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Расследования

РЭКЕТ СО МНОГИМИ НЕИЗВЕСТНЫМИ

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Расследования
28.06.2017 17:07
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А главный из неизвестных - кукловод…

 


Уголовное дело, о котором пойдёт речь, на фоне других дел, связанных с оргпреступностью, выделяется не только тем, что жертвы рэкета восстали против вымогателей и намерены добиваться справедливости до конца… Но ещё и тем, что у, казалось бы, банальной криминальной истории обнаруживаются очень длинные и глубокие корни.


Корни эти очень причудливо переплетаются. Возникает ощущение, что в одной упряжке каким-то образом оказались сын экс-президента Максим Бакиев и уголовники-рецидивисты, бывшие мэры Бишкека и налоговики с судьями, глава МВД, генпрокурор, чиновник "Зеленстроя"…


Эти персонажи участвовали в разное время в разных, казалось бы, историях. Но было в них одно общее - стремление "отжать" имущество у одного и того же предпринимателя.

 


ЧИНОВНИКИ  И  КРИМИНАЛ:

 

КЛУБОК ИНТЕРЕСОВ


Из сводки МВД Кыргызстана:


"Сотрудниками Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД КР задержаны криминальные лица, известные в определённых кругах под кличками Шиша и Таке-чал. По оперативным данным ГУБОП, они являются активными членами ОПГ К. Кольбаева, ранее неоднократно судимы, в том числе за убийство. В ГУБОП МВД КР с заявлением обратился предприниматель, сообщивший о вымогательстве со стороны криминальных элементов, которые с 2013 года по настоящее время путём угроз физической расправы ежемесячно брали "отметку" в пользу воровской казны. Вымогатели задержаны с поличным при получении денег в сумме 10 000 долларов США".


Это сообщение пресс-служба МВД распространила в начале марта 2015 года.


А  два  года  спустя - 18 апреля 2017 года - судья Первомайского суда Бишкека  Айбек Эрнис уулу огласил  приговор тем самым Шише  и  Таке-чалу (Таке-старику). Клички эти принадлежат соответственно 54-летнему Азамату Бакасову и 55-летнему Талантбеку Токобаеву.


Всего же по этому уголовному делу о рэкете проходит пятеро фигурантов. Интересная компания, что и говорить, собралась на скамье подсудимых! Так, подельниками двух вышеупомянутых рецидивистов, а также младшего брата А. Бакасова Руслана Бакасова стали люди, вполне, казалось бы, респектабельные - Нурдин Иманалиев, проходящий по уголовному делу как председатель сельскохозяйственного кооператива "Алга", а также чиновник из структурного подразделения мэрии Бишкека - начальник участка по паркам муниципального предприятия "Зеленстрой" Болот Айдарбеков. Обвинялись они по статьям Уголовного кодекса совсем даже не "чиновничьим" - "Кража" и "Грабёж".


Теперь представим потерпевшую сторону. Назгуль Будайчиева - руководитель известного в Бишкеке банного комплекса "С лёгким паром!" и финансовый директор ОсОО "Бипласт" - доводится супругой известному предпринимателю, экс-депутату парламента Акбокону Таштанбекову. Именно их семейный бизнес подвергся атаке рэкетиров.


И атака эта была далеко не первой.


- Всё тянется очень давно - ещё с 2007 года, - рассказывает Назгуль Будайчиева. - У нас был земельный участок в 11-м микрорайоне Бишкека. Мы планировали построить там аквапарк, жилые 12-19-этажные дома с подземными гаражами и объектами соцкультбыта. Для того чтобы вести строительство из собственных материалов, в Иссык-Атинском районе мы выкупили территорию бывшей колхозной молочно-товарной фермы и разместили там оборудование трёх заводов - по выпуску кирпичей, газосиликатных блоков и пластиковых труб. Заодно создали рабочие места для двух сотен местных жителей. Но наши строительные проекты, как мы поняли, привлекли тогда внимание Максима Бакиева. На стадии согласования проектов в мэрии Бишкека поступило предложение - заплатить откат. Для нас просто неподъёмный. Выплатить мы его не смогли, и позже тот участок в 11-м микрорайоне у нас отобрали через суды. Часть участка потом достался "максимовской" фирме "Петрол групп". Помешать этому, сами понимаете, мы не могли.


- Участники   того   рейдерского захвата известны, - продолжает Назгуль Будайчиева. - И мы верим, что рано или поздно их действиям будет дана правовая оценка. Кроме Максима Бакиева, это - два бывших мэра Бишкека,  двое судей Бишкекского межрайонного суда, трое судей Бишкекского городского суда. Но очень показательно то, что тогда  на сцене в первый раз появился и уголовник Азамат Бакасов.


Именно в те дни 2007 года он захватил территорию нашего пластикового завода в Иссык-Атинском районе. Бакасов приехал  ночью  со  своими молодчиками, разогнал рабочих, вышедших  в  ночную смену (завод мы только-только запустили), и сказал, что будет там распоряжаться сам. Бакасова все знали. В бывший  колхоз "Алга" входили три села - Дружба, Нижний Норуз и Жер-Казар. Бакасов  -  родом  из  последнего,  как и мой муж Таштанбеков. Поэтому после того,  как  милиция  выгнала с завода Бакасова с его молодчиками, мы больше предпринимать ничего не стали - односельчане всё-таки…


- Самое же главное, - подчёркивает Будайчиева, - мы догадывались: Бакасов - всего лишь исполнитель. Этот  захват мы расценили  как  попытку давления на нас - со стороны тех, кто требовал откат. Тогда, получается, в первый раз совпали, сплелись интересы уголовников и чиновников. Через месяц после  попытки  захвата  завода на территории нашей бани "С лёгким паром!", что в Бишкеке, средь бела дня подожгли одну из наших автомашин джип "Порше-Кайен". Мы поняли, что и это - запугивание…


"ПРОСЬБА",  В КОТОРОЙ  ТРУДНО  ОТКАЗАТЬ


Имя Азамата Бакасова впервые стало известно широкой публике после покушения летом 2000 года на кримавторитета Рыспека Акматбаева, когда тот ехал в Бишкек с Иссык-Куля. Убийцы догнали его "жигулёнок" на "Мерседесе" и на ходу расстреляли автомашину из автоматов. Двое спутников Акматбаева были убиты, раненому Рыспеку удалось скрыться. За рулём "Мерседеса" сидел Камчыбек Кольбаев, а одним из стрелков был Азамат Бакасов. В 2002 году он был осуждён на 21 год лишения свободы, но уже весной 2006 года Бакасова перевели в колонию-поселение, то есть фактически он оказался на свободе. Где сложа руки явно не сидел - вскоре, по словам Будайчиевой, в первый раз "по-землячески" попытался захватить завод в Иссык-Атинском районе.


Во второй раз Азамат Бакасов сел на скамью подсудимых в 2011 году - по очень серьёзному уголовному делу, раскрывавшему один из методов обогащения преступного мира - контроль за потоком товаров, поступавших из Китая через таможенный пост "Торугарт". Но сенсационное дело в суде развалилось - судья Первомайского райсуда Бишкека Адылбек Субанкулов по самому главному пункту обвинения - созданию преступного сообщества - всех подсудимых оправдал, не увидев в деле доказательств существования этого самого сообщества. В том уголовном деле всплыл и нынешний подельник Бакасова - Талантбек Токобаев по кличке Таке, до этого судимый за контрабанду наркотиков. За вымогательство он получил 9 лет строгого режима, но уже через месяц тоже оказался на свободе - Бишкекский горсуд снизил ему срок до 5 лет и постановил считать его условным.


Словом, криминальные соратники в очередной раз благополучно выскользнули из объятий кыргызской Фемиды. И приняли участие в событиях, которые и легли в основу уголовного дела о рэкете, рассматриваемого сейчас в судебных инстанциях.


В середине января 2015 года рэкетиры попытались обложить непомерной данью владельцев бани "С лёгким паром!"


- Потом уже они нам рассказали, что провели "мониторинг" работы бани, - рассказывает Назгуль Будайчиева. - Да-да, так и выразились - "мониторинг". Долго вели тайную разведку, подсчитывали количество посетителей - вход ведь в баню свободный. И предъявили нам свою "бухгалтерию" - дескать, доход у вас увеличился. Наши расходы - например, по выплате кредита - они, понятное дело, подсчитывать и не думали. Выглядело это так: пришёл младший брат Азамата Бакасова - Руслан Бакасов - и заявил, что мы должны в месяц платить им 12 тысяч долларов.

У нас, честно говоря, уже тогда появились первые сомнения в том, что за этим вымогательством в самом деле стоит Кольбаев. Именно потому, что сумма, которую назвал Бакасов, была слишком уж неподъёмной. Имя Кольбаева Бакасов явно использовал как страшилку.


16 января 2015 года Назгуль Будайчиева обратилась с заявлением в Главное управление по борьбе с организованной преступностью МВД.  Оперативники ГУБОП приступили к работе, а тем временем в Иссык-Атинском районе стали происходить бурные события.


НАБЕГИ  "МЕСТНЫХ ЖИТЕЛЕЙ":

 

НА  МАНЕЖЕ  -  ВСЁ  ТЕ  ЖЕ


В конце января 2015 года, как явствует из приговора суда,  Азамат Бакасов, его давний соратник Талантбек Токобаев и некие "неустановленные лица" нагрянули на завод по производству пластиковых труб и стали прогонять с объекта предпринимателя Рыскулова, арендовавшего часть предприятия. Арендатор был жестоко избит, лежал в больнице. Следующий набег Азамата Бакасова на предприятие закончился вывозом бетонных плит общей стоимостью 65 тысяч сомов. Охранника угрозами заставили открыть ворота и загнали во двор автокран и грузовики. В ходе следующего набега Бакасов пригрозил охранникам: "Ещё раз увижу вас здесь - убью!". И перед тем, как удалиться, разбил о стену их телефон.


- До этого с завода кто-то украл видеокамеры наблюдения, поразбивали прожекторы, - вспоминает те кошмарные дни Н. Будайчиева. - Кончилось всё тем, что завод остался без охраны - сотрудники частного охранного агентства, с которым у нас был договор, попросту стали увольняться. Мы заключили договор с Главным управлением государственной специализированной службы охраны МВД, внесли 100-процентную предоплату. После этого набеги Бакасова и его компании прекратились. Но ровно через 10 дней после заключения договора милицейскую охрану с нашего объекта… вдруг сняли. От руководства районного отдела ГУГССО мы получили странную отписку: дескать, объект не можем охранять, поскольку из-за него у вас идут  споры с местными жителями. Но неужели в ГУГССО не знали, с КЕМ нам приходится иметь дело?! Почему одно подразделение МВД считало  Бакасова членом ОПГ, а другое - "местным жителем"?! Неужели у Бакасова и его друзей были рычаги влияния и на генерала милиции Исаева - начальника ГУГССО?! Или вновь имелся более влиятельный кукловод?


- По инструкции сотрудников ГУБОП МВД мы играли роль напуганных бизнесменов, - продолжает Н. Будайчиева. - Чтобы у вымогателей не появилось подозрение, что их разработку ведут на высоком уровне, по каждому факту набега и кражи мы обращались в местную милицию - в Иссык-Атинский РОВД. Но практически всякий раз районная милиция и прокуратура состава преступления во всех тех безобразиях не находила! Это походило на обыкновенное укрывательство преступлений. Однажды один из следователей Иссык-Атинского РОВД в нашем присутствии проговорился: как же, дескать, он будет Айдарбекова привлекать - он же с его братом в одном классе учился!


Пора уже обратить внимание и на этих персонажей - Болота Айдарбекова и его подельника Нурдина Иманалиева. В февральские дни 2015 года, когда свои набеги на завод в Иссык-Атинском районе совершал Азамат Бакасов, Иманалиев с Айдарбековым тоже вывозили с этого предприятия чужое имущество. Например, металлические фермы на сумму 2 миллиона 283 тысячи сомов. Ещё вывозили бетонные плиты - совместно, кстати, с рэкетиром Бакасовым. За что и были обвинены в краже и грабеже.


Судья Первомайского райсуда Бишкека Айбек Эрнис уулу эти обвинения переквалифицировал на куда более мягкую статью УК "Самоуправство". И освободил Айдарбекова и Иманалиева от уголовной ответственности, применив амнистию.


Получилось, что рэкетиры действовали сами по себе, а Айдарбеков с Иманалиевым - сами по себе. Оправдывались эти "господа" тем, что вывозили они, дескать, имущество со спорного земельного участка бывшего колхоза "Алга". На который оба имеют право претендовать: Иманалиев - как председатель сельхозкооператива "Алга", Айдарбеков - как сын бывшего председателя колхоза, имеющий в кооперативе пай. По версии же потерпевшей стороны, земельный участок, на котором стоит завод, спорным вовсе не является, Иманалиев - давно уже не председатель кооператива, и никакого юридического отношения он, как и Айдарбеков, к этому участку не имеет.


Впрочем, тянущиеся уже много лет земельные разборки вокруг завода в Иссык-Атинском районе - тема отдельная. Сейчас интереснее другое - рассказы потерпевших бизнесменов о том, как вышеупомянутые персоны постоянно выступают одной командой, участвуя в разных авантюрах криминального характера.


Вот, к примеру, уголовное дело, возбуждённое в декабре 2016 года Генеральной прокуратурой и переданное для расследования в финполицию. В нём описывается совершенно потрясающая жульническая схема с участием сотрудников налоговой инспекции - настолько потрясающая, что заслуживает отдельного рассказа. Если коротко: сельхозкооператив "Алга" признаёт в суде несуществующую огромную задолженность по налогам. И под этим предлогом совместно с налоговиками продаёт имущество кооператива - мельницу. Что самое интересное - продаёт НЕСКОЛЬКО РАЗ. Одну и ту же мельницу - разным покупателям! А один из покупателей  - некто Акаев - её купил дважды! И одним из основных фигурантов уголовного дела выступает Нурдин Иманалиев - бывший председатель СКХ "Алга".


- Мельницу, - рассказывает Н. Будайчиева, - налоговики продавали, на ходу занижая цену, а разница доставалась всё тому же Иманалиеву. Мелькает в этой схеме и всё тот же Айдарбеков, который возглавляя подразделение бишкекской мэрии, выступал доверенным лицом то продавца, то покупателя. Фактически же действующей мельницей по сей день владеют… уголовник Азамат Бакасов и его родственники.


Очередной покупатель мельницы приходил на приобретённый объект, но там хозяйничали какие-то посторонние люди. Удивлённый покупатель шёл в айыл-окмоту. Глава которого Шаадатбек Акматов - одноклассник Бакасова - ему говорил: вы что, не знаете, чей этот объект, с кем вы связались?! Это же Шиша, Бакасов, который с Кольбаевым в Рыспека стрелял! Покупатель после услышанного старался быстрее, хоть и по дешёвке, избавиться от мельницы.
Первому покупателю Акаеву налоговики продали мельницу за 320 тысяч сомов. Что примечательно, все эти операции проводились не через банк, а наличными, что для налогового органа недопустимо. А последний покупатель - ОАО с государственной долей "Кыргызская агропродовольственная корпорация" - купил её уже за 6 миллионов 385 тысяч сомов, почти в 20 раз дороже! То есть, пройдя по кругу, государственная мельница вернулась как бы государству, но при этом государство понесло огромный ущерб. Ну а фактически владеет мельницей, как уже говорилось, Бакасов.


Вот ещё одна история. Перед тем, как на предприятие в Иссык-Атинском районе начались набеги "местных жителей", туда приехали рабочие-дровосеки и повырубали на территории завода и вокруг него деревья - 50-70-летние карагачи.


- Уголовное дело по этому факту, - говорит Н. Будайчиева, - было выделено в отдельное производство и направлено в Иссык-Атинский РОВД, где до сих пор лежит без движения. Хотя ущерб причинён огромный - и не нам, а государству. Лес был продан примерно за полмиллиона сомов. Кому - известно. Есть видеозапись, где дровосеки называют имя продавца леса - Айдарбекова! И телефон покупателя. Который потом подтвердил, что покупал лес у Айдарбекова. И деньги за проданный лес в местный айыл-окмоту не поступили. По всей видимости, именно на вырученные деньги Иманалиев во время следствия слетал, насколько известно,  в Индию на даваат - он всячески демонстрирует свою набожность. После чего с него взяли подписку о невыезде. Следственные органы почему-то удовлетворились объяснениями главы айыл-окмоту Акая Айдарбекова (брата Болота Айдарбекова и зятя Азамата Бакасова) о том, что спиленные деревья не числятся на балансе айыл-окмоту. И на этом основании уголовное дело похоронили. Государственные интересы государственные органы защищать почему-то не захотели.


Ещё история, связанная с джипом "Порше-Кайен", подожжённым в 2007 году.


- В 2010 году в отношении нас очень высокопоставленные персоны сфабриковали уголовное дело - с целью отнять имущество, которое затем было продано "Мегакому", - рассказывает Н.Будайчиева. - Это отдельная история, но влез в то уголовное дело и всё тот же Айдарбеков, выступивший адвокатом одной из якобы потерпевших. Возникает ощущение, что разные заказчики преследования нас находили одних и тех же исполнителей… Той самой "потерпевшей" пришлось отдать кое-какое имущество, в том числе восстановленный после поджога "Порше-Кайен". И этот джип чекисты потом поймали в Баткенской области на кыргызско-таджикской границе. Его кто-то вёз в обмен на наркотики. А в августе 2013 года в СИЗО ГКНБ повесился брат Айдарбекова - сотрудник МВД Самат Айдарбеков. Он был  задержан за хранение наркотиков - в его машине и доме нашли 43 килограмма гашиша и 16 килограммов героина. Есть над чем задуматься, правда?


ЧЬИ  ЗВОНКИ  СПРЯТАЛИ?


И вот в рэкетирской эпопее забрезжила развязка - на сцене появился Талантбек Токобаев, с которым прежде бизнесмены дела не имели. Он заявился в АО "Кадам" в качестве… нового акционера. Токобаев, как и Бакасов, тоже, оказалось, приобрёл небольшое количество акций компании. И по этому праву оставил "запрос" - нацарапанную вручную записку, в которой перечислял, какие сведения ему обязаны предоставить: территория, занимаемая компанией, сколько зданий, сколько акционеров, какие фирмы платят аренду, кто их хозяева, их адреса…


- Вот так сейчас работают рэкетиры - акции покупают, - грустно усмехается Назгуль Будайчиева. - Я созвонилась с Токобаевым. Мы встретились с ним в моём кабинете в здании бани "С лёгким паром!".  Он подтвердил, что работает с Азаматом Бакасовым, которого назвал "шефом". По поводу захвата завода посоветовал всё улаживать с Бакасовым. А за баню, сказал, с нас в "общак" причитается 10 тысяч долларов в месяц - снизил немного размер дани. Я торговалась до последнего, говорила, что и эта сумма - неподъёмная. Через пару дней я позвонила Токобаеву и сказала, что принимаю их условия. Он опять пришёл в кабинет. Я передала ему деньги. Наш разговор, как и в первый раз, записывался на видеокамеру, которую Токобаев не заметил. Эти записи я передала следствию.


На выходе из кабинета Талантбека Токобаева задержали с мечеными деньгами сотрудники МВД. В тот же день - 19 февраля 2015 года - оперативники взяли Азамата Бакасова.

 

Талантбек  Токобаев  получил  от  предпринимательницы  Назгуль  Будайчиевой вожделенную  дань.  И  через  считанные  минуты был  схвачен  оперативниками   (на  фото  ниже).

Азамат  Бакасов   в  момент  задержания.


И вот - приговор. В который уж раз за свою криминальную биографию Бакасов и Токобаев избежали наказания по самому суровому обвинению - по статье 231-й, предусматривающей большие сроки заключения: "Организация преступного сообщества (преступной организации)". По этой статье суд Токобаева и братьев Бакасовых оправдал. Поскольку не нашёл доказательств того, что существовала какая-то группировка и в ней был организатор. За вымогательство, хулиганство и прочие не слишком тяжкие преступления Азамат Бакасов и Талантбек Токобаев получили соответственно 12 лет и 8 лет заключения, Руслан Бакасов приговорён к 6 годам лишения свободы с отбыванием их в колонии-поселении.


- Ещё в ходе судебного разбирательства мы просили направить уголовное дело на доследование, но суд наше ходатайство отклонил, - говорит потерпевшая Н. Будайчиева. - Не сразу, но мы поняли: оперативники ГУБОП сработали чётко, а вот следователи ГСУ МВД дело обрекли на провал. Они оставили преступное сообщество без организатора, хотя, по логике, это обвинение следовало предъявить Азамату Бакасову. Они не включили в преступное сообщество Иманалиева и Айдарбекова. Хотя последний, как мы считаем, являлся идейным вдохновителем и юристом этой группы. Есть распечатки телефонных переговоров, по которым видно, как активно перезванивались между собой ВСЕ фигуранты. Мы с нашими сотрудниками по работе столько не общаемся! Например, Айдарбеков  с декабря 2014 года по февраль 2015-го разговаривал с Азаматом Бакасовым 76 раз! И эти распечатки не были проанализированы и сопоставлены следствием. Все фигуранты находились постоянно в поле зрения оперативников ГУБОП. В  ходе  разработки   подозреваемых следователем была даже получена санкция суда на прослушивание и запись телефонных разговоров фигурантов. Но когда эти записи запросил суд, следователь прислал ответ: "Положительных результатов не было". Нас настораживает эта отписка. Почему бы просто не предоставить эти записи? Пусть их оценивает суд.


- Сложилось впечатление, - заключает Назгуль Будайчиева, - что записи чьих-то телефонных разговоров следствие решило попросту спрятать. Почему? Может, потому, что в них звучат голоса нежелательных фигурантов? Настоящих высокопоставленных кукловодов, остающихся в тени?


Хотя представитель гособвинения просил для подсудимых жёсткие меры наказания, суд первой инстанции поступил с ними весьма мягко. Мы опасаемся, что суд второй инстанции и Верховный суд, как это часто бывает, наказание смягчат ещё больше, и подсудимые в очередной раз уйдут от ответственности, - заключает Назгуль Будайчиева.


Обжаловав приговор Первомайского райсуда в Бишкекском городском суде, потерпевшие намерены добиваться возвращения уголовного дела на доследование и привлечения к ответственности всех фигурантов как членов одной преступной группы, объединившихся для достижения одной цели - захвата имущества. Назгуль Будайчиеву сейчас охраняют сотрудники управления государственной защиты МВД. Что примечательно, один из подсудимых - Айдарбеков - пытался отменить решение о применении мер безопасности в отношении Назгуль Будайчиевой через суд. Но все судебные инстанции, включая Верховный суд, справедливо ему отказали.


Артур  ИСАЕВ

Комментарии   

 
+6 #1 RE: РЭКЕТ СО МНОГИМИ НЕИЗВЕСТНЫМИсталин 07.07.2017 16:02
В слабом государстве сильное опг ....почему не вводят расстрел,,,,без ликвидации мусорного общества такое явление не искоренить. ..
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+5 #2 RE: РЭКЕТ СО МНОГИМИ НЕИЗВЕСТНЫМИУлукбек 07.07.2017 22:18
Весь хаос и вся несправедливост ь в нашей стране -это вина судов и прокуроров.
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+6 #3 RE: РЭКЕТ СО МНОГИМИ НЕИЗВЕСТНЫМИДаня 09.07.2017 16:07
Как говорил Мартин Лютер Кинг - У меня есть мечта! - Собрать эскадрон смерти и без суда и следствия отправить всех этих ублюдков на тот свет, включая казнокрадов и коррупционеров, всех тех которые тянут нашу Родину в пропасть.
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