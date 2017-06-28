Расследования

Подробности Расследования 28.06.2017 14:08 Просмотров: 2426



Рейдерский захват! Беспредел!

Власть действует как бандиты!

Даже как фашисты!

Это наступление на свободу слова!



Такие вот громкие заявления сопровождали события, развернувшиеся вокруг бишкекского отеля "Ак-Кеме" - одного из самых крупных отелей международного класса в Кыргызстане.

Раздуть истерику при желании можно вокруг любого события. И пользуются этим инструментом в Кыргызстане всё чаще и чаще. Тем более что на истерику прямо-таки заточена часть нашего общества. Она готова подхватить кинутую кость, не особо вникая в суть.



Милиция оцепила здание отеля "Ак-Кеме" 22 июня в 6 часов утра. Из-за чего руководитель отеля Руслан Сарымсаков, не стесняясь в выражениях, сравнил силовиков с… германскими фашистами, напавшими на СССР в этот же день и примерно в это же время. Журналистам Сарымсаков рассказал, что силовики выбили двери отеля, выcтавили на улицу персонал гостиницы и даже постояльцев и захватили отель.



Скандал быстро стал приобретать международный характер - с "лёгкой" руки российского информационного агентства "Новый день". Это екатеринбургское СМИ очень оперативно отреагировало на бишкекское событие - и подало новость под таким кричащим заголовком: "МВД Киргизии заблокировало здание с офисами российских СМИ".



Каких таких российских СМИ? При чём здесь СМИ? Оказывается, в отеле "Ак-Кеме" сейчас размещаются несколько редакций. Главный редактор одной из них - "Новый день-Азия", бишкекской "дочки" екатеринбургского агентства - Владимир Банников сообщил российскому изданию следующее:



"Пока Россия списывает долги Атамбаеву, в Кыргызcтане власти захватили офис медиацентра "Россия". Работа российских СМИ - газеты "Аргументы и факты-Кыргызстан", "МК-Азия", портала News-Asia и РИА "Новый день-Азия" приостановлена".



"Это рейдерский захват отеля "Ак-Кеме", - продолжал нагнетать страсти молодой Банников. - Мы с утра не можем попасть в свои кабинеты, журналистов и сотрудников отеля не пускают, есть информация от сотрудников, которые уже были внутри, - там вскрываются офисы, идут обыски, описывается имущество. Только что на моих глазах из отеля вывели группу китайских туристов, то есть идёт выселение иностранцев из отеля. Что будет с офисами, неясно".



"Такая ситуация уже не первый раз, - просветил заодно Владимир Банников своих российских коллег. - Ранее также в 5 утра было изъято имущество бывшего мэра Бишкека Наримана Тюлеева. Это серия рейдерcких захватов с использованием Фонда государственного имущества".



Вот так, походя, одним махом "размазал", можно сказать, "представитель российских СМИ" Владимир Банников всю судебную систему Кыргызстана. Конфискация и обращение в доход государства имущества Тюлеева по приговору суда - это, оказывается, был "рейдерский захват"!



Сообщение об "антироссийской акции в Бишкеке" (пока Россия списывает долги Атамбаеву!) стали тиражировать другие российские СМИ. С соответствующими выводами…

С "лёгкой" руки некоторых журналистов инцидент быстро стал приобретать характер международного скандала.

Общаясь в соцсетях, Банников-младший, похоже, забывает, что представляет иностранное СМИ.

Руслан Сарымсаков,

многолетний, но теперь уже бывший руководитель отеля (фото Sputnik).



Так что же происходило утром 22 июня в отеле "Ак-Кеме"?



Первый телефонный звонок - в Главное управление внутренних дел г. Бишкека.



- Сотрудники милиции, выполняя поручение, оцепили здание отеля "Ак-Кеме" только лишь для того, чтобы не допустить каких-либо инцидентов, провокаций со стороны предыдущих собственников отеля, - объяснил пресс-секретарь ГУВД Адыл Оморов. - Наши сотрудники находились там только для обеспечения общественной безопасности.



- Сотрудники каких служб или подразделений, - спрашиваю, - находились в "Ак-Кеме"? Они вели обыски, изымали документы, компьютеры?



- В гостиницу были направлены сотрудники Ленинского РУВД Бишкека. Порядка 300 сотрудников - территория отеля очень большая. Никаких обысков наши сотрудники не проводили - это не входило в их компетенцию. Милиция и внутрь отеля практически не заходила - стояла снаружи. Внутри работали только представители Фонда по управлению госимуществом и судебных органов. Поэтому все остальные моменты лучше уточнить у них, - посоветовал пресс-секретарь ГУВД.



Председатель Фонда по управлению госимуществом (ФУГИ) при правительстве КР Болсунбек Казаков охотно согласился прокомментировать в нашей газете скандал вокруг отеля "Ак-Кеме".



- Мы выполняем распоряжение правительства №30-р от 3 февраля 2017 год, - объяснил он. - Правительство поручило фонду принять в государственную собственность этот объект недвижимости, провести регистрацию права государственной собственности и вступить в управление им. Что мы и сделали. Причины? Ещё в 2012 году Межрайонный суд Бишкека вынес решение о взыскании с отеля "Ак-Кеме" в пользу Министерства финансов задолженности на сумму более 452 миллионов сомов. Во исполнение этого решения судоисполнитель выставил имущество отеля на торги. И первый, и второй аукционы не состоялись. После чего судоисполнитель обратился в правительство: предложил в счёт погашения долга забрать гостиницу "Ак-Кеме" в собственность государства. Правительство согласилось. Мы передали отель на баланс госпредприятия "Мулк".



- Для чего же понадобилось устраивать всю эту шумную акцию с милицией?



- Дело в том, что в собственности государства отель оставался лишь на бумаге - вступить в фактическое управление не получалось. В течение трёх месяцев мы около 10 раз отправляли обращение Руслану Сарымсакову - просили передать ГОСУДАРСТВЕННУЮ собственность государственной компании. Что он? Он либо эти обращения игнорировал, либо предлагал какие-то варианты - создание совместного предприятия, подписание каких-то мировых соглашений… Один раз я встретился с Сарымсаковым лично. Он мне тоже предложил подписать мировое соглашение. "Уважаемый господин Сарымсаков, - говорю, - у меня нет с вами никакого судебного спора, чтобы мировое подписывать. У меня есть решение правительства - принять имущество. Споры у вас идут с Минфином. Вот с ним хоть судитесь, хоть на мировую идите, а нам имущество передайте".



В течение трёх месяцев ждём - когда же передаст... Один раз наши сотрудники поехали в отель, предложили передать объект добровольно по акту. В отеле их встретили очень агрессивно. Какие-то спортсмены появились…



- Сотрудники службы безопасности отеля?



- Нет, какие-то посторонние люди. Какие-то, как мне докладывали, непонятные люди, говорящие на блатном жаргоне, пришли со стороны, начали угрожать сотрудникам ФУГИ. Поэтому вчера (разговор происходит 23 июня) мы и попросили МВД обеспечить безопасность, когда мы будем брать в фактическое управление государственное имущество.



- Это правда, что ваши сотрудники насильно выселяли из отеля клиентов-иностранцев? Журналисты обратили внимание на китайцев с чемоданами, покидавших отель…



- Да враньё это - никто никого не выселял! Когда представители госкомпании "Мулк" начали проводить опись имущества, выяснилось, что в отеле проживают шестеро граждан Китая. Им сказали, что они могут продолжать жить дальше. Китайцы ответили: "Нет, мы сегодня уезжаем". Рассчитались с отелем и съехали, - говорит глава ФУГИ.

Милицейское оцепление вокруг отеля "Ак-Кеме".



Откуда взялся гигантский долг отеля "Ак-Кеме" перед государством?



События 22 июня стали закономерной развязкой той цепочки скандалов, которую представляла собой вся 24-летняя история отеля "Ак-Кеме". Был, что любопытно, в этой истории и эпизод, когда тоже звучало слово "рейдерство". Случилось это сразу после мартовской революции 2005 года, когда сторонники Сарымсакова нагрянули в отель, принадлежавший тогда туркам. После чего у гостиницы сменился владелец.



Вот основные вехи этой долгой истории.



1991 год. В молодом независимом Кыргызстане собираются развивать туристическую отрасль, начав со строительства современного отеля. С этой целью создаётся ЗАО "Ак-Кеме", учредителями которого выступают 30 акционеров - в том числе два кыргызских министерства, авиакомпания "Кыргызстан аба жолдору" и ряд физических лиц. Президентом ЗАО назначают Руслана Сарымсакова - в прошлом партийного работника.



В 1992 году Турция предоставила Кыргызстану кредит почти в 50 миллионов долларов для инвестиций в совместные бизнес-проекты. Из этой суммы правительство КР выделило ЗАО "Ак-Кеме" 8,7 миллиона долларов на строительство отеля. Партнёром кыргызской компании стала турецкая компания "Систем Мюхендислик". В 1993 году эти две компании создали совместное предприятие "Ак-Кеме - Пинара" - с 50-процентной долей каждой стороны. В том же году ЗАО "Ак-Кеме" в первый раз взяло на себя обязательство перед Минфином - погасить турецкий кредит с набежавшими процентами.



В 1995 году 4-звёздочный отель на 400 мест был построен. А в 1998 году ЗАО "Ак-Кеме" суд признал банкротом. В 1999 году правительство Кыргызстана передало отель второму соучредителю - турецкой фирме "Систем Мюхендислик". Гостиница была переименована в "Пинара-Бишкек". Но 25 марта 2005 года в обстановке революционного хаоса Руслан Сарымсаков вернул себе контроль над отелем. Как позже отмечал международный арбитражный суд, "во время слабого функционирования органов правопорядка вооружённая группа людей, состоящая примерно из 50 человек, под руководством местного бизнесмена, стоявшего у истоков отеля, захватила отель под предлогом его защиты от мародёров".



Новым хозяином гостиницы стало ОсОО "Совместное кыргызско-малайзийское предприятие отель "Ак-Кеме" (сокращенно СКМП), одним из учредителей которого является Сарымсаков. Учреждено оно было ещё в 1997 году, в 2010 году прошло перерегистрацию. По данным Минюста КР, другим учредителем этого ОсОО по сей день является малайзийская фирма "Бизнес Фокус". Однако два года назад бывшие соратники Сарымсакова заявили, что фирма эта была ликвидирована ещё в 2007 году, а её глава бежал из Малайзии, спасаясь от судебного преследования. И что Сарымсаков владеет и управляет отелем от имени несуществующей фирмы.



В 2006 году Минфин КР заключил с новыми-старыми владельцами отеля "Ак-Кеме" мировое соглашение, согласно которому те взяли на себя обязательства погасить турецкий кредит с набежавшими процентами. А также урегулировать все судебные споры, в которые может быть втянуто правительство Кыргызстана из-за ситуации вокруг отеля.



Такой спор к тому времени возник - турецкая компания "Систем Мюхендислик" после ряда неудачных попыток вернуть себе отель инициировала международное арбитражное разбирательство против Кыргызстана, обвинив кыргызскую сторону в рейдерстве. И в сентябре 2009 года Международный центр по урегулированию инвестиционных споров в Женеве (Швейцария) вынес решение о взыскании с Кыргызстана компенсации в пользу турецкой компании с процентами - в общей сложности 11 миллионов долларов.



Поскольку правительство Кыргызстана эти деньги не выплатило, через три года - в сентябре 2012-го - канадский суд, удовлетворив иск "Систем Мюхендислик", наложил арест на акции ОАО "Кыргызалтын" в компании "Центерра Голд". Заморозив тем самым и получение Кыргызстаном причитающихся дивидендов. Только лишь недавно Верховный суд Канады окончательно освободил эти акции из-под ареста.



Между тем отель "Ак-Кеме" так кыргызскому государству ничего и не выплатил, за кредит, полученный правительством, не рассчитался. Что в итоге и привело к тому, что гостиница перешла в руки государства.



Недавно Министерство финансов подало ещё два иска в отношении Совместного кыргызско-малайзийского предприятия "Отель "Ак-Кеме" на общую сумму 936 миллионов сомов. В эту сумму входит и компенсация, которую международный арбитраж взыскал с правительства Кыргызстана.



Что примечательно, когда в марте этого года представители госпредприятия "Мулк", на баланс которого ФУГИ передал имущество отеля "Ак-Кеме", впервые наведались в гостиницу, её бывшие владельцы метод защиты выбрали тот же, что и сейчас - истерику. С личной страницы одного из родственников Сарымсакова в "Фейсбуке" было распространено обращение "коллектива отеля "Ак-Кеме", авторы которого подвели под это событие политическую подоплёку.



"Попытку захвата гостиницы по указке "Белого дома" (как вышеупомянутый визит назвали авторы обращения) они объяснили вот чем: "Быстрота незаконных действий властей обусловлена политической активностью общества в последние недели. В отеле проходят форумы оппозиции, здесь размещены офисы неугодных госчиновникам СМИ и оппозиционных партий".



Как модно стало прикрываться оппозиционностью и "преследованием свободы слова" - даже в гостиничном бизнесе!



О каких оппозиционных партиях идёт речь?



Как удалось выяснить, в отеле "Ак-Кеме" располагается офис политика Адахана Мадумарова. Здесь же, по некоторым данным, базируется бывший член временного правительства Азимбек Бекназаров. А что за "неугодные СМИ"? Те самые, о которых вещал на Россию Владимир Банников…



Продолжаем разговор с главой Фонда по управлению госимуществом КР Болсунбеком Казаковым.



- На каких условиях располагаются в отеле все эти люди и организации?



- Все они арендаторы. Там есть добросовестные арендаторы. Но есть и другие - из окружения Сарымсакова. Они-то и поднимают всю эту шумиху - за свои интересы. Ничьих фамилий пока называть не хочу, но они уже высветились. Так вот, по предварительной информации, каждый из них в отеле занимает от 200 и больше квадратных метров - без договора аренды, бесплатно!



То есть Сарымсаков непонятно за какие услуги раздаёт в бесплатное пользование государственное имущество. Некоторые арендаторы мне уже звонили. "Если у вас всё официально, договор есть, всё оплачиваете, то чего тогда переживаете? - говорю им. - На тех же условиях и останетесь, никто вас не будет ущемлять". Сейчас в отеле "Ак-Кеме" идёт полная инвентаризация. Видимо, ещё много интересных фактов вылезет. Посмотрим, сколько налогов отель платил, сколько конференций в нём проходило, все ли сборы через кассу проводились, не было ли двойной бухгалтерии? Может, именно этого Сарымсаков и опасается, оттого шум и поднимает? С результатами инвентаризации обязательно ознакомим общественность, - обещает глава ФУГИ Б. Казаков.



Вадим НОЧЁВКИН

Руслан Сарымсаков намерен оспаривать принадлежность "Ак-Кеме"

аж в международных судах!









А ЧЕГО ДОБИВАЛСЯ БАННИКОВ?





Поведение главного редактора агентства "Новый день-Азия" Владимира Банникова - не только присоединившегося к истерии, но и представившего события вокруг отеля "Ак-Кеме" как рейдерский захват (причём антироссийской направленности) - иначе как ПРОВОКАЦИЕЙ не назовёшь.



Какой была её цель? Пока неизвестно, входил ли Банников в круг приближённых к Сарымсакову арендаторов, которые, по словам главы ФУГИ, пользовались помещениями отеля бесплатно и по этой причине закатили скандал. Быть может, когда Банников не смог вовремя попасть на работу, верх в нём взяли эмоции? Что вообще-то для журналиста и руководителя СМИ недопустимо. А может, таким способом решил привлечь к своей персоне внимание?



Весьма интересен список "российских СМИ", офисы которых, как сообщал Владимир Банников екатеринбургским коллегам, блокировала кыргызская милиция. К слову говоря, кто только гордо не именует в Кыргызстане себя "российскими СМИ"! В том числе издатели вкладышей в крупные российские издания, распространяемые в республике мизерными тиражами.



Итак, медиацентр "Россия". Его генеральным директором является отец Владимира Банникова - Александр Банников (на фото слева), получивший известность в Кыргызстане в "лихие девяностые" как бизнесмен весьма сомнительной репутации: был осуждён за мошенничество. Он же - Александр Банников - является единственным учредителем ОсОО "Медиа Центр "Россия", зарегистрированного в Минюсте КР в мае 2011 года.



Кто там следующий по списку? Газета "Аргументы и факты - Кыргызстан". Её учредителем является всё то же ОсОО "Медиа Центр "Россия". Главный редактор - всё тот же Александр Банников. Заместитель главреда - его сын Владимир Банников.



Газета "МК-Азия". Не так давно у неё сменились владелец и руководство. Нынешний учредитель - всё то же ОсОО "Медиа Центр "Россия". Главный редактор - всё тот же Александр Банников! (И как успевает человек, не имеющий профессионального образования?!)



Следующее в списке СМИ - Центральноазиатский информационный портал "News-Asia". Работает он на базе вышеупомянутого медиацентра "Россия". Его главный редактор - Александр Банников, шеф-редактор - Владимир Банников.



Наконец, Российское информационное агентство "Новый день-Азия" - "дочка" того самого екатеринбургского издания, которое с подачи Банникова-младшего сообщило о "рейдерском захвате" отеля. Его главным редактором, как уже говорилось, является сам Банников-младший. Ну а Банников-старший отношение какое-то к этому агентству имеет? Имеет. Прежде упомянутое российское агентство носило название "Новый регион". Так вот, Александр Банников является одним из учредителей юридического владельца его местной "дочки" - общества с ограниченной ответственностью "Российское информационное агентство "Новый регион".



Таким образом, все "российские СМИ", базирующиеся в отеле "Ак-Кеме", - это на самом деле семейный бизнес Банниковых. У "российских СМИ" в Кыргызстане есть своё лицо - это лицо Александра Банникова, сколотившего здесь весьма любопытными методами целую "медиаимперию". И опекает эту весьма сомнительную "медиаимперию" посольство России в Кыргызстане.



Соб. инф.