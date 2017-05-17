Расследования

Подробности Расследования 17.05.2017 10:37 Просмотров: 18





Канатбек Исаев стал шестым депутатом Жогорку Кенеша нынешнего созыва, привлечённым к уголовной ответственности.



На минувшей неделе Государственный комитет национальной безопасности КР официально объявил: депутату ЖК Канатбеку Исаеву - бывшему лидеру, а ныне рядовому члену парламентской фракции "Кыргызстан" - Следственное управление ГКНБ предъявило обвинение по статье 303-й Уголовного кодекса: "Коррупция".



Это событие было ожидаемо, ибо назревало уже давно. То, что депутат Исаев может вскоре оказаться в статусе обвиняемого, стало понятно, когда в начале апреля этого года Генеральная прокуратура передала материалы уголовного дела, возбуждённого в отношении него, для расследования в ГКНБ. Так и получилось - 11 мая следователь Госкомитета, предъявив Канатбеку Исаеву обвинение по части 1-й 303-й статьи (предусматривающей, к слову говоря, весьма суровое наказание - от 8 до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества), избрал для него, однако, весьма гуманную меру пресечения - подписку о невыезде.



Все эпизоды обвинения касаются деятельности К. Исаева на посту мэра города Токмока - эту должность он занимал в 2008-2010 годах. Всего эпизодов - три. В своём пресс-релизе пресс-служба ГКНБ описала их весьма скупо.



Эпизод первый: Канатбек Исаев, являясь мэром Токмока, согласно обвинению, незаконно передал муниципальный земельный участок общего пользования во владение частной компании для строительства частного торгового центра.



Эпизод второй: действуя в сговоре с другими должностными лицами мэрии Токмока, мэр К.Исаев незаконно передал выполнение подрядных работ по строительству автостанции за счёт городского бюджета аффилированной с ними частной компании.



Эпизод третий: мэр Токмока К.Исаев незаконно, по заниженной стоимости реализовал частному лицу муниципальное здание.



Этими незаконными действиями, сообщил ГКНБ, государству нанесён ущерб в особо крупном размере. Сумма не указывается.



Между тем в прошлом году Генеральная прокуратура КР в своих сообщениях описывала преступления, ныне инкриминируемые Канатбеку Исаеву, достаточно подробно.



После того, как К. Исаев распоряжением президента Курманбека Бакиева от 31 июля 2008 года был назначен исполняющим обязанности мэра Токмока и 5 сентября 2008 года был на этот пост избран Токмокским городским кенешем, он, сообщала Генпрокуратура, "с целью получения материальных благ и преимуществ для себя и других лиц принял решение завладеть земельным участком, расположенным в районе центрального рынка Токмока, для строительства здания рынка. Для достижения своего преступного замысла он принял решение о привлечении к его реализации ряда должностных и физических лиц, имеющих с ним родственные, деловые и служебные связи. При этом каждому должностному и физическому лицу отводилась своя роль и ставились персональные задачи".



Фамилии Генпрокуратура называла, например, такие. Болотбек Имамадиев, прежде работавший с К. Исаевым в "Кыргызгазе", - его Исаев, став градоначальником, сразу же назначил первым вице-мэром Токмока и председателем комиссии по застройке и землепользованию мэрии. Султан Бекташев, двоюродный брат Канатбека Исаева - его Исаев назначил гендиректором муниципального предприятия "Токмок Инвест Групп" (ТИГ), которое сам же создал, став мэром. Это муниципальное предприятие стало потом одним из учредителей ЗАО "Торговый центр Токмок", которому был передан земельный участок площадью 3,5 тысячи квадратных метров. При этом львиная доля акций этого ЗАО - 70 процентов - досталась не муниципалам, а частному ОсОО "Альянс-Токмок", принадлежащему Любови Чудиновой, жене тогдашнего премьер-министра КР Игоря Чудинова.



Ущерб государству от передачи в частную собственность земельного участка общего пользования Генпрокуратура оценивала без малого в 3 миллиона сомов.



Что же касается строительства муниципальной автостанции (другой эпизод уголовного дела), то победителем тендера на выполнение этого подряда вышеупомянутый вице-мэр Имамадиев признал фирму "Азия Строй Сапат", директором которой являлся его односельчанин Бактыбек Асагалиев. Объём выполненных им земляных работ по подготовке территории для строительства, сообщала Генпрокуратура, был завышен на 1 миллион 186 тысяч сомов. А сама автостанция (которую строила другая фирма, но бюджетные деньги, по данным Генпрокуратуры, получал всё тот же Асагалиев) была построена без проекта и так и не введена в эксплуатацию.



Ущерб, причинённый государству при строительстве автостанции, Генпрокуратура оценивала в 2 миллиона 248 тысяч сомов.



Всё тому же Б. Асагалиеву мэр К.Исаев продал здание бывшего общежития (неприватизированного) за 2 миллиона 867 тысяч сомов. Тогда как, согласно заключению судебно-строительной экспертизы, рыночная стоимость этого здания составляла 5,3 миллиона сомов. То есть ущерб составил почти 2 с половиной миллиона сомов. Другому частному лицу - некоему Ж. Кенжекареву - мэр К. Исаев продал здание Токмокской городской библиотеки (в нарушение закона "О библиотечном деле", отмечала Генпрокуратура) - причём, опять же, по заниженной цене. Рыночная стоимость объекта, определила экспертиза, составляла 936 тысяч сомов, продано же здание было за 572 тысячи сомов.



Уголовное дело в отношении бывшего мэра Токмока Каната Исаева было возбуждено уже после апрельской революции 2010 года, но в феврале 2015 года неожиданно прекращено руководителем межведомственной следственной группы - старшим следователем Генпрокуратуры по особо важным делам Ж. Сатыбалдиевым. Тот вдруг не нашёл в действиях Исаева состава преступления, хотя до этого в своём же постановлении отмечал, что "собраны достаточные доказательства, дающие основание для предъявления обвинения Исаеву Канату Кедейкановичу, 1975 года рождения, уроженцу села Калиновка Чуйского района Чуйской области".



В ноябре прошлого года расследование "исаевского" уголовного дела было возобновлено. Вокруг него разразился скандал - при плановой проверке необоснованно прекращённых уголовных дел в прокуратурах Чуйской и Джалал-Абадской областей, которую проводила прокурорская комиссия, обнаружилось, что из "дела Исаева" пропало четыре тома. Их пришлось восстанавливать.



Эти следственные материалы пропали в Чуйской областной прокуратуре. Их исчезновение каким-то образом связано с прокурором области Русланом Нурбековым, арестованным как раз в тот период за вымогательство взятки. Каким образом - неясно до сих пор. Судебный процесс над экс-прокурором Нурбековым сейчас идёт в Первомайском районном суде Бишкека за закрытыми дверями. Его уголовное дело было засекречено. В СМИ просачивалась информация, что до ареста областного прокурора Нурбекова чекисты его прослушивали больше месяца. Благодаря чему и собрали массу интереснейших улик.



Вернёмся, впрочем, к депутату Исаеву. В своё время наша газета, сравнивая его декларации о доходах и имуществе за разные годы, обнаружила удивительный феномен. За пять лет - с того момента, как, лишившись должности мэра Токмока, Канатбек Исаев примкнул к политической партии "Республика" и даже возглавил в парламенте пятого созыва её фракцию; и до того момента, как в Жогорку Кенеше шестого созыва он стал лидером фракции новоиспечённой партии "Кыргызстан" - его официальный доход вырос почти в 9 раз. За эти годы он успел поработать губернатором Чуйской области. В 2013 году в неофициальном списке 100 самых богатых людей Кыргызстана Канат Исаев занимал 54-е место, его состояние оценивалось в 50-55 миллионов долларов.



Даже по цифрам официальным, которые содержатся в декларациях о доходах и имуществе, Канат Исаев - ныне рядовой депутат фракции "Кыргызстан" - в плане богатства лидирует среди своих коллег почти по всем позициям - по доходам, по количеству земельных участков и автомобилей в собственности.

Канатбек Исаев рвался в спикеры парламента, но в прошлом году на выборах главы Жогорку Кенеша чуть-чуть не добрал голосов. Потом ему пришлось покинуть и пост лидера фракции "Кыргызстан".



Предъявление ему обвинения в коррупции сам депутат Исаев вполне предсказуемо объявил - правильно! - политическими преследованиями. "В ГКНБ взяли расписку, что я не буду рассказывать подробности моего дела, но я считаю обвинения в мой адрес необоснованными, - сказал он журналистам на другой день после перехода в статус обвиняемого. - После того как я выступил против проведения референдума и конституционных изменений, была озвучена информация, что ранее прекращённые уголовные дела вновь открыты. Сегодня не только со мной это происходит - с другими оппонентами власти тоже. Поэтому никто не удивился", - сказал Исаев.



Эту версию охотно подхватили его коллеги по несчастью - депутаты, тоже гуляющие "под статьёй". Так, депутат Алмамбет Шыкмаматов назвал обвинение К. Исаева в коррупции "предвыборной зачисткой возможных кандидатов на пост президента". Притом что сам Исаев говорит, что пока и не думает выдвигаться в президенты - это, дескать, должен решить съезд партии "Кыргызстан".



Канатбек Исаев стал уже шестым депутатом Жогорку Кенеша шестого созыва, привлечённым к уголовной ответственности. Напомним, кто его предшественники.



Игорь Чудинов, депутат фракции "Бир Бол", бывший премьер-министр КР. Обвиняется в коррупции, проходит по уголовному делу о трансформации земель, известному как "дело Самакова". Уголовное дело находится на стадии вынесения приговора.



Омурбек Текебаев, лидер фракции "Ата Мекен". Обвиняется в коррупции и мошенничестве - в частности, в получении 1 миллиона долларов за допуск московского бизнесмена Л. Маевского к управлению сотовой компанией "Мегаком". Уголовное дело в ближайшее время будет передано в суд. Из всей депутатской когорты, привлечённой к уголовной ответственности, он единственный находится под стражей.



Аида Салянова, депутат фракции "Ата Мекен", бывший министр юстиции и генпрокурор КР. Обвиняется в злоупотреблении должностным положением при незаконном возобновлении адвокатской лицензии приближённому Максима Бакиева А. Елисееву.



Алмамбет Шыкмаматов, депутат фракции "Ата Мекен", бывший аудитор Счётной палаты и министр юстиции КР. Обвиняется в служебном подлоге и коррупции - уголовное дело связано с покупкой Счётной палатой "Мерседеса" его супруги.



Музаффар Исаков, депутат фракции СДПК. Обвиняется в коррупции - продаже гражданам под строительство 315 земельных участков сельхозназначения в его бытность главой Таш-Булакской сельской управы Сузакского района Джалал-Абадской области.



Таким образом, не имеют сейчас в своих рядах депутатов, обвиняемых в совершении уголовных преступлений, лишь две парламентские фракции - "Республика - Ата-Журт" и "Онугуу-Прогресс".



Артур ИСАЕВ

На фото: К.Исаев.