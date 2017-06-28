Расследования

Подробности Расследования 28.06.2017 10:40 Просмотров: 3348



МВД Кыргызстана объявило в розыск Калыбека Эльтуйбасова. Раньше этот гражданин носил фамилию Салянов. Бывшему генпрокурору, а ныне депутату парламента Аиде Саляновой он доводится дядей (иногда его называют двоюродным братом).



Уже больше трёх лет Салянова-Эльтуйбасова связывают с загадочным убийством студентки Камилы Дуйшебаевой. И уже больше трёх лет следствие по уголовному делу об этом убийстве буксует.



Особенность этого расследования состояла в том, что общественность знала о нём… почти всё. СМИ публиковали имена фигурантов и свидетелей, известно даже было содержание показаний, которые те давали следствию. Последняя новость "дела Камилы Дуйшебаевой", после которой наступила тишина, относится к декабрю прошлого года - загадочным образом исчезла основная свидетельница.



19-летняя Камила Дуйшебаева пропала без вести 10 марта 2014 года. А 16 марта её тело было обнаружено возле кладбища села Байтик Аламединского района. Судебно-медицинская экспертиза установила, что смерть девушки наступила от механической асфиксии - она была задушена собственным шарфиком.



Из своего дома в бишкекском микрорайоне "Достук" Камила вышла 10 марта 2014 года около полудня и больше не вернулась. В тот день она созванивалась со своим женихом, обещала к нему приехать, после чего телефон Камилы оказался отключён.



Вскоре всплыла зацепка - появились показания о том, что Камилу в тот день, 10 марта, видели в сауне на улице Белорусской. Свидетельница - администратор сауны Дилнура Назаркулова, - увидев по телевидению объявление о розыске К. Дуйшебаевой, узнала по фотографии девушку, которая приезжала в заведение с мужчиной и с ним же уехала на автомашине марки "БМВ-Х-5" с полностью тонированными стёклами.



Этим мужчиной оказался Калыбек Салянов - родственник тогдашнего прокурора Аиды Саляновой. В сауну он приезжал с приятелем, который тоже был с девушкой. Приятель этот также оказался человеком известным - Осунбеком Жамансариевым, адвокатом объединения "Мекен шейиттери". Известность, напомним, он получил, агрессивно выступая представителем потерпевших на судебном процессе по уголовному делу о событиях 7 апреля 2010 года.



Получалось, что Калыбек Салянов был последним, кто общался с Камилой Дуйшебаевой, что делало его подозреваемым №1. Сам он не скрывал, что эту девушку знает - с ней, по его словам, он познакомился в 2013 году, когда она пришла к нему в автосалон искать работу. Салянов также подтвердил, что встречался с Камилой накануне её исчезновения - 9 марта 2014 года: она, по его словам, позвонила ему и попросила приехать в кафе "Демократ" и оплатить счёт. После чего он, Салянов, отвёз её с подругой к караоке-клубу "40х40". А в тот день - 10 марта - Салянов, по его словам, Камилу не видел. В сауну на ул. Белорусской он и Жамансариев приезжали с другими девушками.



Осунбек Жамансариев эту версию подтвердил, девушки, которых он и Салянов представили следствию - тоже. Все эти показания обеспечивали родственнику генпрокурора "железное" алиби.



Записи установленной в сауне видеокамеры наблюдения, которые могли подтвердить или опровергнуть факт появления в этом заведении Камилы Дуйшебаевой, именно за тот день - 10 марта - были стёрты. Как объяснили в сауне, потому, что записи для производственной необходимости уже были не нужны.



Милиции удалось найти сотовый телефон Камилы Дуйшебаевой. Через 9 дней после исчезновения девушки этот мобильник на улице Баха подобрали дворники - работники предприятия "Тазалык". Один из дворников, как выяснилось, отнёс телефон в торговый центр, где мобильник "прошили", стерев всю информацию.

Калыбек Салянов-Эльтуйбасов.

Камила Дуйшебаева.



Тогдашний глава МВД Мелис Турганбаев заверял общественность, что убийство К. Дуйшебаевой будет раскрыто. В итоге, однако, он заявил, что доказательств причастности Калыбека Салянова к убийству девушки не добыто. Хотя следствие, дескать, старалось - приглашались даже специалисты из Малайзии, которые безуспешно пытались открыть мессенджер WhatsApp в телефоне Камилы, где должна была остаться важная информация.



В декабре 2016 года стало известно, что исчезла основная свидетельница - администратор сауны Назаркулова. Перед тем она изменила свои показания, сообщив следствию, что Камила Дуйшебаева 10 марта 2014 года в сауне не появлялась. "Мне самой интересно, почему за два года потеряли свидетеля, который давал важную информацию", -так прокомментировала исчезновение Назаркуловой бывший генпрокурор Аида Салянова, ставшая депутатом парламента. Она постоянно заявляла, что это уголовное дело политизируется и что её родственника Калыбека очерняют, дабы бросить тень на неё - Аиду Салянову.



К тому времени, кстати, исчез из республики, продав свой бизнес, и сам Калыбек Салянов. Фамилию он уже носил другую. Перед парламентскими выборами 2015 года он зачем-то взял себе фамилию по имени отца - и стал именоваться Калыбеком Эльтуйбасовичем Эльтуйбасовым. Под этой фамилией он пытался участвовать и в выборах - по списку партии "Ата Мекен" под №52. Но затем вынужден был покинуть список. Официальная формулировка - предоставил в ЦИК некие сведения, не соответствующие действительности.



Калыбек Салянов долгое время работал в таможне, но потом ушёл в бизнес. Саляновский семейный бизнес, что примечательно, пошёл в гору после того, как Аида Салянова возглавила Генпрокуратуру. Калыбек Салянов вместе с мужем Саляновой участвовал в торговле пригнанных в Кыргызстан из Европы автомашин, руководил автосалоном в Бишкеке, входил в долю в строительные проекты.



Факт объявления Салянова-Эльтуйбасова (который до этого проходил по уголовному делу свидетелем) в розыск, подтверждённый нашими собственными источниками, в пресс-службе МВД пока почему-то никак не комментируют - хотя запрос туда на сей счёт мы направили ещё на минувшей неделе.



По данным редакции, в "деле Камилы Дуйшебаевой" наступил коренной перелом. Милиции удалось-таки отыскать основную свидетельницу - бывшего администратора сауны Назаркулову. Она уехала в Узбекистан, гражданкой которого является. Где с ней встретились сотрудники МВД КР и с участием местных правоохранительных органов допросили. Женщина призналась, что вынуждена была изменить показания в пользу Калыбека Салянова под давлением и угрозами. Она вновь вернулась к прежним показаниям и весьма существенно помогла следствию. Прояснилась, например, ситуация с уничтожением записей видеокамеры наблюдения в сауне - сделано это было намеренно, пока до этих записей не добралась милиция. Значит, было, что скрывать?



Общественность и пресса в своё время сильно подозревали: следствие по убийству Камилы Дуйшебаевой просто не могло не зайти в тупик, поскольку родственница основного фигуранта занимала пост генерального прокурора. Изучая "мародёрское дело", депутаты парламента пришли к выводу, что ставленники партии "Ата Мекен" работали и продолжают работать не только в Генпрокуратуре, но и в МВД - причём как раз в Главном следственном управлении, которое и ведёт сейчас следствие по убийству Дуйшебаевой. У этой милицейской структуры есть возможность подозрения развеять, доведя расследование убийства до конца - абсолютно объективно и непредвзято.



Артур ИСАЕВ