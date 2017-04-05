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Расследования

САРПАШЕВ - СНОВА ПОД СЛЕДСТВИЕМ

Подробности
Расследования
05.04.2017 11:08
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В отношении экс-главы ГРС всё-таки возбудили уголовное дело.

 

Но совсем не за то, за что ожидалось.
 


30 марта Генеральная прокуратура КР возбудила уголовное дело в отношении Тайырбека Сарпашева - бывшего председателя Государственной регистрационной службы, занимавшего до этого пост вице-премьер-министра.


Под следствие Т. Сарпашев попал, напомним, ещё в середине февраля, когда Генпрокуратура возбудила уголовное дело по факту незаконной продажи земельного участка в Бишкеке по ул. Скрябина, принадлежавшего Максиму Бакиеву и находившегося под арестом. Хотя вокруг этого участка ещё продолжались судебные споры, Тайырбек Сарпашев, являясь главой ГРС, направил письмо в Бишкекский госрегистр с указанием переоформить участок на нового владельца. Чем, по мнению Генпрокуратуры, нарушил Закон "О противодействии коррупции".


Тогда же Генпрокуратура направила премьер-министру С. Жээнбекову представление об освобождении Т. Сарпашева от занимаемой должности. Тот же, не дожидаясь решения премьера, сам подал в отставку - временно, пока в ситуации не разберётся правительственная комиссия. Ожидания, что скоро в этой истории наступит какая-то развязка, не оправдались - наступила тишина.


Очередное уголовное дело, фигурантом которого вновь оказался Тайырбек Сарпашев, связано с его пребыванием на другом посту - вице-премьерском. Хотя Государственная регистрационная служба, которую он в ту пору курировал и которую позже возглавил, в этой истории тоже присутствует.


Это уголовное дело - куда более скандально, чем даже история с продажей бакиевcкого участка.


В конце марта 2013 года, как сообщает Генпрокуратура, ГРС провела тендер на закупку бланков для регистрации свидетельств гражданского состояния на сумму 8 миллионов сомов. Тендер выиграло ОсОО, обозначенное в сообщении Генпрокуратуры буквами "Т.П.".


Несмотря на это, вице-премьер Т. Сарпашев своим протокольным поручением (незаконным, как утверждает Генпрокуратура) разрешил Государственной регистрационной службе закупить бланки методом "из одного источника" у второго участника тендера (который его проиграл) - у ОАО "У". Уже ни для кого не секрет, что за этой буквой скрывается госконцерн "Учкун".


Купленные у "Учкуна" 40 тысяч бланков были распределены по территориальным подразделениям Департамента регистрации актов гражданского состояния. Их все до единого выдали новорождённым детям граждан Кыргызстана.


А потом грянул скандал. Бланки оказались бракованными - в микротексте бланка вместо "Свидетельство о рождении" было напечатано "Свидетельство о заключении брака". Для кыргызcтанцев эта опечатка обернулась крупными неприятностями. По данным Генпрокуратуры, в органы ГРС поступило более 11 тысяч 690 жалоб от граждан, которым из-за бракованных свидетельств о рождении их детей запретили въезд в другие государства. Эти граждане не только попортили себе нервы, но и понесли финансовые расходы - ведь их ещё и депортировали в Кыргызстан.


На сегодняшний день загсы республики заменили гражданам  11 тысяч 690 бланков свидетельств о рождении, в которых выявлен брак. Ещё предстоит выявить и заменить оставшиеся 28 тысяч 310 бракованных свидетельств. "Тем самым, - отмечает Генпрокуратура, - нарушены охраняемые законом права 40 тысяч новорождённых детей и их родителей, а также интересы государства и общества".


Расследование этого уголовного дела, возбуждённого по статье УК "Злоупотребление должностным положением" в отношении бывшего вице-премьера Т.Сарпашева и чиновников ГРС, поручено Следственному управлению ГКНБ.


Факт выдачи бракованных свидетельств о рождении был выявлен ещё осенью 2015 года. Тогда же Генпрокуратура возбудила уголовное дело по ФАКТУ этой выдачи. Теперь же, как объясняет Генеральная прокуратура, уголовное дело возбуждено ПЕРСОНАЛЬНО в отношении Т. Сарпашева, поскольку в ходе следствия было установлено, что причина скандальной ситуации кроется именно в незаконном протокольном поручении вице-премьера.


Сам Тайырбек Сарпашев, как и всегда, своей вины не признаёт. Хотя даже не помнит о документе, который подписал. "Это дело четырёхлетней давности, потому я должен восстановить хронологию, - сказал он журналистам. - Для меня всё было неожиданно, но я чувствую себя уверенно, потому что всегда действовал в рамках закона, и докажу это".


На вопрос журналиста, есть ли у этого уголовного дела политическая подоплёка, Сарпашев многозначительно ответил: "Вы сами догадаетесь". Это стало уже правилом - ВСЕ скандалы, вспыхивающие вокруг его персоны, Сарпашев ВСЕГДА объявляет чьими-то происками и "политическим заказом".


Гендиректором "Учкуна" в период, когда эта типография напечатала бракованные бланки, был Рыскельди Момбеков - ныне депутат парламента от фракции СДПК. "Мне уже звонил Тайырбек Сарпашев, чтобы уточнить подробности, - рассказал он журналистам, - я ответил, что сам не помню, как это было, и порекомендовал позвонить моему бывшему заместителю Кубату Бейшекееву, ныне генеральному директору "Учкуна", так как он лично занимался этим тендером".


Р. Момбеков также вспомнил, что в 2013 году было издано постановление правительства, в котором указывалось, что ОАО "Учкун" имеет право оказывать услуги по изготовлению документов государственного значения без объявления тендера. Подписал это постановление тогдашний премьер-министр Джоомарт Оторбаев.


Круг  подозреваемых  расширяется?


Олег ЖУК

Комментарии   

 
0 #1 САРПАШЕВ - СНОВА ПОД СЛЕДСТВИЕМчалкан 16.04.2017 16:08
сарпашев национальный герой, непотопляемый мошенник высшего пилотажа, вся молодежь мечтает стать как он, девушки мечтают стать его токолками, хоть десятой, хоть тридцатой. Ясно одно - крыша его самая высокая, так что чиновники воруйте, но умейте делиться как сарпашев, тогда будете всегда на плаву!
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