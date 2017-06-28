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кыргызстанцы заняли первое место на военных играх
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59 кандидатов в президенты
За президентское кресло в Кыргызстане намерены бороться 59 кандидатов.Подробнее...
спикер ЖК Ч.Турсунбеков не будет баллотироваться в президенты
Об этом Чыныбай Турсунбеков сказал 31 июля на пресс-конференции в Бишкеке, сообщает АКИpress.Подробнее...
в Кыргызстане август будет сухим и жарким
Средняя месячная температура воздуха в августе ожидается на 1...2 градуса выше климатической нормы, осадков ожидается меньше нормы. Об этом сообщает Кыргызгидромет.Подробнее...
президент Атамбаев:
"На водку граждане всегда деньги найдут, а на страхование 50 сомов нет".Подробнее...
президент Атамбаев вручил ключи от квартир спасателям МЧС
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Что же вёз разбившийся Боинг?
Временная депутатская комиссия Жогорку Кенеша по определению принадлежности грузов, перевозимых на борту «Боинга-747», потерпевшего крушение 16 января 2017 года, завершила свою работу.Подробнее...
президент Атамбаев встретился с председателем Госумы России В.Володиным
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председатель Госдумы России:
"Не на выгоде строятся отношения Кыргызстана и России, а на взаимовыручке".Подробнее...
в Москве кыргызстанец изнасиловал соотечественницу
Ещё двое снимали это на видео и угрожали девушке выложить запись в Интернет.Подробнее...
вынесен приговор делу о взрыве в Посольстве КНР в Бишкеке
Первомайский районный суд Бишкека признал всех подсудимых — Хасамидина Исмаилова, Хикматилло Абдулажанова и Куназим Мансирову — виновными в совершении теракта на территории дипломатическиой миссии.Подробнее...
интерактивный Иссык-Куль
Запущена интерактивная карта с достопримечательностями Иссык-Кульской области.Подробнее...
классика под небом
в Бишкеке презентуют изданную в Москве книгу «Кыргызы»
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государственный визит президента Кыргызстана в Россию завершился
Алмазбек Атамбаев ответил на вопросы журналистов.
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священный праздник
Поздравление президента Алмазбека Атамбаева с праздником Орозо айт.Подробнее...
президент Атамбаев встретился с президентом Татарстана
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президент Атамбаев прибыл в город Казань Республики Татарстан
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МИД КР прокомментировал возможное участие военнослужащих в Сирии
Участие кыргызских военных в боевых действиях в Сирии на переговорах в Москве во время государственного визита Алмазбека Атамбаева в Россию не обсуждалось.Подробнее...
президент Атамбаев посетил музей археологии и этнографии Уфимского научного центра РАН
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в Кыргызстане запретили продажу энергетических напитков несовершеннолетним
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президент Атамбаев встретился с президентом Башкортостана
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Президент Атамбаев посетил Московскую Соборную мечеть и встретился с Председателем Совета муфтиев России
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в суде по делу Текебаева приступили к рассмотрению дела по существу
Гособвинитель зачитал своё заключение.Подробнее...
в суд по делу О.Текебаева пришла Роза Отунбаева - на допрос
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три пьяных девицы
устроили драку
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Расследования
РОДСТВЕННИК АИДЫ САЛЯНОВОЙ - В РОЗЫСКЕ ПО ДЕЛУ ОБ УБИЙСТВЕ СТУДЕНТКИ
Калыбек Салянов-Эльтуйбасов.
Камила Дуйшебаева.
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