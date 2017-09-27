Расследования

Подробности Расследования 27.09.2017 13:40 Просмотров: 30



Катя с грудным младенцем на руках, голодная, вся в синяках и кровоподтёках, прибежала к родителям. Как долго они ждали этого момента! Надежда когда-нибудь вернуть дочь сменялась отчаянием, потом снова возрождалась надежда…



Катя прибежала, искалеченная не только телом, но и душой. Дрожала, смотрела на отца с матерью безумными глазами и повторяла, как в бреду, немыслимую фразу: "Спасите Колю!".



- От кого нужно его спасать? - пыталась достучаться до дочери мать. - Что или кто ему угрожает? Может быть, ты? Или твой маленький ребёнок?



Спасать-то нужно было Катю. Которая, честно говоря, не Катя. Её имя мы изменили по этическим соображениям. И Коля на самом деле не Коля, а Куймас. Крещённый как Николай.



И спасать Катю надо было именно от этого Коли-Куймаса. Ещё чуть-чуть - и было бы поздно.



"помню частично"



Сбежала Катя от мужа в начале апреля. Сейчас конец сентября, и только сейчас она начала потихоньку-понемногу возвращаться к жизни. До полного восстановления ещё, видимо, далеко. Но самое главное: теперь она наконец чётко понимает, в какую беду она попала три года назад. И какой трагедией это всё могло бы закончиться.



"На консультации она приезжала ко мне с явно видимыми следами побоев на лице и теле (ссадины, кровоподтёки, разбитая губа, имелись признаки сотрясения головного мозга), - пишет в своём заключении работавший с Катей психолог. - О причинах этих "отметин" на первых порах старалась отмалчиваться, но после установления между нами доверительных отношений изложила мне много подробностей о взаимоотношениях в её семье.



С самого начала консультирования у Екатерины наблюдались все признаки дистресса: постоянное состояние внутреннего напряжения, подавленное настроение, снижение интереса к окружающему миру и происходящим в нём событиям, общее плохое самочувствие, апатия, слабая концентрация внимания, ухудшение памяти, на что также наложили отпечаток последствия сотрясения мозга, полученного ею в результате побоев со стороны мужа.



Всё это притом, что ей в этом году исполнилось всего двадцать лет, и она - кормящая грудью мама".



Память у Кати не восстановилась до сих пор. Что-то помнит, что-то из памяти стёрлось. Причём стёрлось так, будто кто-то специально старался это стереть. Такие провалы одной черепно-мозговой травмой не объяснишь.



Самое безобидное из забытого Катей - даты дней рождения отца и брата. Их она не помнила, будучи "мужней женой", с трудом вспоминает и сейчас.

Зато хорошо сохранилась у Кати память другого рода. Не связанная с мыслительной деятельностью. Где-то в подсознании у неё сидит страх. Точнее - ужас. Который заставляет её шарахаться от каждого мужчины, внешне отдалённо похожего на Колю-Куймаса.



Да и бывший муж периодически напоминает о себе. Недавно, в июне, устроил настоящий погром в доме, где родители прячут от него бывшую жену и десятимесячную дочку. Заявился ночью, крушил всё, что попадалось на пути, бегал по крышам и навесам, бил окна, кричал, что живым из дома никто не выйдет.



Окно Коля (будем уж так называть его для краткости) разбил именно в том месте, где стояла детская кроватка. Кроватку засыпало битым стеклом… Ребёнка там, к счастью, в тот момент не было.



Катя с малышкой спрятались в единственном помещении, где нет окон. Во-первых, безопаснее: камень в окошко не залетит. А во-вторых, нет возможности увидеть в окне перекошенное злобой лицо недавнего мучителя. Такое зрелище для Кати невыносимо: у неё начинается истерика.



- У него глаза на свет не реагировали, - вспоминают уже отошедшие от шока домочадцы. - Ясно, что был не в себе. Может, пьяный, а может, кроме спиртного что-нибудь употребил. Такой грех за ним водится…

Куймас Ионов.



три года назад



Летом 2014 года Катя пропала из дома. Было ей тогда всего шестнадцать лет. Была она знакома с Колей, который её на три года старше. Родители об этом знали, но ничего дурного в их отношениях не видели.



- Однажды только я его пожурила, - рассказывает Катина мать. - Сказала, что дочку мы с отцом воспитываем в строгости. И если ему, Николаю, не запрещается с ней видеться и общаться, это не повод обнимать девочку прилюдно. "Ты меня понял?" - спрашиваю. "Да, - отвечает, - понял". И вскоре - то ли мне назло, то ли из каких-то других соображений - соблазнил Катю и увёл с собой.



Что испытывали и как чувствовали себя родители - говорить, наверное, не нужно. Такого и врагу не пожелаешь: лишиться шестнадцатилетней дочери и понятия не иметь, где она и что с ней. Жива ли? В Кыргызстане ли? Или, может, её уже переправили в какую-нибудь исламcкую страну?



Попытки дозвониться до Кати результата не давали. Её телефон, как после выяснилось, Коля разбил сразу же, как только она оказалась у него дома.



- Звонил мне он, - вспоминает мать Кати. - Каждый раз с другого номера. Угрожал. А дочка… Иногда он давал ей трубку. И слышно было, как он подсказывает ей, что говорить. Мне было чуть-чуть легче оттого, что Катя жива и никуда не уехала. Но представляла себе самые ужасные картины. Даже во сне видела, как он над ней издевается. Видела всё то, что, оказывается, и происходило с дочкой на самом деле.



Однажды, после очередной бессонной ночи, наглотавшись успокоительного, мать решилась позвонить на один из номеров, высвечивавшихся у неё во время этих странных разговоров. Надеялась, что трубку возьмёт сама Катя.



В трубке, однако, послышался незнакомый голос. Некто в грубой форме попросил женщину никогда больше сюда не звонить.



- Люди вы или нет? - плакала мать беглянки. - Наверное, у вас тоже есть дети. Если нет, так будут. Помогите мне найти мою дочь!



Родители Кати, и так не отличавшиеся богатырским здоровьем, за те кошмарные три года подорвали его окончательно. От третьих-четвёртых лиц слышали только, что Катя их, родителей, ненавидит, знать о них ничего не хочет, и её семья теперь - Коля. Он для неё - всё.



В чём же дело? Как это возможно, чтобы несовершеннолетняя девушка сожительствовала с мужчиной без ведома и согласия родителей? Чтобы родители не имели возможности даже увидеться с ней? Почему этот Коля-Куймас до сих пор не за решёткой?



А вот такое у нас интересное законодательство. Уголовные дела по заявлениям Катиных родителей в милиции не возбуждались.



Наоборот: однажды их навестил инспектор по делам несовершеннолетних. Пришёл разобраться, каким образом отец с матерью ухитрились довести несовершеннолетнюю дочь до такого состояния, что вынуждена была сбежать из дома и прятаться у своего возлюбленного.



Инспектор ушёл ни с чем, недоумевая, для чего его вообще сюда направили. Хорошая семья, дружная, в которой царят любовь и взаимное уважение. И Катю здесь явно никто не обижал и ни в чём не ущемлял. Откуда в ней взялась ненависть к родителям?

Коля с Катей. Когда всё ещё только начиналось.

А вот так закончилась их семейная жизнь. На вернувшейся к родителям Кате не было живого места.



"думала только о нём"



Сама Катя лучше расскажет о том, откуда взялась ненависть и всё прочее. И как ей жилось в качестве замужней женщины (брак с Куймасом Ионовым они оформили в 2015 году):



- Он мне казался лучшим парнем. Я ни о чём и ни о ком не думала, кроме него. Это потом оказалось, что он может пить, употреблять наркотики и впадать в бешенство…



Видела, что он читал какие-то книги - что-то о том, как одна личность может воздействовать на другую, подавлять её. Вот на мне, наверное, эти методики и испытывал. Постоянно внушал мне, что я недочеловек, неправильно воспитана. Потом прибавились ещё упрёки - из-за меня у него огромные долги: пришлось нанимать адвоката, чтобы защищаться, когда мои родители пытались вернуть меня через милицию. Я была как в тумане…



- Кто он вообще такой, этот Коля? - спрашиваю Екатерину. - Что за "сильная" личность?



- По его рассказам я знаю, что мать родила его от сожителя. Тот давал ей деньги, но и сильно избивал на глазах у маленького сына. Да и его, Колю, насколько я знаю, отец сыном не считал - потому что незаконнорождённый.



Коля, как он говорил, мечтал убить отца. Для этого и занялся панкратионом - боями без правил. Добился в спорте определённых успехов. Но спортивные навыки часто применял не по назначению. Был, например, случай, когда он до полусмерти избил 15-летнего мальчишку - только за то, что тот как-то "не так" на него посмотрел.



Иногда и девушек бил, отнимая у них телефоны.



Он вообще такой… Постоянно лезет на рожон. Может выпить, накуриться анаши, добавить к этому психотропные препараты, которые врачи выписали его матери, прыгнуть на скутер - и гонять в таком виде по улицам. Признавался, что ему нравится время от времени превращаться в "пьяную тварь".



И ещё признавался, что ему доставляет удовольствие причинять физическую и моральную боль. Кому? Да всем подряд! Любому живому существу! На моих глазах он поколачивал собственную мать. Мучил собак и кошек. Убивал, но не сразу. Долго и по-садистски. Перебивал лапы, отрывал головы…



На мне он тоже отрабатывал бойцовские приёмы. Бил даже во время беременности. "По животу, - говорил, - бить не буду: лишние проблемы мне не нужны".

И каждый раз перед ударом говорил: "Я должен". Как будто не хочет бить, но кто-то его заставляет.



- Я не знаю, что надо сделать с человеком, - вступает в разговор Катина мать, - чтобы полностью лишить его не только чувства собственного достоинства, но и инстинкта самосохранения. Мне дочка потом рассказывала: она была уверена, что бить её Коля имеет право. Что он, если хочет, имеет право даже её убить. А она не должна сопротивляться…



- Думаю, он хотел довести меня до самоубийства, - продолжает Катя. - Долгое время я постоянно носила с собой лезвие, а потом и сапожный нож. Не для самообороны. А чтобы, если станет уже совсем невмоготу, убить себя и больше не мучиться.



А когда дочка родилась, её тоже с рук не спускала. Потому что и с ней муж мог сделать всё, что угодно. Даже её, маленькую родную дочку, за человека не считал - "потому что она не разговаривает".



Катя рассказывает ужасные вещи. Заставляющие усомниться в Колиной вменяемости. Рассказывает, например, как однажды, раздев её и принявшись по обыкновению избивать, обратил внимание: за этой сценой наблюдает малышка, которой всего-то несколько месяцев от роду.



Коля-Куймас снял штаны и… стал мочиться на кровать рядом с ребёнком.



Однако в такое неадекватное состояние Коля приходит лишь под воздействием алкоголя и наркотиков. Когда трезв, говорит Катя, - это вполне нормальный человек. Спокойный, рассудительный, скромный…



Правда, всё реже и реже таким бывает.



- Моих родителей он тоже всё время грозился убить, - Катя пытается объяснить свою дикую позицию по отношению к отцу с матерью. - От моего имени писал с моей электронной почты моим родителям всякие гадости. И меня "обрабатывал": внушал, что они хотят посадить его в тюрьму, где его обязательно убьют…



- Это, - говорит Катя, - я помню плохо.



Одна из Колиных соседок рассказывала Катиной матери, как однажды обратила внимание на такую картину. К дому Николая-Куймаса подъехали какие-то люди. Судя по внешности - азиаты. Плотным кольцом окружили вышедшую из дома Катю и что-то долго и горячо ей говорили. Что именно - соседка не расслышала из-за приличного расстояния.



А родители (да и наблюдавший Катю психолог) подозревают, что в обработке Кати не обошлось без так называемого НЛП (нейролингвистического программирования). Которое часто выступает рычагом воздействия на психику человека, манипулирования его личностью. Есть люди, умеющие внушением добиться полного подчинения себе другого человека, и им вовсе не обязательно иметь для этого высшее психологическое образование.

Вот и Катя - даже в момент долгожданной встречи с родителями - была похожа на зомби. Тряслась всем телом, не могла сфокусировать взгляд и лишь повторяла, как заведённая:



- Спасите Колю!



- Перед моим уходом, - вспоминает она, - муж беспробудно пил уже несколько месяцев. Постоянно придирался ко мне, угрожал, избивал по поводу и без. Я жила в страхе и голоде - есть мне не давали, хотя я должна была кормить грудью ребёнка.



Накануне побега он в очередной раз меня избил - и я решилась. Ночью с 6 на 7 апреля схватила дочку, паспорт, лёгкую сумку с самыми необходимыми вещами и, пока Коля спал, убежала к родителям.



Побои не сняли…



"Закрытая черепно-мозговая травма; сотрясение головного мозга; ушиб мягких тканей волосистой части головы; множественные кровоподтёки" - с таким диагнозом Катя выписалась из больницы, не успев даже толком туда лечь.



Долечиваться родители забрали её домой: гораздо бОльшие опасения им внушало психическое состояние дочери. Катя панически боялась остаться в больнице, где её запросто мог разыскать муж-садист. И наотрез отказалась писать заявление и объяснительную в милицию.



Хотя сотрудники милиции, которым врачи сообщили о пациентке с "криминальными" травмами, готовы были возбудить в отношении Куймаса Кайтмасовича Ионова уголовное дело по нанесению телесных повреждений.



Для возбуждения уголовного дела требовалось заявление (Катя на тот момент была уже совершеннолетней). Требовалось ей пройти судебно-медицинскую экспертизу, чтобы, выражаясь протокольным языком, снять побои. Ничего этого она делать не стала. И долгое время потом ещё была как бы не в себе, до дрожи боясь, что появится Коля, - и в то же время старательно его выгораживая и требуя "спасти".



Заявления в милицию были написаны много позже. Когда раны на теле Екатерины уже зажили. И когда ошалевший от безнаказанности Куймас учинил погром в доме.



С погромом всё ясно. Расследование по этому делу уже окончено, материалы направлены в суд. Есть, уверяют юристы, перспектива и у уголовного дела о побоях. Тем более что сам Ионов вину признаёт - хотя и частично. Не отрицает, что бил жену. Но основную вину сваливает на Катиных родителей. Они, дескать, так третировали и его, и его "возлюбленную" супругу, что ему "пришлось" решать проблемы таким вот радикальным способом.



Уголовное дело об избиении тоже вот-вот уйдёт в суд. Каким будет его приговор? Семья Кати очень надеется на справедливость. И в то же время точит родителей Кати, да и её саму, некий червь сомнения. Находящийся на свободе, под подпиской о невыезде Коля ведёт себя так, будто уверен в положительном для себя исходе дела. Будто точно знает: ничего серьёзного ему за все его "художества" не будет; будто собирается в очередной раз выйти сухим из воды.



Через две недели после Катиного побега её "любящий" муж зарегистрировался в Интернете на сайте знакомств. И уже наладил активную переписку сразу с несколькими девушками.



Про свои интересы, не моргнув, как видно, глазом, пишет "животные и религия".



Кого хочет найти? Пишет, что жену. Катя же не сомневается: ищет он очередную сексуальную игрушку, которая одновременно с этим будет для него эдакой боксёрской грушей.



Признаётся, что имеет маленькую дочь. Которая сейчас живёт со своей матерью, и ему, Коле, видеться с ребёнком не дают: "Сложная личная ситуация".



И девушки клюют. Вовсю интересуются симпатичным 22-летним парнем русско-уйгурского происхождения. Готовы с ним встречаться и знакомиться поближе…



Ольга НОВГОРОДЦЕВА

На шестнадцатый день после побега жены Куймас (он же Коля) зарегистрировался на сайте знакомств.

Ищет новую жертву.