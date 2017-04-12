Расследования

Подробности Расследования 12.04.2017 13:08 Просмотров: 780



"Лотерейная" авантюра депутатов и чиновников лишит госбюджет Кыргызстана десятков, а то и сотен миллионов сомов.





Бывают новости, от которых поначалу как-то теплеет на душе. Потому, что новости эти кажутся хорошими. "Вот молодцы, вот правильно сделали! - думаешь. - Наконец-то, давно бы так!".



Но это только вначале. А приглядишься - и уже совсем иные эмоции: "Да вы сами понимаете, что натворили?! Да как же это вас угораздило?!".



30 марта парламент Кыргызстана принял в третьем чтении законопроект с коротким названием - "О лотереях". Суть его вкратце - отныне ВСЯ лотерейная деятельность в Кыргызстане должна стать монополией государства. Точнее - госпредприятия под названием "Государственная лотерейная компания". Сокращённо - "МЛК" на государственном языке или "ГЛК" на официальном.



Хорошо это или плохо? На первый взгляд - хорошо. От самого слова "государственный" чисто психологически веет чем-то более надёжным, чем от слова "частный". Опять же - выручка от продажи лотерей, как предусматривает законопроект, должна поступать на развитие в Кыргызстане спорта, образования, культуры. А по расчётам авторов законопроекта, уже в первый год после начала действия закона "О лотереях" в госбюджет страны поступит 150 миллионов сомов.



Ну а все частные фирмы, которые сейчас занимаются лотерейной деятельностью в республике (а на лотерейном рынке Кыргызстана сегодня работают 26 компаний), должны, разумеется, своё существование прекратить. "Частная" лотерея будет запрещена. А это хорошо или плохо? Обыватель только пожмёт плечами: "Да и чёрт с ними".



У этого законопроекта, который вскоре должен быть отправлен на подпись президенту КР, есть, однако, как у медали, и обратная сторона - не столь красивая и блестящая. Есть и подводные течения. И есть опыт запретов - увы, печальный.





Пять с половиной лет назад - 1 ноября 2011 года - Жогорку Кенеш принял Закон "О запрете игорной деятельности в Кыргызской Республике". Этот запрет вызвал одобрение у большей части народа. По вполне понятным причинам. Лёгкая доступность для широких масс населения игровых столов, а особенно - игровых автоматов привела к тому, что многих кыргызстанцев поразила опаснейшая болезнь - игромания. Ни один алкоголик или наркоман просто физически не сможет за одну ночь потратить все свои сбережения, спустить машину, квартиру… А игроман - может. Ломались судьбы, рушились семьи, проигравшиеся в пух и прах люди иногда кончали самоубийством.



Но последствия запрета игорной деятельности в Кыргызстане оказались далеки от той благостной картины, которую рисовали авторы законопроекта.

Закон запрещал деятельность казино и залов игровых автоматов, а вот тотализаторы и букмекерские конторы - не запрещал. Для них сначала сочиняли отдельный закон, затем по требованию главы государства пристегнули запрет букмекерских контор и бюро тотализаторов к закону о запрете игорной деятельности. И пока происходила вся эта законодательная чехарда, больше трёх лет - с 1 января 2012 года по 8 апреля 2015 года - букмекерские конторы работали вне закона. Запрещены они не были, но и лицензий им никто не выдавал. Так им же и лучше! Многие конторы ушли в тень, продолжая зарабатывать деньги, но с государством уже не делились.



Нашли букмекеры лазейку и после того, как в апреле 2015 года на их деятельности поставлена была уже окончательная точка. Они просто стали предоставлять свои услуги через Интернет. Приходишь в то же самое заведение, которое прежде называлось букмекерской конторой, садишься за компьютер и делаешь те же самые ставки (например, на одну из команд в предстоящем футбольном матче), но уже на специальном сайте. Сервер этого сайта находится за пределами Кыргызстана, значит, закон никто не нарушает - ведь человек, получается, играет в азартную игру как бы не в Кыргызстане. Поиграть в тотализатор можно даже в любом интернет-клубе.



История с запретом игорного бизнеса в Кыргызстане вылилась в известную формулу: "Хотели как лучше - получилось как всегда".



Каждый год в госбюджет страны от игорных заведений поступало в виде налоговых, страховых и прочих отчислений в среднем полтора миллиарда сомов. Теперь этих денег не стало.



Деятельность игорных заведений регулировало и контролировало государство в лице Госфиннадзора. Теперь азартные игры ушли в подполье и вышли из-под контроля.



В игорных заведениях худо-бедно, но соблюдался возрастной ценз - школьнику попасть в зал игровых автоматов или сделать ставку на тотализаторе было не так-то просто. Сегодня азартные игры в Интернете доступны и школьнику, поскольку пользоваться Сетью в Кыргызстане можно в любом возрасте - никакого запрета на это нет.



Предприниматели, дисциплинированно закрывшие свои заведения, в итоге поняли, что их попросту выдавили с игорного рынка. Ибо рынок никуда не исчез - недобросовестные конкуренты продолжают вести этот бизнес в тени под прикрытием ярких безобидных вывесок и… чьего-то покровительства. По официальным данным, в 2013 году в Кыргызстане было выявлено 30 нелегальных казино, а в 2014-м - 12 подпольных заведений. Но все уголовные дела по этим фактам были приостановлены на стадии следствия, до суда не дошло ни одно.



А можно ведь было сделать по-другому. Так, как это сделали в других странах - в том числе считающихся цивилизованными. Не вырубать игорный бизнес под корень, а выделить для игорных заведений особые зоны - например, курорты.



Строго запретить посещать их местным жителям... Ну а богатенькие иностранцы, да и наши богатеи, пускай себе деньги тратят, если не жалко, и пополняют кыргызский бюджет.



По такому пути, кстати, пошёл соседний Казахстан. В 2007 году в этой республике был принят закон "Об игорном бизнесе". Согласно которому казино и залы игровых автоматов подлежали размещению только в двух зонах: на юге страны - в Алматинской области на побережье Капчагайского водохранилища и на севере - в Щучинском районе Акмолинской области, где находятся лучшие курорты Казахстана - такие, как знаменитое Боровое.



Вот здесь-то и начинает прослеживаться подводное течение - некая связь между запретом игорной деятельности в Кыргызстане и проблемами бизнесменов соседней страны. Дело в том, что у казахских предпринимателей долгое время не получалось полноценно развернуть игорную деятельность на Капчагае. Мешал расположенный в двух сотнях километров южнее Бишкек, буквально нашпигованный казино. Многие толстосумы стремились сюда - всё-таки столичный город.



Давно гуляет версия о том, что инициаторы запрета игорной деятельности в Кыргызстане не столько заботились о нравственном здоровье населения (и даже о собственном пиаре), сколько… лоббировали интересы воротил игорного бизнеса соседнего Казахстана. И что этот запрет был якобы профинансирован группой предпринимателей из Капчагая. Прямых доказательств этой версии нет. Но факт остаётся фактом - после запрета игорной деятельности в Кыргызстане Капчагай буквально расцвёл!

После того, как в Кыргызстане полностью запретили игорный бизнес, курорт Капчагай

в соседнем Казахстане буквально расцвёл. Из-за чего и появилась версия о том, что этот запрет был пролоббирован казахскими предпринимателями.

Неизвестно, лоббирует ли кто-то теперь уже запрет "частных" лотерей,

но пользу стране он явно не принесёт.



И вот, разобравшись с игорным бизнесом, кыргызские депутаты обратили свои взоры на лотереи. В 2015 году практически та же самая группа депутатов, которая добилась запрета игорного бизнеса в стране, инициировала ещё один законопроект - "О запрете лотерейной деятельности в Кыргызской Республике".



Законопроект этот, пока дошло дело до его принятия, претерпел весьма любопытные метаморфозы. Вначале его инициаторы выставляли себя борцами за нравственность. Били на то, что лотереи (как и любые азартные игры) - это, дескать, безнравственно. Это, дескать, противоречит даже религиозным нормам. А потом вдруг выяснилось - ничего, очень даже нравственно. И религиозные нормы лотереям не противоречат. Если этим бизнесом будет заниматься… государство.



Хотя, казалось бы, какая разница? Если какой-то промысел является "грешным", то разве станет он менее "грешным" от того, что рулить им будут не частники, а госчиновники?



Всё дело в том, что подсуетилось правительство Кыргызстана. Оно с беспокойством следило за тем, как депутаты рубят на корню ещё одну отрасль, приносящую деньги. И решило вмешаться, предложив: лотерейную деятельность нужно не запрещать, а реформировать.



На практике это реформирование выглядело так. В июне 2016 года премьер-министр С. Жээнбеков подписал постановление правительства №339 "О создании государственного предприятия "Государственная лотерейная компания". И на организацию деятельности новоиспечённой компании поручил Минфину выделить 10 миллионов сомов. Государственную монополию на лотерейный бизнес должен был закрепить закон "О лотереях", проект которого правительство сочинило и направило в парламент.



Пришлось депутатам поумерить свои "запретительные" амбиции и пойти с правительством на компромисс. В итоге в парламенте объединили два законопроекта" - "О запрете лотерейной деятельности" и "О лотереях". Получившийся гибрид, с одной стороны, узаконивал деятельность "Государственной лотерейной компании", которая должна быть направлена "на решение социальных задач, в т.ч. в области спорта и культуры", с другой - запрещал вести эту деятельность в Кыргызстане кому-то ещё, кроме этой компании.



И опять же - "хотели как лучше, а получилось как всегда"… Казалось, правительство Кыргызстана руководствуется самыми благими намерениями. Но в ходе обсуждения этого объединённого законопроекта некоторые депутаты вдруг стали смутно что-то подозревать…



Заподозрили они правительственных чиновников в коррупции. Или, как минимум, в лоббировании интересов иностранцев.



Государственная монополия, говорите? Эта самая монополия чуть было не оказалась в руках иностранной компании - южнокорейской "Nanum Lotto", которая, не выдерживая конкуренции с крупными мировыми игроками в сфере лотерейного бизнеса, нацелилась на рынки развивающихся стран, включая Кыргызстан.



В свой законопроект правительство "забило" весьма интересного участника лотерейной деятельности - "профессионального оператора". Это ещё кто такой? Это - юридическое лицо, которое по договору с "организатором лотереи" (кыргызской государственной лотерейной компанией) будет вместо него вести весь лотерейный бизнес - от изготовления лотерейных билетов до их продажи и выплаты призов победителям. Проще говоря, посредник.

На эту роль и нацелилась вышеупомянутая южнокорейская компания "Nanum Lotto". И начала находить понимание у высокопоставленных кыргызских чиновников.



Осенью 2015 года - ещё до того, как правительство КР официально занялось реформированием лотерейного бизнеса - заместитель руководителя аппарата правительства КР Жылдызбек Исакулов принял у себя представителей южнокорейской компании. После чего порекомендовал заместителю председателя Государственной службы регулирования и надзора за финансовым рынком (Госфиннадзора) Марату Пирназарову эту компанию для налаживания сотрудничества.



Сотрудничество налаживалось стремительными темпами. Кыргызские чиновники во главе с М.Пирназаровым посетили Южную Корею, где познакомились с опытом организации лотерейного бизнеса в общегосударственных масштабах. И в декабре 2015 года компания "Nanum Lotto" презентовала правительству Кыргызстана "бизнес-предложение", из которого вытекало, что только эта компания справится с этой задачей.



После этого уже в правительстве Кыргызстана и начались движения по реформированию лотерейной деятельности.



И, видимо, совсем не случайно во время обсуждения законопроекта в парламенте в конце марта этого года у ряда депутатов возникли вопросы к его инициаторам: а что это за корейские бизнесмены уже целый месяц находятся в Кыргызстане, ожидая принятия закона "О лотереях"? Это правда, что законопроект написан специально для них?



Окажись в руках компании "Nanum Lotto" весь лотерейный бизнес Кыргызстана (как задумывалось), 50 процентов его доходов уплывало бы в Южную Корею, укрепляя экономику этой страны.



Сумели ли корейцы заинтересовать кыргызских чиновников, так сказать, материально? Прямых доказательств этому, опять же, нет. Но очень примечательно то, что компания "Nanum Lotto" косвенно оказалась замешанной в скандале вокруг бывшего президента Южной Кореи Пак Кын Хе, недавно смещённой с этого поста и арестованной по обвинению в коррупции.



Погубила южнокорейского президента связь с подругой детства Чхве Сун Силь, которую СМИ этой страны прозвали "мадам Распутин" - из-за того, что эта женщина была настоящим серым кардиналом южнокорейской политики. Одно из обвинений связано с тем, что "Распутин в юбке" контролировала общественные фонды, куда поступали якобы "добровольные" пожертвования от крупнейших южнокорейских компаний. В списке этих компаний - вместе с такими гигантами, как "Samsung", "Hyundai" - фигурировала и лотерейная компания "Nanum Lotto". Так что опыт "дружбы" с властями предержащими у неё имеется.



Чтобы погасить назревающий скандал, инициаторы законопроекта "О лотереях" выбросили из него всякое упоминание об "операторе". Всё! Никаких посредников не будет! Организацией лотереи в Кыргызстане будет заниматься только одна организация - "Государственная лотерейная компания".



Но поскольку инвестора-посредника не будет, нужны деньги на то, чтобы наладить деятельность этой компании (уже, кстати, потратившей 10 миллионов сомов, выделенных ей из госбюджета после её создания). Сколько денег? Представители правительства назвали сумму - 70 миллионов сомов. Из госбюджета страны! Некоторых депутатов это возмутило. "Когда обсуждали законопроект о домашнем насилии, все тут говорили, что 25 миллионов сомов для него нет, - сказала на одном из заседаний парламента депутат Алтынай Омурбекова. - На льготные сельскохозяйственные кредиты тоже нет средств. А лотерея, оказывается, для нас приоритетна, на неё, оказывается, 70 миллионов сомов можно найти".



Между тем 70 миллионов сомов - это только начало… Известно, что аппетиты у лотерейных монополистов куда больше. Для запуска полноценной государственной лотереи нужно ещё приобрести программное обеспечение и лотерейные терминалы, которые смогут покрыть территорию всей республики. Итого расходы должны составить порядка 305 миллионов сомов. И выделить их должен госбюджет! Притом что в госбюджете зияет огромная дыра - по итогам 2016 года дефицит бюджета составил 24 миллиарда сомов.



Инициаторов законопроекта это, впрочем, не смущает. На заседании парламента они обещали, что уже в первый год работы "Государственная лотерейная компания" даст государству 150 миллионов сомов. Игра, дескать, стоит свеч!



Арифметика несколько странная. Эту цифру "реформаторы" вывели, подсчитав, сколько всего выручают от продажи лотерейных билетов три десятка работающих сегодня частных компаний - около 900 миллионов сомов. Вот только львиная доля этих денег уходит в призовой фонд - они должны быть выплачены победителям лотереи (не будет призов - никто в лотереи играть не станет). Организаторам же бизнеса остаётся порядка 5-7 процентов этой суммы. Так что есть большие сомнения, что это обещание организаторы государственной лотереи смогут исполнить. Увы, отечественная практика показывает: государство - менеджер не самый эффективный. Какую отрасль ни возьми - хоть энергетику, хоть почту, хоть транспорт, хоть связь. А денежки - и огромные денежки! - из бюджета "съедят".



Впрочем, и это сомнительно. Известно, что Минфин КР уже дал от ворот поворот Госфиннадзору (который курирует "Государственную лотерейную компанию"), когда тот попросил выделить бюджетную ссуду на организацию лотереи - те самые вышеупомянутые 70 миллионов сомов. В Законе "О республиканском бюджете КР на 2017 год и прогнозе на 2018-2019 годы" ни на какие лотереи финансовые средства не предусмотрены.



То есть, по сути, законопроект, принятый парламентом в третьем чтении и направляемый на подпись президенту страны, является… мертворождённым. Поскольку денег на его исполнение в бюджете нет!



Стоит ли удивляться, что вскоре под этим предлогом "реформаторы" вновь вытащат на свет божий инвестора - всё ту же южнокорейскую компанию?! И деньги кыргызстанцев потекут в экономику Южной Кореи…



А тем временем отечественные частные компании, занимающиеся сегодня лотерейным бизнесом в Кыргызстане, прекратят своё существование. Без работы останутся более 1080 человек. Часть предпринимателей уйдут в тень, поступление налогов в госбюджет прекратится.



Так стоит ли игра свеч? К чему вновь наступать на старые грабли?!



В ходе обсуждения законопроекта в парламенте прозвучали вполне разумные предложения. Например, депутат Эрмат Байпакбаев подсказал представителям правительства такой выход: "Установите частным компаниям налог в 5 миллионов или 10 миллионов сомов. Пускай работают". Заместитель главы Госфиннадзора М. Пирназаров возразил: "На сегодняшний день частные компании не потянут такой налог". - "Кто не осилит - не будет работать", - резонно заметил депутат.



И ничего нового он, в сущности, не сказал. На всём постсоветском пространстве деятельность букмекерских контор и "частных" лотерей разрешена, просто она находится под жёстким государственным регулированием. И чтобы лотерейный бизнес в Кыргызстане стал выгоден государству и обществу, велосипед изобретать не надо. Ужесточить контроль над лотерейной деятельностью, ограничить доступ к лотерейным играм несовершеннолетних, все лотереи перевести в электронный формат, чтобы государство знало всё о количестве проданных билетов.



Известно, что добросовестные предприниматели в этой сфере готовы платить за лицензию 5 миллионов сомов. Учитывая, что Госфиннадзором на сегодняшний день выдано 45 лицензий на различные виды лотерей, госбюджет дополнительно получит 225 миллионов сомов.



Можно установить для лотерейных компаний ежемесячный обязательный патент - в размере 2-3 миллиона сомов.



И госбюджет ежегодно сможет получать с этого рынка более 1 миллиарда сомов.



Но кое-кому из госчиновников и депутатов, похоже, проще запрещать, чем контролировать… Причём запрещать в ущерб собственной стране.



Артур ИСАЕВ



