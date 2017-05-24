Расследования

Подробности Расследования 24.05.2017 17:24 Просмотров: 26



Чтобы проучить следователей, подчинённые генпрокурора Саляновой по заказу политиков "сшили" уголовное дело. А после отставки Саляновой явно попытались подчистить "хвосты".



Такой вывод можно сделать из весьма любопытных документов, оказавшихся в распоряжении нашей редакции. Они проливают свет на один из самых мутных эпизодов многолетней "мародёрской" следственной эпопеи - на бегство из Кыргызстана руководителя следственной группы, пытавшейся (и не без успеха) призвать высокопоставленных мародёров к ответственности.



Недавно Государственный комитет национальной безопасности КР объявил о завершении следствия по уголовному делу в отношении экс-депутата парламентской фракции "Ата Мекен" Райкана Тологонова. Он, напомним, был арестован в конце марта в результате возобновления чекистами расследования фактов мародёрства и рейдерства в революционные апрельские дни 2010 года.



Следователям ГКНБ хватило одного месяца, чтобы с Тологоновым разобраться. Следствием, сообщила спецслужба, "добыты материалы и показания ряда свидетелей, в том числе лиц, непосредственно принимавших участие в этих преступлениях". Райкану Тологонову предъявлены обвинения по статьям Уголовного кодекса "Грабёж, совершённый группой лиц по предварительному сговору с проникновением в жилище" и "Незаконное приобретение, передача, хранение огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, совершённое группой лиц по предварительному сговору". Материалы уголовного дела направлены в Генеральную прокуратуру для утверждения и передачи уголовного дела в суд.



Осталось непонятным - а как же остальные участники мародёрской вакханалии 7-летней давности? Собирается ли кто-нибудь разбираться с ними? Или улик не хватает?



И будет ли кто-нибудь разбираться с теми, кто в своё время благополучно похоронил "дело мародёров" - с сотрудниками (в том числе высокопоставленными) МВД и прокуратуры? Тем более что сделать это ещё месяц назад поручил правоохранительным органам парламент Кыргызстана.



"Дело мародёров", напомним, расследовали по очереди две межведомственные следственные группы. Работа первой - во главе с начальником Главного следственного управления МВД Кубатбеком Норузбаевым - увенчалась скандалом. Несмотря на все собранные доказательства, К. Норузбаев прекратил уголовное преследование в отношении четырёх главных фигурантов - тогдашних депутатов парламента от фракции "Ата Мекен" Омурбека Текебаева, Райкана Тологонова, Болота Шера (Шерниязова) и Туратбека Мадылбекова.



Вторую межведомственную следственную группу возглавлял Асылбек Чекиров - заместитель начальника следственного управления Государственной службы исполнения наказаний (ГСИН). До самих депутатов-"атамекеновцев" у этой группы руки не дотянулись. Но следователям удалось найти уникальные вещественные доказательства (например, личные вещи Жаныша Бакиева, похищенные мародёрами) и упрятать за решётку сына депутата Р.Тологонова - Мусу Тологонова, осуждённого на 12 лет лишения свободы.

Начальник следственной группы Асылбек Чекиров.



А в разгар расследования произошла прямо-таки детективная история.



В октябре 2013 года к Асылбеку Чекирову обратился небезызвестный Абдулла Юсупов - содержавшийся в Бишкекском СИЗО-1 участник революционного мародёрства, одновременно являвший главным свидетелем: он давал, что называется, полный расклад по всем организаторам грабежей. Руководителю следственной группы он сообщил, что пришедший к нему на свидание адвокат предложил сделку: он, Юсупов, отказывается от своих показаний об участии в мародёрстве депутатов Текебаева, Шера, Тологонова и Мадылбекова. И получает за это весьма солидное вознаграждение - 40 тысяч долларов США. В виде аванса адвокат, по словам Юсупова, передал ему 500 долларов и цифровую фотокамеру, на которую свидетель должен был записать своё видеозаявление.



Чекиров решил взять адвоката с поличным. Тем более что Юсупов согласился сотрудничать со следствием. План был таким: Юсупов во время следующей встречи с адвокатом возвращает ему фотокамеру и деньги и говорит, что передумал давать задний ход. После чего адвоката возьмут с поличным.



Чекиров составил акт, снял ксерокопии с денежных купюр, вернув их затем Юсупову. На другой день материал за подписью тогдашнего главы ГСИН Зарылбека Рысалиева был передан в Генпрокуратуру, поскольку по закону возбудить уголовное дело в отношении адвоката мог только генеральный прокурор либо его заместитель. И дело в отношении адвоката было возбуждено - по статье 332 Уголовного кодекса: "Подкуп свидетеля в целях дачи им ложных показаний".



Свидетель Юсупов сделал всё по плану. Когда к нему пришёл адвокат, он вернул ему фотокамеру и деньги (на самом Юсупове в это время висела звукозаписывающая аппаратура для фиксации разговора) и отказался выполнять его просьбу. Адвокат вышел из комнаты свиданий и… Задержать его должны были прямо здесь, на территории СИЗО-1. Но ему удалось улизнуть. Сотрудники угрозыска МВД, входившие в состав межведомственной следственной группы, настигли автомашину адвоката в нескольких километрах от следственного изолятора. При обыске у него нашли долларовые купюры. Правда, у них оказались совсем иные номера, чем у тех банкнот, которые получил в своё время Юсупов. По одной из версий, адвокат успел обменять доллары и спрятать фотокамеру сразу же, как только вышел из СИЗО - уже утекла информация о том, что готовится его задержание.

Абдулла Юсупов в Бишкекском СИЗО-1.



Тем не менее Асылбек Чекиров задержал адвоката в качестве подозреваемого и водворил его в ИВС ГУВД Бишкека. Откуда на другой день его отпустил заместитель спецпрокурора Ш. Аймамбетов.



Уголовное дело в отношении адвоката Генпрокуратура в итоге прекратила. Зато возбудила дело в отношении… руководителя межведомственной следственной группы Чекирова. По фальсификации доказательств против адвоката. Самое интересное, что сделала Генпрокуратура это ЧЕРЕЗ ГОД после истории с адвокатом - осенью 2014-го.



За этот год в политическом раскладе произошли существенные изменения. Слетел с должности председателя ГСИН Зарылбек Рысалиев - инициатор расследования "дела мародёров" и покровитель следственной группы. Очень укрепила свои позиции парламентская фракция "Ата Мекен", выигравшая сразу несколько политических боёв. Закончилось расследование самого "дела мародёров" (которое, напомним, депутатов-"атамекеновцев" не затронуло), межведомственная следственная группа была расформирована. Тут-то Генеральная прокуратура и вспомнила про Чекирова и возбудила уголовное дело.



К слову, депутатская комиссия Жогорку Кенеша, которая недавно подвела итоги своей работы по изучению "мародёрского вопроса", очень сильно заподозрила, что уголовное преследование А. Чекирова носило "заказной характер со стороны депутатов партии "Ата Мекен". "Следователь по особо важным делам Генеральной прокуратуры Ж. Туражанова, расследовавшая данное уголовное дело, заявляла об отсутствии состава преступления в действиях А. Чекирова.



После чего приказом А. Саляновой она была отстранена от расследования, понижена в должности и переведена в прокуратуру Октябрьского района г. Бишкека", - говорилась в заключении депутатской комиссии.



Как нам стало известно, следователь по особо важным делам Жамиля Туражанова даже писала письменное возражение тогдашнему генпрокурору Аиде Саляновой, в котором отказывалась привлечь Чекирова и других следователей его группы к уголовной ответственности. Её вначале понизили в должности, а затем и вовсе сняли с работы, отправив в "распоряжение кадров". За невыполнение политического заказа?



20 октября 2014 года произошло ещё одно событие - депутат Омурбек Текебаев в интервью одному из телеканалов потребовал арестовать бывшего руководителя следственной группы Чекирова (к тому времени уже выдавленного с работы на пенсию), выразив уверенность, что тот даст показания против генерала Рысалиева - одного из злейших врагов Текебаева. После этого Чекиров и сбежал из Кыргызстана, решив не дожидаться развязки, грозившей ему тюремной баландой.



Через месяц, 19 ноября 2014 года, старший следователь спецпрокуратуры К. Бурханов (согласившийся - в отличие от своей предшественницы-следователя - начать уголовное преследование Чекирова) вынес в отношении беглеца заочное обвинение. Сразу по трём статьям УК, самой серьёзной из которых была 304-я - "Злоупотребление должностным положением", грозившая 55-летнему подполковнику Чекирову лишением свободы на срок до 5 лет. На другой день судья Первомайского районного суда Бишкека М. Ибраев избрал для заочно обвиняемого меру пресечения в виде содержания под стражей. С этого момента путь Чекирову в Кыргызстан был отрезан. Здесь его ждала камера Бишкекского СИЗО-1 - именно этот следственный изолятор, наполненный уголовниками (куда попадать ГСИНовскому следователю было весьма опасно для жизни) выбрал судья Ибраев.



В январе 2015 года Аида Салянова ушла (а фактически - была отправлена президентом страны) в отставку с поста генпрокурора. И вскоре - в мае 2015 года - в уголовном деле Чекирова произошли волшебные изменения.



Всё тот же старший следователь спецпрокуратуры К. Бурханов вынес постановление "о прекращении уголовного преследования А. Чекирова по отдельным эпизодам". "В ходе расследования дела, - написал следователь в этом постановлении, - установить личную заинтересованность обвиняемого А. Чекирова, выразившуюся в использовании служебного положения вопреки интересам службы с целью извлечения выгод для себя или других, не представилось возможным". Посему следователь уголовное дело по статье "злоупотребление" прекратил - за отсутствием в действиях А.Чекирова состава преступления. Висеть на беглом подполковнике-пенсионере осталась лишь одна статья УК - 324-я: "Заведомо незаконное задержание". Имелось в виду задержание и водворение в ИВС адвоката, после которого прошло уже полтора года.



Маленькая юридическая тонкость. Самое-пресамое суровое наказание, которое грозило Чекирову по этой статье - 1 год лишения свободы. При таких санкциях под стражу не берут. По этой причине, смягчив обвинение Чекирову, следователь должен был обратиться в суд с просьбой отменить содержание под стражей обвиняемого: суд эту меру пресечения избирал - только суд и мог её отменить. Но следователь Бурханов этого делать не стал. И тюремная камера ждёт в Кыргызстане подполковника Чекирова по сей день.



Логика во всём этом просматривается такая: после отставки Саляновой прокурорские чины, поняв, что может начаться ревизия всего, что она наворотила, решили почистить "хвосты" - и, как смогли, смягчили обвинение Чекирову, дабы потом не отвечать за незаконное его преследование. При этом оставили висящий над ним дамоклов меч - в виде меры пресечения. Чтобы не вернулся в Кыргызстан и не наболтал лишнего?



Адвокат же тот работает по-прежнему. Поскольку вина его в подкупе свидетеля пока официально не признана, от разглашения его фамилии мы пока воздержимся.



Сколько ещё подобных подводных камней может всплыть, сколько ещё может вывалиться из шкафов скелетов, если копнуть "мародёрское дело" поглубже и пошире?



Артур ИСАЕВ



Р.S. Судебный процесс над экс-депутатом Райканом Тологоновым по "мародёрскому" уголовному делу должен начаться 25 мая в Первомайском районном суде Бишкека.

