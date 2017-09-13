Расследования

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международный арт-фестиваль в Бишкеке
Организаторы мероприятия и художники предлагают переосмыслить пространства Ботанического сада.Подробнее...
президент Атамбаев встретился с президентом России Путиным
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парламент одобрил кандидатуру К.Кулматова на должность главы Нацбанка КР
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в Нарыне найден большой город XI века
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Россия передала Кыргызстану 35 мобильных жилых домов
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прогульщица
Жена Бакиева меньше года возглавляла отель "Минск".Подробнее...
5 млн - на учебники
Почти 5 миллионов сомов выделяет Минобразования Кыргызстана на учебники на кыргызском языке.Подробнее...
БОЕВЫЕ УЧЕНИЯ
наш чемпион
Кыргызстанец Денис Петрашов стал чемпионом Азии по плаванию и установил рекорд!Подробнее...
из жизни кыргызов енисейских
Археологи Новосибирского государственного университета нашли неизвестный науке предмет из жизни енисейcких кыргызов, о чём сообщила пресс-служба вуза. Эта находка поможет учёным получить новую информацию о жизни енисейских кыргызов.Подробнее...
РОМАН О КЫРГЫЗСТАНЕ
написала австрийская писательница.
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на $300 млн увеличились переводы мигрантов в Кыргызстан
Большая часть средств поступила из России, отмечает Нацбанк КР.Подробнее...
члены нового правительства Кыргызстана принесли присягу
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Знаковое событие!
Для пересечения границы кыргызстанцам и узбекистанцам больше не нужны дополнительные документыПодробнее...
13 кандидатов в президенты КР
ЦИК КР зарегистрировал ещё шесть кандидатов в президенты Кыргызстана.Подробнее...
СОВМЕСТНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
президента Кыргызской Республики Алмазбека Атамбаева и президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева
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состоялась церемония подписания двусторонних кыргызско-узбекских документов
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новая эра в отношениях братских стран
Состоялись переговоры президента Алмазбека Атамбаева и президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в расширенном составе.Подробнее...
президент Узбекистана Мирзиёев прибыл в Кыргызстан
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ЦИК отказал двум кандидатам в регистрации
ЦИК не зарегистрировал Омурбека Текебаева и Ахматбека Кельдибекова в качестве кандидата в президенты Кыргызстана. Решение принято 4 сентября на заседании комиссии.Подробнее...
ЦИК зарегистрировал ещё одного кандидата в президенты
Решение принято 2 сентября на заседании.Подробнее...
C праздником Курман айт!
Поздравление президента Кыргызской Республики Алмазбека Атамбаева.Подробнее...
С Днём независимости Кыргызстана!
Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев сегодня, 31 августа, принял участие в торжественном мероприятии, посвящённом 26-летию Дня независимости Кыргызской Республики, которое прошло на центральной площади "Ала-Тоо", и выступил с речью.Подробнее...
Кыргызстан будет раем для инвесторов
Кыргызстан становится страной, комфортной для проживания и ведения бизнеса, заявил 31 августа президент Алмазбек Атамбаев.Подробнее...
президент Атамбаев рассказал о решаемых в Кыргызстане проблемах
За последние годы в стране решаются проблемы, которые не решались два десятилетия, заявил 31 августа на официальной церемонии, приуроченной к Дню независимости, президент Алмазбек Атамбаев.Подробнее...
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Расследования
"СНАЙПЕРША С ДОНБАССА"
- как зеркало удивительного умения кыргызстанцев рождать сенсации на пустом месте и впадать от них же в панику.
Как всегда, готова поддержать любую провокацию
Наталья Резникова,
А этот фотоснимок запечатлел Наталью Резникову с Кыдыкбеком Исаевым, возглавлявшим "Кыргыз темир жолу" до Наримана Тюлеева. Сейчас Исаев живёт в США, где открыл процветающий бизнес. В 2010 году Генпрокуратура КР объявила его в розыск: Исаев обвиняется в причинении ущерба государству в свою бытность губернатором Иссык-Кульской области на десятки миллионов сомов.
Один из фотоснимков "снайперши", "слитый" в прессу явно правоохранительными органами и напугавший общественность. А взят он со страницы самой Натальи Резниковой в "Фейсбуке". Сделано это фото, как написала Резникова, на полигоне бишкекского спортивно-стрелкового клуба "Выстрел" в конце июля этого года. Там же, видимо, Резникова стащила и патрон, с которым её поймали. "Работаю из СВД, чтобы не потерять навыки стрельбы", - гордо поясняет женщина в подписи к фото. Умеет ли она вообще стрелять?