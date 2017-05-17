Расследования

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в 1,5 раза увеличились переводы мигрантов в Кыргызстан
Денежные переводы мигрантов из-за рубежа в Кыргызстан за январь-март 2017 года увеличились на 142 миллиона 670 тысяч долларов, сообщили в Национальном банке КР.Подробнее...
день матери
Президент Алмазбек Атамбаев поздравил кыргызстанцев с Днём матери.Подробнее...
расследование уголовного дела в отношении экс-депутата С.Жапарова завершено и направлено в Генпрокуратуру
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мультфильм школьника из Кыргызстана покажут на кинофестивале в Канаде
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Сооронбай Жээнбеков — кандидат в президенты Кыргызстана от партии СДПК
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нового президента выберут 15 октября
17 мая на заседании парламента депутаты приняли во втором чтении поправки в закон о выборах президента Кыргызстана.Подробнее...
Атамбаев встретился с главами семи государств
Во время рабочего визита в Китай президент Кыргызстана встретился с главами семи государств.Подробнее...
в Пекине
состоялась встреча президентов Кыргызстана и РоссииПодробнее...
один пояс — один путь
Алмазбек Атамбаев 14 мая в Пекине обсудил с главой China Road строительство дорог в Кыргызстане.Подробнее...
в Москве арестовали кыргызстанца, причастного к теракту в Петербурге
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президент Кыргызстана подписал закон «О лотереях»
Об этом 13 мая сообщил отдел информационной политики аппарата главы государства.Подробнее...
в ЕАЭС самая быстрорастущая экономика у Кыргызстана
Согласно прогнозу Всемирного банка, в этом году самый высокий рост ВВП среди стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) будет у Кыргызстана.Подробнее...
депутату ЖК Канату Исаеву предъявлено обвинение в коррупции
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вынесен окончательный приговор супругу А.Саляновой
Верховный суд Кыргызстана оставил в силе приговор супругу депутата парламента от фракции «Ата Мекен» Аиды Саляновой Бакыту Абдыкапарову.Подробнее...
"Бессмертный полк" прошёл по Бишкеку
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С Днём Победы в Великой Отечественной войне!
Путин поздравил кыргызстанцев с 72-й годовщиной Победы
Российский лидер поблагодарил ветеранов, проживающих в Кыргызстане, и пожелал им долголетия.Подробнее...
Россия списала Кыргызстану все долги
Россия списала Кыргызстану оставшийся долг по кредитам в размере 240 миллионов долларов, сообщает РИА Новости.Подробнее...
как Бишкек будет праздновать День Победы
В честь празднования 72-годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в столице Кыргызстана готовится ряд праздничных мероприятий.Подробнее...
Мы помним вас!
В Доме-музее Михаила Фрунзе открылась выставка «Мы помним вас!», посвященная 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.Подробнее...
землетрясение
произошло на юге Кыргызстана.Подробнее...
Бишкек входит в топ-10 городов СНГ, популярных у российских туристов
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"Кентавр" завоевал главный приз кинофестиваля в Бельгии
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учёные обещают:
разрушительных землетрясений в этом году в Кыргызстане не будет.Подробнее...
в Бишкеке появилась большая шахматная доска
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Ролик о Кыргызстане
победил в конкурсе
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Расследования
ДОЧЬ-УТОПЛЕННИЦА ПОКОЯ НЕ ДАЁТ
Хоронить Жыпару привезли на Иссык-Куль, в Бостери, где она родилась и выросла. По обычаю поставили юрту, к которой прикрепили Жыпарину фотографию.
Такой она была.
В бишкекской новостройке Жыпара жила у старшей сестры.
Как совершенно исправная машина могла ни с того ни с сего опрокинуться в канал - никто понять не мог.
Родилась и выросла девушка на Иссык-Куле.