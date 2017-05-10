Расследования

Подробности Расследования 10.05.2017 10:35 Просмотров: 41

И это подтверждают документы,

найденные в архиве ФРГ.

Сенсационное открытие!



К необъятной теме Туркестанского восстания 1916 года (которое затронуло и территорию нынешнего Кыргызстана) политики после прошлогодней 100-летней годовщины тех трагических событий резко потеряли интерес. Если про них сейчас и вспоминают, то чаще всего - для того, чтобы подогреть в республике русофобские настроения.



А события 1916 года так, по большому счёту, и остаются неисследованными. Лишнее свидетельство чему - документы, найденные в Политическом архиве МИД Германии учёным-историком Чынарой Исраиловой-Харьехузен.



Слушая Чынару Рыскулбековну, не устаёшь удивляться… Ничего-то в этом мире за 100 лет не изменилось!

Как сейчас, так и тогда, 100 лет назад, великие державы отстаивали свои геополитические интересы как силой оружия, так и ведя подрывную работу в тылу противника, используя вслепую народные массы.



Как сейчас, так и тогда существовали своего рода НПО, работавшие под чутким руководством иностранных разведок.



Как сейчас, так и тогда самым соблазнительным орудием для геополитических игр казались… мусульмане. Которых мировые игроки натравливали друг на друга, при этом безбожно их обманывая. Как сейчас, так и тогда мусульмане были пешками в чужой игре.



Историю даже 100-летней давности полезно знать, чтобы извлекать из неё уроки.



СПРАВКА



Чынара Исраилова-Харьехузен - уроженка Кыргызстана. Кандидат исторических наук, по специализации этнолог (этнология - "наука о народах"). Окончила исторический факультет МГУ (Россия). Кандидатскую диссертацию защищала в Российской академии наук. Преподавала в Бишкеке, работала в Министерстве образования КР. Сейчас постоянно проживает в Германии с семьёй. Работает в сфере туризма, пишет статьи о жизни диаспор республик Средней Азии в Берлине. В Кыргызстане бывает наездами, навещая маму.



Уже два десятка лет исследует историю Средней Азии в составе Российской империи, в частности Кыргызстана.



- Поискать в немецких архивах документы, касающиеся событий 1916 года, меня попросил профессор Чоротегин, возглавлявший государственную комиссию по проведению мероприятий в честь 100-летней годовщины Уркуна, - рассказывает Чынара Исраилова-Харьехузен. - Ведь Берлин - это крупный международный научный центр, там очень богатые архивы. Я прошла по нескольким архивам, но материалов по интересующему меня периоду там не нашлось. Мне посоветовали обратиться в Политический архив МИДа Германии - и там действительно отыскался материал по событиям 1916 года. Моя работа заняла 8 месяцев. Я собрала в общей сложности более 1600 документов, сделала их фото- и ксерокопии. Переправить их в Кыргызстан мне помогли наши кыргызские дипломаты в Берлине.



- Ну и как - пригодились эти документы организаторам мероприятий в честь годовщины Уркуна?



- Была презентация этих документов в Бишкеке в Центральном государственном архиве, по телевидению показали небольшой ролик. На этом, собственно, всё и закончилось. Основная работа - перевод этих документов с немецкого - застопорилась. Поэтому я сама начала потихоньку эти материалы обрабатывать.



- Что это за документы?



- Все - Министерства иностранных дел Германии. Есть ещё архив военный - при немецком Генштабе, - но туда я пока не дошла. Здесь тоже достаточно материала, который ещё обрабатывать и обрабатывать! Это в основном депеши германских дипломатов, работавших по всему миру, и их переписка.



Вот, например, выдержка из письма, датированного 10 сентября 1916 года, от немецкого подданного из китайской Кульджи (территория нынешнего СУАР КНР) на имя германского императорского консула. Здесь написано: "Киргизы, дунгане, таранчи, сарты взбунтовались, и вот уже 15 дней как Кульджа пребывает без почтовой связи с Россией. Восставшие пользуются временным успехом. Двадцать тысяч мусульман сюда пришли для того, чтобы получить оружие. В настоящее время китайцы собирают деньги для солдат, но очень медленно. На третий день русские, способные нести военную службу, бегут отсюда, если это ещё возможно. Положение дел очень серьёзное; восставшие убивают всех русских. Куропаткин (туркестанский генерал-губернатор) заявил о подготовке карательной экспедиции".



- О каких солдатах идёт речь? От кого мусульмане получали оружие?



- Этот вопрос ещё предстоит исследовать - о том, что происходило за пределами Русского Туркестана, мы пока знаем мало.



- А что могли делать русские в китайской Кульдже?



- Пока могу только предполагать. Я нашла несколько материалов о том, что российские власти направляли военные экспедиции в приграничные территории - в Персию, в Китай. Есть донесение немецкой экспедиции о том, что где-то в горах (видимо, на территории современного Таджикистана) она повстречала русский военный отряд. В котором были и русские немцы. Немецкий отряд даже поделился с ними провиантом и табаком.



- С какой целью направлялись эти экспедиции?



- Только, думаю, с одной - разведка. По одним и тем же тропам бродили разведчики самых разных держав… Немцы отправляли экспедиции в основном через Китай. Видимо, потому, что приграничная к нам часть Китая была мусульманской и не сильно контролировалась китайскими властями. Там же находились военные атташе - и российские, и немецкие, и британские. К ним стекалась информация - и военная, и стратегическая. В архивных материалах я читала, что на территории китайского Кашгара очень активно действовали и турецкие агенты. Собирали деньги для джихада, убеждая мусульман, что те должны поддерживать халифат. А халифом в то время являлся султан Османской империи, который вёл войну против России.



Турецкие агенты прибегали и к обману. Сначала объявляли мусульманам Кашгара, что ведут сбор денег на строительство мечетей или медресе… А собрав деньги, говорили, что деньги эти пойдут на борьбу с "неверными".



- На территории современного Кыргызстана (тогда - Российской империи) турецкие агенты тоже действовали?



- По всей видимости, да. Есть достаточно известная книга "Пять турок", изданная в Турции уже после революции в России. На русский и кыргызский языки она, к сожалению, пока не переведена. Это - мемуары нескольких турецких офицеров, которые описывают свои похождения и приключения во время восстания в Туркестане.



И утверждают, в частности, что именно они это восстание и подняли. Кстати, есть свидетели Уркуна, которые рассказывали, что когда они уходили в Китай, какие-то турки вместе с ними отстреливались от царских войск. Что интересно, факт участия этих офицеров в восстании турецкие учёные не отрицают. Но хотят представить их одиночками-романтиками, приехавшими сюда поддержать глобальный джихад.



А среди документов, которые я нашла в Политическом архиве МИД Германии, есть донесения, в которых сообщалось: в ходе восстания здесь, у нас, были пойманы турецкие агенты. Можно ли этим донесениям доверять? Немцы очень внимательно следили за событиями в Туркестане. У них было очень много источников - и эти источники были очень надёжными. Немцы были очень хорошо осведомлены о том, что здесь происходило.



- Кто мог быть их агентурой?



- Трудно пока сказать. Но не будем забывать, что здесь, на территории современного Кыргызстана, уже тогда жили немецкие переселенцы. Вы в курсе, что первые немцы у нас появились ещё в конце 19 века - с приходом колониальной администрации? Первые немецкие сёла появились на территории нынешней Таласской области. Так что немецкая диаспора в Кыргызстане - одна из самых старейших. Таласские немцы, уехавшие в Германию, и сейчас компактно там проживают и пытаются заниматься тем, чем и занимались в Кыргызстане, - сельским хозяйством.



Так вот, думаю, логично будет предположить, что германская разведка могла вербовать себе агентуру из числа этих немцев. Даже благодаря общему языку. Хотя все немецкие разведчики владели, как минимум, турецким языком. Есть материалы о двух немецких агентах, которые были отправлены в Афганистан с единственной целью - организовать восстание в тылу Британской империи среди, так сказать, британских мусульман. Они вели туда большой караван, гружённый оружием и деньгами - золотыми и серебряными кайзеровскими монетами. Один из этих агентов был военным, второй представлял политическую разведку. Они были хорошо образованы, хорошо знали восточные языки.

Историк Ч. Исраилова-Харьехузен с копиями документов, найденных ею в Берлине.



- Очень интересный момент - пойманные здесь турецкие агенты. Можно о них подробнее?



- В одном из писем сообщается о том, что пойманы три турка-офицера и два европейца. Что за европейцы - об этом ничего не пишется. Но это явно не русские, возможно, немцы. Поймали их на Иссык-Куле - где как раз восстание приобрело самый страшный размах, где сжигали русские поселения, где восстание шло по всем правилам военной науки. Поймали их, судя по всему, местные жители и передали властям. Что с этими иностранцами случилось дальше - неизвестно. Могу предположить, что их потом… отпустили. После революции, когда Российская империя пала, тех, кто против империи воевал, перестали считать врагами. Возможно, это сделали уже большевики, которые, как известно, пошли на сближение с Ататюрком после того, как и Османская империя пала.



В немецком архиве я нашла обращения к тогдашнему президенту США Вильсону, датированные февралём 1917 года. От имени кыргызов, бежавших от карательных операций в ходе Уркуна, к нему обращается некий Салим Муса - пишет, что кыргызов уничтожают, просит помощи. Другое письмо - от имени сартов. Написаны эти письма в швейцарской Лозанне. Как эти люди попали туда? Вопрос…



- Получается, что для дестабилизации, как сейчас бы выразились, обстановки в тылу своих противников - России, Британии - немцы делали ставку на джихад?



- Да. И германская, и турецкая разведки очень активно работали среди мусульманской элиты Российской империи - среди казанских и крымских татар, среди туркестанцев. Они стремились сделать их своими союзниками. В архиве я нашла целый файл документов о деятельности в годы Первой мировой войны "Комитета в защиту прав магометанских тюрко-татарских народов Российской империи". Этот комитет был создан в эмиграции и получил очень сильную поддержку со стороны Германии и её союзников. Мнения, правда, тогда разделились. Один из германских агентов, например, считал, что этот самопровозглашённый комитет - блеф, что он никого не представляет. Другой - немецкий профессор-востоковед - наоборот, утверждал, что глава этого комитета Акчура имеет серьёзные связи как в Османской, так и в Российской империи. Включая членов Государственной думы. Профессор считал, что комитет надо поддержать - хотя бы для сбора информации о настроениях среди российских мусульман.



- Ну прямо-таки современное НПО…



- Лично я, изучив все эти материалы, пришла к выводу: восстание 1916 года просто не могло вспыхнуть без поддержки извне. Другой вопрос, что его удалось погасить в густонаселённых районах Ферганской долины, где находилось много царских войск. Дело в том, что там размещалось много германских и австро-венгерских военнопленных. Они могли поднять мятеж, поэтому для их охраны стояли серьёзные войска. Военнопленные должны были присоединиться к восстанию местного населения. Но этого не произошло. Есть письма царских властей к эмирам Хивы и Бухары, чтобы те выловили иностранных агентов. Видимо, это было сделано. Поэтому восстание было решено поднять здесь - в кыргызских (казахских) горах и степях.



Турки кровно были заинтересованы в том, чтобы поднять здесь восстание. Они мечтали присоединить Туркестан к Османской империи в случае победы в Первой мировой войне. Об этом тоже есть информация в архивных материалах. Маршрут захвата был таким - Крым (который турки считали своей территорией, временно оккупированной Россией), мусульманские народы Кавказа (которых турки тоже считали своими подданными), Каспий - и Туркестан.

Меморандум тогдашнего НПО - "Комитета в защиту прав магометанских

тюрко-татарских народов Российской империи", опубликованный в Берлине на немецкие деньги.



- А немцев такой сценарий устраивал?



- Да. Немцы обещали туркам, что те получат Туркестан. При этом мусульманской правящей элите Российской империи немцы обещали… государственный суверенитет. Казанским татарам обещали восстановление Казанского ханства, туркестанцам - создание Туркестанской автономии. Видимо, вариантов было несколько. В документах я нашла упоминание о том, что глава "Комитета в защиту прав магометанских тюрко-татарских народов Российской империи" Акчура в Берлине интересовался, что будет с Туркестаном… И получил ответ, что этот регион, скорее всего, отойдёт к Османской империи. Кстати, Акчура - Юсуф Акчурин - был казанским татарином, сыном крупного фабриканта. После смерти отца он начал вести очень активную политическую деятельность, хотел попасть в Госдуму, но из-за националистических взглядов ему это не удалось. И он со всей семьёй перебрался в Стамбул, где возглавил этот комитет. Другой комитет в Берлине представлял интересы кавказских мусульман. То есть в годы Первой мировой войны существовало несколько мусульманских организаций, которые искали поддержки у противников России.



Басмаческое движение, которое развернулось в Туркестане после революции, было, считаю, продолжением политики всё той же Турции - только теперь республиканской. Те же персонажи, боровшиеся против Российской империи, теперь стали бороться против советской власти - уже при поддержке британцев.



У немцев после падения Германской империи стратегический интерес к среднеазиатскому региону тоже остался. И этот интерес потом перешёл в нацистский Третий рейх. Помните, я говорила про двух германских офицеров, которые шли в Афганистан с целью поднять восстание среди мусульман против британцев?



Так вот, в Британском музее хранится письмо, где сообщается, что сюда, в Русский Туркестан были направлены двое немецких агентов, чья миссия в Кабуле потерпела крах. Любопытное хронологическое совпадение - когда эти агенты приходят сюда, начинается восстание, когда уходят - восстание заканчивается.



О двух немецких агентах, поднявших восстание среди кыргызов (под которыми тогда понимались и казахи) 100 лет назад писала и газета "Таймс". Британские журналисты писали, что эти агенты подкупили некоторых кыргызских манапов, дали деньги и оружие. И действия немецкой агентуры, как мне рассказывали, обсуждались тогда даже в Палате общин британского парламента. К сожалению, у меня нет возможности работать в британских архивах, но информация об участии в восстании германской разведки есть - причём из разных источников.



Самое интересное - один из этих немецких офицеров уже в годы Второй мировой войны работал с Туркестанским легионом СС, который формировался из туркестанцев, попавших в плен к нацистам. Потом он сам попал в советский плен и закончил свои дни где-то в центральной части России. Его имя - Оскар Риттер фон Нидермайер. Встречается оно и в немецкой книге "Война на отдалённых фронтах", и в изданной в США книге "Миссия кайзера в Кабуле". И в документах, найденных мною в Политическом архиве МИД ФРГ. Я читала его донесения - он был очень хорошим аналитиком.

Германский разведчик Оскар Риттер фон Нидермайер в Первой мировой войне.

На этом фото он - крайний справа. Готовит в Афганистане восстание против британцев. После того, как эта миссия сорвалась, его отправили в Среднюю Азию - готовить восстание здесь.

Нидермайер, переодетый в дервиша: он умел раствориться среди местного населения.

Нидермайер на службе у нацистов. Офицер, явно причастный к восстанию 1916 года в Кыргызстане, в годы Великой Отечественной войны курировал Туркестанский легион СС.



- Получается, в геополитике за 100 лет практически ничего не изменилось.



- У меня тоже складывается впечатление, что основы всей сегодняшней геополитики были заложены ещё 100 и более лет назад. Британцы пытались взорвать изнутри Османскую империю на Ближнем Востоке, эту же тактику у них потом переняли турки и немцы, чтобы взорвать Российскую империю. А тактика - использование джихада и местного национализма. И тактика эта - что меня очень тревожит - в мировой политике мало изменилась.



- Что, на ваш взгляд, дают для понимания событий столетней давности найденные вами документы?



- Они очень расширяют кругозор и полностью меняют мировоззрение! Лично я прихожу к выводу, что для исследования событий 1916 года не подходит ни советская методология, ни кыргызская нынешняя. Те события были частью геополитической борьбы, - заключает историк Исраилова-Харьехузен.



Итак, найденные в Берлине документы поднимают новый пласт трагических событий 100-летней давности в Кыргызстане. Какое поле деятельности для историков! Добросовестных, разумеется… Но документы эти сейчас, получается, лежат мёртвым грузом. В прошлом году на проведение различных мероприятий в честь годовщины Уркуна из фонда президента КР было выделено в общей сложности 10 миллионов сомов. Почему же нет денег на перевод этих документов и издание книги? Может, это кому-то невыгодно?



Вадим НОЧЁВКИН