьё с рудников Казармана и отправлялось за границу) потом вообще заволокло туманом. Генпрокуратура вначале сообщала, что и хозяин дома, где располагалась лаборатория, и китайский предприниматель, занимавшийся переработкой золота, начали сотрудничать со следствием, и обещала обнародовать подробности по окончании расследования. А "по окончании" вдруг объявила, что сам факт существования лаборатории не подтверждается.



Ещё в одном эпизоде признаний Юсупова появился Эмильбек Каптагаев - будущий руководитель аппарата временного правительства, затем руководитель аппарата временного президента Розы Отунбаевой. Он, по словам Юсупова, уговорил его "надавить" на тогдашнего муфтия Мураталы Жуманова и вынудить того уйти в отставку. Позже выяснилось, что Юсупов с "группой неизвестных лиц" действительно неоднократно приезжал в муфтият, в результате чего муфтий подал в отставку.



Следующее задание, которое, по показаниям Юсупова, он получил - поджечь дома Бакиевых в их родовом селе Тейит в Сузакском районе. Это задание он не выполнил, согласившись лишь предоставить людей на месте. "Доподлинно известно, - говорилось в рапорте, - что Асылбек Текебаев (младший брат О. Текебаева) до прихода населения в дом Бакиевых вывез ценности и организовал поджог вместе с молодыми людьми, которых ему предоставил Юсупов". Официально же до сих пор считается, что руководил поджогом сепаратист Кадыржан Батыров - за что, в числе прочего, он и был заочно осуждён.



"Во время работы депутатской комиссии, расследовавшей межэтнический конфликт на юге Кыргызстана в июне 2010 года, - говорилось далее в рапорте генерала Ш. Байзакова, - в областной госадминистрации Джалал-Абада "атамекеновцы" просили Юсупова найти продажных узбеков, которые за деньги расскажут под видеозапись комиссии, что узбеки, а не Асылбек Текебаев, стоят за поджогами. Для этих целей Райкан Тологонов прибыл в Джалал-Абад за неделю до приезда членов комиссии. Он выдал авансом денежные средства для вербовки людей. Предполагалось организовать примерно 15 "свидетелей" поджога, каждому было обещано по 200 долларов. Талант Мамытов, депутат от "Ата-Журта", с которым Юсупов был знаком ранее, узнав о таком "заказе", призвал Юсупова взяться за ум и рассказать всю правду комиссии. Понимая, что на самом деле подобное может привести к дальнейшему обострению конфликта, Юсупов задумался и остановил действия по подготовке заказа Тологонова".



Много ещё разных фактов упоминалось в рапорте - в том числе о том, как уже сидевшему в СИЗО-1 Абдулле Юсупову пытались заткнуть рот. И много ещё разных интересных фамилий...

Абдулла Юсупов. Каким бы проходимцем он ни был, но его разоблачения хоть постепенно, но подтверждались.

"Если докажут мою причастность к мародёрству,

я готов застрелиться. Если нет - пусть Бабанов застрелится", - говорил в интервью нашей газете

в самом начале расследования "мародёрского дела" Омурбек Текебаев. Смелое заявление, однако!

А вдруг теперь докажут?

Болот Шер в те "мародёрские" дни занимал пост главы МВД Кыргызстана.

А Туратбек Мадылбеков - главы столичного ГУВД и коменданта Бишкека.



О ПОЛЬЗЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ГРЫЗНИ



Что в этих откровениях было правдой, а что - враньём? Это должно было выяснить следствие. Но давать ход этим откровениям никто отчего-то не спешил.



В итоге откровения Юсупова всё-таки упали на благодатную почву. Месяца через четыре за них ухватилась политическая партия "Республика", чей лидер Омурбек Бабанов возглавлял тогда правительство Кыргызстана. Ухватилась явно в ответ на "лошадиный скандал" - на обвинения партии "Ата Мекен", пытавшейся доказать, что премьер-министр Бабанов получил взятку от турецкого предпринимателя в виде дорогого элитного скакуна.



Можно сказать, что "мародёрское дело" получило раскрутку благодаря жёсткому политическому противостоянию двух примерно равных по весовым категориям персон - депутата Текебаева и премьер-министра Бабанова. В августе 2012 года парламентская фракция "Республика" на заседании парламента продемонстрировала фильм с показаниями Абдуллы Юсупова и добилась создания депутатской комиссии "по изучению показаний некоторых граждан, находящихся в СИЗО Бишкека, о разграблениях, произошедших 7-9 апреля 2010 года" (так эту комиссию назвали официально).



Многие уже тогда обратили внимание на то, что Генеральная прокуратура, возглавляемая Аидой Саляновой, как-то уж слишком явно подыгрывает партии "Ата Мекен". Стоило, к примеру, Омурбеку Текебаеву поднять скандал по поводу того, что в СИЗО-1 запустили съёмочную группу бабановского телеканала "НТС", которая записала интервью с арестантом Юсуповым, как прокуратура возбудила уголовное дело в отношении сотрудников ГСИН, допустивших "грубое нарушение режима".



И вот наконец-то Генпрокуратура возбудила уголовное дело № 150-12-210 "по фактам захвата имущества экс-президента К. Бакиева и приближённых к нему лиц в период апрельских событий 2010 года". Следствие вначале поручили Госкомитету национальной безопасности. Но ГКНБ (которым тогда руководил Шамиль Атаханов) вскоре это скандальное уголовное дело отфутболил: не наш, дескать, это профиль - грабежи, разбои… Тогда уголовное дело поручили расследовать Главному следственному управлению МВД. Министр внутренних дел Зарылбек Рысалиев ухватился за него с большим энтузиазмом.



Расследование "мародёрского дела" шло вроде бы довольно бойко. Абдулла Юсупов при проверке его показаний на месте под видеозапись показывал объекты, подвергавшиеся разграблению в революционные дни… Упоминая при этом детали, придумать которые было невозможно. Самое же интересное - расшифровка телефонных переговоров фигурантов. К примеру, с 31 марта по 8 апреля с сотового телефона Абдуллы Юсупова на телефон Райкана Тологонова было сделано 22 звонка. Главное же - с 8 по 10 апреля Р. Тологонов совершал звонки, находясь в районе базовых станций вблизи 10 разграбленных объектов!

А это - расшифровка телефонных звонков Райкана Тологонова, подтверждающая

его пребывание в районе объектов, подвергнувшихся мародёрству. Сам Р. Тологонов в своё оправдание утверждал, что обеспечивал на тех объектах охрану. Но они почему-то всё равно оказались разграбленными…



Уже в середине октября Зарылбек Рысалиев бодро доложил на заседании депутатской комиссии: "80-85 процентов информации из показаний Абдуллы Юсупова подтвердилось". Как вдруг…



Ещё в конце августа 2012 года Омурбек Текебаев добил-таки Омурбека Бабанова - фракция "Ата Мекен" вышла из коалиции большинства, что привело к развалу коалиции и отставке правительства Бабанова. Ждать формирования нового правительства Бабанов не стал - покинул премьерский пост досрочно.



Затем пришла очередь главы МВД Зарылбека Рысалиева - 29 октября 2012 года глава государства снял его с занимаемой должности "согласно поданному заявлению" (подоплёка этой отставки так и осталась загадкой). Омурбек Текебаев неприкрыто торжествовал.



Уже через две недели после отставки Рысалиева - 14 ноября 2012 года - мощнейший удар по своему ушедшему министру нанесло Главное следственное управление МВД. Оно прекратило уголовное дело в отношении четырёх депутатов фракции "Ата Мекен" - Омурбека Текебаева, Райкана Тологонова, Болота Шера (Шернизяова) и Туратбека Мадылбекова. Что с правовой точки зрения выглядело весьма странно - ведь депутаты эти не успели побывать ни в роли обвиняемых, ни в роли подозреваемых, а по уголовному делу допрашивались лишь в качестве свидетелей.



"Выхлоп" этого громкого расследования в итоге получился весьма скромным. На скамью подсудимых отправили только Юсупова и его подельников, предъявив им пару-тройку эпизодов. Основное же уголовное дело (а в нём, напомним, фигурировали 32 объекта, подвергнувшихся разграблению и рейдерству) следователи ГСУ МВД приостановили "в связи с неустановлением лиц, подлежащих привлечению к уголовной ответственности". Формулировка эта означала - "мародёрское дело" превращалось в верный "глухарь". То есть в дело глухое, которое не будет раскрыто никогда.



В тот же день, 14 ноября, в МВД собрали журналистов. Перед нами выступил начальник Главного следственного управления МВД Кубатбек Норузбаев, попытавшийся объяснить прессе, почему доказательств участия депутатов "Ата Мекена" в мародёрствах нет, хотя более чем подозрительные расшифровки их телефонных звонков - да, имеются.

Странный осадок оставила та пресс-конференция. На неё, к примеру, непонятным образом проник один из сыновей депутата Туратбека Мадылбекова (другой его сын уже сидел в СИЗО по обвинению в рейдерском захвате здания в центре Бишкека, принадлежавшего Максиму Бакиеву). Всё выступление начальника ГСУ он снимал на видео. У журналистов сложилось впечатление, что каждый шаг следователей пристально контролировали "атамекеновцы".



Экс-глава МВД Зарылбек Рысалиев потом объяснил журналистам политическую подоплёку краха "мародёрского дела", которое, по его словам, можно было закончить за один месяц: "После апрельской революции в силовых органах Кыргызстана оказалось слишком много людей "Ата Мекена". Круг чиновников, приложившихся к развалу уголовного дела, по его версии, был таким.



Во-первых, тогдашний генпрокурор Аида Салянова. Во-вторых, её заместитель Уланбек Халдаров: "Текебаев намеренно привёл его на должность заместителя генпрокурора, чтобы закрыть дело по мародёрству. Ещё на первых порах расследования уголовного дела нам начали ставить подножки", - говорил Рысалиев.



В-третьих, подчинённый самого Рысалиева - начальник Главного следственного управления МВД Кубатбек Норузбаев, которому Рысалиев вполне доверял, но который нанёс своему шефу удар под дых. Он, по словам Рысалиева, доводился приятелем и однокашником ставленнику "Ата Мекена" Джоомарту Оторбаеву (сменившему на премьерском посту О. Бабанова). Который, по версии Рысалиева, пообещал Норузбаеву должность главы МВД, если тот "закроет тему мародёрства".

Начальник Главного следственного управления МВД Кубатбек Норузбаев: нанёс своему шефу удар в спину.

В 2015 году отправлен на пенсию.



Но своё расследование "мародёрского дела" вела, напомним, и временная депутатская комиссия, костяк которой составляли депутаты из фракций, к тому времени оказавшихся в парламентской оппозиции - "Республика" и "Ата-Журт". Во главе с председателем комиссии Курманбеком Осмоновым. Они тоже встречались и с рядовыми арестованными мародёрами, и со свидетелями, и со своими "подозреваемыми" коллегами из "Ата Мекена" и их родственниками, чьи имена также фигурировали в показаниях арестантов. Они заслушивали следственную группу. И у них сложилось своё особое мнение о том, причастны к мародёрствам депутаты "Ата Мекена" или нет.



Точку в работе комиссии предстояло поставить 13 февраля 2013 года, когда её итоги заслушивал Жогорку Кенеш. В тот день партия "Ата Мекен" вывела под стены парламента около двух тысяч своих сторонников (имелась информация, что полтысячи из них были рабочими строительной фирмы "Авангард-стиль", хозяином которой являлся министр транспорта и коммуникаций Калыбек Султанов, выдвиженец партии "Ата Мекен"). Перекрыв проезжую часть, участники митинга требовали снять вообще с повестки дня мародёрскую тему. Один из лозунгов этого митинга, что любопытно, был такой: "Дадим отпор врагам апрельской революции!". То есть те, кто копал персонально под вождей "Ата Мекена", приравнивались к врагам всей революции.

Февраль 2013 года. В день, когда свою позицию по "мародёрскому делу" должен был высказать парламент, партия "Ата Мекен" прибегла к привычному способу давления - вывела на площадь сторонников. Что любопытно, один из лозунгов того митинга был таким: "Дадим отпор врагам революции!".



За этим митингом явно крылся испуг этих самых вождей, которым заключение депутатской комиссии сулило мало хорошего.



Так, например, хотя депутаты Текебаев, Мадылбеков, Шер и Тологонов факт своего знакомства с Абдуллой Юсуповым отрицали, комиссия убедилась, что они имеют связь с ним ещё с 2005 года. Райкан Тологонов, по выводам комиссии, руководил группами, которые принимали участие в разграблении имущества Бакиевых и их приближённых. Однако "правоохранительными органами не проведено расследование уголовного дела в полном объёме, прекращено его производство, что послужило появлению недоверия общества к власти".



Что касается Омурбека Текебаева, Болота Шера и Туратбека Мадылбекова, то комиссия пришла к выводу, что их прямое участие в мародёрстве не подтвердилось. Однако, по мнению комиссии, на этих "атамекеновцах" лежит моральная и политическая ответственность - в частности, потому, что член ВП Текебаев, глава МВД Шер и глава ГУВД Бишкека Мадылбеков, владея полной информацией о захватах имущества, их не предотвратили.



В комиссии, правда, случился раскол. Половина членов комиссии - из правящих партий "Ата Мекен" и СДПК - отказались это заключение подписывать. И представили парламенту своё альтернативное заключение, в котором все показания Юсупова объяснялись исключительно его стремлением "очернить партию "Ата Мекен". Заседание парламента было бурным. На том, что участие "атамекеновцев" в мародёрстве доказано, настаивали оппозиционные депутаты и экс-глава МВД Рысалиев. По другую сторону баррикады оказались руководители следственной группы, приглашённые в парламент, а также новый глава МВД Шамиль Атаханов, уверенно заявивший: "Все показания заключённого Абдуллы Юсупова - всего лишь фантазии, они несостоятельны". Ну и, разумеется, генпрокурор Аида Салянова, которая, правда, пообещала: "Если появятся новые факты, расследование будет возобновлено".



В итоге парламентское большинство (оппозиция в знак протеста покинула заседание ЖК) приняло совершенно невнятное решение - принять к сведению оба заключения членов комиссии. По сути, работа комиссии была нивелирована. Омурбек Текебаев мог праздновать ещё одну победу. Эксперты тогда пришли к выводу, что компромисс был достигнут благодаря встрече лидера "Ата Мекена" и президента Атамбаева, состоявшейся накануне.



А ВОТ И НОВЫЕ ФАКТЫ



Они появились через три месяца после, казалось бы, полной и окончательной победы "атамекеновцев".



14 мая 2013 года неугомонный З. Рысалиев, к тому времени назначенный председателем Государственной службы исполнения наказаний КР, направил президенту А. Атамбаеву рапорт, в котором просил главу государства поручить правоохранительным органам возобновить расследование "мародёрского дела" по новым выявленным фактам. К рапорту прилагался список этих фактов, среди которых уже фигурировало и… убийство.



"7 апреля 2010 года, - говорилось в справке, - примерно между 00:00 и 00:30 часами от полученного пулевого ранения грудной клетки из огнестрельного оружия погиб Актанов Чынгыз Шаршеналиевич, 6 сентября 1987 года рождения. Захоронен в мемориальном комплексе "Ата-Бейит" как герой апрельской революции. Согласно полученной информации, он погиб от рук мародёров и был доставлен в центральный морг города Бишкека на автомашине "Субару" серебристого цвета без госномеров. За рулём находился сын Р. Тологонова Муса".



Плюс - ещё четыре факта. Среди них и такой. В ночь с 7 на 8 апреля Турат Мадылбеков и Райкан Тологонов, утверждалось в рапорте З.Рысалиева, взяли в заложники жену Жаныша Бакиева Жылдыз и потребовали у брата свергнутого президента денежный выкуп за её освобождение и переправку в Казахстан через пограничный пост "Ак-Жол". С Жанышем Бакиевым вёл переговоры комендант Бишкека Т. Мадылбеков. Деньги от Жаныша были получены. В качестве доказательств этого факта Зарылбек Рысалиев приводил расшифровку телефонных переговоров всех фигурантов, включая Жаныша Бакиева.



Генеральной прокуратуре ничего не оставалось, как возобновить расследование "мародёрского дела". Новая межведомственная следственная группа была создана уже под эгидой Государственной службы исполнения наказаний, которой руководил теперь Зарылбек Рысалиев. Руководителем группы был назначен Асылбек Чекиров - заместитель начальника следственного управления ГСИН.

Рапорт, направленный президенту КР неугомонным председателем ГСИН Зарылбеком Рысалиевым (на фото внизу).

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И резолюция президента Атамбаева. Так началась вторая волна расследования.



Эта вторая волна расследования привела к тому, что за решётку угодил сын депутата Р. Тологонова - Муса Тологонов. Показания о его участии в мародёрствах дал сообщник, экстрадированный из Москвы, где он был арестован по линии Интерпола. Этот сообщник-свидетель показал объекты в Бишкеке, откуда под руководством Тологонова-младшего вывозилось награбленное.



Одним из таких объектов был офис сына Жаныша Бакиева Искендера Бакиева на улице Московской. Вывезенный оттуда сейф мародёры привезли в бишкекскую новостройку "Бакай-Ата" - в дом, который использовали в качестве склада для трофеев. Там сейф вскрыли пилой-болгаркой. В сейфе обнаружили индийскую медную вазу с выгравированной надписью: "Дорогому брату Жанышу от Омурзака. С юбилеем!". А также портфель с документами.



Эти и другие вещдоки следственная группа нашла в ходе обысков. Среди документов обнаружились записные книжки Жаныша Бакиева. Это была его "чёрная бухгалтерия" - в книжках записывалось, сколько и от кого поступило денег и куда они были направлены. Ничьих фамилий Жаныш осторожно не писал - лишь имена (за которыми угадывались некоторые чиновники и бизнесмены) и суммы. Весьма крупные.



Вскоре в городе Таш-Кумыре Джалал-Абадской области следственная группа задержала Мусу Тологонова. В момент задержания он ехал в той самой автомашине "Субару", в которой разъезжал и в "мародёрские" дни и ночи апреля 2010 года. В этой машине силовики обнаружили обрез турецкого винчестера, который, как выяснилось, был отобран у сотрудника СГО, охранявшего офис Искендера Бакиева. Муса Тологонов совершенно безбоязненно возил с собой этот трофей более трёх лет, уверенный в своей безнаказанности!



При М. Тологонове нашли удостоверение общественного помощника депутата Туратбека Мадылбекова - однопартийца его отца. Выяснилось также, что Муса Тологонов в прошлом четырежды судим - в т.ч. за разбой и мошенничество.



В итоге Муса Тологонов, признанный виновным по четырём преступным эпизодам, был осуждён на 12 лет лишения свободы.



А что же четвёрка депутатов "Ата Мекена"? А до них руки следователей опять не дотянулись. Попытались было следователи депутатов на допрос вызвать, да те даже разговаривать с ними отказались: дескать, уголовное дело в отношении нас прекращено, так что забудьте о нас раз и навсегда. Обратилась следственная группа к генпрокурору Саляновой с просьбой отменить постановление о прекращении уголовного дела в отношении депутатов… Но отказала Аида Салянова. Хотя, по логике, раз уж отменила Генпрокуратура пункт о приостановлении расследования, то должна была отменить и эти пункты.



Ещё одним итогом этого расследования стало бегство из Кыргызстана… Асылбека Чекирова - заместителя начальника следственного управления ГСИН, руководителя следственной группы по "мародёрскому делу". Бежать ему пришлось из-за истории с адвокатом, задержанным за попытку подкупа "атамекеновцами" арестанта-разоблачителя Юсупова.



Как утверждал Текебаев, никакого подкупа не было, а адвокат, дескать, попал под раздачу за то, что узнал про побег, который готовил Юсупову… лично глава ГСИН Рысалиев! По версии же следствия, адвокат передал Юсупову в СИЗО-1 видеокамеру, на которую тот должен был записать своё обращение с отречением от прежних показаний. И затем получить за это гонорар в долларах. Чекиров, узнав об этом, решил провести задержание с поличным. Адвокат был пойман с деньгами и видеокамерой, полученной обратно от Юсупова, и водворён в ИВС. Военный суд признал его задержание законным. Но Генпрокуратура возбудила в отношении Чекирова уголовное дело по фальсификации доказательств. Генпрокурор Салянова требовала, чтобы спецпрокуратура предъявила Чекирову обвинение. Один следователь спецпрокуратуры делать это отказался, а другой указание Генпрокуратуры исполнил.Сам Чекиров своего ареста ждать не стал, уехал из страны, был объявлен в розыск. Сейчас, насколько известно, он готов вернуться и всё рассказать.



Такая вот мутная история. Одна из многих…



Столько мути, сколько накопилось вокруг "мародёрского дела", Кыргызстан ещё, кажется, не видел. Разгребёт ли кто-нибудь когда-нибудь эти завалы?

У задержанного Мусы Тологонова - сына депутата Р.Тологонова - имелось удостоверение общественного помощника другого депутата-"атамекеновца" - Т. Мадылбекова.

Мародёрские трофеи - вещи и документы Бакиевых, обрез винчестера, отобранного у сотрудника СГО.

Страничка из дневника Жаныша Бакиева -

его "чёрная бухгалтерия".



Сегодняшняя ситуация, сложившаяся вокруг "мародёрского дела", выглядит примерно так.



Две следственные группы, которые поочерёдно это уголовное дело вели, насобирали в общей сложности 27 томов материалов. Доводить их до ума теперь предстоит Госкомитету национальной безопасности.



Из более чем 30 фактов крупного мародёрства и рейдерства считаются доказанными лишь совсем небольшая часть. Остальные факты саляновская Генпрокуратура признала "не подтвердившимися", в частности, потому (и на это постоянно упирают "атамекеновцы"), что сами владельцы этих объектов, если не сбежали, то утверждали: никто их якобы не грабил. Могли ли они сказать иначе притом, что партия "Ата Мекен" была ВО ВЛАСТИ, контролируя важнейшие государственные посты - в том числе в силовых структурах? И не поменяют ли свою позицию эти граждане сейчас? Насколько известно, некоторые уже готовы поменять… И, возможно, всплывут новые факты.



Сами вожди "Ата Мекена" в итоге скандальных расследований, длившихся два года, признаны непричастными к мародёрству. Но, по весьма любопытному совпадению, сыновья двух из них - Райкана Тологонова и Туратбека Мадылбекова - за мародёрство и рейдерство осуждены и получили тюремные сроки. Сыновья участвовали, а их отцы-революционеры ни при чём? Не слишком ли много совпадений?



Реанимации "мародёрского дела" следовало ожидать и после того, как Алмазбек Атамбаев в ноябре прошлого года пообещал: "Даст Бог, я постараюсь всю старую гвардию забрать с собой". Затея хорошая - прогнившая "старая гвардия" того заслуживает. Но не поздновато ли начал её воплощать президент, не слишком ли часто шёл на политические компромиссы, не слишком ли много доверял своему окружению и своим "союзникам"?



На полноценное расследование "мародёрского дела" фактически остаётся всего лишь полгода. До президентских выборов. Увы, но жизнь показывает: судьба громких уголовных дел в Кыргызстане часто зависит от того, кто стоит у власти. Хватит ли у силовиков политической воли выполнить свой долг без оглядки на то, что через считанные месяцы власть в стране сменится?



Вадим НОЧЁВКИН