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правительство КР - в отставке
Президент Кыргызстана А.Атамбаев подписал указ «Об отставке премьер-министра и правительства КР».Подробнее...
Сооронбай Жээнбеков подал в отставку
Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков подал в отставку.Подробнее...
зарегистрирован третий кандидат в президенты Кыргызстана
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задержан очередной телефонный террорист
20 августа примерно в 12.30 часов на пульт "102" дежурной службы ГУВД г.Бишкек позвонил неизвестный мужчина и сообщил, что в столичном ЦУМе заложена бомба.Подробнее...
с 1 октября в Кыргызстане повысят пенсии
Премьер-министр подписал соответствующее постановление правительства.Подробнее...
Токтогулка наполнена на 100 процентов
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неделя российского кино
В Кыргызстане 18-25 августа в Бишкеке и Чолпон-Ате пройдёт Неделя российского кино.Подробнее...
продолжается суд по делу А.Саляновой
Судья отказался допросить председателя ГКНБ и генпрокурора.Подробнее...
вынесен приговор по делу о пожаре в московской типографии
Москвский суд вынес приговор руководству типографии, где при пожаре погибли 12 кыргызстанок.Подробнее...
приговор оглашён
зарегистрирован ещё один кандидат в президенты КР
Центризбирком 16 августа зарегистрировал второго кандидата в президенты. Им стал Омурбек Бабанов.Подробнее...
подсудимый Текебаев выступил с последним словом
В Первомайском райсуде Бишкека по делу депутата парламента Омурбека Текебаева и экс-главы МЧС Дуйшенкула Чотонова завершились прения сторон.Подробнее...
отношения между Кыргызстаном и Узбекистаном налаживаются
Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов: "Мы будем снимать барьеры, мешающие сотрудничеству КР и РУз".Подробнее...
Вивальди и Чайковский - на берегу Иссык-Куля
Центральноазиатский молодежный камерный оркестр (CAYO) даст концерты классической музыки в Бишкеке и на Иссык-Куле, сообщила пресс-служба Министерства культуры, информации и туризма КР.Подробнее...
подсудимый Текебаев ругается с судьёй
В Первомайском райсуде Бишкека по делу депутата парламента Омурбека Текебаева и экс-главы МЧС Дуйшенкула Чотонова 15 августа продолжаются прения сторон. Четвертый день с речью выступает лидер партии "Ата Мекен".Подробнее...
сотрудничество продолжается
14 августа состоялся телефонный разговор президента Кыргызской Республики Алмазбека Атамбаева с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.Подробнее...
итоги двух лет в ЕАЭС для Кыргызстана
14 августа на заседании межправительственного совета ЕАЭС премьер-министр КР Сооронбай Жээнбеков рассказал о плюсах и минусах объединения.Подробнее...
в ЕАЭС - единое пенсионное обеспечение
В Евразийском экономическом союзе единое пенсионное обеспечение будет к 2018 году.Подробнее...
10 лет лишения свободы
Такой приговор просит вынести прокурор лидеру «Ата Мекена» Омурбеку Текебаеву.Подробнее...
дело Текебаева:
гособвинение считает, что вина подсудимых полностью доказана.Подробнее...
начались прения в суде по делу Текебаева
Прокурор заявил, что подсудимый имел влияние на принятие государственных решений.Подробнее...
ЦИК КР отказал
Садыру Жапарову в регистрации кандидатом в президенты страны.Подробнее...
состоялась церемония передачи двух самолетов Ан-26 Кыргызстану
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Темир Сариев
требует отставки премьер-министра.Подробнее...
Кыргызтелеком снизил цену внешнего интернет-трафика
В первом полугодии ОАО "Кыргызтелеком" путем переговоров и ряда мероприятий значительно снизил цену закупаемого внешнего интернет-трафика.Подробнее...
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В Бишкеке
три пьяных девицы
устроили драку
с прохожими.
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Расследования
5 лет условно - за "межнац"… Много это или мало?
Бактыбек Нуралы уулу своего национализма не отрицает.
Слева направо: Егор Борисов, главврач 3-й детской больницы Талант Омурбеков и Мирлан Ирсалиев. Электрокардиограф в больницу привёз.
Атай Омурзаков и его странные отношения с Россией и русскими.
Некто Эльмира Султанбаева.
Красавица-националистка Амина Юсурова. Отмыть бы эту не блещущую умом девицу от косметики, да посмотреть на эту "красавицу"…
Националист Монолдор (или как там его зовут на самом деле?).
Остального ждали от чекистов…