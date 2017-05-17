Расследования

Подробности Расследования 17.05.2017 11:42 Просмотров: 21

Хоронить Жыпару привезли на Иссык-Куль, в Бостери, где она родилась и выросла. По обычаю поставили юрту, к которой прикрепили Жыпарину фотографию.



Попрощаться с девушкой пришло много её родственников, друзей-подруг и односельчан. Жыпару в селе любили. Добрая, говорят, девушка была. Весёлая, бойкая. Шустрая. И помочь никогда никому ни в чём не отказывалась, и за себя, если надо, могла постоять.



- Она иссык-кульская, - рассказывает о Жыпаре отец.



И этим, пожалуй, многое сказано. Не боялась трудностей, обладала завидным здоровьем. Плавала с детства как рыба…



Вот это-то и не давало её родителям долгое время спокойно спать и есть. Младшая дочка, выросшая у озера, без особого напряжения заплывавшая на спор далеко от берега - и вдруг утонула?! Да ещё и так, будто даже не пыталась спастись?



- Я тоже отлично плаваю, - признаётся отец Жыпары. - Когда-то здесь, в Бишкеке, тоже на спор, БЧК переплыл. Течение сильное, не так-то просто его преодолеть, но… Дочка выбралась бы обязательно. А она, выходит, даже не попробовала выбраться. Как такое возможно? Не самоубийца же она, очень жить хотела!



С Рустамом Кененбаевым, потерявшим младшую дочь, мы встретились как раз на берегу БЧК. Канал этот он сам, по его словам, переплывал. И именно отсюда спасатели достали тело его Жыпары.



На похоронах, рассказывает отец, всё было страшно, но вполне традиционно. Хотя лично он мало что запомнил - настолько оглушён и ослеплён был внезапно свалившимся горем. Приходили люди, прощались с его дочерью, кто-то плакал. Шли пить чай, читали молитву - и уходили по своим делам, освобождая место для других желающих проститься.



Того парня Рустам не заметил. Не обратил на него внимания. Пока кто-то из родственников к отцу Жыпары не подошёл:



- А кто этот джигит? Никогда раньше его не видели.



- Который?



- Да вон тот. Уже полдня у юрты сидит и плачет. Может, хоть за стол его позвать?



Этого молодого человека Рустам Кененбаев и сам видел впервые. Приятной наружности, с интеллигентным лицом парень - примерный ровесник его погибшей дочери.



Незнакомец назвался Уланом. И тут отец вспомнил: дочка недавно что-то такое рассказывала… Мол, познакомилась в Бишкеке с будущим милиционером. Очень, мол, хороший человек, Уланом зовут. Они, дескать, встречаются, и всё у них серьёзно. Скоро обещала привезти жениха в родное село и предcтавить родителям в качестве будущего зятя.



И ещё что-то слышал Рустам Кененбаев про Улана. Вроде бы сцепился тот однажды в Бишкеке, в новостройке "Бакай-Ата", где жила Жыпара, с двумя местными джигитами. Те напали на него за то, что "не по своему району" ходит. И "не за той" девушкой ухаживает. Но сами же и напросились. Улан - парень крепкий, всыпал этим молодчикам по первое число!



- Где теперь Улан? - сам себя спрашивает отец утонувшей девушки. - Я и фамилии его не знаю. Не спросил, не до того было. Наверное, служит где-то. Времени-то много с тех пор прошло. Может, уже и женился, своих детей завёл. А может, до сих пор мою дочку любит и не забывает.



А где один из тех джигитов, что хорохорились тогда перед Уланом, пока не получили, Рустам знает. И ждёт, когда тот получит теперь ещё и другое наказание - за смерть Жыпары. Потому что событие, давным-давно выглядевшее как несчастный случай, оказалось вовсе не случайностью.



Упала машина в канал…



Шесть лет назад Жыпаре Кененбаевой было девятнадцать. В ноябре должно было двадцать исполниться, но до дня рождения девушка не дожила.



В Бишкек она приехала с Иссык-Куля, чтобы поступить в университет. Поступила. Успешно училась. Жила у старшей сестры в жилмассиве "Бакай-Ата".



- Никаких проблем у нас с дочкой не было, - вспоминают родители. - На третьем курсе училась, была на хорошем счету. Даже денег у нас практически никогда не просила, только в самых крайних случаях. Мы бы и готовы помочь, но она без нашей помощи обходилась. Подрабатывала, экономила - знала, что мы не такие богачи, чтобы полностью её содержать.



Вообще очень хорошая девочка была, хоть у кого спросите…

Такой она была.

В бишкекской новостройке Жыпара жила у старшей сестры.



- В тот день, - рассказывает отец, - нам позвонили. Как сейчас помню, было 10 октября. Позвонили из Бишкека, сообщили какую-то дикую, нелепую новость: дочка наша утонула.



Как утонула? Осень ведь уже, холодно, зачем бы она в воду полезла?



Оказывается, в БЧК упала машина. В машине было два человека: водитель и пассажирка. Водитель каким-то образом выжил, выплыл. А пассажирка осталась в салоне.



Это и была Жыпара Кененбаева.



- Кто-то мне что-то объяснял, - вспоминает Рустам Кененбаев. - Я не слишком вслушивался и вдумывался. Процесс вытаскивания из БЧК автомобиля снимали на видео, потом по телевизору показывали. Я не смотрел. Подходили сотрудники милиции. Обещали назначить автотехническую экспертизу, выяснить, что случилось с машиной и как она могла ни с того ни с сего съехать в канал. Я тоже в подробности не вдавался: надо, мол, так проводите. Какая теперь разница? Девочку-то мою не вернёшь.



И всё время около меня крутился местный парень по имени Нурбек (до окончания следствия настоящего имени этого человека называть не будем. - Авт.). Он и его отец, - продолжает отец Жыпары, - постоянно, пока я был в Бишкеке, меня обхаживали. Ни на шаг не отходили. Всё бормотали хором: "Так случилось, так случилось… Вот так, видите ли, случилось. Горе какое! Но никто не виноват".



Этот Нурбек, оказывается, был за рулём утонувшей машины.



- Кто он? - спрашивал Рустам Кененбаев у старшей дочери, с которой жила Жыпара. - Что это за Нурбек, откуда он взялся?



Дочь отвечала, что это просто сосед. Его дом - напротив.



- А что у них было с Жыпарой?



- Да ничего не было. Общались по-соседски, вот и всё. Привет-пока.



- Как же она оказалась у него в машине?



Этого никто отцу погибшей девушки сказать не мог. И как она оказалась в машине Нурбека, и куда они ехали, и каким образом случилась авария, и почему Нурбек выжил, а Жыпара - нет. Нурбек между тем не просто выжил. На нём, вспоминает Рустам, не было ни царапины. Довольно странно для человека, перевернувшегося в автомобиле в канал и чудом выбравшегося из неё наружу.



- Ваш сын хорошо плавает? - машинально спросил Рустам Кененбаев ходившего за ним по пятам с уверениями "никто не виноват, очень жаль, но это несчастный случай" отца Нурбека.



- Какое там! - махнул рукой тот. - Вообще не умеет, честно говоря.



Тогда тем более ничего не понятно. Жыпара, отличная пловчиха, утонула. А Нурбек, плавающий, по словам его родителя, как топор, - цел и невредим…



"Утонула - так и запишем"…



Тело Жыпары, как полагается в таких случаях, отправили в морг. Однако особо "заморачиваться" судмедэксперты не стали. Алкоголя в крови девушки не нашли и на этом успокоились.



- Утонула и утонула, - как сквозь сон услышал Рустам Кененбаев. - Чего тут ещё описывать?



- Только глаза медики почему-то отводили, - вспоминает отец девушки. - Но я тогда не придал этому значения. Действительно ведь утонула, разве с этим поспоришь? А дочку надо было домой, на Иссык-Куль везти - хоронить. Не могли мы задерживаться.



Похороны Жыпары для отца тоже прошли как в тумане. Те люди, которые перед погребением обмывали его дочь, рассказали, что в теменной части головы у неё большая, глубокая рана. Будто чем-то тяжёлым её по голове били. Но такую рану могла ведь девушка получить, перевернувшись в машине и потом стараясь из неё вылезти.



А вот здесь - нестыковка. Следователь говорит, что, судя по расположению тела в затонувшем авто, Жыпара даже не собиралась предпринимать какие-либо попытки к спасению. Такое впечатление, что как сидела она на пассажирском сиденье в момент аварии, так и осталась безучастно сидеть, покорно дожидаясь, пока ставшая для неё западнёй машина опустится на дно.



А может, была она уже мертва в момент аварии?



Тогда никто, кроме следователя, об этом не подумал.



- Меня другие вопросы мучили, - признаётся отец Жыпары. - Почему водитель Нурбек, с которым у моей дочки вроде бы были хорошие, дружеские отношения, не помог ей выбраться? Не по-дружески это как-то, не по-мужски. Мог ведь хотя бы дверцу ей открыть: дальше, мол, сама вылезай как хочешь.



Почему Нурбек, абсолютно не умеющий плавать, выплыл, а Жыпара - нет?



Почему, наконец, Нурбек с отцом без конца твердят про трагическую случайность? Это вроде бы и так всем понятно: погибла девушка страшной, но случайной смертью, никто Нурбека ни в чём не подозревает, тем более не обвиняет - что же он постоянно оправдывается, будто старается от себя подозрения отвести?



Автомобиль, странным образом, по версии Нурбека, сам собой потерявший управление и съехавший в канал, оказался абсолютно исправным. Автотехническая экспертиза не обнаружила в нём никаких неполадок, которые могли бы привести к такой аварии.



Через некоторое время после похорон Рустам Кененбаев ещё раз поговорил со старшей дочерью о том, какие именно отношения связывали Жыпару с Нурбеком. Только ли соседские?



Оказалось, что не только. Жыпара Нурбеку явно нравилась. Он оказывал ей всяческие знаки внимания и даже неоднократно предлагал руку и сердце. Получил решительный и категоричный отказ. Жыпара объяснила, что любит другого человека, курсанта милицейcкой академии по имени Улан. Что они с Уланом уже обо всём договорились и потихоньку готовятся к свадьбе.



Что Нурбека она уважает как соседа и просто хорошего человека, но ничего другого между ними быть не может.



Нурбек вроде бы смирился.



А в тот вечер Жыпара, рассказала сестра, вернулась из бани. Ещё и обсохнуть толком не успела, как в дверь постучали. Нурбек пришёл звать её куда-то - куда именно, старшая сестра не расслышала.



Куда и зачем, спешно собравшись, выскочила из дома пасмурным октябрьским вечером Жыпара? Очень, говорит сестра, это было на неё не похоже: чтобы вдруг, ни с того ни с сего, не успев обсохнуть и как следует причесаться после бани…



Через пару часов автомобиль под управлением соседа Нурбека окажется в канале.

Как совершенно исправная машина могла ни с того ни с сего опрокинуться в канал - никто понять не мог.



подписал не глядя



- Мой односельчанин, - рассказывает Рустам Кененбаев, - он же родственник моей жены, раньше служил в милиции. Когда дочку похоронили, он сразу к нам пришёл с предложением помочь. Чем помочь? Сказал, что дело тут явно нечисто. Что, по всей видимости, машина в воде оказалась неслучайно. И надо, дескать, со всем этим разобраться и вывести этого Нурбека на чистую воду (вот такой каламбур).



Я, конечно, был не против. Но понятия не имел, что для этого надо делать. Родственник сказал, что я должен ему через нотариуса доверенность выписать - на ведение всех своих дел. На право подписывать любые документы.



Нотариус дважды переспросил Кененбаева, действительно ли он наделяет дальнего родственника такими полномочиями и хорошо ли он подумал.



Отец Жыпары ответил, что подумал хорошо. Хотя на самом деле вообще в те дни ни о чём не думал. Не читая, подписал доверенность…



По которой уголовное дело о странной гибели его дочери через несколько дней благополучно закрыли.



- Что же вы так, байке? - упрекнул Рустама Кененбаева следователь. У него тоже есть родня на Иссык-Куле, потому и считает себя чуть ли не родственником Кененбаевых, потому и принял так близко к сердцу всё, что произошло с Жыпарой. - Были ведь реальные шансы докопаться до сути и наказать виновных. А вы, оказывается, ни к кому претензий не имеете.



Претензий ни к кому не имел тот самый дальний родственник - бывший сотрудник милиции. Который и подписал от имени и по поручению Кененбаева все необходимые для прекращения уголовного дела бумаги.



До Рустама Кененбаева начало доходить: что-то он сделал не так. Зря он, пожалуй, доверился этому родственнику…



Однако пути назад уже не было. Дело о смерти Жыпары Рустамовны Кененбаевой закрыли, и куда бы потом ни бился-ни стучался её отец, везде получал один и тот же ответ: "Вы же сами отказались от претензий. Сами просили уголовное дело закрыть. Что же вас теперь не устраивает?".



Вероломного дальнего родственника, кстати, судьба вскоре слегка наказала. Его сын, тоже сотрудник милиции, оказался замешан в громком иссык-кульском скандале, когда у туриста-иностранца на штрафcтоянке практически по частям разобрали дорогую машину.



Но это уже совсем другая история.

Родилась и выросла девушка на Иссык-Куле.

Плавала с детства как рыба.



признался сразу



По словам следователя, так и было. Допрошенный по факту утонувшей машины с пассажиркой внутри Нурбек ещё тогда, шесть лет назад, как говорится, "поплыл". И ещё тогда дал чуть ли не полный расклад, что, как и почему случилось.



И если бы не "подрывная" деятельность дальнего родственника Кененбаевых, Нурбек, скорее всего, уже давно отбывал бы срок за убийство. И не только он один.



В деле, по словам следователя, замешан ещё один гражданин, ранее судимый по тяжкой статье Уголовного кодекса. Которому Нурбек как-то пожаловался на свою несчастную, безответную любовь.



Жыпару, по версии следствия, обманом, под каким-то предлогом выманили на улицу. Изнасиловали "в назидание". А поскольку девушкой она была бойкой и решительной, молча проглотить надругательство не собиралась. Объявила парням, что обязательно завтра же обратится в милицию. Эта угроза и решила её судьбу.



- Мне нестерпимо больно вспоминать об этом, - признаётся Рустам Кененбаев. - И на дочкины фотографии больно смотреть. Стараюсь не думать. Хотя все эти годы жить спокойно не могу. Мало того что любимая дочка умерла, так ещё и, оказывается, как следователь говорит, смерть её не была случайной? Разве я могу с ЭТИМ жить?!



Думать и вспоминать мужчине теперь поневоле приходится. Потому что спустя годы это уголовное дело, кажется, наконец сдвинулось с мёртвой точки.

Что теперь будет? Скорее всего, эксгумация тела Жыпары для уточнения причины её смерти и характера полученных ею при жизни телесных повреждений. Поиск свидетелей. Проверка первоначальных признательных показаний Нурбека и установление данных его сообщника.



Это всё родные Жыпары готовы вытерпеть и сколько угодно подождать. Дольше ждали, на справедливость даже и не надеясь.



Только вот срок давности может подвести. Слишком много времени прошло с того дня, как совершено это предполагаемое преступление, искусно замаскированное под несчастный случай.



Ольга НОВГОРОДЦЕВА