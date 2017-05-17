Расследования

Подробности Расследования 17.05.2017 10:51 Просмотров: 13



Разбираемся с этим болезненным вопросом с помощью Государственной службой миграции Кыргызстана.





Провокаторы не дремлют!



Шокирующая цифра прозвучала недавно в стенах Жогорку Кенеша: ежегодно из России в Кыргызcтан приходит более 200 единиц "грузов-200".



Одно из информационных агентств привело эту цифру, сославшись на статс-секретаря Государственной службы миграции КР, которого заслушивали депутаты одного из парламентских комитетов. Для тех, кто не в курсе: "грузом-200" принято называть транспортировку тела мёртвого человека.



Две сотни тел каждый год - это, что и говорить, много. И это - хороший повод для политических спекуляций. Ведь любимая тема провокаторов, пытающихся испортить кыргызско-российские отношения, - это именно пресловутые "гробы с убитыми кыргызстанцами из России".



Дабы прояснить ситуацию, мы обратились к чиновнику, который якобы озвучил эту цифру, - к статс-секретарю Государственной службы миграции КР Нурлану ШЕРИПОВУ.



- Двести "грузов-200" в год?! - удивился статс-секретарь Шерипов, услышав первый наш вопрос. - Видимо, ваши коллеги неправильно меня поняли. Начиная с 2010 года и к сегодняшнему дню в Кыргызстан с участием нашей службы доставлено из-за рубежа всего 400 "грузов-200". А если точнее - 399. Но сразу оговорюсь: это - только "грузы", перевозка которых оплачена нами.



- Доставка тел на родину оплачивается государством?



- Да, согласно постановлению правительства №40 от 11 февраля 2011 года, эта функция возложена на нашу службу. Оговорены и условия: есть перечень документов, которые для этого должны предоставить родственники умерших трудовых мигрантов. Речь, подчёркиваю, идёт только об официальных трудовых мигрантах, имеющих трудовой договор в государстве пребывания.



- Значит, на "нелегалов" эта услуга не распространяется?



- Да, и данных о том, кто и как занимается доставкой на родину их тел в случае смерти, у нас нет. По нашей статистике, учитывающей только официальных трудовых мигрантов, 95 процентов перевозки "грузов-200" сейчас осуществляется воздушным транспортом. Две кыргызстанские авиакомпании - "Кыргызстан" и "Эйр Бишкек" - занимаются транспортировкой этих "грузов" бесплатно. Если их перевозят другие компании, авиаперевозку оплачиваем мы.



- "Грузы-200", которые вы оплачиваете, поступают из каких стран?



- В основном из России. Родственники мигрантов, умерших в других государствах, к нам почти не обращаются. Дело ещё в том, что с Россией наша служба работает особенно плотно. С конца прошлого года в Российской Федерации работают 9 наших представителей. По одному - в Красноярске и Казани. Семеро пока базируются в Москве, позже мы их распределим по российским федеральным округам, но они и сейчас могут выехать в любой российский регион, где нашим трудовым мигрантам потребуется помощь.



- Какие проблемы кыргызских трудовых мигрантов в России сегодня - самые острые?



- Одна из главных проблем - невыплата нашим гражданам зарплат недобросовестными работодателями. С начала этого года в наши представительства в Москве и Московской области, а также в Красноярске и Казани поступили обращения от 666 граждан Кыргызстана, которым работодатели не выплатили в общей сложности более 30 миллионов рублей. В результате обращений в российские государственные органы наши представители уже сумели добиться выплаты нашим гражданам более 10 миллионов рублей. Мы очень плодотворно сотрудничаем с российской прокуратурой, Следственным комитетом РФ, МВД. Особенно нас поддерживает Инспекция труда - этот российский орган обладает большими полномочиями, что нам здорово помогает.



Но самая большая проблема по-прежнему - "чёрные списки". Списки наших граждан, которым запрещён въезд в Россию.



- Эта проблема остаётся даже после вступления Кыргызстана в ЕАЭС?



- Вступление в ЕАЭС принесло нашим трудовым мигрантам много плюсов. Им больше не нужно покупать дорогой патент, за который нужно было платить порядка 30 тысяч рублей, и его получение связано было с большой волокитой. Им не нужно сдавать экзамен по русскому языку и истории России. Вот, например, у трудовых мигрантов из Таджикистана и Узбекистана проблемы с патентом и экзаменом до сих пор остаются. В России сейчас признают наши дипломы - так же, как в Кыргызстане - российские. За исключением медицинских, юридических, педагогических и фармацевтических. Но по этим четырём специальностям можно пройти процедуру признания диплома.



Нашим трудовым мигрантам в России сейчас нужно только заключить трудовой договор, на основании которого их поставят на регистрационный учёт. На это при въезде в Россию им сейчас даётся целый месяц. Но наши граждане умудряются и в этот срок не встать на учёт. В этом, считаю, есть вина и работодателей, и мигрантов. Некоторым работодателям выгодно официальные трудовые договоры не заключать - чтобы налоги не платить. Некоторым нашим гражданам тоже выгодно скрыть свои заработки от подоходного налога. В результате они зарплаты вообще лишаются, да ещё и попадают в чёрный список. А в России в этот список можно попасть по решению Минюста, пограничной службы, МВД, ФСБ - более 10 государственных органов. И налогового органа в том числе.



Эти списки нам удаётся "подчищать". К примеру, в январе 2015 года в "чёрных списках" числилось более 180 тысяч наших граждан, а к январю 2017-го осталось уже около 106 тысяч. Нынешний год будет в этом плане самым продуктивным - планируется вывести из этого чёрного списка около 44 тысяч наших граждан. В этом - огромная заслуга президента Кыргызстана, правительства, парламента, ну и черновая работа нашей службы играет роль. Более 51 тысячи наших граждан внесены в чёрный список судом. И из него могут быть исключены тоже только судом. Это очень сложная процедура. А вот в отношении остальных граждан можно вести работу.



- Вернёмся к "грузам-200". Итак, с лёгкой руки наших коллег их число завышено во много раз. А учитывает ли ваша статистика причины смерти - это ведь тоже очень важно?



- Хотя это и не входит в наши прямые функциональные обязанности, такой анализ мы провели - причём начиная с того же 2010 года. Но, опять же, он учитывает только официальных трудовых мигрантов, чьи родственники к нам обратились. Эту статистику мы вашей газете предоставим.





На фото:

Нурлан Шерипов.







ЧТО КРОЕТСЯ ЗА СКОРБНОЙ СТАТИСТИКОЙ



Девять десятых кыргызских мигрантов за рубежом умирают

от болезней и гибнут при несчастных случаях и в ДТП.



Перед вами - по-своему уникальная статистика, предоставленная нашей редакции Государственной службой миграции КР. Следует ещё раз напомнить: учитывает она только трудовых мигрантов из Кыргызстана, работающих в странах пребывания официально, которых эта служба опекает. Скажем, туристы или кыргызстанцы, приехавшие за границу по семейным делам и там скончавшиеся, здесь не учтены.



Случаи, когда причины смерти не установлены, связаны с тем, что родственники умерших не предоставили соответствующие документы из государственных органов. Убийств это не касается - справки из полиции на сей счёт имеются всегда.



Всего за последние 7 лет и 3 месяца из зарубежных стран на родину было доставлено 399 тел умерших кыргызстанцев. В том числе - 296 мужчин и 103 женщины.



2010 год.



В Кыргызстан доставлен 71 "груз-200".



В числе умерших на чужбине в том году было 53 мужчины и 18 женщин.



Почти треть из них - 22 человека - умерли, согласно статистике, от причин, связанных со здоровьем, столько же - в результате несчастных случаев. Ещё 5 кыргызстанцев погибли в результате дорожно-транспортных происшествий, а трое покончили жизнь самоубийством. О причинах смерти 13 человек данных нет. Насильственной смертью погибли 6 кыргызстанцев.



2011 год.



На родину доставлены тела 94 кыргызстанцев. В том числе 71 мужчины и 23 женщин. Судя по статистике, рост смертности вызван был, в частности, тем, что на дорогах за рубежом в том году в силу каких-то причин погибло почти ВТРОЕ больше кыргызских мигрантов, чем в предыдущем году.



Причины смерти:



болезни - 23 человека, несчастный случай - 14 человек, насильственная смерть - 7 человек, ДТП - 14 человек, самоубийства - 4 человека, нет сведений о причинах смерти ещё 32 человек.



2012 год.



Начинается резкий спад смертности кыргызстанцев за рубежом. На родину доставлены тела 52 кыргызстанцев, в том числе - 39 мужчин и 13 женщин.



Причины смерти:



болезни - 13 человек, несчастный случай - 15 человек, убийства - 2 человека, ДТП - 2 человека, самоубийства - 3 человека, нет сведений о причинах смерти 17 человек.



2013 год.



На родину доставлены тела 50 кыргызстанцев, в том числе - 38 мужчин и 12 женщин.



Причины смерти:



болезни - 14 человек, несчастные случаи - 8 человек, насильственная смерть - 7 человек, ДТП - 8 человек, нет сведений о причинах смерти 13 человек. Самоубийств в том году среди кыргызских мигрантов за рубежом не зафиксировано.



2014 год.



На родину доставлено столько же тел, сколько и в предыдущем году - 50 кыргызстанцев. В том числе 36 мужчин и 14 женщин.



Причины смерти:



болезни - 18 человек, несчастные случаи - 5 человек, насильственная смерть - 4 человека, ДТП - 3 человека, самоубийства - 3 человека, нет данных о причинах смерти 17 человек.



2015 год.



В Кыргызстан доставлены тела 36 кыргызстанцев, в том числе - 26 мужчин и 10 женщин.



Причины смерти:



болезни - 11 человек, несчастные случаи - 2 человека, ДТП - 6 человек, самоубийства - 4 человека, нет данных о причинах смерти 13 человек. Мигранты, погибшие насильственной смертью, в том году в официальном порядке на родину не доставлялись.



2016 год.



В Кыргызстан доставлены тела 40 кыргызстанцев - 30 мужчин и 10 женщин. В эту скорбную цифру не входят ещё 14 кыргызстанок, погибших 27 августа 2016 года во время пожара в московской типографии "Печатный экспресс" - их тела доставлялись на родину в особом порядке.



Причины смерти остальных граждан КР:



болезни - 10 человек, несчастные случаи - 3 человека, ДТП - 3 человека, нет данных о причинах смерти 24 человек. Убийств и самоубийств не зафиксировано.



2017 год.



До 1 апреля на родину доставлены тела 6 кыргызстанцев - 3 мужчин и 3 женщин.



Причины смерти:



болезни - 3 человека, несчастные случаи - 1 человек, убийство - 1 человек, о причинах смерти ещё одного кыргызстанца данных нет.



Статистика пока обнадёживает, дай бог, чтобы на этом скорбный список нынешнего года и закончился!



Итого, согласно статистике Госслужбы миграции КР, за 7 лет и 3 месяца за рубежом больше всего кыргызских трудовых мигрантов - 114 человек - умерло от болезней. На втором месте - смертность в результате несчастных случаев: 70 человек. На третьем - гибель на дорогах: 41 человек. На четвёртом - насильственная смерть: жертвой преступлений стал примерно каждый 15-й из вернувшихся на родину "грузом-200" - 27 человек. На пятом - самоубийства: 17 человек. Нет точных сведений о причинах смерти 130 человек (но они, по данным миграционной службы, повторяем, не насильственные).



Для сравнения: в одном только 2016 году в самом Кыргызстане, по данным МВД КР, было совершено 65 убийств. Что примерно в 2,5 раза больше, чем число кыргызстанцев, погибших от рук преступников за рубежом за 7 лет.



Только в 2016 году в Кыргызстане в ДТП погибли 938 человек (128 из которых - дети). Что примерно в 23 раза больше, чем число кыргызстанцев, погибших на дорогах за рубежом за 7 лет.



Что же получается - Кыргызстан для проживания кыргызстанцев гораздо опаснее, чем зарубежье?! Вопреки сложившемуся стереотипу о смертельной опасности, которой якобы подвергаются мигранты…



И почти 90 процентов скончавшихся на чужбине кыргызских мигрантов (если не считать случаи, когда причина смерти не подтверждена документами) умерли от причин, не связанных с насилием.



Ещё цифры.



Из числа умерших и погибших за 7 лет кыргызских мигрантов, чьи тела были доставлены на родину в официальном порядке, треть - 122 человека - были зрелыми людьми: возраст - свыше 40 лет.



105 человек были в возрасте 31-40 лет, 108 человек - в возрасте 22-23 лет, 64 человека - моложе 22 лет.



Пик смертности мигрантской молодёжи пришёлся на 2010-2011 годы - затем она стала заметно снижаться. В прошлом году молодых мигрантов ушло из жизни вдвое меньше, чем людей "старше сорока".



За 7 лет и 3 месяца в общей сложности 389 "грузов-200" доставлены с помощью миграционной службы КР из Российской Федерации. Четыре "груза" (в 2011-м и 2015 году) - из Южной Кореи, а также по одному "грузу" - из Беларуси (2010 год), из Казахстана (2011 год), из США, ФРГ и Грузии (2014 год) и из Малайзии (2015 год).



При этом, по данным Государственной службы миграции КР, из примерно 780 тысяч кыргызских мигрантов, проживающих за рубежом ОФИЦИАЛЬНО, большая часть - более 560 тысяч человек - живёт и работает именно в России. Ещё более 110 тысяч мигрантов находятся в Казахстане, около 20 тысяч человек - в Турции, более 10 тысяч - в Южной Корее. Остальные примерно 80 тысяч мигрантов - в других странах Европы, Азии и Америки.



Артур ИСАЕВ

в Нью-Йорке найдено

тело пропавшего кыргызстанца





В конце апреля американские пожарные нашли тело на берегу пролива Ист-Ривер в окрестностях Сансет-парка.





В Нью-Йорке найдено тело 20-летнего кыргызстанца Азиза Чиркеева, поиски которого велись месяц, сообщил корреспонденту Sputnik знакомый разыскивавшегося Бек Татибеков. Азиз Чиркеев, который жил и работал в Нью-Йорке почти год, пропал 3 апреля. Последний раз его мобильный телефон находился в зоне доступа 6 апреля. Поисками кыргызстанца занимались городская полиция и соотечественники.



"30 апреля пожарные нашли тело неизвестного человека на берегу реки Ист-Ривер в окрестностях Сансет-парка. Сегодня мы получили из иммиграционной службы США подтверждение, что это Азиз Чиркеев", - сообщил Татибеков.



Полиция Нью-Йорка объяснила матери погибшего Азиза Чиркеева, что, по мнению правоохранителей, её сын 4 апреля спрыгнул с Бруклинского моста. Судя по информации с камер наблюдения, это произошло в 1:04 ночи.



В кадре с камер наблюдения видно молодого человека с телосложением, похожим на Азиза Чиркеева, который выбрасывает с моста в воду куртку и мобильный телефон. Друг Азиза считает, что парню было тяжело жить в США.



В день, когда произошла трагедия, Азиз дважды звонил своей маме после работы в дентологический клинике. Сначала он сказал, что едет в Макдональдс на Avenue U. Потом - что собирается поехать в Центральный парк. Затем он, очевидно, поехал до станции Бруклинcкого моста.



Нуркан Чиркеева была преданной матерью, которая воспитывала сына в одиночестве. Когда Азизу было 16 лет, Чиркеева оставила его с родственниками в Кыргызстане и эмигрировала в Нью-Йорк, арендовав квартиру на Брайтон-Бич. Она нашла работу по уходу за семьёй и экономила деньги, чтобы привести своего сына в США. Азиз прилетел к матери 26 июля, когда ему было 19 лет. В этом году ему исполнилось 20 лет.



Друг семьи сказал, что Азиз перед исчезновением написал стихотворение в кыргызском чате. Он посетовал, что "не сможет ни в кого влюбиться, никто не хочет разделить с ним жизнь". В стихотворении также шла речь о "шрамах, которые не заживают…"



Полиция не хотела показывать тело Азиза скорбящей матери из-за того, что оно сильно разложилось, но Нуркан настаивала.



Напомним, что тело пропавшего ранее в Нью-Йорке Азиза Чиркеева обнаружили в реке East River возле Сансет-парка. Это подтвердили данные из иммиграционной службы США. Такую же информацию предоставил и патологоанатом после сравнения отпечатков пальцев и рентгеновских снимков.



Открыт сбор денег для перевозки тела Азиза Чиркеева домой. "В данное время мы собираем деньги для отправки тела Азиза на родину. Мы глубоко соболезнуем семье Чиркеевых. Сбор средств открыт только для кыргызстанцев, проживающих на территории США", - написано на краудфандинговой странице ресурса GoFundMe. По состоянию на утро субботы собрали около $11 тысяч, изначально требовалось $8 тысяч.



Фото из личного архива.

forumdaily.com



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С 2009 года численность кыргызов в стране увеличилась на 18% - с 3 млн 804 тысяч 788 в 2009 году до 4 млн 492 тысяч 667 в 2017 году.



Об этом сообщается в данных Нацстаткома.



Кыргызы составляют 73,2% в общей численности населения.



Количество русского населения за этот период, напротив, сократилось - с 419 тысяч 583 до 356 тысяч 637, или на 15%.



С 2009 года увеличилось количество узбеков, дунган, уйгуров, таджиков, турок и представителей других национальностей.



В стране, кроме русских, сократилась численность татар, украинцев, немцев, белорусов.