Расследования

Подробности Расследования 26.04.2017 11:16 Просмотров: 12

Подробности приговора по нашумевшему уголовному делу



о попытке захвата власти и государственной измене.





Едва в Первомайском районном суде Бишкека 17 апреля прозвучал приговор так называемым "переворотчикам" - четырём бывшим высокопоставленным чиновникам, ставшим оппозиционерами, - как их защитники тут же объявили это "судебным произволом", а сроки, которые получили осуждённые - "беспрецедентно устрашающими".



Хотя уголовное дело было засекречено, а 7-месячный судебный процесс шёл за закрытыми дверями, им, защитникам, всё с этим делом с самого начала было ясно: бывший губернатор Джалал-Абадской области Бектур Асанов и бывший заместитель министра внутренних дел Кубанычбек Кадыров получили по 12 лет лишения свободы, дескать, всего лишь за то, что "сказали нет режиму личной власти президента Атамбаева". Бывший заместитель заведующего отделом аппарата правительства, эксперт Эрнест Карыбеков (приговорённый к 20 годам заключения) - за то, что якобы "стойко сражался с многоголовой гидрой-энергомафией". Ну а бывший госсекретарь КР Дастан Сарыгулов (получивший 4 года условно) - за то, что "требовал возвращения истинных исторических традиций - установления власти курултая".



Как всё просто и скоропалительно!



Никакого госпереворота, утверждают защитники, эти деятели не готовили. Посадили их только лишь на основании появившихся в Интернете аудиозаписей их разговоров. Которые, разумеется, были сфабрикованы. Свидетели? А свидетелей запугали. Вот и всё!



Закрытость судебного процесса, как ни странно звучит, в очередной раз сыграла на руку подсудимым. Никто из посторонних не видел и не слышал, какие в суде были представлены доказательства. А посему общественность бурлит, подогреваемая энпэошниками и прочими правозащитниками, вбрасывающими то одну, то другую дезу…



Вот только к эксперту Эрнесту Карыбекову пресловутые аудиозаписи практически никакого отношения не имеют. И самое суровое из всей четвёрки наказание он получил вовсе не за попытку госпереворота, а за государственную измену. То есть за "оказание помощи иностранному государству в проведении враждебной деятельности в ущерб внешней безопасности Кыргызской Республики".



Эрнест Карыбеков стал вторым осуждённым по этой серьёзной статье Уголовного кодекса в Кыргызстане за последнее пятилетие - первым, напомним, был заведующий отделом международного сотрудничества аппарата правительства КР Алтынбек Муралиев, сейчас отбывающий 22-летний срок заключения в колонии. Муралиев, напомним, в политику не лез, а в течение нескольких лет тихо сливал иностранной разведке секретную информацию, в том числе помогая чужому государству переиграть родной Кыргызстан на важных межгосударственных переговорах. Карыбеков же, напротив, вёл себя шумно - старался быть на виду, активно занимался политикой… И как признал суд - тоже в интересах чужого государства.



Именно Карыбекова можно считать основным фигурантом этого уголовного дела. Поскольку началось всё вовсе не с пресловутых аудиозаписей. И даже не с прошлогоднего весенне-оппозиционного обострения. А с более давних событий.





ПОДРЫВНАЯ РАБОТА БЫВАЕТ РАЗНОЙ



Разработка фигурантов этого уголовного дела начиналась по линии КОНТРРАЗВЕДКИ. Кыргызских контрразведчиков интересовал именно Карыбеков - в их поле зрения он попал ещё десяток лет назад. Когда, поработав в соседнем Казахстане, Эрнест Карыбеков создал в Кыргызстане общественный фонд "Институт по исследованию проблем водопользования и водноэнергетических ресурсов Центральной Азии". А затем был принят премьер-министром Феликсом Куловым на работу в аппарат правительства на должность заместителя заведующего отделом топливно-энергетического комплекса (ТЭК) аппарата правительства КР.



Внимание контрразведчиков к своей персоне Эрнест Карыбеков привлёк, в частности, своими тесными контактами с Аскаром Рыспаевым - помощником председателя Комитета национальной безопасности Казахстана. Контакты эти порой всплывали на поверхность: выпустив в 2009 году книгу "Новая модель объединённой энергосистемы Центральной Азии", Карыбеков вместе со своим казахским соавтором в послесловии к книге выразил особую благодарность - "за практическое продвижение идеи" - в частности, А. Рыспаеву и его шефу - председателю КНБ Казахстана Нуртаю Абыкаеву.



В Кыргызстан помощник главы КНБ Аскар Рыспаев наведывался часто. До тех пор, пока в 2011 году Государственный комитет национальной безопасности КР не закрыл ему въезд на кыргызскую территорию. Уж слишком активную деятельность вёл здесь казахский чекист… Он постоянно встречался не только с Карыбековым, но и с лидерами оппозиции. А также с лидерами ряда политических партий Кыргызстана, через которых пытался оказывать влияние на политическую обстановку в стране - в интересах Казахстана, разумеется.



Ещё одной интересной персоной, контактами с которой Эрнест Карыбеков привлёк внимание контрразведчиков, стал Фарход Парпиев - периодически приезжавший в Кыргызстан гражданин Узбекистана, уроженец Джалал-Абадской области. С ним Карыбеков задружил, работая в аппарате правительства. Именно в тот период, по версии обвинения, вырос интерес "бизнесмена" Парпиева к чиновнику Карыбекову как к источнику разведывательно-ценной информации.



И практически вся дальнейшая деятельность Карыбекова, по версии обвинения, контролировалась Парпиевым. Точнее - иностранной спецслужбой, которая за ним стояла.



Уйдя с госслужбы, Карыбеков вернулся в свой общественный фонд "Институт по исследованию проблем водопользования и водноэнергетических ресурсов Центральной Азии". И начал нарабатывать имидж эксперта в сфере энергетики, проводя "круглые столы" и публикуя статьи. Что, казалось бы, в этом может быть криминального? И чем в этом качестве мог пригодиться иностранной спецслужбе эксперт Карыбеков, лишившийся доступа к государственным секретам? Между тем, по версии обвинения, Карыбеков с 2013 года по март 2016 года использовал свой фонд для проведения подрывной деятельности против безопасности Кыргызстана. Именно своими публикациями, "круглыми столами" и "курултаями" на природе. Которые на самом деле, выражаясь языком спецслужб, являлись так называемыми акциями влияния.



Позже экспертная комиссия, созданная из представителей разных министерств и ведомств, проанализировав публикации Эрнеста Карыбекова, сделала заключение: Э. Карыбеков вопреки национальным интересам Кыргызстана пытался сорвать ряд гидроэнергетических проектов в республике, а также лоббировал интересы другого государства - в том числе по вопросу делимитации и демаркации государственной границы.



Одной из любимых тем эксперта Карыбекова было, например, строительство Камбаратинской ГЭС-1. Он настойчиво доказывал, что Кыргызстан не имеет права строить эту гидроэлектростанцию без согласования с соседями по региону (хотя никаких международных обязательств на сей счёт Кыргызстан на себя не брал). Карыбеков даже предрекал военный конфликт в регионе, поскольку "верховья главных рек Средней Азии находятся в Таджикистане и Кыргызстане, поэтому гораздо мощные в экономическом и военном плане Узбекистан и Казахстан в значительной мере зависят от своих слабых соседей", и это "положение явно неестественное, а потому чревато конфликтами".



На все водноэнергетические проблемы региона эксперт Карыбеков смотрел с точки зрения интересов Узбекистана и Казахстана, получающих от Таджикистана и Кыргызстана воду для полива. Он доказывал, что Кыргызстану совсем не нужно больше строить гидроэлектростанции. Он, по сути, выступал за то, чтобы Кыргызстан из энергетической державы превратился в ирригационную республику, всего лишь снабжающую водой соседей.



Можно было бы считать эту странную, мягко говоря, позицию личным мнением эксперта Карыбекова, если бы не… маячившая за его спиной тень иностранной спецслужбы. После каждого своего выступления Карыбеков отчитывался перед Парпиевым, направляя ему на электронную почту тексты своих публичных заявлений или публикаций.



В августе 2014 года Эрнест Карыбеков в очередном электронном письме сообщил Парпиеву радостную новость: ему, Карыбекову, поступило предложение занять должность коммерческого директора ОАО "Электрические станции" - главной генерирующей компании Кыргызстана, включающей в себя все крупные гидроэлектростанции и тепловые электростанции. Карыбеков просил помочь ему закрепиться на этой должности, ведь тогда он получит шанс претендовать на пост министра энергетики и промышленности КР. Тогда, писал Карыбеков, он сможет влиять на водно-энергетические вопросы во всём Среднеазиатском регионе - в частности, не допустит строительства Камбараты-1.



Представление на назначение Эрнеста Карыбекова на эту стратегическую должность вносил тогдашний вице-премьер, курировавший энергетику, Валерий Диль (приближённый Феликса Кулова).



Назначение Карыбекова на эту соблазнительную должность, однако, сорвалось. И он вновь окунулся в "экспертную" деятельность. А затем - и в общественную. В 2015 году Карыбеков вместе с единомышленниками создал общественное объединение с громким названием "Очищение и обновление - Кыргызстан XXI". По версии обвинения, сделал это Карыбеков, опять же, по заданию Парпиева - для того, чтобы он, Карыбеков, набирал политический вес и значимость. В сентябре 2015 года Парпиев, в очередной раз приехав в Бишкек, навестил офис этого движения, расположенного в обычной квартире на бульваре Эркиндик. Там между ним и Карыбековым, согласно обвинению, состоялся весьма любопытный разговор.



Парпиев дал указание Карыбекову в целях конспирации приобрести более дорогой сотовый телефон и установить на нём приложение "Вайбер", шифрующее сообщения. Парпиева интересовали предстоящие парламентские выборы в Кыргызстане - он попросил Карыбекова собрать информацию об общественно-политической и социально-экономической обстановке в республике, о внешнеполитическом курсе Кыргызстана, сведения об отдельных политических деятелях - и передать всё это ему, Парпиеву.



В конце декабря 2015 года Карыбеков прилетел в столицу государства, в спецслужбах которого работал Парпиев. С собой он взял знакомого предпринимателя, сказав ему, что предстоит встреча с бизнесменами - этот приятель нужен был ему для конспирации, а также чтобы он профинансировал поездку. Кыргызстанцев Парпиев принял шикарно - поселил в государственной резиденции, а вечером пригласил в увеселительное заведение, где познакомил с двумя своими соотечественниками. Это были сотрудники местной спецслужбы.



Деловой разговор шёл, когда бизнесмен-приятель Карыбекова отлучался из-за стола. Карыбеков рассказал хозяевам о политической обстановке в Кыргызстане, о деятельности своего объединения "Очищение и обновление - Кыргызстан XXI", о своих планах. В планах у Карыбекова было, например, создание мини-студии, где будут сниматься разного рода видеоролики оппозиционного содержания. Хозяева идею одобрили, пообещали финансировать деятельность Карыбекова, попросили держать с ними связь по "скайпу".



На другой день для прикрытия истинной цели поездки Парпиев свозил Карыбекова и его друга на Товарно-сырьевую биржу, где состоялась встреча с её директором. Встреча была чистой формальностью - никаких результатов она не принесла.



Три месяца спустя, когда Парпиев в очередной раз навестил Карыбекова в Бишкеке, тот друг-бизнесмен услышал от Карыбекова признание: Парпиев и его друзья на самом деле - никакие не предприниматели, а сотрудники спецслужб. Об этом приятель рассказал на следствии, но в суде от своих показаний отказался, заявив, что давал их под давлением сотрудников ГКНБ. Суд к этому заявлению свидетеля отнёсся критически, расценив его как попытку выгородить Карыбекова. Тем более что в уголовном деле имелась аудиозапись того разговора Карыбекова с приятелем (каким-то образом сделанная чекистами) - и зафиксировала она, что Карыбеков действительно говорил о том, что их зарубежные друзья - "конторщики", и с ними надо говорить не о бизнесе, а о большой политике.



Сам Карыбеков упорно гнул эту линию - Парпиева он, дескать, знал исключительно как коммерсанта. Но нашлись и другие свидетели, тоже слышавшие от разговорчивого Карыбекова, что Парпиев - "конторский". А один из свидетелей знал Парпиева лично - и тоже подтвердил, что тот является сотрудником иностранной спецслужбы.



После возвращения в Бишкек Карыбеков свою "экспертную" деятельность активизировал. Но теперь тексты своих статей и заявлений он отправлял за рубеж ещё до публикации - об этом его просил новый знакомый - сотрудник разведки, с которым Карыбекова познакомил во время его поездки за рубеж Парпиев. Вот такими письмами, перехваченными кыргызской контрразведкой, сопровождал отправляемые Парпиеву тексты Карыбеков: "Привет! Наш друг просил заранее высылать материалы. Передай ему, пожалуйста. На следующей неделе этот материал выйдет в газете "Общественный рейтинг". "Мы подготовили заявление, передай срочно нашему другу, завтра-послезавтра опубликуем".



Отслеживая контакты Карыбекова с иностранными спецслужбами и его бурную "экспертную" деятельность, кыргызские контрразведчики и обратили внимание на телодвижения лидеров оппозиции, с которыми Карыбеков той весной начал наводить мосты, о чём пойдёт речь ниже.



Эрнеста Карыбекова чекисты задержали 25 марта 2016 года - на другой день после задержания Бектура Асанова и Кубанычбека Кадырова. Об их аресте Карыбеков успел сообщить по телефону Фарходу Парпиеву. Тот его успокоил: "Тебя это не коснётся". Что любопытно, когда контрразведчики нагрянули домой к Карыбекову, тот вёл по "скайпу" через ноутбук очередной сеанс связи с Парпиевым и был накрыт, что называется, с поличным. Когда этот вещдок вместе с Карыбековым чекисты доставили в здание ГКНБ, то обнаружили, что в ноутбуке работает программа, автоматически уничтожающая сообщения - такой любят пользоваться шпионы. Часть переписки Карыбекова сотрудники ГКНБ успели, однако, сохранить и задокументировать - она пополнила собой доказательную базу.

Один из митингов весны 2016 года: поддержку в народе оппозиция не нашла.

Эрнест Карыбеков во время ареста: своим сторонникам он пытался демонстрировать уверенность и оптимизм.

Уже работая (что признал суд) на иностранную разведку, Э.Карыбеков чуть было не занял стратегический пост - главы ОАО "Электрические станции". Рекомендовал его кандидатуру вице-премьер Валерий Диль - приближённый Феликса Кулова. Эта должность была трамплином для прыжка и на пост министра.

Электронные письма Э.Карыбекова: свои публикации

он согласовывал с зарубежными "друзьями".

Вербовщик Фарход Парпиев во время одного из визитов в Бишкек.



"УДАРИТЬ" РЕШИЛИ С ТАЛАСА…



А что же с попыткой госпереворота?



Той весной 2016 года сразу несколько оппозиционных группировок готовили в Кыргызстане массовые акции протеста. Наиболее радикально было настроено НОД - "Национальное оппозиционное движение" во главе с Бектуром Асановым и Кубанычбеком Кадыровым. На судебном процессе и тот, и другой дружно заявляли: это наше конституционное право - ездить по регионам, встречаться с людьми, обсуждать ситуацию в стране и поведение властей, критиковать президента! Да, хотели власть в отставку отправить, но мирным путём, ненасильственным!



Но вот что интересно. Имел той весной свой план действий и известный революционер Азимбек Бекназаров со своей группировкой. Планы лидеров НОД ему очень не нравились - он подозревал, что за этой группировкой стоит Омурбек Текебаев, стремящийся использовать активность оппозиции в своих целях. Бекназаров пытался обратить на это внимание лидеров оппозиции, которых он в начале марта 2016 года собрал на "конференцию" в своём адвокатском бюро в Бишкеке. Он пытался направить действия оппозиции в своё русло, но встретил сопротивление. Словом, наблюдалось большое брожение умов, шла грызня внутри самой оппозиции.





Так вот, кто только не отметился в той весенней оппозиционной возне! Кто только не пытался сыграть в свою игру на волне протестной активности, цель которой была очевидной - отправить в отставку правительство, а ещё лучше - президента. Но вот за решётку попали лишь четверо оппозиционеров. Другие же остались гулять на свободе. Как например, тот же Бекназаров, который не только не сел на скамью подсудимых вместе с "переворотчиками", но даже участвовал в судебном процессе над ними в качестве адвоката.



Странное какое-то "преследование инакомыслящих" властями получается…



Этих подсудимых судили за вполне конкретные действия.



Вот, например, встреча в бишекском кафе "Чайхана №1" 16 февраля 2016 года, в которой участвовали Бектур Асанов, Кубанычбек Кадыров, активист партии "Ата Мекен" из Таласской области (приближённый экс-депутата Болота Шера) Дуулат Турдуналиев, а также приглашённые из регионов оппозиционные активисты. Эти активисты потом выступили свидетелями на следствии и в суде. По их показаниям, разговор шёл о том, как под предлогом проведения в регионах Кыргызстана "мирных" митингов и курултаев захватить власть там, а затем и в стране.



И этих свидетелей запугали? Но их показания подтверждаются аудиозаписью этой встречи. Её фрагмент, кстати, прошлой весной попал в Интернет, а затем - в СМИ. Напомним: речь идёт о том, что для начала власть будет захвачена в Таласе, где в апреле 2010 года "всю заваруху" начинал Турдуналиев, имеющий большой революционный опыт.



"Наша цель - подогнать число проведения митинга к 27-28 числу и вывести всё население на улицы города", - говорит К. Кадыров.



"Если делать, то везде, - рассуждает Б. Асанов. - Пусть не остаются Иссык-Куль, Нарын, Ош или Баткен. Даже в Чуйской области и Бишкеке мы побеждаем. Если вы скажете "давай", я в течение 2-3 дней приеду в Бишкек. По моему приезду - сразу захватим "Белый дом". Назад дороги нет… Из регионов приезжают люди - мы их координируем. Потом говорим: такого-то числа в Таласе, Джалал-Абаде, Нарыне - называем 3-4 места, затем через 2-3 дня аналогичное в Оше и Баткене".



"Даст бог, мы одновременно в трёх областях поднимем и ударим, - продолжает К. Кадыров. - Я в этом уверен на 80 процентов. Есть и второй вариант - надо сказать, что приедем в Жогорку Кенеш и всех разгоним. Мы даём вам шанс в один день, чтобы вы покинули правительство. Если вы не согласны - мы вас выгоним. Есть ещё и третий вариант - мы нагрянем с Таласа и Джалал-Абада и всех разгоним. Но мы должны следить, чтобы они вместе с Алмазом не сбежали".



А вот - речь о финансировании.



"Джалал-Абаду - 10 тысяч, - перечисляет К. Кадыров (речь, надо полагать, идёт о долларах). - Нарыну, Ошу, Иссык-Кулю по 10 тысяч дадим. Потом дадим по 10 тысяч каждому району. Так, к примеру, все районы Нарына получат по 10 тысяч, а сам город 5 тысяч. Помимо этого, каждому выдадим по тысяче долларов - мол, на чай и семью, а также дадим 100-150 тысяч сомов на единицы (видимо, мобильной связи) для проведения мероприятий. Я имею в виду области".



"Сегодня из Таласа в Бишкек отправились 80 ребят, - берёт слово "специалист по заварухам" Д. Турдуналиев. - Отправили также и в каждые районы по 10-30 человек. Они отправились с призывами: "Выходите". Сначала выйдет Талас, Джалал-Абад, Аксы, Нарын, затем Иссык-Куль. С радио пойдёт и с других источников информация о том, что все ушли и власть захвачена… Если всё получится, наше слово на юге будет весомым. Как только я стану начальником УВД - всё, осталось пять дней, работай. Сегодня ребята приходили - подмога Кубану-аке. В общем счёте передали 12 тысяч долларов. Почему мы все трое передаём деньги в Талас - потому что там первыми ударят… Если вдруг необходимость возникнет ехать в Бишкек, уже есть две тысячи машин. С Таласа - 10 тысяч человек, с Джалал-Абада и Нарына ещё по столько. Где-то 70-80 тысяч человек соберётся, объявим о роспуске парламента и выгоним всех. В тот же день примем решение о выборах и выберем новое руководство в течение 45 дней".



Всё это правозащитники сегодня, не моргнув глазом, преподносят всего лишь как "высказывание мнения"!



Похожие встречи, где звучали похожие разговоры, прошли также 2 марта 2016 года в бишкекском кафе "Кенеш", 9 марта в сквере театра оперы и балета. Кадыров и Турдуналиев, в частности, призывали активистов не бояться власти, а брать власть в руки, "если хотят быть генералами, начальниками УВД". Есть и свидетельские показания, и главное - аудиозаписи.



Кстати, вопреки всем разговорам о том, что "записи сфабрикованы", экспертиза подтвердила, что признаков монтажа на этих фонограммах нет. И что голоса на этих записях принадлежат именно фигурантам уголовного дела. Попытки защиты добиться исключения этих записей из числа доказательств как полученных незаконно успехом не увенчались - на проведение записей чекисты в своё время получили санкции суда.



В отличие от своих сообщников Д. Турдуналиев ареста ждать не стал - сбежал из Кыргызстана и сейчас находится в розыске.

Дуулат Турдуналиев покинул Кыргызстан и объявлен в розыск.



А вот на сцене появляются "эксперт" Эрнест Карыбеков и Дастан Сарыгулов. Сблизились они ещё в 2014 году, создав оппозиционное движение "Элдик Курултай" ("Народный курултай"). Для этой кооперации у каждого из них были свои причины. Карыбекова - несмотря на его "экспертную" деятельность - в Кыргызстане знали пока ещё мало. А Сарыгулов - настоящая "акула" кыргызской политики. Союз с ним должен был помочь Карыбекову набрать политический вес (это, вероятно, входило и в планы иностранных разведок). Сарыгулов же рассматривал Карыбекова как "перспективного парня", на которого можно сделать ставку и вывести его в будущем на большие должности.



О бурной совместной оппозиционной (и явно лоббистской) деятельности Сарыгулова и Карыбекова наша газета в своё время писала много. Сейчас остановимся на их участии в событиях весны 2016-го.



Входил ли в планы иностранных спецслужб готовившийся той весной госпереворот в Кыргызстане? Возможно и входил. Для того, например, чтобы сменить неуступчивого и строптивого лидера страны на другого - потакающего интересам стран-соседей или хотя бы просто лояльного и сговорчивого. Как бы то ни было, но Сарыгулов и Карыбеков стали наводить мосты с заговорщиками. Лидерам НОД, воображение которых не заходило дальше захвата власти и раздачи должностей, они смогли предложить ИДЕЮ - передачу власти в стране курултаю. Уже был готов проект новой конституции, сочинённый Дастаном Сарыгуловым.



И Сарыгулов, и Карыбеков тоже обвинялись в приготовлении к насильственному захвату власти в Кыргызстане. Суд, однако, эту статью УК переквалифицировал на "укрывательство особо тяжкого преступления". Суд не нашёл достаточных доказательств того, что эти подсудимые предпринимали активные действия по поддержке преступных планов Асанова и Кадырова. Но они знали об этих планах и ничего не предприняли, чтобы их предотвратить. Вместо этого, признал суд, Сарыгулов и Карыбеков решили использовать назревающую "заваруху" в корыстных целях - для назначения на высшие государственные посты своих сторонников.



10 марта 2016 года - за четыре дня до начала запланированных митингов - в офисе Дастана Сарыгулова собрались в узком кругу лидеры и члены "Народного курултая". По показаниям свидетелей той встречи, обсуждать собирались предстоящий курултай, который планировало провести это движение. Но Карыбеков объявил, что курултая не будет, что скоро произойдёт смена власти, которую готовят Асанов и Кадыров. Поэтому стали обсуждать, кого надо ввести в "правительство народного доверия", которое будет создано вместо разогнанной власти. Участники встречи предлагали свои кандидатуры во все органы власти. Не забыли даже КТРК - на пост главы национального телевидения был предложен активист Адилет Айтикеев. "Силовой блок - за нами!" - объявил Сарыгулов. Присутствовавшему бывшему высокопоставленному чиновнику - ставленнику Жаныша Бакиева - он предложил пост главы Минобороны. Тот отказался, согласившись стать советником министра обороны и пообещав подыскать "достойные кандидатуры" среди знакомых офицеров в силовые структуры.



И эта красноречивая беседа была записана на диктофон, прошла экспертизу (причём не в Бишкеке, а в Алматы, как и другие фонограммы) - и была приобщена к уголовному делу в качестве вещественного доказательства.



Впору изумиться: каким же нахальством надо обладать, чтобы говорить о фальсификациях доказательств, пользуясь неосведомлённостью общественности!



Признанному виновным в укрывательстве особо тяжкого преступления 70-летнему Дастану Сарыгулову суд, учитывая его преклонный возраст, состояние здоровья, заслуги перед государством, счёл целесообразным назначить условное наказание с испытательным сроком. Посчитав, что "его исправление возможно без отбывания наказания, но в условиях контроля за его поведением". Получивший 4 года лишения свободы условно, аксакал Сарыгулов ушёл из зала суда так же, как и пришёл - без конвоя.



Остальных увёл конвой. При назначении наказания Эрнесту Карыбекову, Бектуру Асанову и Кубанычбеку Кадырову суд учёл смягчающие обстоятельства (первое привлечение к уголовной ответственности, наличие на иждивении несовершеннолетних детей), но и отягчающие тоже - общественную опасность и тяжесть совершённых преступлений. И отмерил, как уже говорилось, весьма крупные сроки - по 12 лет лишения свободы Кадырову и Асанову и 20 лет - Карыбекову.

Осуждённый Бектур Асанов в зале суда после оглашения приговора.

Приговорённый Кубанычбек Кадыров

перед погрузкой в автозак.

Публику (и то не всю) пустили лишь на оглашение приговора по уголовному делу "переворотчиков",

которое слушалось за закрытыми дверями. (Фото "24.kg")

Дастана Сарыгулова суд счёл возможным оставить на свободе - с учётом его преклонного возраста и заслуг перед государством. (Фото "24.kg")



А потом произошло нечто удивительное. На другой после вынесения приговора день - 18 апреля - оппозиционная газета "Республика" опубликовала "Обращение политзаключённых, которое они написали после оглашения приговора 17 апреля 2017 года", подписанное Э. Карыбековым, Б. Асановым и К.Кадыровым (Д. Сарыгулов, как видно, решил в эти игры больше не играть). Бог знает, как эта троица успела в зале суда за считанные минуты сочинить и написать целое обращение, превратив свой приговор в политическую акцию?! Всё это явно было подготовлено заранее. Интересно было бы узнать, кто готовил и кто стоит за этим? Из зарубежных деятелей, разумеется.



В этом обращении к народу Кыргызстана осуждённые объявили, что "Кыргызстан сегодня стоит перед очередной народной революцией, поскольку теперь уже есть все признаки для её осуществления", - из-за того, дескать, что власть "применила насилие": посадила, их, оппозиционеров, в тюрьму. "Власть А. Атамбаева и его прихвостней, - заявили осуждённые, - оказалась неустойчивой, недолговечной и обязательно "погибнет" вместе со своим лидером". Приговорённые призвали народ объединиться вокруг идеи "Очищения и обновления Кыргызстана". "Если же А. Атамбаев и его окружение отвергнут требование и волю народа, то у народа останется легитимный путь - прекратить исполнять их приказы и объявить повсеместное неповиновение антинародной власти!", - заключили осуждённые, на всякий случай уточнив: "Без применения насилия".



Итак, неугомонные оппозиционеры, приговорённые за приготовление к насильственному захвату власти, но свою вину отрицающие, сразу же решили пойти ва-банк - и всё-таки попытаться раскачать ситуацию в стране в преддверии президентских выборов. Якобы без насилия… Но плодов всех этих "ненасильственных акций" и "мирных митингов" кыргызстанцы уже наелись досыта. И чуть было не хлебнули ещё раз - весной прошлого года, по вине этих самых "политзаключённых" и их защитников. А также подстрекателей извне…



И кому всё-таки больше нужна "третья революция" - народу или самим оппозиционерам, привыкшим пакостить, но не привыкшим за свои пакости отвечать? Все они начинают мечтать о революции, когда их отрывают от властной кормушки или привлекают к уголовной ответственности за вполне конкретные преступления.



Обращение это высветило ещё один любопытный момент - идеологом "третьей революции" явно назначен эксперт Эрнест Карыбеков. Поскольку упомянутая идея "Очищение и обновление Кыргызстана" - его "изобретение": движение с таким названием в своё время, напомним, создал именно он. Что - так и будем дальше "очищаться" и "обновляться" по рецептам человека, признанного судом государственным изменником, и под диктовку иностранных разведок?



Артур ИСАЕВ

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