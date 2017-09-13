Расследования

Подробности Расследования 13.09.2017 12:11 Просмотров: 73



В прошлом номере газеты в публикации "Американский шпионаж в Кыргызстане: действующие лица и исполнители" мы обещали рассказать читателям об агентах влияния и о том, чем они отличаются от обычных шпионов. Различия между ними известны не всем, поэтому часто возникает путаница. Сегодня мы восполним этот пробел.



Тема работы агентов влияния на постсоветском пространстве - неисчерпаема. Причём не только для конспирологов (то есть людей, чересчур увлекающихся "теорией заговора"), но и для вполне серьёзных исследователей.



Кто же они такие - агенты влияния? Как их подбирают хозяева? Как они действуют? К каким последствиям может привести их деятельность? Как с ними бороться?



СУММА СТРАТЕГИЙ



Для начала - пара цитат и небольшой экскурс в прошлое.



Российский эксперт по безопасности, отставной офицер внешней разведки КГБ СССР Станислав Лекарев:



"В древности термин "агент влияния" обозначал особо засекреченного агента, как правило, знатного происхождения, обладающего незаурядными способностями и привлекательной внешностью. После тщательной подготовки его под правдоподобной "легендой" засылали в соседние общины, племена и государства. Основной целью этой акции было внедрение (инфильтрация) агента в верхние эшелоны власти для скрытого подрыва могущества явных или потенциальных противников".



Другой представитель внешней разведки, генерал-лейтенант КГБ в отставке Николай Леонов:



"Что заставляет людей становиться агентами влияния? Иногда они превращаются в них в силу своих искренних политических или социальных убеждений, которыми пользуются политики враждующих государств и блоков. Достаточно вспомнить, как умело использовал Советский Союз в конце сороковых годов ХХ века антивоенные настроения людей на планете. Тогда было создано широкое и авторитетное Движение в защиту мира, учреждена Международная премия мира, Советский Союз оказывал борцам за мир организационную и финансовую поддержку, потому что движение объективно помогало внешней политике СССР, связывало руки Соединённым Штатам. Многие руководители движения оказывались персонами нон грата в глазах американских властей, которые видели в них агентов влияния враждебной державы.



США, в свою очередь, отыгрывались на "проблеме диссидентов" в СССР. Они щедро спонсировали диссидентское движение, предоставляли инакомыслящим все возможности для публикации их произведений за пределами Советского Союза, платили им высокие гонорары, награждали премиями, "раскручивали" в средствах массовой информации. К примеру, Даниэль и Синявский, Щаранский и Солженицын были для Соединённых Штатов нормальными агентами влияния, потому что их литературная и общественная деятельность объективно способствовала достижению государственных целей Вашингтона".



Относительно того, в какой мере агенты влияния США в высших эшелонах власти СССР причастны к развалу страны, существуют разные мнения. Известно, например, что с 1947 года в Штатах было разработано несколько программ по подготовке в Советском Союзе того, что сейчас принято называть "пятой колонной". Сколько на это было потрачено средств, точно не известно. Но иногда некоторые персонажи нет-нет, да и проговариваются. К примеру, в 1993 году тогдашний министр иностранных дел Латвии Георг Андреевс рассказал, что только с 1985-го по 1992 год США и Запад в целом вложили в дело "демократизации" (читай - развала) СССР в совокупности 90 миллиардов долларов.



Известно также, что в 1990 году через различные фонды американцы финансировали Межрегиональную депутатскую группу - первую легальную парламентскую оппозицию Советского Союза. В МДГ тогда входили самые разные по убеждениям люди: учёные-физики Андрей Сахаров и Жорес Алфёров, тяжелоатлет Юрий Власов, будущие президенты России и Беларуси Борис Ельцин и Станислав Шушкевич, юрист Анатолий Собчак.



Среднюю Азию в МДГ представляли трое народных депутатов - узбекский педагог и будущий оппозиционер Пулат Ахунов, таджикский кинорежиссёр Давлат Худоназаров и… президент Академии наук Киргизской ССР Аскар Акаев. По состоянию на 30 июля 1989 года в межрегиональной депутатской группе состояло 388 депутатов. К началу 1991 года это количество сократилось до 250 человек.



Принято считать, что большего, чем сделала для разрушения СССР эта пресловутая группа, не сделал никто. Как бы там ни было, роль Акаева в последующем разрушении Кыргызстана в свете его участия в МДГ выглядит совсем уж зловещей. Потому, что когда имеешь дело с иностранными спецслужбами и фондами, необходимо помнить: "Коготок увяз - всей птичке пропасть". К тому же не надо забывать, что огромное количество НПО появилось в Кыргызстане именно при Акаеве, что тоже едва ли можно назвать простым совпадением.



Но вернёмся в наши дни. Существует такая "Мировая книга фактов" ЦРУ, которая есть на сайте этого ведомства в свободном доступе. Она рассказывает об общей ситуации в странах мира буквально во всех сферах. В разделе, посвящённом Кыргызстану, присутствует пункт "Группы политического давления и лидеры". В качестве таковых там перечислены следующие НПО и их руководители:



Общественный фонд "Правовая клиника "Адилет" - Чолпон Джакупова;

"Бир Дуйно" - Толекан Исмаилова;

"Граждане против коррупции" - Толекан Исмаилова;

Коалиция за демократию и гражданcкое общество - Динара Ошурахунова;

Правозащитный центр "Кылым Шамы" - Азиза Абдирасулова;

Юридическая партнёрская группа "Прецедент" - Нурбек Токтакунов;

Общественное объединение "Институт общественного анализа" - Рита Карасартова.



Последняя, напомним, даже выдвигала свою кандидатуру для участия в предстоящих президентских выборах, но пройти регистрацию в ЦИК так и не смогла.



Что характерно, в Кыргызстане и без вышеперечисленных деятелей много политически активных граждан и объединений. Да и неправительственных организаций зарегистрировано больше 16 тысяч! Но почему названы только они?



Понятно, что никто напрямую агентами влияния на сайте ЦРУ не называет ни Токтакунова, ни Исмаилову. Не называем их так и мы. Однако повод серьёзно задуматься всё же есть. Тем более, что все перечисленные структуры и персоналии в глазах общества считаются проводниками западных интересов. Тот же Нурбек Токтакунов был замечен в весьма странных контактах с послом США, а его неумелые оправдания на сей счёт только усугубили ситуацию.



Вообще же, если не просчитывать последствия, то всё, что делают не только те, кто попал в цээрушную "Мировую книгу фактов", но и те, кто в неё не попал, но известен не меньше, на первый взгляд кажется правильным. Бороться против коррупции надо? Надо. Защищать граждан от правового беспредела надо? Конечно. Ставить зарвавшихся чиновников на место надо? Безусловно. Но почему всё это в Кыргызстане делается на деньги американских и европейских фондов и организаций, в чьём руководстве то и дело мелькают бывшие и действующие сотрудники спецслужб?

"Мировая книга фактов" ЦРУ. В разделе, посвящённом Кыргызстану, присутствует пункт "Группы политического давления и лидеры". Интересные фамилии, не правда ли? И сам термин "политическое давление" наводит на размышления.



КОНСТРУКЦИЯ ДЕСТРУКЦИИ



Здесь есть, над чем задуматься. Когда в 2005 году госсекретарём США стала Кондолиза Райс, уже через год она объявила, что одна из важнейших обязанностей каждого американского дипломата (дословно) - "вовлечение иностранных подданных и средств массовой информации в продвижение интересов США за рубежом".



Согласно тому же заявлению, американские дипломаты обязаны "не только анализировать политику и определять её итоги, но также осуществлять программы… помогать иностранным гражданам развивать строительство демократии, бороться с коррупцией, открывать бизнесы, улучшать здравоохранение и реформировать образование".



В общем, очевидно, что основной объект вербовки в агенты влияния (как и десятки, и сотни лет назад) - всё та же ЗНАТЬ. То есть элита. Её современный аналог - высшие и средние руководители армии, милиции и органов нацбезопасности, депутаты парламента и правительственные чиновники. Простой чабан, землероб или автослесарь никакого интереса для вербовки не представляют. Дети чиновников страны-"мишени", учащиеся за границей, как и те, кто учится в иностранных вузах здесь, тоже представляют интерес для вербовки - через них можно воздействовать на родителей. К "вербовочному материалу" относятся также и сотрудники неправительственных организаций.



Можно вспомнить относительно недавний скандал вокруг учебных заведений, которые патронировал живущий в США турецкий проповедник Фетхуллах Гюлен.



В своей книге "Священные войны Западного мира" американский исследователь Уильям Энгдаль в 2015 году писал:



"Ещё 17 лет назад в своей проповеди Гюлен заявил своим сторонникам: "Вы должны перемещаться по артериям системы так, чтобы никто не замечал вашего существования, пока вы не достигнете всех центров власти… Вы должны ждать до тех пор, пока не будете готовы и пока не созреют условия, когда вы сможете взвалить на плечи весь мир и нести его… До этого момента любой шаг будет преждевременным - как разбить яйцо, не дождавшись, пока пройдут 40 дней, чтобы цыплёнок проклюнулся. Всё равно что убить цыпленка ещё в яйце".



Похоже на идеологическую обработку агентов влияния? Вполне.

Проживающий в США турецкий проповедник Фетхуллах Гюлен - создатель одной из самых мощных в мировой истории сетей агентов влияния.



И вновь слово американцу Энгдалю:



"К середине 90-х годов в Казахстане, Таджикистане, Азербайджане, Туркменистане, Кыргызстане, Узбекистане и даже в российских Дагестане и Татарстане основано более 75 школ Гюлена. Школы были организованы по единой модели "элитного учебного заведения", предоставляющего качественное образование на родном языке - русском, турецком или английском - детям исключительно из "лучших" семей, выходцы из которых должны были в будущем занять видное положение в обществе или стать лидерами своих стран… Официальной миссией школ было возрождение ислама, однако под исламом понималась особая версия учения, предложенная Фетхуллахом Гюленом. Это была хорошо продуманная стратегия проникновения на постсоветское пространство и далее в Синьцзян-Уйгурский автономный район Китая, населённый преимущественно мусульманами-тюрками".



Безусловно, среди учащихся и выпускников учебных заведений Гюлена в Кыргызстане есть и вполне искренние патриоты, любящие Кыргызстан и уважающие все народы, которые проживают на его территории. Однако по какому-то странному совпадению очень многие националистические высказывания в социальных сетях исходят именно от выпускников учебных заведений Гюлена. Конечно, если верить личным данным этих пользователей.



Можно вспомнить и скандальную публикацию "Викиликса", где в депеше посла США в Бишкеке бакиевских времён Татианы Гфеллер-Волкофф нынешний премьер Кыргызстана, а тогда - заведующий отделом внешних связей аппарата правительства Кыргызской Республики Сапар Исаков назван "особо ценным источником". Именно так правильнее перевести термин "strictly protect", а не "особо защищаемый".



Посол Гфеллер-Волкофф тогда рапортовала в Госдеп: "Сапар Исаков сообщил свой взгляд: закрытие базы (в аэропорту "Манас") резко ограничит возможности Кыргызстана. На основании нового переизбрания президента Бакиева летом ожидается освобождение от должностей поддерживающих его (Исакова) сотрудников администрации и самого Исакова. Как отметил Исаков, кыргызские секретные (специальные) службы заново пересматривают имеющиеся с США двусторонние соглашения 1993 года и "неприкосновенность" оказывающих помощь американцев".



Сам Сапар Исаков, напомним, версию своего сотрудничества с посольством США и лоббирования американских интересов решительно опровергал - в том числе в интервью газете "Дело №…". Безусловно, чисто теоретически Сапар Исаков в равной мере мог быть либо агентом влияния, либо инсайдером ("сливщиком" информации), либо и вовсе переговорщиком, посланным Бакиевым к американцам для торга.



История тайных войн, которые ведутся даже в самое с виду мирное время, знает немало подобных спецопераций. Схема здесь простая: сначала войти в доверие, передав тем же американцам любопытные, но не критичные для национальной безопасности сведения, а уже потом, когда тебе поверили, приступать к выполнению основной миссии - того же торга, например. Поэтому надо понимать: в случае с Исаковым возможно всё, что не исключено. И если он даже и является агентом влияния, то его нынешняя должность премьер-министра - самая уязвимая. Потому, что сейчас все заинтересованные силы контролируют каждый его шаг, рассматривая его чуть ли не под микроскопом.



Знать знатью, элита элитой, а особый интерес в плане сотрудничества представляют также те, кого традиционно относят к интеллигенции. То есть журналисты, учёные и - с недавних пор - блогеры. Главное условие для привлечения журналистов и блогеров к работе в пользу иностранных государств - высокий уровень их влияния на общественное мнение. На это способен далеко не каждый журналист или блогер. Допустим, есть блогеры, у которых в социальной сети "Фейсбук", к примеру, по 5 тысяч "друзей", а никакого влияния на них они не имеют. А есть и те, у кого там же "друзей" в 10 раз меньше, а они имеют колоссальное влияние.



Что необходимо для успешной работы агенту влияния?



Первое - умение работать в команде. То есть каждый агент влияния должен быть включён в определённую "сеть". "Борцов-одиночек" здесь нет в принципе. Другое дело, что не все из них догадываются, что они - в "сети". Особенно это касается агентов низшего звена либо просто сочувствующих, которых зачастую используют втёмную. Порой те об этом даже и не догадываются. Поэтому каждому, кто называет кого-то из своих идеологических противников чьим-то агентом, стоит посмотреть на себя в зеркало и спросить: "А не агент ли я сам?".



Второе - умение способствовать достижению целей, поставленных хозяевами. Причём лучший вариант здесь - суметь выдать цели хозяев за национальные интересы своей страны. Наиболее характерный пример - группа "Кыргызстан против Таможенного союза" в том же "Фейсбуке". Кстати, давно поговаривают, что она была создана в своё время по указанию бывшего главы аппарата "временного правительства" Эмильбека Каптагаева, который имеет в обывательской среде репутацию националиста.



Третье - принадлежность к функционерам так называемого "заднего плана". В обывательской среде их ещё называют "серыми кардиналами". Главное условие - чем глубже этот "кардинал" спрятан, тем выше его эффективность. Стоящему на заднем плане самому править незачем. Его задача - подсказывать "кому надо" нужные для "хозяина" и вредные для своей страны решения.



Ну и, наконец, четвёртое - это приверженность "общечеловеческим", а на деле - западным ценностям, идущим вразрез с историческими традициями и особенностями своего народа. В данном случае - народа Кыргызстана.



Если в какой-либо стране другому государству требуется сыграть долгосрочную стратегическую игру, то агенты влияния делятся на два вида - "актуальных" и "перспективных". Первые играют свои роли здесь и сейчас. Вторые же приходят на смену первым тогда, когда те себя полностью дискредитируют. Либо перейдут в иное качество - "агентов ДАВЛЕНИЯ".



Если вспомнить бишкекские митинги против вступления Кыргызстана в ЕАЭС (Таможенный союз), то интересны не те, кто там был, а те, кого там не было. Те, кто там был - либо "массовка", либо те, кого хозяева сочли возможным "слить". "Агенты давления" ведут себя по-разному: кто-то угрожает в соцсетях властям митингами, кто-то - устраивает пикеты, а кто-то - делает на круглых столах заявления, граничащие с шантажом.



Здесь можно в качестве примера привести 22 января 2014 года, когда в Бишкеке возле кинотеатра "Ала-Too" по инициативе лидера партии "Реформа" Мирбека Асангариева проходила акция под названием "За свободный Кыргызстан!". Главной её целью была агитация против вступления республики в Таможенный союз. По логике организаторов действа, реформы, диктуемые Кыргызстану из-за океана, развал экономики под руководством Международного валютного фонда и Всемирного банка - это свобода. А экономическая и социально выгодная интеграция с Россией - несвобода и чуть ли не потеря суверенитета.



Накануне проведения мероприятия участники всевозможных "антиинтеграционных" групп пугали кыргызстанцев массовыми беспорядками - в случае, если Кыргызстан вступит в ЕАЭС.



Судя же по ничтожному количеству участников, пришедших на акцию, подавляющее большинство протестующих всё же предпочло остаться "диванными".



Ещё "антиинтеграторы" собирали подписи и хвастались, как их стало много. Однако примерно половина всех подписантов либо проживали в Грузии, Турции, США, России и на Украине, либо являлись гражданами этих государств. Вообще любить Родину из-за границы и указывать, с кем она должна дружить, давно стало у так называемого "гражданского общества" чем-то вроде традиции.



В числе организаторов той январской акции отметилась глава общественного объединения "Психическое здоровье и общество" Бурул Макенбаева. На месте проведения акции заметили Скотта Кирина, который незадолго до этого ушёл с поста руководителя представительства Национального демократического института (НДИ) США в Кыргызстане.



Читаем об этом институте: "Организация, созданная правительством Соединённых Штатов, финансируемая Национальным фондом демократии (NED) для продвижения демократии в развивающихся странах. Финансирование осуществляется федеральным правительством, различными международными агентствами развития и частными фондами. Штаб-квартира организации находится в Вашингтоне, округ Колумбия". Председателем Совета директоров НДИ является бывший госсекретарь США Мадлен Олбрайт.



Спустя четыре месяца после той акции - 5 мая 2014 года (в День Конституции КР) - на центральной площади кыргызской столицы прошла новая акция - флэшмоб под названием "Нет" Таможенному союзу, "да" свободному и независимому Кыргызстану". Организаторы - партия "Реформа", а также глава ОО "Коалиция за демократию и гражданское общество" Динара Ошурахунова и всё та же Бурул Макенбаева.



Участники акции скандировали: "Мы не хотим в Таможенный союз!", "Не будем плясать под дудку авторитарных режимов!", "Даёшь второй Сингапур!", "Не поддадимся пропаганде!". Вообще-то хотеть, чтобы было "как в Сингапуре", и при этом протестовать против авторитарных режимов - это, как минимум, странно. Если не сказать - глупо. В одной из публикаций мы подробно рассказывали о том, что нынешнее процветание Сингапура - как раз-таки плод жёсткого авторитарного режима в этом небольшом государстве. Странно звучал и лозунг "Не поддадимся пропаганде!". Давно известно: самым манипулируемым является тот, кто кричит, что он не поддаётся манипуляции. Словом, было видно невооружённым глазом, что протестующие сами даже не вдумываются в смысл и логику своих же лозунгов.



Ещё одна акция против евразийской интеграции Кыргызстана прошла 20 мая того же 2014 года. В ходе её проведения милиция задержала шестерых участников пикета - адвоката общественного фонда "Голос свободы" Евгению Крапивину, её помощницу Олесю Ким, активистов Толгонай Конушбаеву, Алмаза Алжамбаева, Ондуруша Токтонасырова и… всё ту же Бурул Макенбаеву. Которую вступление Кыргызстана в ЕАЭС, похоже, волновало куда больше, чем (согласно названию НПО, возглавляемой Макенбаевой) психическое здоровье кыргызстанского общества. "Авторитарный" Первомайский райсуд, кстати, всех этих задержанных "жертв режима" тогда оправдал, лишь двоим вынес предупреждение.



Короче говоря, в антиинтеграционной кампании в Кыргызстане трёхлетней давности - при всей её комичности - явно угадывался почерк "агентов давления".

Активистки партии "Реформа" во время акции

22 января 2014 года. Молодёжь - это пластилин, слепить из которого можно всё, что угодно.

Та же акция. Слева - тогда ещё депутат Жогорку Кенеша КР Равшан Жээнбеков. Справа - Манас Саматов, бывший проректор по экономике и международному сотрудничеству Кыргызского сельхозинститута имени Скрябина (ныне - Аграрная академия). Нынешний профиль деятельности Саматова - поставки оборудования для перерабатывающей промышленности и сельхозтехники. Страны, откуда Саматов получает свой товар, - Германия, Австрия, Польша, Чехия, Турция, Словения, Италия. Таким образом, его выступления против евразийской интеграции можно объяснить и его собственными бизнес-интересами.

Против интеграции выступал и Медет Тюлегенов, тогда - старший преподаватель, заведующий кафедрой Международной и сравнительной политики (ICP), а ныне декан факультета политологии и международных исследований Американского университета в Центральной Азии.

"Я тучка, тучка, тучка, я вовсе не медведь…". Вступлению Кыргызстана в ЕАЭС пытался, как мог, помешать и правозащитник Дмитрий Кабак, ныне проживающий в Киеве.



ВЕРБОВОЧНЫЙ ПОДХОД



Спецслужбы США давно придумали крайне действенную формулу вербовки, которая называется по-английски MICE. Эта аббревиатура расшифровывается так: "Money, Ideology, Compromise, Ego". То есть: "Деньги, Идеология, Компромат, Эго". "Человеческого материала" в Кыргызстане для вербовщиков полно - недовольные существующим положением дел вообще и политическим режимом в частности есть буквально во всех сферах. Теоретически по своим морально-психологическим установкам для вербовки годятся они все. Другое дело, что не все нужны вербовщикам.



Поиск и вербовка агентов влияния - дело кропотливое и затратное. Тратить на это дело тысячу долларов, чтобы получить результата на сотню баксов, никто не станет. Сначала аналитики страны-"охотника" решают, какие именно действия агент или команда агентов страны-"мишени" должны обеспечить. Для этого выявляются все, кто способен обеспечить именно эти действия лучше других. Потом из них выделяют тех, кто для этой самой вербовки наиболее перспективен. К примеру, во всеуслышание хвалит американский образ жизни. И уже из этих людей выбирают одного - самого желательного.



Когда всё это проделано, начинают выбирать способы, с помощью которых объект можно завербовать. Для этого объект изучают очень тщательно. Необходимо выяснить про этого человека всё: кто он таков, каковы его слабые места, увлечения, сексуальные пристрастия, на что он способен в моменты гнева, нуждается ли он в чём-либо и насколько сильно. Когда болевые точки объекта найдены, выбираются способы и допустимые пределы давления на них.



Если всё вышеперечисленное проделано досконально, последний этап - сама вербовка - пройдёт "на ура". При грамотно выверенном подходе вербовщик вступает в игру, и тогда начинается самое интересное. Политик страны-"мишени" получает по электронной почте приглашение выступить с выездными лекциями где-нибудь в США. Если объект вербовки - журналист, - то ему сообщают, что какая-то его публикация по теме… ну, скажем, проблем прав человека или защиты окружающей среды выиграла международный конкурс. То есть деньги политику и журналисту вульгарно в подворотне не суют - всё делается просто и изящно.



И главное тут для хозяев агентов влияния - соблюдать правила работы с ними. Первое и главное из них - платить за профессионализм. Агентам влияния платят именно за это, а не за то, чтобы они что-то сказали, сделали или написали. Это - ещё одно отличие этих агентов от обычных шпионов. В шпионах их хозяев в первую очередь интересует информация, которую те поставляют. Здесь же главная ценность человека - он сам, а не работа, которую он выполняет. Если агент влияния работает, скажем, референтом у крупного чиновника, то он представляет интерес именно своим доступом к нужному "телу".



Второе правило работы с агентами влияния - не количество задействованных людей, а их эффективность. То есть эти агенты должны привлекать не просто союзников, а именно тех, кто лучшим образом будет содействовать достижению нужных целей - от саботажа разумных инициатив до государственного переворота по "оранжевым" лекалам.



СВОЙ СОБСТВЕННЫЙ ДРАКОН



Объективная картина такова, что, несмотря на кажущуюся невозможность бороться с агентами влияния в условиях, прямо скажем, небогатого Кыргызстана, пресекать их деятельность - вполне реально. Поскольку из классики мы знаем, что лучший способ победить дракона - заиметь своего собственного дракона. В этой логике надо и действовать.



Поскольку сейчас в среднем звене управленцев Кыргызстана очень много выпускников различных вузов США, Европы и Турции, при желании можно среди них найти тех, кто учился с какими-либо функционерами этих стран. Наверняка те люди сейчас тоже занимают у себя разные посты во власти и бизнесе. Между тем именно такие контакты для Кыргызстана необходимы. Сверхдержавой республика от этого вряд ли станет, но "проскакивать" между чьими-то интересами безболезненно - не такая уж и сложная задача. Значит, надо находить таких людей и системно с ними работать.



Но тут возникает вопрос: а если наши выпускники иностранных вузов - уже чьи-то агенты? Очень может быть. Но едва ли таковыми являются ВСЕ выпускники - не надо так плохо думать о своих соотечественниках. Да и понятие "контроль" никто ещё не назвал ненужным и вредным - даже самые записные демократы. Точно такая же системная работа должна проводиться и в кыргызстанских вузах с иностранными студентами.



Такие агенты влияния были у СССР. Поэтому необходимость перенимать советский опыт в этой части назрела уже давно. В конце концов это нужно кыргызстанцам, а не кому-то ещё - для обеспечения безопасности государства и его элементарного выживания.



Дмитрий ОРЛОВ