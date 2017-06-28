Новости

кыргызстанцы заняли первое место на военных играх

Подробнее...

59 кандидатов в президенты

За президентское кресло в Кыргызстане намерены бороться 59 кандидатов.

Подробнее...

спикер ЖК Ч.Турсунбеков не будет баллотироваться в президенты

Об этом Чыныбай Турсунбеков сказал 31 июля на пресс-конференции в Бишкеке, сообщает АКИpress.

Подробнее...

в Кыргызстане август будет сухим и жарким

 Средняя месячная температура воздуха в августе ожидается на 1...2 градуса выше климатической нормы, осадков ожидается меньше нормы. Об этом сообщает Кыргызгидромет.

Подробнее...

президент Атамбаев:

"На водку граждане всегда деньги найдут, а на страхование 50 сомов нет".

Подробнее...

президент Атамбаев вручил ключи от квартир спасателям МЧС

Подробнее...

Что же вёз разбившийся Боинг?

Временная депутатская комиссия Жогорку Кенеша по определению принадлежности грузов, перевозимых на борту «Боинга-747», потерпевшего крушение 16 января 2017 года, завершила свою работу.

Подробнее...

президент Атамбаев встретился с председателем Госумы России В.Володиным

Подробнее...

председатель Госдумы России:

"Не на выгоде строятся отношения Кыргызстана и России, а на взаимовыручке".

Подробнее...

в Москве кыргызстанец изнасиловал соотечественницу

Ещё двое снимали это на видео и угрожали девушке выложить запись в Интернет.

Подробнее...

вынесен приговор делу о взрыве в Посольстве КНР в Бишкеке

Первомайский районный суд Бишкека признал всех подсудимых — Хасамидина Исмаилова, Хикматилло Абдулажанова и Куназим Мансирову — виновными в совершении теракта на территории дипломатическиой миссии.

Подробнее...

интерактивный Иссык-Куль

Запущена интерактивная карта с достопримечательностями Иссык-Кульской области.

Подробнее...

классика под небом


В Бишкеке 28 и 29 июня пройдёт III международный фестиваль классической  музыки под открытым небом TENGRI music 2017.

Подробнее...

в Бишкеке презентуют изданную в Москве книгу «Кыргызы»

Подробнее...

государственный визит президента Кыргызстана в Россию завершился

Алмазбек Атамбаев ответил на вопросы журналистов.

Подробнее...

священный праздник

Поздравление президента Алмазбека Атамбаева с праздником Орозо айт.

Подробнее...

президент Атамбаев встретился с президентом Татарстана

Подробнее...

президент Атамбаев прибыл в город Казань Республики Татарстан

Подробнее...

МИД КР прокомментировал возможное участие военнослужащих в Сирии

Участие кыргызских военных в боевых действиях в Сирии на переговорах в Москве во время государственного визита Алмазбека Атамбаева в Россию не обсуждалось.

Подробнее...

президент Атамбаев посетил музей археологии и этнографии Уфимского научного центра РАН

Подробнее...

в Кыргызстане запретили продажу энергетических напитков несовершеннолетним

Подробнее...

президент Атамбаев встретился с президентом Башкортостана

Подробнее...

Президент Атамбаев посетил Московскую Соборную мечеть и встретился с Председателем Совета муфтиев России

Подробнее...

в суде по делу Текебаева приступили к рассмотрению дела по существу

Гособвинитель зачитал своё заключение.

Подробнее...

в суд по делу О.Текебаева пришла Роза Отунбаева - на допрос

Подробнее...

Расследования

РОДСТВЕННИК АИДЫ САЛЯНОВОЙ - В РОЗЫСКЕ ПО ДЕЛУ ОБ УБИЙСТВЕ СТУДЕНТКИ

Подробности
Расследования
28.06.2017 10:40
Просмотров: 3348


МВД Кыргызстана объявило в розыск Калыбека Эльтуйбасова. Раньше этот гражданин носил фамилию Салянов. Бывшему генпрокурору, а ныне депутату парламента Аиде Саляновой он доводится дядей (иногда его называют двоюродным братом).


Уже больше трёх лет Салянова-Эльтуйбасова связывают с загадочным убийством студентки Камилы Дуйшебаевой. И уже больше трёх лет следствие по уголовному делу об этом убийстве буксует.


Особенность этого расследования состояла в том, что общественность знала о нём… почти всё. СМИ публиковали имена фигурантов и свидетелей, известно даже было содержание показаний, которые те давали следствию. Последняя новость "дела Камилы Дуйшебаевой", после которой наступила тишина, относится к декабрю прошлого года  -  загадочным образом исчезла основная свидетельница.

19-летняя Камила Дуйшебаева пропала без вести 10 марта 2014 года. А 16 марта её тело было обнаружено возле кладбища села Байтик Аламединского района. Судебно-медицинская экспертиза установила, что смерть девушки наступила от механической асфиксии - она была задушена собственным шарфиком.


Из своего дома в бишкекском микрорайоне "Достук" Камила вышла 10 марта 2014 года около полудня и больше не вернулась. В тот день она созванивалась со своим женихом, обещала к нему приехать, после чего телефон Камилы оказался отключён.


Вскоре всплыла зацепка - появились показания о том, что Камилу в тот день, 10 марта, видели в сауне на улице Белорусской. Свидетельница - администратор сауны Дилнура Назаркулова, - увидев по телевидению объявление о розыске К. Дуйшебаевой, узнала по фотографии девушку, которая приезжала в заведение с мужчиной и с ним же уехала на автомашине марки "БМВ-Х-5" с полностью тонированными стёклами.


Этим мужчиной оказался Калыбек Салянов - родственник тогдашнего прокурора Аиды Саляновой. В сауну он приезжал с приятелем, который тоже был с девушкой. Приятель этот также оказался человеком известным - Осунбеком Жамансариевым, адвокатом объединения "Мекен шейиттери". Известность, напомним, он получил, агрессивно выступая представителем потерпевших на судебном процессе по уголовному делу о событиях 7 апреля 2010 года.


Получалось, что Калыбек Салянов был последним, кто общался с Камилой Дуйшебаевой, что делало его подозреваемым №1. Сам он не скрывал, что эту девушку знает - с ней, по его словам, он познакомился в 2013 году, когда она пришла к нему в автосалон искать работу. Салянов также подтвердил, что встречался с Камилой накануне её исчезновения - 9 марта 2014 года: она, по его словам, позвонила ему и попросила приехать в кафе "Демократ" и оплатить счёт. После чего он, Салянов, отвёз её с подругой к караоке-клубу "40х40". А в тот день - 10 марта - Салянов, по его словам, Камилу не видел. В сауну на ул. Белорусской он и Жамансариев приезжали с другими девушками.


Осунбек Жамансариев эту версию подтвердил, девушки, которых он и Салянов представили следствию - тоже. Все эти показания обеспечивали родственнику генпрокурора "железное" алиби.


Записи установленной в сауне видеокамеры наблюдения, которые могли подтвердить или опровергнуть факт появления в этом заведении Камилы Дуйшебаевой, именно за тот день - 10 марта - были стёрты. Как объяснили в сауне, потому, что записи для производственной необходимости уже были не нужны.


Милиции удалось найти сотовый телефон Камилы Дуйшебаевой. Через 9 дней после исчезновения девушки этот мобильник на улице Баха подобрали дворники - работники предприятия "Тазалык". Один из дворников, как выяснилось, отнёс телефон в торговый центр, где мобильник "прошили", стерев всю информацию.

 

Калыбек Салянов-Эльтуйбасов.

Камила  Дуйшебаева.

 


Тогдашний глава МВД Мелис Турганбаев заверял общественность, что убийство К. Дуйшебаевой будет раскрыто. В итоге, однако, он заявил, что доказательств причастности Калыбека Салянова к убийству девушки не добыто. Хотя следствие, дескать, старалось - приглашались даже специалисты из Малайзии, которые безуспешно пытались открыть мессенджер WhatsApp в телефоне Камилы, где должна была остаться важная информация.


В декабре 2016 года стало известно, что исчезла основная свидетельница - администратор сауны Назаркулова. Перед тем она изменила свои показания, сообщив следствию, что Камила Дуйшебаева 10 марта 2014 года в сауне не появлялась. "Мне самой интересно, почему за два года потеряли свидетеля, который давал важную информацию", -так прокомментировала исчезновение Назаркуловой бывший генпрокурор Аида Салянова, ставшая депутатом парламента. Она постоянно заявляла, что это уголовное дело политизируется и что её родственника Калыбека очерняют, дабы бросить тень на неё - Аиду Салянову.


К тому времени, кстати, исчез из республики, продав свой бизнес, и сам Калыбек Салянов. Фамилию он уже носил другую. Перед парламентскими выборами 2015 года он зачем-то взял себе фамилию по имени отца - и стал именоваться Калыбеком Эльтуйбасовичем Эльтуйбасовым. Под этой фамилией он пытался участвовать и в выборах - по списку партии "Ата Мекен" под №52. Но затем вынужден был покинуть список. Официальная формулировка - предоставил в ЦИК некие сведения, не соответствующие действительности.


Калыбек Салянов долгое время работал в таможне, но потом ушёл в бизнес. Саляновский семейный бизнес, что примечательно, пошёл в гору после того, как Аида Салянова возглавила Генпрокуратуру. Калыбек Салянов вместе с мужем Саляновой участвовал в торговле пригнанных в Кыргызстан из Европы автомашин, руководил автосалоном в Бишкеке, входил в долю в строительные проекты.


Факт объявления Салянова-Эльтуйбасова (который до этого проходил по уголовному делу свидетелем) в розыск, подтверждённый нашими собственными источниками, в пресс-службе МВД пока почему-то никак не комментируют - хотя запрос туда на сей счёт мы направили ещё на минувшей неделе.


По данным редакции, в "деле Камилы Дуйшебаевой" наступил коренной перелом. Милиции удалось-таки отыскать основную свидетельницу - бывшего администратора сауны Назаркулову. Она уехала в Узбекистан, гражданкой которого является. Где с ней встретились сотрудники МВД КР и с участием местных правоохранительных органов допросили. Женщина призналась, что вынуждена была изменить показания в пользу Калыбека Салянова под давлением и угрозами. Она вновь вернулась к прежним показаниям и весьма существенно помогла следствию. Прояснилась, например, ситуация с уничтожением записей видеокамеры наблюдения в сауне - сделано это было намеренно, пока до этих записей не добралась милиция. Значит, было, что скрывать?


Общественность и пресса в своё время сильно подозревали: следствие по убийству Камилы Дуйшебаевой просто не могло не зайти в тупик, поскольку родственница основного фигуранта занимала пост генерального прокурора. Изучая "мародёрское дело", депутаты парламента пришли к выводу, что ставленники партии "Ата Мекен" работали и продолжают работать не только в Генпрокуратуре, но и в МВД - причём как раз в Главном следственном управлении, которое и ведёт сейчас следствие по убийству Дуйшебаевой. У этой милицейской структуры есть возможность подозрения развеять, доведя расследование убийства до конца - абсолютно объективно и непредвзято.


Артур  ИСАЕВ

Комментарии   

 
+7 #1 RE: РОДСТВЕННИК АИДЫ САЛЯНОВОЙ - В РОЗЫСКЕ ПО ДЕЛУ ОБ УБИЙСТВЕ СТУДЕНТКИРуслан 05.07.2017 21:49
Эльтуйбас - даже имя такое противное, кто знает кыргызский поймет
Цитировать
 
 
+2 #2 RE: РОДСТВЕННИК АИДЫ САЛЯНОВОЙ - В РОЗЫСКЕ ПО ДЕЛУ ОБ УБИЙСТВЕ СТУДЕНТКИБаракуда 08.07.2017 06:12
Я бы хотел исправить его фамилию на Адамтубасова(Мр азь конченный), нужно возбудить уголовные дела против Мелиса и Аиды!
Цитировать
 
 
0 #3 RE: РОДСТВЕННИК АИДЫ САЛЯНОВОЙ - В РОЗЫСКЕ ПО ДЕЛУ ОБ УБИЙСТВЕ СТУДЕНТКИчитатель/писатель 08.07.2017 12:17
наивные, а то прям вы не в курсе как мелис-байке работает: вас всех приуспокоил пока бабосы доил с салянова и компании. выдоил. всем опять мозжечок припудрил, пока последние следы исчезнут, ну и все - вуаля: "ничего не нарыто на мистера "соленого"" было отрапортовано публике: мораль сей басни: и волки сыты, и овцы целы :)) одни мы с вами лохи. че, кто-то не понимал почему байке с поломанными ушками так к власти рвался? вопрос, понятно, риторический..
Цитировать
 
 
+1 #4 RE: РОДСТВЕННИК АИДЫ САЛЯНОВОЙ - В РОЗЫСКЕ ПО ДЕЛУ ОБ УБИЙСТВЕ СТУДЕНТКИУлан1981 аферист 12.07.2017 15:15
Да.На что смотрели тогдашние министры ВД?
Цитировать
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить