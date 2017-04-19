Расследования

Подробности Расследования 19.04.2017 11:23 Просмотров: 165



Почти 4-летнее пребывание нынешней оппозиционерки Аиды Саляновой

на посту генпрокурора будет, похоже,

ещё долго аукаться стране.





В скором времени бюджет Генеральной прокуратуры Кыргызстана может похудеть на полмиллиона сомов.



Сумма эта - весьма ощутимая даже для столь небедной "конторы", какой является главный надзорный орган страны. Полмиллиона сомов - это, к примеру, расходы ВСЕХ ПРОКУРАТУР республики на "приобретение предметов и материалов для текущих хозяйственных целей" (как обозначена эта статья расходов в Минфине) с января по апрель этого года.



524 тысячи 880 сомов - во столько (если быть точнее) оценил на днях Первомайский районный суд Бишкека мытарства, которые за четыре года перенёс бывший инспектор патрульно-постовой службы столичного ГУВД Азамат Осмонов. По вине Генпрокуратуры.



А точнее - непомерных амбиций и властолюбия тогдашнего генпрокурора Аиды Саляновой.



Почти четырёхлетнее пребывание Саляновой на генпрокурорском посту будет, похоже, аукаться ещё долго. Уже прошло два с лишним года после отставки Аиды Женишбековны с этой должности, уже стала она депутатом-оппозиционеркой, якобы "гонимой" властью… А "хвосты", образно говоря, всё тянутся и тянутся.





НАКАЗАЛИ МИЛИЦИОНЕРОВ ПО-СЕМЕЙНОМУ



Нашумевший инцидент, случившийся 7 августа 2012 года, заставил тогда смутиться даже самых горячих поклонников генпрокурора Аиды Саляновой. И уже тогда бросил тень на её образ принципиального и бескомпромиссного борца с коррупцией, который к тому времени был вылеплен генпрокурорскими пиарщиками.



В тот день примерно в 14 часов экипаж патрульной милицейской машины - так называемая мобильная группа, в состав которой входили инспектор Дорожно-патрульной службы Улан Ботиков и милиционеры ППС ГУВД Бишкека Азамат Осмонов и Нурлан Чекеев, - остановил на бишкекской улице Абая автомашину "Лексус GX-470". И… за это поплатился. Поскольку в джипе ехала генпрокурор Аида Салянова.



Уже после отставки Саляновой - в январе 2015 года - в нашей редакции побывал один из участников той истории - прапорщик Улан Ботиков. Подробности, которые он рассказал, были весьма любопытными. Причём самым любопытным оказался даже не сам инцидент, а то, что происходило после него.



Итак, мобильная группа ехала на патрульном "Ниссане" по улице Ахунбаева в восточном направлении и на пересечении с улицей Малдыбаева увидела тот джип. Все стёкла - полностью затонированные, что запрещено. Госномера "частные" - В 3943 АН. Как потом утверждали милиционеры, номера эти были ещё и "левые" - когда они их оперативно "пробили", оказалось, что числятся эти номера за жителем новостройки.



"Мы через громкоговоритель потребовали, чтобы водитель джипа остановил машину, - рассказывал прапорщик Ботиков. - Он не подчинился, повернул на улицу Абая. Мы джип догнали. Остановился он только после того, как мой напарник Осмонов достал табельный пистолет и через окно показал водителю "Лексуса". А что было делать, если машина подозрительная и требованиям не подчиняется? Из джипа выскочили двое мужчин - водитель и, как потом оказалось, телохранитель генпрокурора. "Вы кого останавливаете?! - говорят. - Не знаете, что ли?!". Не знаем, отвечаем. Телохранитель тоже нам показал табельный пистолет. Он оказался сотрудником отдела охраны ДГССО МВД. Охранять он имел право только здание Генпрокуратуры, но не самого генпрокурора.



А водитель - Рахат Абдыкапаров - оказался братишкой мужа Аиды Саляновой Бакыта Абдыкапарова. Работает он тоже в Генпрокуратуре на должности ведущего специалиста. Открыл он заднюю дверь джипа - там женщина. Оказалось - Аида Женишбековна. Очень агрессивная. "Вы что делаете?! - говорит нам. - Я же Исаева предупреждала, чтобы этот номер не останавливали!". (Речь о Таланте Исаеве, тогдашнем главе Дорожно-патрульной службе МВД.) Мы объясняем, что никаких распоряжений не получали и этого госномера не знаем. Водитель генпрокурора Рахат вдруг лезет в нашу машину. Мы возмущаемся - не положено, машина служебная! Он, оказывается, бумагу и ручку ищет. Дали ему и то, и другое - он записал наши фамилии, и они уехали", - отметил бесцеремонное поведение саляновского родственника и подчинённого дэпээсник Ботиков.



Кара последовала незамедлительно. Уже через какие-то 15-20 минут милицейскую мобильную группу вызвали из дежурной части ДПС МВД, велев ехать к тогдашнему начальнику ГУВД Бишкека Капару Батырканову. Насколько известно, Аида Салянова, возмущённая "дерзостью" милиционеров, сразу же позвонила одному из руководителей МВД и потребовала разобраться с подчинёнными. Глава столичного ГУВД Батырканов, выслушав милицейскую троицу, сказал: работайте, дескать, пока… Если уголовное дело не возбудят.



О том, что в отношении милиционеров может быть возбуждено уголовное дело, заговорили уже через считанные часы после инцидента! Безо всяких разбирательств! И это была не пустая угроза.



"Через пару дней, - продолжал прапорщик Ботиков, - вызывают нас в Генеральную прокуратуру. И следователь знакомит нас с постановлением о возбуждении в отношении нас уголовного дела - по превышению должностных полномочий, статья триста пятая УК. Тут же - постановление о временном отстранении нас от должностей. А ещё через неделю нам уже обвинение предъявляют. Следователь пугал, что "закроет" нас на два месяца, но всё-таки подписку о невыезде взял".

Видеокамера наблюдения зафиксировала, как патрульная милицейская автомашина догоняла белый джип генпрокурора А. Саляновой, а тот удирал, создавая аварийную обстановку на бишкекских улицах.



В роли потерпевшего по этому уголовному делу выступил Рахат Абдыкапаров - тот самый сотрудник Генпрокуратуры, водитель Аиды Саляновой и родственник её мужа. Сама Аида Салянова не скрывала, что уголовное дело возбуждено с её ведома. "Я бы попросила относиться к этой ситуации как граждане к гражданину, который оказался в этой ситуации, а не как к генеральному прокурору, - несколько путано говорила она журналистам. - Можно было бы, наверное, закрыть на это нарушение глаза, но вот как генеральный прокурор я не могла не обратить на это внимание". Салянова утверждала, что тонировка её служебному джипу положена по закону. Так же как и "левые" госномера, являвшиеся, по словам Саляновой, "оперативными". И останавливать её автомашину милиционеры имели право как угодно, но только не обнажая оружия. Ибо, дескать, оружие можно обнажать лишь тогда, когда милиционер готов его применить. А оснований для его применения, дескать, в данном случае не было.



Скандал между тем разгорался. МВД признало действия своих сотрудников правомерными. И общественное мнение было явно на стороне милиционеров, а не генпрокурора Саляновой (чья репутация из-за этого инцидента, кажется, впервые серьёзно пошатнулась). И в начале ноября 2012 года следователь Генпрокуратуры по особо важным делам (вот на каком уровне шло следствие по заурядному дорожному инциденту!) Улукбек Калыков уголовное дело прекратил "за примирением сторон". Заявление на сей счёт написал потерпевший Рахат Абдыкапаров.



После чего милиционеров… из органов внутренних дел уволили!



"Это увольнение - не в моей компетенции, - так прокомментировала журналистам это событие генпрокурор Аида Салянова. - Насколько мне известно, милиционеров уволили приказом министра внутренних дел. На основании чего - это уже вопрос к руководству МВД".



Лукавила Аида Женишбековна, лукавила… Судя по рассказу прапорщика Ботикова, вопрос этот был очень даже в её компетенции. Точнее, в компетенции… её мужа.



Вот какие удивительные события предшествовали этому увольнению. К тому времени под следствием остались лишь двое членов "проштрафившейся" мобильной группы - прапорщики Ботиков и Осмонов (пэпээсник Чекеев сумел каким-то образом из этой истории выпутаться). И вдруг командир Ботикова пригласил их прокатиться вместе с ним к… Бакыту Абдыкапарову, мужу Аиды Саляновой. Командир этот вроде бы доводился Абдыкапарову каким-то родственником. "Решим вопрос, - пообещал он прапорщикам-милиционерам. - Всё нормально будет".



Офис саляновского мужа располагался на узенькой улочке Огонбаева, пересекающей ул. Курманжан датки. Двухэтажный особняк. "Доставка машин", - бросилась в глаза милиционерам рекламная вывеска.



Тут стоит сделать отступление, чтобы напомнить про семейный бизнес Саляновых - торговлю автомашинами, пригнанными из-за рубежа. Вели его совместно муж Саляновой Б. Абдыкапаров и её двоюродный брат Калыбек Салянов. И бизнес этот причудливым образом переплёлся с этим дорожным инцидентом. Точнее, со служебным генпрокурорским джипом "Лексус GX-470", который на свою беду остановили милиционеры.



Весной того же 2013 года, когда генпрокурор А. Салянова отчитывалась в парламенте, депутаты стали интересоваться законностью приобретения в 2011 году нового служебного автомобиля генпрокурора - того самого "Лексуса". Главный вопрос заключался в том, не слишком ли генпрокурор роскошествует - ведь было целых три постановления правительства, запрещающих государственным органам покупать слишком дорогие машины.



Аида Салянова парировала тем, что её предшественник Кубатбек Байболов вообще ездил на "Гелендвагене". "Я не могу себе позволить ездить на такой машине, мы купили машину дешевле, - "скромно" ответила она депутатам. - Покупать машину не моя функция, и если выяснится, что покупка была незаконной, то мой первый заместитель и все ответственные лица будут привлечены к ответственности", - заверила депутатов генпрокурор Салянова.



Уже тогда проявилась эта особенность Аиды Саляновой - она никогда и ни за что не брала на себя ответственность. Достаточно вспомнить, как в истории с незаконным возобновлением адвокатской лицензии Алексея Елисеева (по этому уголовному делу депутат А. Салянова, напомним, сейчас обвиняется в злоупотреблении должностным положением) экс-министр юстиции Аида Салянова всю вину переложила на своего бывшего заместителя Жылдыз Мамбеталиеву, которая якобы её "подставила".



Что же касается служебного джипа, то, как нам стало в своё время известно, АКС раскопала, что этот "Лексус" был куплен на бюджетные деньги, выделенные для строительства нового здания Генпрокуратуры. Куплен без тендера и по завышенной цене - за 2 миллиона 279 тысяч 890 сомов при рыночной цене примерно в 1 миллион 500 тысяч сомов. Самое же интересное - доставкой этой автомашины в Кыргызстан, по данным, поступившим в редакцию, занимался… Бакыт Абдыкапаров. Муж генпрокурора Саляновой.



То есть история с джипом до боли напоминала историю с "Мерседесом", по которой сейчас обвиняется в коррупции соратник А. Саляновой по парламентской фракции "Ата Мекен" - Алмамбет Шыкмаматов ("Мерседес", оформленный на его жену, напомним, был куплен Счётной палатой, когда А. Шыкмаматов работал там аудитором). К слову говоря, пересекался Шыкмаматов и с саляновским мужем - осенью 2014 года, работая министром юстиции, он взял бизнесмена Бакыта Абдыкапарова на госслужбу - назначил его своим помощником. Всё это явно говорит о том, что дружная компания, сколотившаяся сейчас во фракции "Ата Мекен", связи имеет давние. И, видимо, не только политические, но и родственно-коммерческие.



Что любопытно, факту покупки Счётной палатой шыкмаматовского "Мерседеса" была дана юридическая оценка, а факту покупки Генпрокуратурой "Лексуса" - нет. Сама Аида Салянова сей факт весной 2015 года прокомментировала так: "Всё это ложь. Продолжается кампания по очернению меня. Мой муж не имеет ни малейшего отношения к той машине".



Аида Женишбековна так часто повторяла слово "ложь" (причём пытаясь опровергнуть факты совершенно очевидные, в том числе доказанные в суде), что, честно говоря, её опровержения доверия уже не вызывали. Но почему же остался подвешенным в воздухе вопрос с "Лексусом"? Как удалось нам выяснить, прямой связи между Абдыкапаровым и покупкой Генпрокуратурой джипа правоохранительным органам доказать тогда не удалось - "Лексус GX-470" куплен был через автосалон у знакомых Абдыкапарова, его партнёров. Почему же тогда не были привлечены к ответственности генпрокурорские чины за то, что переплатили за джип лишние деньги? Уж не по той ли причине, по какой было спущено на тормозах "мародёрское" уголовное дело - о чём наша газета недавно рассказывала подробно? Ведь Аида Салянова после скандала вокруг джипа оставалась на посту генпрокурора ещё четыре года. И имела рычаги влияния на следственные органы.



Вернёмся, впрочем, в 2012 год - и в офис бизнесмена Бакыта Абдыкапарова, куда приехали милиционеры.



"Втроём зашли к Абдыкапарову в кабинет на втором этаже особняка, - рассказывал прапорщик Улан Ботиков. - "А, это они в мою жену из пистолета целились?" - спросил он, как бы шутя. Посмеялись. "Садитесь", - сказал Абдыкапаров. И начал пугать: "Зачем шум поднимаете, зачем прессу подключаете? Вас из-за этого и "закрыть" могут". Напугал, а потом свою помощь предложил: "Зачем вам эти проблемы? Вы встречное заявление напишите. Тогда оставим вас на работе". О чём заявление? О том, что мы признаём свою вину и извиняемся. Мы ведь на допросах своей вины так и не признали. Адвокат с самого начала предупреждал: если мы сдадимся и согласимся на прекращение уголовного дела по нереабилитирующим основаниям, то нас уволят. "Нет, Бакыт-байке", - отвечаю. "Смотрите, - говорит Абдыкапаров, - могу прямо сейчас заместителю вашего министра позвонить". Кому-то позвонил: "Вот пацаны ко мне пришли, надо помочь…". Потом нам говорит: "Видите - я договорился. Идёте сейчас к следователю, пишете заявление - и сразу на работу выходите". "Бакыт-байке, а потом проблем не будет?" - спрашиваю. "Вы же знаете, кто я такой", - сказал Абдыкапаров", - вспоминал Ботиков.



Потрясающая картина, не правда ли - бизнесмен, решающий, уволить милиционеров или оставить их работать! Впрочем, если учесть, что несколько лет спустя судебными приговорами было подтверждено, что бизнесмен Бакыт Абдыкапаров и "взятки" брал за прекращение уголовных дел, и решал, кто должен поставлять уголь на бишкекскую ТЭЦ, то картина эта уже не выглядит столь уж фантастичной.



Несмотря на то, что был уже поздний вечер, следователь по особо важным делам всё ещё ждал обвиняемых прапорщиков в опустевшем здании Генпрокуратуры - сценарий "покаяния" милиционеров явно был обговорён между ним и мужем Саляновой. Затем, правда, всё пошло не по плану. Заявления пришлось переписывать несколько раз. Следователь настаивал, чтобы милиционеры признали, что собирались стрелять по автомашине генпрокурора. Но прапорщик Осмонов согласился признать лишь то, что табельное оружие он всего лишь обнажил. Прапорщик Ботиков тоже свою вину отрицал, написав, что всего лишь находился за рулём патрульной машины. Сошлись на том, что милиционеры написали, что согласны на прекращение уголовного дела "за примирением сторон". И письменно извинились перед потерпевшим водителем Р. Абдыкапаровым и генеральным прокурором А. Саляновой.



Поставить под этими заявлениями свои подписи милиционеры, правда, не успели - в Генпрокуратуру примчался их адвокат Токтогул Абдиев (ему Ботиков сообщил о договорённости с саляновским мужем) и запретил это делать: "Вас уволят!". Этот известный и напористый адвокат, заметим, с самого начала изрядно спутал карты генпрокурорскому следствию. Но довести до конца защиту милиционеров не успел - скоропостижно скончался.



Как рассказывал Ботиков, следователь затем несколько раз звонил - очень просил, чтобы подписи под заявлениями милиционеры всё-таки поставили. Но затем уголовное дело прекратили и без их подписей. За примирением сторон - то есть по нереабилитирующим основаниям. А поскольку обвинение в совершении должностного преступления с милиционеров не сняли, то Осмонова и Ботикова из милиции уволили.



"Я понял, что Абдыкапаров нас обманывал, - так закончил свой рассказ Улан Ботиков. - Нас уволили бы в любом случае. Они хотели и уголовное дело прекратить (знали, что прекращать в любом случае придётся), и нас нейтрализовать, чтобы шум больше не поднимали".



Были в рассказе лишившегося работы милиционера и другие поразительные подробности. Выходил на милиционеров и брат генпрокурора Аиды Саляновой - бизнесмен Калыбек Салянов. Тоже пугал милиционеров нехорошими последствиями и настаивал, чтобы они извинились. Даже генпрокурорский следователь Калыков, по словам Ботикова, советовал милиционерам встретиться с саляновским мужем Абдыкапаровым. Прапорщик Осмонов даже записал тот разговор со следователем на диктофон.



Договорились мы тогда с Ботиковым о ещё одной встрече. Он обещал привести своего товарища по несчастью Осмонова и принести аудиозапись разговора со следователем - очень интересную. Но оба милиционера так куда-то с горизонта и пропали.



И вот два года спустя последовала развязка.



Неизвестно, что стало с Уланом Ботиковым, а в отношении Азамата Осмонова следственное управление Генеральной прокуратуры в мае 2015 года уголовное дело прекратило - всё-таки за отсутствием в его действиях состава преступления. После чего Осмонов обратился в суд. В своём исковом заявлении он указал, что в результате незаконного привлечения к уголовной ответственности и отстранения от должности с последующим увольнением он понёс убытки в виде зарплаты, которую он должен был получать и кормить свою семью.



Размер его ежемесячной зарплаты на момент отстранения от должности составлял 10 тысяч 935 сомов. За 48 месяцев вынужденной безработицы общая сумма неполученной зарплаты достигла 524 тысяч 880 сомов. Первомайский районный суд Бишкека взыскал этот материальный ущерб в пользу Осмонова с Министерства финансов КР. Точнее - из тех денежных средств, которые Минфин из госбюджета выделяет Генпрокуратуре.



Признал суд и то, что А. Осмонову "был причинён и огромный моральный вред - его безосновательно обвинили в совершении преступления, которого он не совершал". При этом суд отказал истцу в части компенсации морального вреда (а Осмонов просил 1 миллион сомов), так как "истец не представил доказательства, подтверждающие перенесённые физические и нравственные страдания вследствие незаконного привлечения к уголовной ответственности".



А вот когда доходит дело до исков к журналистам, никаких доказательств "перенесённых страданий" от истцов в судах Кыргызстана почему-то не требуют.

Интересно, смирится ли Генпрокуратура с потерей полумиллиона сомов - явно для неё совсем не лишних? Или всё же попытается взыскать эти деньги с депутата Аиды Саляновой? Ведь несправедливо как-то получается - судьбу милиционеров тогда, в 2012-м, решала, получается, группа саляновских родственников - прямо-таки методом "семейного подряда". И с этих "подрядчиков" всё как с гуся вода?

Журналистов Аида Салянова убеждала, что привлекла милиционеров к уголовной ответственности ради блага всех граждан, а к их увольнению никакого отношения не имеет.

Бизнесмен Бакыт Абдыкапаров был не только мужем генпрокурора Саляновой, но и "решальщиком вопросов" и даже вершителем судеб людей.



АХМАТ БАКИЕВ И ДРУГИЕ



Скандальную тему досрочного освобождения в апреле 2013-го из тюрьмы и эвакуации из Кыргызстана "вора в законе" Азиза Батукаева тогда, три года назад, "раскачала" в парламенте фракция "Ата Мекен". Любят депутаты этой фракции и сейчас нет-нет, да и наступить властям на эту больную мозоль, - напомнив про "дело Батукаева" и в очередной раз воскликнув: "Кто ответит?!". Только депутат-"атамекеновка" Аида Салянова скромно отмалчивается. Поскольку сама она сыграла в освобождении Батукаева роль не самую благовидную.



Салянова, работавшая генпрокурором, очень сильно, напомним, удивила тогда общественность - тем, что с первого дня, по сути, выступила в роли батукаевского адвоката, категорично заявив в парламенте: "Никаких нарушений закона при освобождении Батукаева не допущено!". Хотя могла - хотя бы для приличия - попросить у депутатов денёк-другой и пообещать разобраться.



Что любопытно, депутатская комиссия, изучавшая обстоятельства освобождения и выезда за пределы страны Батукаева, хотела включить в список чиновников-кандидатов на увольнение, ответственных за это ЧП, и генпрокурора А. Салянову. Но Жогорку Кенеш её имя из проекта постановления исключил - причём не без влияния депутатов от СДПК. И Салянова, так и не попавшая в список должных лиц, которых парламент рекомендовал снять с работы, сумела удержаться в генпрокурорском кресле до января 2015 года.



"Батукаевский" скандал все помнят до сих пор, а вот про другое ЧП уже забыли. Годом раньше - в начале марта 2012-го - из бишкекской частной клиники сбежал другой именитый осуждённый - Ахмат Бакиев, брат беглого экс-президента Курманбека Бакиева.



По поводу того побега тоже кипел скандал - в том числе в стенах парламента. А лишился в итоге своей должности всего ОДИН чиновник - прокурор по надзору за законностью в исправительных учреждениях Адис Омуралиев. Хотя дорогу Ахмату Бакиеву на свободу расчищала целая когорта силовиков и судей (эту цепочку наша газета в своё время подробно описывала в статье-расследовании "Ахмат Бакиев: путь к побегу").



Меньше всего общественность в ходе того скандала обращала внимание на персону генерального прокурора Аиды Саляновой. Похоже, зря…



Впрочем, по порядку. В августе 2011 года Джалал-Абадский городской суд приговорил Ахмата Бакиева к 7 годам лишения свободы. Из них 6 лет брат экс-президента получил только благодаря упорству потерпевшего - бывшего мэра городов Джалал-Абада и Кара-Куля, бывшего директора "Кыргызнефтегаза" Касыма Исманова. Он - в отличие от других потерпевших - держался до последнего, обвиняя Ахмата Бакиева в том, что тот в 2008 году, пользуясь своим влиянием, упрятал его, Исманова, за решётку и завладел его имуществом.





Судья, складывалось впечатление, старался смягчить участь подсудимого, как только мог. В основу приговора он положил другую версию: Ахмат Бакиев сам, дескать, никого не сажал - просто, узнав о посадке Исманова, решил ею воспользоваться, чтобы выколотить из него деньги. Статью "Вымогательство" судья переквалифицировал на "Мошенничество". Эта статья УК предусматривает от 5 до 10 лет лишения свободы. Судья же определил А. Бакиеву почти самый минимум - 6 лет.



Ещё на 1 год потянули прочие обвинения, связанные с беспорядками, которые после революции 2010 года устроили в Джалал-Абаде бакиевские молодчики.

Между тем Ахмат Бакиев мог получить куда больший срок - ведь эти эпизоды были лишь жалкими остатками того компромата, который нарыла на него прокуратура. Всего в течение весны-лета 2010 года в отношении Ахмата Бакиева было возбуждено 10 уголовных дел - в общей сложности по 27 статьям Уголовного кодекса.



Фигурантами ещё одного крупного дела, возбуждённого по статье "Коррупция", стали сразу несколько братьев бывшего президента К. Бакиева - Ахмат, Жаныш, Адыл, Каныбек Бакиевы, а также приближённые к ним должностные лица. "Указанные лица, - гласила фабула уголовного дела, - действуя из корыстных побуждений с применением насилия и угроз, завладели объектами и имуществом, долями и акциями юридических лиц (угольные карьеры Кок-Жангак, Макрай в Сузакском районе, здания и сооружения, земельные участки табакозавода, хлопкового завода и т.д.), а также организовали преступные каналы поступления нелегальных источников дохода… Кроме того, они, подменяя роли и функции государственных органов, узурпировав власть, фактически управляли их деятельностью, а также предприятиями, организациями и учреждениями Джалал-Абадской области, такими, как Ырысский айыльный округ, РЭО ГАИ области, АО "Кыргызнефтегаз", компаний "Джалал-Абадэлектро" и "Ошэлектро".



В силу разных причин эти уголовные дела до суда не дошли. Весьма мутной была история ещё одного уголовного дела - по рейдерскому захвату недвижимости в Бишкеке. В джалал-абадском офисе Ахмата Бакиева сотрудники прокуратуры нашли любопытнейшие документы с записями, свидетельствующими о том, что он и его приближённые не просто участвовали в этих захватах, но и давали ПОРУЧЕНИЯ Верховному суду КР - о том, какие решения принимать. И выделяли на это крупные денежные суммы. Это уголовное дело переходило из одного правоохранительного органа в другой, да так и засохло.



Приговор Ахмату Бакиеву, что очень показательно, обжаловал только лишь потерпевший Исманов - прокуратура этого делать не стала, с приговором согласившись. Адвокат потерпевшего Икрамидин Айткулов во второй судебной инстанции добивался, чтобы А. Бакиеву хотя бы ужесточили наказание по статье "Мошенничество" - ведь даже рядовым мошенникам куда большие сроки дают. Но в октябре 2011 года коллегия Чуйского областного суда приговор А. Бакиеву оставила без изменения. Да ещё и применила к осуждённому амнистию в честь 20-летия независимости Кыргызстана, сократив срок, ещё не отбытый А. Бакиевым, на одну треть.



Это сокращение срока стало ещё одной лазейкой - теперь Ахмат Бакиев получил право просить о смягчении режима содержания - то есть о переводе в колонию-поселение. Чем он не преминул воспользоваться. В начале января 2012 года осуждённого Ахмата Бакиева из колонии усиленного режима №47 (где он не просидел и трёх месяцев) перевели в колонию-поселение №35, что на окраине Бишкека. Вскоре по настоянию врачей бригады "скорой помощи", вызванной в колонию-поселение, он был госпитализирован в отделение пульмонологии одной из городских больниц. Оттуда для продолжения лечения был переведён в частную клинику. И оттуда 3 марта 2012 года сбежал.



Уже 14 марта 2012 года генеральный прокурор Аида Салянова подписала приказ об освобождении от занимаемой должности - "за ненадлежащее исполнение служебных обязанностей, в результате чего стал возможным побег осуждённого Бакиева А.С." - спецпрокурора Адиса Омуралиева. Который, как уже говорилось, стал ЕДИНСТВЕННЫМ чиновником, наказанным за этот побег. В вину Омуралиеву генпрокурор Салянова вменила то, что спецпрокурор - "несмотря на неоднократные указания руководства Генеральной прокуратуры КР" - не организовал надзор за содержанием Ахмата Бакиева в колонии-поселении.

Ахмат Бакиев в больничном халате во время пребывания в ИК-47. Сложилось впечатление, что дорогу к его побегу прокладывала целая когорта судей и силовиков.



Между тем документы свидетельствуют: спецпрокурор Адис Омуралиев был ЕДИНСТВЕННЫМ чиновником, который пытался помешать освобождению Ахмата Бакиева. Он упорно не пропускал в суд материалы по переводу А. Бакиева в колонию-поселение, которые со столь же завидным упорством несколько раз подавала администрация ИК-47. Он требовал учитывать личность осуждённого брата экс-президента, который совершил тяжкие преступления, вызвавшие широкий общественный резонанс, да к тому же не возместил ущерб по уголовному делу - 6 миллионов 174 тысячи сомов. Об этом спецпрокурор Омуралиев писал в своих докладных и в Генпрокуратуру.



Более того - спецпрокурор Омуралиев, по его словам, не раз просил лично генпрокурора Аиду Салянову опротестовать чересчур мягкие приговоры Джалал-Абадского городского и Чуйского областного судов Ахмату Бакиеву. Это был верный способ помешать освобождению А.Бакиева, но у спецпрокурора подавать представления в Верховный суд полномочий нет. А Салянова от спецпрокурора лишь отмахивалась - дескать, не учи меня.

И эта странная позиция надзорного органа, упорно не желавшего добиваться ужесточения наказания для Ахмата Бакиева (в других подсудимых, куда менее значимых, Генпрокуратура, бывает, вцепляется мёртвой хваткой), не может не порождать вопросы…



Короче говоря, все стрелки Аида Салянова перевела на вопрос содержания Ахмата Бакиева в колонии-поселении, закрыв глаза на историю того, как он туда попал. И назначила стрелочника - юриста с 27-летним стажем спецпрокурора Омуралиева (до сих пор, кстати, сидящего без работы). Для того, чтобы снять ответственность с себя?



О местонахождении беглого и объявленного в розыск Ахмата Бакиева доподлинно неизвестно по сей день. Правда, по данным некоторых СМИ, он частенько наведывается в Алматы, где будто бы живёт со своей семьёй другой брат экс-президента Адыл Бакиев, а также жена Жаныша Бакиева. С кем-то из них, по одной из версий, мог недавно встречаться экс-депутат Садыр Жапаров - перед тем, как вернуться в Кыргызстан, где его ждал арест.

В какой причудливый клубок закручены все громкие уголовные дела последних лет!



Тот же Садыр Жапаров, вокруг которого сегодня кипят страсти, мог сесть в тюрьму ещё три года назад. По совсем другому уголовному делу - о покупке здания в центре Бишкека, принадлежавшего Максиму Бакиеву.



За незаконный захват этого здания после апрельской революции, напомним, был осуждён на 9 лет лишения свободы Эльдар Мадылбеков - сын экс-депутата фракции "Ата Мекен" Турата Мадылбекова (одного из вероятных фигурантов возобновившегося расследования "мародёрского дела"). Чуть было не оказался тогда на скамье подсудимых и депутат фракции "Ата-Журт" Садыр Жапаров, купивший и перепродавший это здание. Генпрокуратура уже готова была предъявить ему обвинение в соучастии в мошенничестве, но депутаты Жогорку Кенеша не дали своего согласия на привлечение коллеги С. Жапарова к уголовной ответственности.



Не кто иной, как генеральный прокурор Аида Салянова (весьма активно, казалось, добивавшаяся в своё время привлечения депутата С. Жапарова к ответственности) тогда заявила: не беда, мол, что парламент не стал лишать Жапарова иммунитета - обвинение мы ему предъявим сразу же, как только окончатся его депутатские полномочия. Этот момент настал в августе 2013 года - Садыр Жапаров вляпался в ещё одно уголовное дело (по призывам к захвату власти на антикумторовском митинге на столичной площади Ала-Тоо, который, как помните, закончился знаменитым лазаньем через забор здания парламента), вместе со своими коллегами Мамытовым и Ташиевым отделался символическим наказанием, но Центризбирком лишил всех троих депутатских мандатов - как судимых.



Тут-то, казалось, Садыра Жапарова сразу же (как грозилась Салянова) и арестуют по уголовному делу о покупке краденой "максимовской" недвижимости. Но Генпрокуратура почему-то не трогала его целых два месяца. Воспользовавшись этой заминкой, Садыр Жапаров в начале октября 2013 года уехал из Кыргызстана, вскоре появившись в Минске. А перед тем организовал скандальный митинг в Караколе, где был захвачен в заложники губернатор Эмильбек Каптагаев (за что сейчас Садыр Жапаров и сидит в СИЗО).



Теперь Аида Салянова вместе с коллегами из фракции "Ата Мекен" активно защищает арестованного Садыра Жапарова и его сторонников, задержанных за беспорядки возле здания ГКНБ. Уже не вспоминая, как сама пыталась его посадить и… упустила. При весьма странных обстоятельствах…

Череда громких уголовных дел, проблемы которых тянутся из периода пребывания на генпрокурорском посту А. Саляновой, похоже, на этом не закончится.



Вадим НОЧЁВКИН

2012 год: депутаты парламента решают, отдавать ли своего коллегу Садыра Жапарова в руки Генеральной прокуратуры. Не отдали. А когда Жапаров лишился депутатского мандата, саляновскую Генпрокуратуру он

почему-то больше не интересовал.







P.S. Какие из всего этого следует выводы, спросите вы.



Вывод первый. Всё вышеописанное, заметьте, происходило в Бишкеке, в столице - под самым носом у центральной власти и отчасти внутри самой этой власти. Что же тогда творится в глубинке, в регионах Кыргызстана, откуда, как говорится, "до Бога высоко, до царя далеко"?



Вывод второй. Всё надо делать вовремя! Вовремя увольнять зарвавшегося чиновника, вовремя привлекать его к ответственности. Поменьше доверять, побольше проверять. И не закрывать на его фокусы глаза, утешая себя тем, что он - лояльный, он верный, он свой… Чтобы потом запоздалый разбор полётов не выглядел как "травля властей", когда бывший чиновник переметнётся в оппозицию.



Вывод третий. Несмотря на смену власти в Кыргызстане, нравы политической элиты остаются неизменными - семейственность, кумовство, коррупция и всевозможные мутные схемы, вроде бы скрытые от глаз, однако хорошо известные всем и каждому в Кыргызстане. Народ от этого, честно говоря, просто задыхается!