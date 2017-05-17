Расследования

Подробности Расследования 17.05.2017 09:51 Просмотров: 13



или О том, почему десятки тысяч кыргызстанцев

могут только мечтать о хорошем Интернете.



Два крупных - даже стратегических - телекоммуникационных проекта Кыргызcтана провалены…



Информационное поле и цифровая сеть телевещания страны оказались в полной зависимости от бизнесменов другого государства - Украины…



Глава "Кыргызтелекома" уволен с должности, ему предъявлено обвинение по уголовному делу о заключении невыгодного для страны контракта.



Под следствие могут попасть и высокопоставленные кыргызские чиновники.



Таковы некоторые выводы и некоторые итоги многомесячного разбирательства в парламенте Кыргызстана, начавшегося с прошлогоднего скандала с резким повышением цен на Интернет. Та история живо напомнила аферу Максима Бакиева с грабительским тарифом в 60 тыйынов за каждое "удачное соединение", который дружно установили все сотовые операторы страны в начале 2010 года. Аферу, которая (даже по официальной версии) стала одной из причин апрельcкой революции.



Интернет сегодня для кыргызстанцев не менее важен, чем сотовая связь. Как заметил один депутат, взвинчивание цен на эту услугу вызовет даже большее недовольство населения, чем повышение цен на хлеб. Вы, читатели, наверняка не раз задавались вопросом: почему в Кыргызcтане Интернет не только дорогой, но и некачественный? В ходе разбирательства нашёлся ответ и на этот вопрос.



Справка для ясности. Откуда в Кыргызстане берётся Интернет? Девяносто процентов интернет-трафика поступает из Казахcтана - по оптико-волоконным кабелям. Раньше от казахско-кыргызской границы тянулся только один кабель, собственником которого являлось ОАО "Кыргызтелеком" (более 90 процентов акций которого принадлежит государству) - только оно имело доступ к внешнему интернет-трафику. Затем свои кабели проложили несколько кыргызстанских крупных компаний-провайдеров, покупающих Интернет у казахов самостоятельно.



Если сравнить кабель с водопроводной трубой, то каждый из таких провайдеров - это хозяин "трубы", продающий "воду" (интернет-трафик) кому каплями, а кому литрами. У "Кыргызтелекома" таких покупателей - около 90 тысяч. В том числе - порядка 10 тысяч юридических лиц, включая государственные органы Кыргызстана. Покупают у "Кыргызтелекома" интернет-трафик и мелкие фирмы-посредники-провайдеры.



Все кыргызстанские пользователи Сети, наверное, помнят тот шок, который они испытали летом прошлого года, когда стало известно: цены на Интернет взлетят просто нереально! А произошло тогда следующее.



В июле 2016-го ВСЕ кыргызские интернет-провайдеры получили от ВСЕХ своих казахских поставщиков письма об увеличении стоимости поставки интернет-трафика в Кыргызстан. Не стал исключением и "Кыргызтелеком". В середине июля это ОАО получило такое письмо от казахского ОсОО "Глобал Квант Сервис", а 1 августа - от АО "КазТрансКом".



Речь шла о повышении тарифов не на какие-то проценты, а сразу почти в 3 раза! Для "Кыргызтелекома", например, вышеупомянутые две казахские компании подняли цену за интернет-трафик с 13 долларов до 30 долларов за 1 мегабит в секунду. Кыргызские частные провайдеры, получившие подобные уведомления, кинулись искать в Казахстане других поставщиков Интернета. Но те заломили цену вообще в 5 раз выше. У некоторых казахских поставщиков новые цены доходили до 50 долларов.



Всё это очень напоминало некий заговор - казахстанцы явно дружно загоняли кыргызских покупателей интернет-трафика в угол, не оставляя им иного выбора, кроме как покорно соглашаться с драконовскими ценами.



В той ситуации самым интересным было то, КТО КАК СЕБЯ ПОВЁЛ.



Провайдеры-частники начали сопротивляться. Ассоциация операторов связи Кыргызстана, куда входят и два десятка интернет-провайдеров, обращалась в Государственный комитет информационных технологий и связи (бывшее Госагентство связи), в Государственное агентство антимонопольного регулирования с просьбой как-то разрулить ситуацию с казахами.



А вот "Кыргызтелеком" повёл себя иначе. Никаких переговоров с казахскими поставщиками с целью отстоять свои интересы (и интересы своих клиентов) этот национальный оператор связи - в отличие от "частников" - проводить даже не пытался.



Ключевой фигурой в разразившемся позже скандале стал Эмиль Ешеналиев - президент (он же председатель правления) ОАО "Кыргызтелеком", назначенный на эту должность накануне. На посту председателя он пребывал пока ещё с приставкой "и.о." - утвердили его 2 августа 2016 года. Но к тому времени он успел наворотить дел…



29 июля 2016 года Эмиль Ешеналиев подписал договор с одним из казахских поставщиков интернет-трафика - ОсОО "Глобал Квант Сервис", не согласовав это решение, как положено, с членами правления ОАО "Кыргызтелеком". Лишь после этого - 1 августа - он собрал заседание правления, дабы обсудить с ним вопрос заключения договоров с поставщиками по новой цене. Один из трёх членов правления выступил против и отказался голосовать. Что, однако, не помешало Ешеналиеву в тот же день заключить договор со вторым поставщиком - АО "КазТрансКом".



Эмиль Ешеналиев спешил. В тот же день - 1 августа 2016 года - он дал указание перечислить этим двум казахским компаниям 420 тысяч долларов - в качестве предоплаты за поставку интернет-трафика уже по новой цене - 30 долларов. Притом что договоры с казахами со старой ценой в 13 долларов действовали до конца 2016 года. И договоры эти предусматривали - все изменения цен могут быть произведены только на основании взаимного согласия обеих сторон. Но Ешеналиев даже не попытался договориться с казахами: давайте, дескать, дождёмся хотя бы окончания действия договоров.



В "Кыргызтелекоме" есть ещё совет директоров, который представляет интересы государства в этом акционерном обществе. Позже, когда с "интернет-скандалом" начал разбираться Жогорку Кенеш, Ешеналиев заявил депутатам, что заключение договоров с казахами он согласовал с этим органом. Это заявление председатель совета директоров "Кыргызтелекома" Б. Усенканов назвал ЛОЖЬЮ.



По его словам, Ешеналиев вообще своевременно не предоставлял совету информацию о деятельности "Кыргызтелекома" - и запрещал это делать своим подчинённым.



Итак, новоиспечённый глава "Кыргызтелекома" Э. Ешеналиев без всякого сопротивления и торга (принимая решения, по сути, единолично) согласился с условиями казахов. Поспешно заплатил им деньги. Чем - и это потом признала депутатская комиссия - изрядно подставил остальных интернет-провайдеров: если уж такой монстр - национальный оператор - покорно "ложится" под поставщиков, то частникам трепыхаться почти бесполезно.

В те же дни всплыл весьма любопытный документ, который приоткрывал завесу над дальнейшими планами Ешеналиева (а вероятнее - тех, кто за ним стоял).



10 августа 2016 года - уже после того, как кабальные, по сути, договоры с казахскими поставщиками были подписаны, а среди кыргызских интернет-провайдеров назревала паника - Эмиль Ешеналиев направил письмо в Госкомитет информационных технологий и связи, который тогда как раз инициировал изменения в Закон "Об электрической и почтовой связи". В этом письме Ешеналиев под предлогом борьбы с "серым" (то есть теневым) интернет-трафиком предлагал сделать "Кыргызтелеком" "единственным поставщиком услуг по трансгранично-транзитному соединению".



Говоря проще, речь шла о том, чтобы сделать "Кыргызтелеком" монополистом - в случае принятия этого решения все два десятка частных интернет-провайдеров Кыргызстана должны были бы покупать международный интернет-трафик только у него. Причём втрое дороже - по цене в 30 долларов, которую перед тем безоговорочно принял Эмиль Ешеналиев.



Что любопытно, сам Ешеналиев журналистов тогда заверял, что никаких писем в госкомитет он не писал, а сообщения об этом назвал дезинформацией. Но в СМИ попали фотокопии этого письма - с его, Ешеналиева, собственной подписью.



Всё это вместе взятое - резкое повышение цен на интернет-трафик и попытка "Кыргызтелекома" взять этот рынок под свой полный контроль - очень напоминало согласованную игру. Которая явно стоила свеч - в предыдущем 2015 году выручка всех операторов Кыргызстана от продажи интернет-трафика составила 5,1 миллиарда сомов или 75 миллионов долларов. Но если бы эту схему удалось воплотить в жизнь, то, по мнению экспертов, последствия для Кыргызстана наступили бы весьма плачевные.



Если взять тот же "Кыргызтелеком", то его расходы увеличились бы, а прибыль упала. Значит, меньше денег стал получать бы и основной акционер - государство. Могли бы забыть о прибылях и все интернет-провайдеры страны. Но что ещё хуже - воплощение этой схемы ударило бы по всем кыргызстанцам, а в тот период Интернетом в стране пользовались 4,3 миллиона человек. Даже если цены на Интернет для рядовых абонентов и не выросли бы (что обещали чиновники, но что маловероятно), то качество Интернета резко бы ухудшилось. Снизилась бы доступность Интернета, затормозилось бы его развитие в стране. А ведь какую сферу жизни государства и общества ни возьми - без Интернета сегодня никуда.



Но этот план сорвался. Все "прелести" договоров с казахами, которые подмахнул Ешеналиев, успели осенью прошлого года ощутить лишь абоненты "Кыргызтелекома" и ещё некоторых провайдеров. Чтобы не повышать тарифы, вызывая тем самым социальный взрыв, они вынуждены были снизить скорость подключения Интернета. Как раз на столько, во сколько была задрана цена его покупки у казахов - в три раза. Тот, кто хоть раз в жизни пользовался Сетью, знает: медленный Интернет - это катастрофа!

Эмиль Ешеналиев, теперь уже бывший президент "Кыргызтелекома". Его странная уступчивость казахстанцам вылилась в уголовное дело. Выяснилось, впрочем, что такую же уступчивость проявлял и его бывший шеф и покровитель, но шума раньше никто не поднимал.

Если бы предложения, изложенные в этом письме Э. Ешеналиева, воплотились бы в жизнь, то "Кыргызтелеком" стал бы монополистом. И один продавал бы всем Интернет… По ценам, которые диктовали бы казахи.



Была ли возможность поумерить аппетиты казахстанских поставщиков интернет-трафика? Была. Что и продемонстрировали той осенью Госагентство антимонопольного регулирования КР, а затем и новое руководство "Кыргызтелекома".



Глава кыргызского антимонопольного агентства Б. Казаков начал вести переговоры со своими казахскими коллегами. Вспомнили чиновники и то обстоятельство, что Кыргызстан вместе с Казахстаном состоит в одном экономическом союзе - ЕАЭС. И что одному союзнику негоже выкручивать другому руки по законам дикого рынка.



В конце сентября прошлого года на международной конференции, посвящённой антимонопольному регулированию в ЕАЭС, заместитель главы Федеральной антимонопольной службы России А. Голомзин прокомментировал ситуацию с задиранием Казахстаном тарифов на Интернет для Кыргызстана так: "Затраты на пропуск трафика могут только снижаться, говорить об их росте безосновательно. Наоборот, мировая практика говорит о предпосылках для улучшения ситуации в сфере связи. Мы готовы идти на уговоры (казахской стороны), но если это не сработает, меры будут приняты через Евразийскую экономическую комиссию. Так было и при снижении цен на роуминг".



И уже через считанные дни - 5 октября 2016 года - казахская сторона согласилась цены на интернет-трафик снизить. Сразу в два раза - с 30 до 15 долларов.



Вмешательство России было неслучайным. Где сами казахстанцы берут интернет-трафик, который продают кыргызстанцам? У россиян! И Ассоциация операторов связи КР, заподозрив, что российские и казахские поставщики Интернета вступили в сговор против Кыргызстана, собралась жаловаться в Европу, где сидят соучредители этих поставщиков. Но оказалось, что к повышению цен Россия никакого отношения не имеет.



- Выяснилось, что россияне продают казахстанцам интернет-трафик по той же цене, что и раньше, - говорит Буркан Жумабаев, заслуженный работник связи КР, привлечённый депутатской комиссией в качестве эксперта. - А цена эта, по имеющейся информации, составляет... всего лишь 1 доллар за мегабит в секунду.



- То есть казахстанцы "накрутили" цену на 3 тысячи процентов?! Не слабо…



- Понятно, что за доставку Интернета нужно платить. Но посмотрите по карте расстояние от границ России до границ Кыргызстана. Казахстанцы могли бы брать два доллара. Ну четыре, ну даже восемь… Но не тридцать же! Мы бы забот не знали, если бы могли получать Интернет по кабелю напрямую из России. Но это, увы, невозможно, - вздыхает связист Жумабаев.



Что примечательно: хотя казахстанцы согласились снизить цену на интернет-трафик ещё в начале октября, глава "Кыргызтелекома" Ешеналиев почему-то не спешил заключать с ними новые договоры. Это сделал в начале 2017 года новый президент ОАО "Кыргызтелеком" Нурлан Мадаминов.



А Эмиля Ешеналиева снимали с должности долго и мучительно.



Пока три месяца на рынке интернет-услуг Кыргызстана царило состояние, близкое к панике, правительство не реагировало. В конце октября прошлого года скандалом наконец-то заинтересовались в парламенте. Была создана депутатская комиссия.



Председатель депутатской комиссии Анвар Артыков как-то на одном из её заседаний сообщил: "Сегодня утром мне сказали, что Ешеналиев грозился, что у него хорошая "крыша" и ничего депутатская комиссия не сделает". Была эта "крыша" или нет, сказать со всей определённостью трудно. Но уже через считанные дни работы комиссии стали всплывать вышеописанные факты, весьма компрометирующие Ешеналиева. В начале ноября 2016 года совет директоров "Кыргызтелекома" по итогам деятельности ОАО за 9 месяцев признал работу Ешеналиева неудовлетворительной, объявив ему и ещё двум членам правления дисциплинарные взыскания. Но правительство по-прежнему не реагировало.



30 ноября 2016 года Генеральная прокуратура КР по материалам, которые нарыла депутатская комиссия, возбудила наконец уголовное дело "по факту незаконного заключения руководством ОАО "Кыргызтелеком" договоров на закупку канала доступа к сети Интернет". Лишь после этого премьер-министр Сооронбай Жээнбеков поручил Фонду по управлению госимуществом КР внести представление на отстранение Э. Ешеналиева от должности главы "Кыргызтелекома" - причём отстранение ВРЕМЕННОЕ.



В тот же день Ешеналиев ушёл в отпуск без содержания, выразив в своём официальном заявлении надежду, что "правоохранительные органы в отличие от депутатов проведут расследование беспристрастно". И лишь через два месяца - в начале февраля 2017 года - совет директоров "Кыргызтелекома" воспользовался своим исключительным правом и досрочно освободил Ешеналиева от должности.



В странном, мягко говоря, поведении Ешеналиева в ситуации с повышением тарифов депутатская комиссия увидела нечто большее - "коррупционный сговор" и "преследование корыстных интересов группы лиц". Кто же мог входить в эту группу? Казахские поставщики Интернета, пообещавшие главе "Кыргызтелекома" откат с будущих прибылей, что сделало его сговорчивым? Или пресловутая "крыша" Ешеналиева?



На днях Государственная служба по борьбе с экономическими преступлениями (финансовая полиция), которая полгода вела расследование по возбуждённому Генпрокуратурой уголовному делу о незаконном повышении тарифов на Интернет, направила его в суд.



Всё, что пока известно, так это то, что по этому делу Эмиль Ешеналиев проходит один. Ему предъявлено обвинение по пункту 2 части 4 статьи 221 Уголовного кодекса: "Использование служащим коммерческой или иной организации своих распорядительных или иных управленческих полномочий вопреки интересам этой организации и в целях извлечения выгод либо преимуществ для себя, а также других лиц; совершённое лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, где более 30 процентов акций принадлежит государству; с причинением особо крупного ущерба". В обвинении фигурирует ущерб на сумму более полумиллиона долларов. Бывшему главе "Кыргызтелекома", однако, избрана мера пресечения, не связанная с лишением свободы. По данным редакции, по прошлогодним договорам, подписанным Ешеналиевым с казахскими поставщиками Интернета, "Кыргызтелеком" успел выплатить последним (по завышенным ценам) в общей сложности 582 тысячи 702 доллара США. И сейчас ещё должен казахстанцам 1 миллион 292 тысячи 598 долларов.





Депутатскую комиссию в связи с "интернет-скандалом" заинтересовала ещё одна персона - Бакыт Шаршембиев. Председатель Государственного агентства информационных технологий и связи. А до этого - президент-председатель правления ОАО "Кыргызтелеком".



История президентов "Кыргызтелекома" - это, вообще, тема отдельная, насыщенная пикантнейшими деталями. Так, про одного из президентов былых времён было известно, что, входя в кабинеты очень высокопоставленных чиновников, он выкладывал на стол 50 тысяч долларов и скромно-многозначительно пояснял: "Это только для знакомства".



Так что деньги крутятся здесь огромные…



А в последние годы обозначилась любопытная тенденция - "Кыргызтелеком" превратился для его руководителей в трамплин для прыжка на высокие государственные посты. Так, бывший президент ОАО Алмазбек Кадыркулов, освобождённый от этой должности за неудовлетворительную работу (!), в апреле 2015 года был назначен председателем Фонда по управлению госимуществом КР. (Через полгода он получил от премьер-министра строгий выговор, а в июне 2016-го подал в отставку. Как потом объяснял общественности президент КР Атамбаев - из-за того, что так и не смог выгодно продать "Мегаком"). Так вот, на президентском посту в "Кыргызтелекоме" Кадыркулов оставил преемника - Бакыта Шаршембиева. В июне 2016 года тот тоже занял высокий государственный пост - Шаршембиева назначили председателем нового государственного органа - Государственного комитета информационных технологий и связи, созданного тем летом на базе Госагентства связи. На пост президента "Кыргызтелекома" Шаршембиев порекомендовал своего бывшего заместителя - того самого Эмиля Ешеналиева.



Поведение государственного чиновника Бакыта Шаршембиева в дни прошлогоднего "интернет-кризиса" тоже очень насторожило депутатскую комиссию. Прежде всего тем, что возглавляемый им Госкомитет - подобно главе "Кыргызтелекома" Ешеналиеву - никаких активных действий не предпринимал.



"Я слышал, что они (казахи) с 1 августа повысили цены на Интернет, но в комитет никто не обращался", - сказал Шаршембиев журналистам 10 августа 2016 года, когда кыргызский интернет-рынок уже начинало лихорадить. Между тем выяснилось, что его выдвиженец-глава "Кыргызтелекома" Ешеналиев направлял ему, Шаршембиеву, ещё 21 июля письмо. В этом письме Ешеналиев информировал своего бывшего шефа об условиях, выдвинутых казахами, сообщал даже о пагубных последствиях и просил оказать содействие в разрешении ситуации на государственном уровне. Дальше этого страховочного шага, заметим, Ешеналиев не пошёл, шума поднимать не стал и вскоре послушно подмахнул первый договор с казахами.



Так кто же врал? Получается, Шаршембиев. Говоря о том, что всего лишь СЛЫШАЛ о повышении цен. В своих дальнейших комментариях прессе он всячески оправдывал действия своего выдвиженца Ешеналиева. И внушал журналистам мысль о НЕИЗБЕЖНОСТИ повышения цен. "В прошлом году, - говорил Шаршембиев, - цена была такая же. Убытков компания ("Кыргызтелеком") не понесла. Она увеличила число абонентов".



Шаршембиев сделал весьма ценное признание. В бытность его главой "Кыргызтелекома" казахи тоже задирали цены. И он, Шаршембиев, с этим соглашался. По данным наших источников, цена в 13 долларов существовала только последний год, до этого она доходила до 30, 40 и даже до 50 долларов. Просто никто раньше этого не замечал и шум не поднимал. А выкручивался при Шаршембиеве "Кыргызтелеком" так - увеличивал число абонентов. То есть, образно говоря, к трубе с водой подключал всё новых и новых потребителей. Тому, кому раньше доставался литр воды, теперь едва перепадало поллитра. Так вот, значит, почему "телекомовский" интернет был и раньше таким, прямо скажем, паршивеньким?!



Получается, новоиспечённый глава "Кыргызтелекома" Ешеналиев начал прошлым летом действовать по привычной схеме? У депутатской комиссии возник закономерный вопрос: мог ли он принимать решения без согласия своего бывшего шефа - Шаршембиева?

Бакыт Шаршембиев, глава Госкомитета информационных технологий и связи КР. Несмотря на его весьма подозрительную роль

в "интернет-кризисе" и прочие скандалы, власти по его поводу хранят молчание.



"Госкомитет не может вмешиваться в хозяйственную деятельность "Кыргызтелекома", так как компания является акционерным обществом с частной формой собственности", - так оправдывал свою пассивность в дни "интернет-кризиса" Бакыт Шаршембиев. Между тем в функции нового Госкомитета, который возглавил Шаршембиев, как раз и входило определение государственной тарифной политики. И развитие информационных технологий в Кыргызстане, которое немыслимо без постоянного снижения цен на Интернет.



Ну а утверждение о том, что он, Шаршембиев, не может вмешиваться в деятельность "Кыргызтелекома", опровергалось весьма пикантным обстоятельством, которое раскопала депутатская комиссия. Заняв государственную должность, Шаршембиев ездил на служебном "кыргызтелекомовском" внедорожнике "Тойота Ленд Крузер-200", который ему предоставил его преемник и бывший подчинённый Ешеналиев. Мало того - получил кабинет с мебелью и прочие помещения на третьем этаже административного здания "Кыргызтелекома". Произвёл там ремонт за казённый счёт. При этом никакая аренда по размещению государственного учреждения в здании акционерного общества не оформлялась, за более чем полгода никакой оплаты за эту аренду "Кыргызтелекому" не поступило.



- Шаршембиев, когда его назначили главой Госкомитета, попросту не вышел из своего бывшего кабинета - ему очень хотелось оставаться в самом центре Бишкека, в здании под курантами, - рассказывает эксперт депутатской комиссии Буркан Жумабаев. - Новый кабинет в этом здании пришлось искать его преемнику Ешеналиеву. Более того - Шаршембиев выселил с целого этажа всех сотрудников "Кыргызтелекома", всего заняв свыше 1000 квадратных метров. Ведь бывший подчинённый Ешеналиев позволял! Все это знали - и молчали. Из этого здания Шаршембиев съехал и внедорожник компании вернул только тогда, когда депутаты шум подняли. Вот чем озабочен был глава Госкомитета тогда, когда все его мысли должны были быть заняты проблемами Интернета в Кыргызстане. Интернет - это ЕГО хлеб! Возникают и другие вопросы. Мог ли глава Госкомитета мешать главе "Кыргызтелекома" заключать кабальные сделки при том, что пользовался благами, которые тот ему предоставлял? И мог ли глава "Кыргызтелекома" принимать решения без совета или разрешения своего бывшего шефа, с которым сидел в одном здании, встречаясь каждый день?



А потом "Кыргызтелеком" подсчитал свои убытки. По итогам 2016 года акционерное общество не получило запланированных доходов на астрономическую сумму - 441 миллион сомов. (Подобные цифры, по заключению депутатской комиссии, "свидетельствуют о падении услуг, об отсутствии развития, о неудовлетворительной работе правления ОАО и неуклонном движении к банкротству".)



К слову, убытки "Кыргызтелекома" за 2015 год (когда им руководил Шаршембиев) составили 118 миллионов сомов. И после этого первый вице-премьер Мухамметкалый Абулгазиев, представляя в июне 2016 года кандидатуру Бакыта Шаршембиева в парламенте на должность главы Госкомитета информационных технологий и связи, расхваливал его как "хорошего менеджера". А премьер С. Жээнбеков там же депутатам признался, что познакомился в Шаршембиевым, которого тоже рекомендовал на этот пост, всего за 3 дня до этого.



В своём заключении, утверждённом недавно Жогорку Кенешем, депутатская комиссия рекомендовала правительству рассмотреть ответственность главы Госкомитета информационных технологий и связи Б. Шаршембиева, а собранные материалы передать Генеральной прокуратуре для дачи юридической оценки.



Но по поводу этого высокопоставленного чиновника по сей день хранят молчание и правительство, и Генпрокуратура.



О громких и тихих скандалах, сопровождавших и продолжающих сопровождать деятельность "Кыргызтелекома", можно писать бесконечно. Махинациям, хвост которых тянется за этой госкомпанией долгие годы, нет конца и краю.



Депутатская комиссия признала ПРОВАЛЕННЫМИ два телекоммуникационных проекта, включённые в Национальную стратегию устойчивого развития Кыргызстана, утверждённую президентом А. Атамбаевым.



Проект первый, который был призван улучшить качество Интернета в Кыргызстане - строительство волоконно-оптической линии связи Бишкек-Ош, которое планировалось завершить ещё в 2014 году.



Проект второй - "Внедрение цифрового телевизионного вещания в КР". Он предусматривает отключение с 15 мая этого года аналогового телевещания в стране и полный переход на цифровое вещание. Провален этот проект или нет - покажут ближайшие дни.



И мы к этим темам ещё вернёмся.



Вадим НОЧЁВКИН