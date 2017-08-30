Расследования

Подробности Расследования 30.08.2017 16:49 Просмотров: 27



20 июня этого года президент Атамбаев побывал с государственным визитом в Москве. Одним из главных его итогов стал подписанный протокол о полном списании Россией долга Кыргызстану в 240 миллионов долларов.



Это событие вызвало в самой России волну недоумения, граничащего с возмущением. Там вспомнили, что за 20 лет Россия простила разным странам в общей сложности 140 миллиардов долларов. И в самом деле: почему страна, которая находится под санкциями США и Евросоюза, у которой - из-за падения цен на нефть - проблемы с наполнением бюджета, списывает долги?



В этой связи актуальным становится и другой вопрос: почему долги Кыргызстану не прощает страна, в глазах которой одно время наша республика даже входила в разряд образцовых - США? Почему эта страна (либо международные финансовые организации, где первую скрипку играют Штаты) если и делает Кыргызстану какие-то поблажки, то в виде так называемой "реструктуризации"? То есть выплаты по долгам всего лишь переносятся на неопределённый срок.





капитализм взаймы



Существует мнение, что каждый кыргызстанец должен международным финансовым институтам и иностранным государствам почти по 700 долларов США. Недавно Министерство финансов КР это опровергло. Начальник Управления государственного долга Минфина Бакыт Сыдыков сообщил журналистам: "Каждый житель не будет отдельно расплачиваться. Это просто сравнительный отчёт для упрощённого представления данных о внешнем долге страны. Долг является государственным".



Тот же Сыдыков сообщил, что объём внешнего долга Кыргызстана сейчас - около 52,5 процента от объёма прогнозного ВВП. В денежном выражении это - 3 миллиарда 847 миллионов 670 тысяч долларов. В Минфине заявляют: внешний долг республики по всем международным нормам считается управляемым с умеренным уровнем риска.



Из тех же официальных источников известно, что 40 процентов всей финансовой помощи Кыргызстан получил от международных финансовых институтов. Самые крупные доноры республики - Азиатский банк развития, Всемирный банк, Международный валютный фонд и Европейский банк реконструкции и развития. Львиная доля долга приходится на две организации: Всемирному банку Кыргызстан должен 636 миллионов 700 тысяч долларов (16,5 процента госдолга) и Азиатскому банку развития - 576 миллионов 800 тысяч долларов (15 процентов госдолга).



Остальные 60 процентов денег Кыргызстан получил по линии правительств других государств. Больше всего мы должны "Эксимбанку" Китая - 1 миллиард 565 миллионов долларов (40,7 процента всего внешнего долга). За ним идёт Япония - 247 миллионов 500 тысяч долларов. Пока Россия не списала нам 240 миллионов долларов, она замыкала первую тройку кредиторов. Ещё 100 миллионов долларов Кыргызстан должен Германии и 97 миллионов долларов - Турции.



Что касается США, то они не вошли даже в первую десятку доноров! Тем не менее в обществе сложилось мнение, деньги в Кыргызстан вкладывают только Россия и США. Поэтому сейчас в центре нашего внимания - американские и российские деньги.



Эх раз, ещё раз,

Кыргызстан - не Гондурас…



Из недавней истории известно, что США простили долги только Ираку - в 2004 году. "Прощённая" сумма составила тогда 4 миллиарда долларов. Позже Штаты прощали долги только коллективно - в составе стран "Большой семёрки". Таким образом списали 40 миллиардов долларов Гондурасу, Боливии, Никарагуа и ещё некоторым другим.



Самое неприятное во всех американских кредитах - даже не то, что "деньги берёшь чужие и на время, а отдаёшь свои и навсегда". А то, что за все эти годы эти деньги не принесли Кыргызстану как получателю кредитов никакой прибыли.



Подводя итоги западной помощи Кыргызстану за годы независимости республики, один из аналитиков отмечал: "Все написанные под иностранную помощь программы оказывают какое-то странное воздействие на экономику страны. Именно благодаря бездумной реализации рекомендаций международных финансовых организаций Кыргызстан превратился в государство с практически колониальной экономикой. В постсоветские годы все выделяемые международными финансовыми организациями кредиты направлялись исключительно на прекращение производства и закрытие высокодоходных коммуникационных и финансовых структур".



К примеру, программа ПЕСАК (реорганизации и ликвидации убыточных предприятий) только в 1994-1996 годах привела к закрытию 28 больших производств и - как окончательный результат - к лишению работы десятков тысяч человек. Ещё одна программа - АПЕАК, которая, по идее, была направлена на развитие сельского хозяйства Кыргызстана, привела только к ликвидации колхозов и совхозов. Взамен же не появилось ничего аналогичного.



В чём причина? Видимо, в той идее, которую в своих мемуарах цинично озвучил бывший заместитель госсекретаря США Строуб Тэлботт: "Не стоит вкладываться в постсоветскую инфраструктуру по той простой причине, что её в случае чего невозможно будет взять и вывезти в США".



Ставку США изначально делали на так называемые "политические инвестиции". То есть на вложения в правозащитную и иную общественную деятельность, направленную, как считается, на укрепление демократии. А на деле - на создание в обществе поводов для социально-политического недовольства. И как следствие - постоянной нестабильности в стране.



Вообще же кредиты и гранты Запад давать любит - хотя со стороны и складывается впечатление, что доноров приходится уговаривать чуть ли не на коленях. Схема вброса кредитов или грантов никогда не отличалась гениальностью и работает до сих пор. Незадолго до выдачи кредита или гранта в местной прессе вдруг появляются публикации о том, что в такой-то сфере у нас всё плохо. Обывателю дают понять, что своих денег у государства для решения проблем в этой сфере нет - придётся идти на поклон к донорам.



Так было, например, с проектом "Таза-Суу" ("Чистая вода") Всемирного банка и Азиатского банка развития, на который обе структуры выделили в совокупности 200 миллионов долларов. Накануне начала работы этого проекта в отечественных СМИ много писали о том, что в Кыргызстане плохо с чистой водой, денег на обеспечение ею населения нет и нужна иностранная помощь.



А вот что стала писать кыргызстанская пресса несколько лет спустя: "52 миллиона долларов, выделенных международными донорами на строительство систем питьевого водоснабжения в сёлах Кыргызстана в рамках проекта "Таза-Суу", ушли в карманы подрядчиков. Из расхищенных средств вернуть удалось 16 миллионов. Значительная сумма донорских средств разворована. Чистая питьевая вода проведена в 524 из 1 792 нуждающихся сёл. Но говорить о качестве водопроводов не приходится. Причём, как выяснилось, никто из расхитителей денег так и не понёс наказания".



Этот и другие скандалы показывают, что никакого контроля над расходованием своих денег доноры не осуществляют. Почему? Ответ напрашивается сам собой - потому, чтобы у страны, которая деньги получает, постоянно сохранялся имидж высококоррумпированной.



Зачем это нужно донорам? Затем, чтобы… вливать в эту страну ещё больше денег. Абсурд? Только на первый взгляд. Если же смотреть глубже - более сговорчива та элита, которую держат за "карман". То есть чиновникам сознательно дают разворовывать деньги, чтобы потом они могли выполнять "просьбы" из-за океана.



Мало кто догадывается, что под видом помощи развивающимся странам США ещё и сбрасывают в них свою инфляцию. Каким образом? Здесь необходимо сделать небольшой экскурс в историю.



Во время Второй мировой войны США напечатали слишком много бумажных долларов - их сумма за военные годы увеличилась почти в четыре раза. Но когда война закончилась, встал вопрос: а что с этой наличностью делать? Оставить её в руках населения нельзя - доллар обесценится ещё больше. Отнять у населения и утилизировать - тоже не вариант.



И тогда госсекретарь США Джордж Маршалл придумал гениальный выход: сбросить излишек американской наличности (и вместе с ней - американскую инфляцию!) в Западную Европу под видом помощи разорённым войной странам. За годы действия "Плана Маршалла" в Европу было сброшено более 12 миллиардов долларов США. Причём большая их часть представляла собою беспроцентные и безвозвратные гранты. В Японию в те же годы было сброшено более 2 миллиардов долларов. А чтобы эти деньги оттуда не вернулись никогда, американцы разработали хитрые механизмы. Например, в американский "Закон о помощи иностранным государствам" внесли норму о том, что 5 процентов всей иностранной помощи идёт в карман местным администрациям. К 1952 году в Западной Европе таких узаконенных "откатов" набежало почти 500 миллионов долларов.



И подобную практику сброса своей инфляции Соединённые Штаты продолжают до сих пор. А чтобы народ Кыргызстана любил доллар больше, чем сом, последний по американской схеме обязан падать. Обеспечить это падение может только тот, кто контролирует денежную систему государства. А кто у нас её контролирует? Международный валютный фонд. Как говорил Натан Ротшильд, представитель известной банкирской династии, "дайте мне контроль над денежной системой государства - и мне будет абсолютно наплевать, кто будет писать его законы".

Джордж Маршалл, государственный секретарь США в администрации президента Гарри Трумэна. Автор "Программы восстановления Европы", более известной как "План Маршалла".



за пригоршню долларов



Отдельно остановимся на грантах. Самое распространённое заблуждение наших чиновников - грант якобы выдаётся просто так, потому что какой-то филантроп этого захотел. На деле всё иначе. Вот, к примеру, некий банк даёт Министерству здравоохранения КР деньги на покупку одноразовых шприцев для больниц Нарына. В грантовом соглашении чётко прописывается, что шприцы надо закупать только у определённой фирмы - скажем, в США. Между тем где-нибудь в Канаде есть фирма, которая производит точно такие же шприцы, но - в три раза дешевле. Казалось бы, выгоднее покупать шприцы у них, но соглашение это запрещает. Потому, что - совершенно "случайно"! - фирма-производитель шприцев кредитуется в том самом банке, который и выделил грант на покупку этого товара.



В итоге никто не в накладе - ни грантодатель, ни производитель шприцев… Только Кыргызстан в итоге фактически остаётся ни с чем: одноразовые шприцы израсходованы, а деньги, выделенные Кыргызстану, потрачены в другой стране… Ибо никому в кыргызской власти не приходит в голову, что подобный завод в Кыргызстане можно построить самим, дабы больше не ходить на поклон к иностранным банкирам. Поскольку эта схема отлично себя зарекомендовала, отказываться от неё просто так никто не станет.



Два года назад вышел обзор программ Агентства США по международному развитию (USAID) по Кыргызстану за 2014-2015 годы, где содержались весьма любопытные цифры.



Общая сумма проектов USAID того периода - более 195 миллионов 383 тысяч долларов США.



11 миллионов 767 тысяч долларов - стоимость проектов в сфере образования.



12 миллионов 100 тысяч долларов было выделено на экологические проекты. Почти на 4 тысячи долларов больше получили проекты по сельскому хозяйству и продовольственной безопасности.



На здравоохранение было выделено 29 миллионов 347 тысяч долларов.



Самое же большое финансирование получили проекты помощи в разделе "Демократия, права человека, государственное управление" - 69 миллионов 257 тысяч 909 долларов. Это были не первые и, скорее всего, не последние деньги, выделенные на это американцами. При этом почему-то качество первого, второго и третьего - демократии, прав человека и госуправления - в Кыргызстане оставляет желать лучшего. За что, кстати, нашу страну те же самые доноры из года в год критикуют. Однако… деньги давать не прекращают!



В этом проявляется особенность американской внешней политики - своими деньгами на "демократию" Штаты ПОКУПАЮТ лояльность как местных чиновников, так и представителей так называемого "гражданского сектора" в лице многочисленных неправительственных организаций. К слову говоря, на всевозможных конференциях и круглых столах энпэошники и госчиновники спокойно сидят за одним столом. И ненавидят они друг друга только потому, что какие-то гранты зачастую проходят мимо одних в пользу других. Почему в Кыргызстане провалился закон об иностранных агентах? Потому, что главный иностранный агент - наше правительство. Никто не выстрелит в себя самого, будучи в здравом уме.



Российский публицист Дмитрий Калиниченко пишет: "В Вашингтоне давно поняли, что долг - это инструмент влияния. В том числе на внешнюю политику страны-должника. В Москве до этого пока, к сожалению, не додумались и прощают всем традиционно долги налево и направо. Причём Москва прощает всем долги в обмен на устные обещания любви и дружбы. Случая, чтобы России какая-то страна отдала долг, в новейшей истории не существует. Мы всё, всем и всегда прощаем. Просто так прощаем - в обмен на красивые слова и заверения о "вечной дружбе народов". США не прощают никому ни цента. Займы со стороны США под кабальные условия и проценты, из которых страна выпутаться никогда не сможет, в США традиционно называются "помощью".



списать, но не забыть



Действительность же (как ей и положено быть) - намного сложнее, чем полагают иные публицисты. В самом ли деле Россия прощает всем долги без всякой выгоды для себя? На сей счёт существует немало версий, каждая из которых имеет право на существование.



Вот что, например, заявил журналистам Андрей Нечаев, занимавший пост министра экономики России в 1992-1993 годах: "У любого списания долгов есть несколько составляющих. Первое - главный мотив, когда долг получить просто невозможно. В этом случае государства-доноры пытаются получить что-то взамен. Россия, в частности, какие-то привилегии для работы российских компаний. Второе - политическое влияние. Третье - финансовый имидж страны. Если страна может себе позволить списывать кредиты - значит, с финансами у неё всё в порядке. В связи с вероятностью выхода России в ближайшее время на международные рынки капитала - это и есть главный аргумент".



Бытует также и мнение, что деньги, которые Россия когда-то дала какой-либо стране, никуда из России вовсе не уходили. Чаще всего Москва давала другим странам кредиты на покупку вооружения либо продовольствия. Некоторые суммы выделялись также на строительство каких-либо крупных промышленных или инфраструктурных объектов на территории стран-получательниц кредита. Деньги, выделенные по этим кредитам, напрямую в эти страны не поступали, оставаясь в России, поскольку эти товары поставляла или эти объекты строила сама Россия.



Ещё один вариант - отказ страны-должника от каких-либо претензий по другим долгам или имуществу в ответ на списание долга. Например, в декабре 2014 года Россия простила Узбекистану долг по кредиту в размере 865 миллионов долларов, которые тот получил от России в 1992-1993 годах. В обмен на списание этого долга Узбекистан отказался от своих претензий на долю в Алмазном фонде бывшего СССР.



Взамен списания долга страна-донор может получить политическую лояльность страны-должника, а то и вовсе её полную политическую поддержку. Разумеется, никто такие договоренности официально фиксировать не будет - бумаге их вообще не доверяют. Более того, они всегда опровергаются на официальном уровне. Тем не менее такие договорённости существуют, и для того, кто изучает политические процессы, в них нет ничего необычного.



Что же касается последнего - и полного - списания долга Кыргызстану, то российский политолог Андрей Суздальцев отмечает:



"Надо сказать, что это был непростой вопрос, потому что в Киргизии тяжёлая политическая ситуация. Президент Атамбаев сделал немало усилий, чтобы в Киргизии навести порядок, чтобы это была страна с устойчивой политической системой. Это списание в какой-то степени - политический шаг. Очень важно, чтобы там не начались раздоры. Киргизия имеет страшный опыт: 2005 год - "тюльпановая революция", 2010 год - свержение президента Бакиева. Поэтому наша поддержка Киргизии совершенно обоснована. В данном случае - это сохранение государственности. Тем более что Киргизия - член ОДКБ и участница евразийской интеграции. И плюс ко всему не нужно забывать, что там находится российская авиабаза".



Таким образом, очевидно, что, списывая долги Кыргызстану, Россия защищает свои геополитические интересы - так же, как и США. Только по-своему - как она их понимает.



Чем же отличается российская помощь Кыргызстану от помощи американской? Во-первых, тем, что она - больше. Во-вторых, тем, что все деньги, выполнившие своё предназначение, Россия - в отличие от США - не вешает на Кыргызстан тяжёлой гирей, а просто списывает. К слову, что в ходе переговоров в Москве Путин напомнил Атамбаеву, что на поддержку кыргызского бюджета российская сторона ежегодно выделяет 30 миллионов долларов. С 2012 года общая сумма таких грантов составила 255 миллионов долларов. Всего же за последние 5 лет Россия простила Кыргызстану около 500 миллионов долларов.

Москва, 20 июня этого года. Министры финансов РФ и КР Антон Силуанов и Адылбек Касымалиев торжественно, в присутствии глав двух государств обмениваются экземплярами протокола о единовременном списании последнего долга Кыргызстана перед Россией. Понятное дело, что эти 240 миллионов долларов российское руководство простило даже не уходящему Алмазбеку Атамбаеву, а… будущему президенту Кыргызстана.



Возникает вопрос: почему Россия перед самым уходом Атамбаева с президентского поста вдруг решила устроить такой "аттракцион неслыханной щедрости"? Думается, объяснение здесь простое: долг списан не Атамбаеву, а будущему президенту Кыргызстана.



Сильно ли рискует Москва? Практика последних лет показала, что те в Кыргызстане, кто сегодня клянётся в любви к России, завтра могут её банальным образом обмануть. Но обольщаться и Вашингтону здесь не стоит: с условно "проамериканскими" политиками в нашей стране - та же самая картина.



Выиграть президентские выборы политик-русофоб теоретически может. Но поскольку геополитическую повестку дня для всего мира пишут не в Бишкеке, а совсем в других местах, русофобия такого политика закончится сразу после его инаугурации. Опять же, практика прошлых лет показала, что в Кыргызстане можно выдвигать какие угодно политические лозунги и демонстрировать любую геополитическую ориентацию, но на сто процентов проамериканским либо пророссийским Кыргызстан не будет никогда. Равновесие здесь установлено уже давно. Тот, кто посмеет его нарушить, будет наказан.



В целом же история с внешними заимствованиями на поверку является самой, пожалуй, тёмной и грязной из всех историй независимости Кыргызстана. Если в этом направлении начать "копать" непредвзято и вдумчиво, хватит не на один десяток уголовных дел. И может статься, что на одной скамье подсудимых окажутся люди, которые, по логике, вообще не должны находиться рядом. Вот только найдутся ли у нас в Генеральной прокуратуре и судах те самые вдумчивые и непредвзятые?



Дмитрий ОРЛОВ



P.S. О самом же крупном, интересном и загадочном кредиторе Кыргызстана - Китае - мы расскажем в следующей публикации. Вы, в частности, узнаете, почему китайцы такие щедрые, зачем вкладывают в маленький Кыргызстан огромные деньги, отчего так любят строить у нас дороги и что взамен своей помощи хотят.