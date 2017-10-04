Расследования

Подробности Расследования 04.10.2017 13:26 Просмотров: 66

Приговор, прозвучавший 12 сентября этого года в стенах Первомайского районного суда Бишкека, открыл некую новую страницу в истории Кыргызстана.



И в этом утверждении нет никакого преувеличения.



37-летний корреспондент газеты "Де-Факто" Зулпукар Сапанов получил по этому приговору 4 года лишения свободы - впервые в отечественной судебной практике - за ОСКОРБЛЕНИЕ БОГА. А если точнее - за оскорбление ЧУВСТВ ВЕРУЮЩИХ.



Именно такой формулировки в Уголовном кодексе КР нет. Но есть статья 299-я - "Возбуждение национальной, расовой, религиозной или межрегиональной вражды". По ней Сапанова и осудили, усмотрев в его публикациях "действия, направленные на возбуждение религиозной вражды, пропаганду исключительности, превосходства либо неполноценности граждан по принципу их отношения к религии, совершённые публично с использованием средств массовой информации".



Применение этой статьи УК в Кыргызcтане давно уже поставлено на "конвейер". Именно по ней привлекают к ответственности всевозможных религиозных экстремистов - сторонников движения "Хизб ут-Тахрир" и прочих религиозных группировок. Но впервые статья 299-я ударила, так сказать, в обратном направлении - государство в лице судьи Марата Сыдыкова наказало за АНТИРЕЛИГИОЗНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.



И при этом дало понять, что шутить не намерено - Зулпукара Сапанова приговорили к самому что ни на есть реальному сроку и ВЗЯЛИ ПОД СТРАЖУ в зале суда.



"В Кыргызстан вернулась ИНКВИЗИЦИЯ!" - такой была реакция на приговор некоторой части общественности страны. Причём одним из первых произнёс это древнее латинское слово весьма высокопоставленный чиновник - омбудсмен Кубат Оторбаев.



Что же за ветры повеяли в Кыргызстане? На ком лежит ответственность за скандал, грозящий обернуться расколом общества?



ИСЛАМИСТЫ АТАКУЮТ?



СПРАВКА:



Инквизиция - в переводе с латинского означает "розыск, расследование". Практика выявления еретиков появилась ещё на заре христианства - как способ борьбы с внутренними раздорами из-за теологических разногласий - различных толкований священных текстов, признания или непризнания отдельных текстов священными и т. д. Начиная с XI века в Европе инквизиция стала превращаться в систему следственно-судебных учреждений Римско-католической церкви, которая в итоге стала именоваться "Святым отделом расследований еретической греховности".



Первоначально с еретиками поступали вполне гуманно - исправляли их заблуждения либо отлучали от церкви. Потом дело дошло до жестоких пыток и смертной казни - как правило, сожжения на костре. С конца XV века, когда в Европе стали распространяться представления о том, что среди обычного населения есть масса людей, заключивших договор с нечистой силой, инквизиция занялась и этим вопросом - начались знаменитые "процессы ведьм".



В католических странах Европы Святая инквизиция как учреждение существовала до XIX века - в Испании её упразднили в 1834 году. В обиход слово "инквизиция" вошло как символ мракобесия и изуверства.

Инквизиция. С этим жутким явлением кыргызские правозащитники безосновательно сравнивают приговор Сапанову.



Как следует из приговора Первомайского райсуда Бишкека, с 2010 года Зулпукар Сапанов - гражданин Кыргызcтана, уроженец Мургабского района Таджикистана - занялся изучением истории кыргызского народа, а также Корана, Библии и Торы - священной книги иудеев. Ибо задался вопросом: "Существует ли Бог (Аллах), которого религиозные служители навязывают кыргызскому народу?" Итогом этого исследования стала книга "Кыдыр санжырасы", что в переводе на русский язык означает "Родословная Кыдыра". Кыдыр - это персонаж из исламcких священных книг, обладавший сокровенным знанием. Кто-то его считает пророком, кто-то нет. Сапанов же пришёл к выводу, что Кыдыр и есть Бог. Которому должны поклоняться не только все кыргызы, но и все тюркоязычные народы. Все они, по мнению журналиста Сапанова, должны объединиться в единый род, соблюдая традиции ТЕНГРИАНСТВА.



В июне 2016 года Сапанов свою книгу на какие-то деньги издал тиражом 1 тысяча экземпляров. Особого внимания на неё тогда не обратили. Тогда Сапанов стал публиковать выдержки из книги в кыргызоязычных газетах "Жаны Ордо" и "Азия News". Пресса своё дело сделала: на книгу обратили внимание некоторые общественные и религиозные деятели. В начале февраля 2017 года они выступили на пресс-конференции, потребовав от государства занять жёсткую позицию по отношению к богохульной, по их мнению, книге и призвав общественность: "Мы должны поломать хребет тем силам, которые работают на конфликт!" А один из них - Дуйшон Абдылдаев - обратился с заявлением в Госкомитет национальной безопасности КР. Где по результатам религиоведческих экспертиз возбудили уголовное дело.



Местные правозащитники подняли шум, как только ГКНБ привлёк Зулпукара Сапанова к уголовной ответственности. Приговор же ему вызвал в их кругах настоящий взрыв.



Юрист и правозащитник Динара Муканбаева:



"Сегодня Кыргызстан - уже не та страна, которую знало мировое сообщество и которая когда-то шла по курсу демократического развития. Страной сейчас управляют представители радикальных течений ислама. Президент Атамбаев, к сожалению, их поддерживает. Исламисты сидят во всех эшелонах власти и делают политическую погоду в стране.



Де-факто Кыргызстан плавно превращается в исламскую республику. В этой стране сегодня людей преследуют за политическую позицию, за критику и высказывания, за общественную и правозащитную деятельность, даже за переживание за свой народ. К большому сожалению, этот случай создал прецедент использования Уголовного кодекса для сведения счётов с неугодными журналистами, писателями, исследователями, учёными, а также с атеистами, агностиками и представителями других религиозных конфессий. В наше время лишение свободы за вольнодумство журналиста-исследователя равнозначно тому, как в Средневековье сжигали якобы ведьм на кострах".



Юрист и правозащитник Нурбек Токтакунов:



"Этот приговор - результат провалов в судебной реформе и религиозной политике вкупе с безграмотными экспертизами. Власти таким образом борются не c экстремизмом, а с инакомыслием. Я начинаю подозревать, что с реальным экстремизмом никто не борется. Сейчас мы видим лишь, что людей убивают, а потом представляют публике тела людей, называя их экстремистами. Зная уровень работы наших силовиков, я сомневаюсь, что уничтожают реальных террористов".



Омбудсмен Кубат Оторбаев:



"Заключать человека за то, что он высказывал определённые, пусть и даже ложные взгляды, для светского государства в XXI веке является недопустимым. Приговор суда в отношении журналиста можно охарактеризовать как возврат к инквизиции. Книга Сапанова - это мысли свободолюбивого человека, который имеет не только гражданскую позицию по острым проблемам, но и предпринимает попытку осмыслить трагедии, войны и другие негативные явления, которые переживает человечество в последние два столетия".



Комитет защиты свободы слова Кыргызстана:



"В последнее время наблюдается слишком много политически ангажированных решений со стороны судебных органов в отношении журналистов, гражданских активистов и оппозиционеров, причём делается это откровенно и демонстративно. Арест писателя и журналиста Зулпукара Сапанова накаляет и без того непростую сферу межрелигиозных отношений в стране. Это создаёт очень опасный прецедент. Согласно Конституции, Кыргызская Республика является светским государством. Решение судьи Марата Сыдыкова ставит под сомнение эту основополагающую статью Основного закона страны".



Не остались в стороне и международные организации.



Руководитель отдела организации "Репортёры без границ" по Восточной Европе и Центральной Азии Иоганн Бих:



"Лишение свободы Зулпукара Сапанова создаёт опасный прецедент свободе выражения собственного мнения в Кыргызстане. Мы осуждаем приговор журналисту и требуем от судей его незамедлительного освобождения".



Волна возмущений нарастает и приобретает уже политическую окраску. Заметно, правда, что поднимают эту волну в основном энпэошники, сидящие на западных грантах. Что заставляет относиться к их позиции достаточно осторожно.



А почему бы не послушать и вторую сторону? Её представляют не только карательные органы.

Зулпукар Сапанов.

И его скандальная книга. У многих верующих, которые возьмутся её читать, кровь закипит от гнева. Понимал ли это автор? Или на это рассчитывал? Религия - дело тонкое… Особенно в Кыргызстане.



ГДЕ ЗАКАНЧИВАЕТСЯ СВОБОДА СЛОВА…



Кадыр Маликов - известный теолог-исламовед и политолог, постоянный эксперт нашей газеты - был в числе тех деятелей, кто в феврале этого года поднял шум вокруг книги "Кыдыр санжырасы", обратив на неё внимание государства и общества. Уж кого-кого, а Маликова радикальным исламистом не назовёшь - за свою борьбу с радикализмом, за призывы развивать в Кыргызстане умеренный просвещённый ислам он, напомним, в прошлом году пережил покушение от рук местных приверженцев ИГИЛ.



- "Мысли" Сапанова я не могу иначе назвать, как богохульством, унижением и оскорблением религиозных чувств верующих, - Кадыр Маликов настроен по-прежнему решительно. - Причём не только мусульман, но и христиан и иудеев. И история эта началась задолго до Сапанова, тянется она уже 5-8 лет.



Началось всё с того, что на территории Кыргызстана стали появляться движения, претендующие называться религиозными. Такие, как "Тенирчилик". Они стали призывать к возвращению к доисламскому прошлому кыргызского народа. Да-да, речь идёт о тенгрианцах. Что примечательно, с самого начала это движение заняло агрессивные позиции, стало нападать... Нападать на ислам в целом. Они стали выдёргивать из Корана цитаты, подтверждающие, по их словам, что ислам поощряет терроризм, прочие преступления. Словом, стали призывать к своей вере за счёт критики ислама.



- Кто стоял во главе этого течения?



- В своё время главой тенгрианцев - так называемым тенир-баши - был Анарбек Усупбаев. Ещё одна известная личность среди их лидеров - Арсланбек Малиев, ныне - один из кандидатов в президенты. Их идейным вдохновителем был Дастан Сарыгулов - представлять его, думаю, нет необходимости. Политики, бизнесмены - учёных-богословов среди них не было.



Так вот, это движение стало переходить этические границы в отношениях с другими конфессиями - прежде всего ислама. Не спорю - есть стороны в жизни наших мусульман, которые можно и нужно критиковать, и каждый гражданин имеет на это право. Но это движение стало критиковать священные тексты - Коран, сунну Пророка. Стало даже затрагивать личность нашего святого пророка Мухаммада и всех пророков, включая Иисуса и Моисея. Позиция движения "Тенирчилик" сводилась в основном к следующему: "Нам не нужен ислам - это не кыргызская, а арабская религия. Мы не должны поклоняться семитскому богу и семитским пророкам".



Это движение несколько раз пыталось зарегистрироваться в качестве религиозной организации - и всякий раз получало отказ. Чиновники в свою очередь обращались за оценкой этого движения к независимым экспертам - насколько знаю, из Славянского университета, из университета "Манас". И самые разные эксперты - теологи, востоковеды - оценку дали негативную. Идеология этого движения, методы его работы ими характеризовались как деструктивные, которые могут привести к большому конфликту в обществе. Очень много материалов, касающихся тенгрианцев, имелось в России.



- А при чём здесь Россия?



- Оказалось, в России эта проблема стоит давно. Уже тогда, несколько лет назад, тенгрианство усиленно насаждалось среди татар и башкир. И на это начали обращать внимание не только эксперты, но уже и спецслужбы Российской Федерации. Самое интересное: спецслужбы рассматривали это течение как некий проект, имеющий внешнее управление. В России тоже пришли к выводу - это течение не может претендовать на то, чтобы называться религиозной организацией, поскольку не соответствует ряду критериев. То есть оценка россиян совпала с нашей.



- Вы тоже были в числе экспертов?



- Да. И я расскажу сейчас об очень скандальном моменте. Мы, эксперты, давали свои заключения на условиях секретности. То есть наши фамилии, наши адреса, телефоны не подлежали огласке. То, что сейчас на судебных процессах по уголовным делам об экстремизме и терроризме экспертов допрашивают, - это, считаю, большая ошибка. Эксперт и без того несёт ответственность, давая подписку. И подвергать его опасности, выставляя на всеобщее обозрение, не стоит.



Так вот, в 2012 году зовут однажды меня на встречу лидеры тенгрианцев - не буду сейчас их называть. Их было три-четыре человека. Сидим, разговариваем - и один из них вдруг достаёт из стола копию моего экспертного заключения. Присланную, как видно, по факсу. То есть произошла утечка - все наши заключения "слили" из государственного органа, который просил нас сделать экспертизу. Что лидеры движения и дали понять, прямо заявив, что знают обо всех, кто против них выступает.



- Чем закончилась эта встреча?



- Была очень бурная дискуссия! В ходе которой я узнал много интересного. Некоторые лидеры тенгрианцев, например, открыто мне говорили, что они очень тесно связаны с Израилем - часто посещают эту страну, кто-то ведёт бизнес с израильтянами, у кого-то сын окончил израильскую школу…



- Как же это сочетается - связи с Израилем и оскорбления "еврейского бога и пророков"?



- Не знаю, это уму непостижимо… Я на этом моменте, честно говоря, тогда внимание не заострял. Высказал им всё: "А разве я неправду написал в своём заключении? Разве вы не оскорбляете наши религиозные чувства? Разве не призываете к своей религии путём оскорблений других религий?" Закончилась дискуссия тем, что мы пришли к временному компромиссу. Я предложил: "Хорошо, я отзываю своё экспертное заключение, а вы мне сейчас даёте лист бумаги…" На этом листе я написал нечто вроде кодекса поведения: они дают слово, что больше не будут оскорблять ни ислам, ни христианство, ни иудаизм; не будут оскорблять наших пророков, начиная от Авраама и заканчивая Мухаммадом, а также наши священные книги - Тору, Евангелие и Коран.



- Да уж, таких соглашений Кыргызстан, пожалуй, ещё не видел…



- Экземпляр этого соглашения у меня, кстати, хранится до сих пор - если они его нарушат, я подам на них в суд. Соглашение подписал я, а также тогдашний тенир-баши (глава) тенгрианцев и в качестве свидетеля - один из их лидеров. Смысл договорённости был таким: хотят они стать религиозной организацией - мешать им не буду. Пусть проповедуют, и мы будем проповедовать, но нельзя вероучения друг друга оскорблять. И на этом разошлись.



Своё экспертное заключение отозвал не только я - почти все эксперты. Почему? Оказывается, приверженцы тенгрианцев, узнав их адреса, ходили по квартирам - по два-три человека, здоровые, крепкие! Показывали экспертам копии их же заключений экспертизы: "Видите, у нас везде есть свои люди!" И настойчиво просили эти заключения отозвать. А почти все эксперты были женщинами. Естественно, боясь за свои семьи, они решили не рисковать. Когда все эти эксперты мне пожаловались, мы, посовещавшись, решили шум не поднимать - раз уж достигнута договорённость. И вроде бы наступила тишина.



- До появления книги Зулпукара Сапанова? Он тоже является членом тенгрианского движения "Тенирчилик"?



- Этого я не знаю. Я вообще ничего про Сапанова не слышал, пока в январе этого года мне не позвонили друзья и не сказали, что в Кыргызстане вышла книга, оскорбляющая сразу несколько религий, и что в газетах публикуются отрывки из неё. Почитав эту книгу, я, честно говоря, пришёл в ужас…

Февраль 2017 года: теолог Кадыр Маликов призывает государство защитить чувства верующих. За этим в его адрес последовали оскорбления и даже… угрозы физической расправы.



Из книги "Кыдыр санжырасы":



"К числу аморальных поступков богов добавляется и их лживость. Даже совершенный, по учению христианской Церкви, Бог-отец (Яхве-Саваоф) неоднократно проявлял себя лжецом. Сперва он солгал Адаму, сказав, что, вкусив от запретного дерева, тот умрёт. А разоблачил его Сатана (он же Дьявол), разъяснив напуганному Адаму, что он вовсе не умрёт, а всего лишь познает Добро и Зло. И действительно, ни Адам, ни Ева от этого не умерли…"



"Абсурдом выглядит и другая сторона учения о духовной природе Христа - Яхве послал своего сына на смерть за грехи людей… Как Яхве может послать вечного Бога Христа на смерть? Ведь вечный Бог умереть не может! А если он умер, значит, он вовсе не вечный! То есть Христос (вместе со своим папой) разыграл перед своими последователями дешёвый спектакль".



"Церковь утверждает, что отцом Христа является Бог-отец… А вот злые языки (из числа лиц еврейской национальности) при этом утверждают, что его отцом был вовсе не "дух святый", а римский солдат по имени Пантера, который не захотел жениться на соблазнённой им бедной еврейке…"



"В личной жизни пророк (Мухаммад) также был не совсем чист, даже по понятиям своего жестокого времени. Так, свою вторую жену Зейнебу он отобрал у приёмного сына Зейда, на другой жене Айше он женился, когда ей было всего 9 лет".



- Это всё - цитаты различных авторов, которыми книга наполнена очень обильно, - поясняет Кадыр Маликов. - Эти цитаты Сапанов в своих рассуждениях повторяет и всякий раз ссылается на них как на доказательства своей основной идеи - превосходства тенгрианства над другими религиями. Договаривается Сапанов до того, что Бог иудеев, христиан и мусульман на самом деле… Сатана. Обвиняет посланника Аллаха - Мухаммада - в педофилии. Хотя в одной из публикаций в вашей газете мы ещё десять лет назад разъясняли: сведения о возрасте Айши, жены Пророка, очень противоречивы - ни один мусульманский учёный не может точно назвать дату её рождения. Если следовать хронологии событий, то получается, что Пророк взял в жёны Айшу 17-летней.



- На нашей февральской пресс-конференции, - продолжает Кадыр Маликов, - мы призвали государство не допускать подобных оскорблений, от кого бы они ни исходили. Перед законом все должны быть равны. Какие бы взгляды кто бы ни исповедовал - никто не должен оскорблять взгляды других. И нас, кстати, в этом поддержала Русская православная церковь.



- В копии приговора Первомайского райсуда, которая оказалась в распоряжении нашей редакции, говорится, что после того вашего выступления в социальных интернет-сетях стали появляться комментарии, оскорбляющие ислам, - картинки, изображающие Коран в виде туалетной бумаги, свинья в хиджабе… Посыпались угрозы и в ваш адрес. Это правда?



- Да, были просто страшные оскорбления. Защитники Сапанова, например, нашли фотоснимок, где я на одном из пикетов держу плакат в поддержку народа Палестины. И методом "фотошопа" сменили на плакате надпись - "Я разочаровался и выхожу из ислама". И начали эту картинку распространять. Нашлись верующие, которые в это поверили, начали мне звонить. А оголтелые экстремисты, между прочим, за вероотступничество могут и смертный приговор вынести… В своих комментариях тенгрианцы даже вспоминали покушение на меня и писали: жаль, дескать, что его не добили, надо было добить. Представляете? Чем же они отличаются от террористов? Что интересно, IP-адреса самых активных защитников Сапанова, как оказалось, находятся в… США.



- Вы удовлетворены приговором Сапанову - 4 года лишения свободы в колонии усиленного режима?



- Мы, честно говоря, ожидали иной развязки. Думали, что Сапанов извинится перед верующими. Либо получит какое-либо символическое наказание - например, штраф. Но оказалось, светское законодательство куда строже в этом отношении. Сейчас этот приговор пытаются представить так, будто бы суд пошёл на поводу у клерикалов. Да ничего подобного! Вы сами знаете, сколько по этой статье Уголовного кодекса сажают представителей различных религиозных течений. А здесь создан прецедент. Впервые за разжигание межрелигиозной ненависти осуждён, скажем так, не представитель ислама. Тем самым, считаю, государство показало свою нейтральность по отношению к разным конфессиям, показало, что перед законом все равны. Ведь экстремизм бывает не только исламским. Экстремизм выступает под разными личинами. Что касается наказания, то чисто по-человечески считаю, что срок Сапанов получил слишком суровый. Можно было бы ограничиться условным сроком.



Что мне непонятно - так это то, что сейчас из Сапанова пытаются сделать великомученика, узника совести. Пытаются даже превратить его в знамя борьбы за свободу слова, свободу мнений, свободу вероисповедания. При этом всю общественность вводят в заблуждение, старательно замалчивают содержание его книги. Никакого отношения к этим свободам богохульство, считаю, не имеет. Помните знаменитое высказывание: "Свобода одного человека заканчивается там, где начинается свобода другого человека".

Лидеры тенгрианцев Кыргызстана на одной

из пресс-конференций жалуются на то, что их не регистрируют в качестве религиозной организации.



ПРОЕКТ ПО РАСКОЛУ ОБЩЕСТВА?



- Вернёмся к тенгрианцам. Насколько много в Кыргызстане последователей этого движения? Насколько оно активно?



- Об активности, думаю, можно судить по тому, что сразу два представителя этого течения баллотируются сейчас в президенты Кыргызстана. Движение, похоже, растёт - оно, видимо, и дальше будет претендовать на занятие ключевых позиций во власти. Но не думаю, что многие сочувствующие этому течению являются убеждёнными тенгрианцами. Это - реакция людей на негативные процессы, происходящие в обществе. Процессы, связанные с религией. Человек где-то столкнулся с невежественными муллами, со средневековой трактовкой Корана или сунны. А сколько инцидентов, связанных с религией, происходит в быту! Я согласен: под видом ислама кыргызстанцам навязывают чужеродную культуру - это есть. Но в культурных войнах чужеродные идеи навязывают под видом и христианства, и прав человека - это всё ширма. И это не повод выплёскивать из ванны вместе с водой ребёнка.



Хочу отметить очень важный момент. В одном из российских городов представитель местных властей рассказал мне о серьёзной проблеме. В местах компактного проживания татар, как я уже говорил, усиленно насаждается тенгрианство. Когда специалисты начали это явление изучать, то обнаружили: идёт ловкая подмена понятий - вместо традиционного тюркского тенгрианства подсовывают совсем иную его версию, связанную с чёрным шаманизмом. Выяснилось также, что тенгрианцев финансирует некий глобальный фонд "по поддержке нетрадиционных культов и верований". Штаб-квартира которого находится в США. Этот фонд открывает различные НПО для совершенно светских граждан, которые получают гранты якобы на возрождение национальных культур и традиций. Под этой маркой они начинают возрождать и древние культы. Дальше - больше: "радетели" за "возрождение культур" начинают поднимать дискуссию о том, что ислам не является коренной религией татар. И что надо возвращаться к тенгрианству.



- До чего же похоже на кыргызские реалии!



- Да, риторика одна. Что интересно, о похожей проблеме мне там же, в России, рассказал и представитель Русской православной церкви. Появилось течение неоязычников, которые доказывают, что христианство - это не религия русских, а религия евреев, что русским не надо поклоняться "семитскому богу". Знакомо, правда? Призывают они возвращаться к дохристианским верованиям славян. И это явление сейчас серьёзно исследуют российские спецслужбы - как проект по внутреннему расколу российского общества. Не только среди тюрков-мусульман, но и среди русских. Самое интересное - неоязычники финансируются тем же американским фондом.



- А кем финансируются кыргызстанские тенгрианцы? Имеют ли связь с какими-либо НПО, зарубежными фондами?



- Мне это неизвестно. Выяснить это мы просили государство, когда в феврале собирали пресс-конференцию по поводу книги Сапанова. Просили проверить, кому выгодны эти деструктивные действия по расколу общества.



- И последний вопрос: как выглядит религиозная обстановка в Кыргызстане в преддверии президентских выборов?



- Это, считаю, первые выборы в Кыргызстане, где в той или иной степени разные стороны стали использовать религиозный ресурс. Те же защитники Сапанова, как вы знаете, утверждают, что власть якобы упрятала его за решётку, чтобы заработать очки в глазах верующих. И эту версию они явно будут раскачивать. Доходит информация и о том, что втягивают верующих в политику и представители власти. Когда религиозный ресурс нужно привлекать к решению социальных проблем, к борьбе с пьянством, наркоманией - тишина! Государство боится потерять свою светскость. А использование религиозного ресурса в политике - пожалуйста! Очень недальновидное поведение. Политики в борьбе за власть не просчитывают последствия, не знают, насколько опасна политизация верующих, - заключает теолог Кадыр Маликов.



Такие вот нешуточные страсти кипят в Кыргызстане вокруг религии… И в такой вот причудливый клубок сплетаются судебный приговор журналисту Сапанову, деятельность подозрительных зарубежных фондов, предстоящие выборы и многое другое. Идёт, по сути, игра с религией - и с религиозными чувствами людей. Очень опасная игра…



Вадим НОЧЁВКИН

СРОК ЗАМЕНИЛИ НА УСЛОВНЫЙ



Зулпукар Сапанов из-под стражи освобождён.



29 сентября коллегия Бишкекского городского суда, рассмотрев за один день в апелляционном порядке уголовное дело в отношении автора книги "Кыргыз санжырасы", приговор Первомайского районного суда частично изменила.



Зулпукар Сапанов вновь признан виновным в возбуждении религиозной вражды. Однако наказание - 4 года лишения свободы с содержанием в исправительной колонии усиленного режима - вторая судебная инстанция ему заменила на 2 года лишения свободы условно. Осуждённый Сапанов освобождён из-под стражи в зале суда.



Сапанов в суде заявил, что он "сделал правое дело", выпустив скандальную книгу. При этом заметил, что не собирался разжигать религиозную вражду, и попросил прощения, "если кого-то обидел".



На судебном процессе присутствовал омбудсмен Кубат Оторбаев, до этого объявивший уголовное преследование Сапанова "инквизицией".



Соб. инф.



Фото пресс-службы омбудсмена: поддержать Сапанова пришли действующий и бывший омбудсмены Оторбаев и Акун, а также активисты движения тенгрианцев.