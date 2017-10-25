Расследования

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официальные итоги выборов президента Кыргызстана
ЦИК КР огласил официальные итоги президентских выборов, которые прошли 15 октября.Подробнее...
В НОЯБРЕ ПРИДЁТ ЗИМА
В Кыргызстан нагрянут морозы до - 22 градусов.Подробнее...
Райкана Тологонова приговорили к 15 годам тюрьмы
Судья Первомайского районного суда Бишкека Марат Сыдыков вынес приговор экс-депутату парламента Райкану Тологонову.Подробнее...
милиционер, в пьяном виде совершивший ДТП, получил 10 лет
В Кыргызстане совершивший в пьяном виде ДТП с двумя погибшими милиционер признан виновным и получил 10 лет колонии-поселения.Подробнее...
министр культуры Кыргызстана ушел в отставку
Тугелбай Казаков освобожден от должности министра культуры, информации и туризма Кыргызстана.Подробнее...
президент Алмазбек Атамбаев:
"Мы, кыргызстанцы, готовы отдать жизнь за независимость страны, как отдавали жизни наши предки".
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"Это национальная трагедия!"
В аппарате президента Кыргызстана ответили вице-спикеру Госдумы на его заявление о том, что "кыргызы сделали национальным праздником день восстания Кыргызстана против России".Подробнее...
7 и 8 ноября объявлены в Кыргызстане Днями истории и памяти предков
Президент Атамбаев 26 октября подписал Указ «Об установлении Дней истории и памяти предков».Подробнее...
памяти воинов-баткенцев
кыргызстанцы будут отдыхать с 4 по 7 ноября
Премьер-министр Сапар Исаков подписал постановление «О переносе выходного дня».Подробнее...
секретарём Совбеза Кыргызстана назначен Алмазбек Курманалиев
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заявление МИД Кыргызстана
относительно денонсации соглашения с Казахстаном.Подробнее...
границы не откроются
Переговоры Кыргызстана с Казахстаном по границе провалились?Подробнее...
Даир Кенекеев назначен вице-премьер-министром Кыргызстана
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в парламенте Кыргызстана новый спикер
25 октября новым спикером Жогорку Кенеша избран 40-летний Дастан Джумабеков.Подробнее...
спикер Жогорку Кенеша объявил об отставке
в Кыргызстане два месторождения золота выставлены на аукцион
Об этом сообщил Государственный комитет промышленности, энергетики и недропользования.Подробнее...
в Кыргызстане 7 ноября - выходной
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правительство Кыргызстана объяснило денонсацию соглашения с Казахстаном
Правительство Кыргызстана объяснило денонсацию соглашения с Казахстаном о помощи в рамках евразийской интеграции.Подробнее...
503 экспоната
пропало в Государственном историческом музее Кыргызстана.Подробнее...
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Расследования
КАК КЫРГЫЗЫ ДО БРИТАНСКОЙ ИНДИИ ДОШЛИ
Шэн Шицай. Генерал-губернатор (дубань) Синьцзяна в 1933-1944 годах. Имел партийный билет члена ВКП (б) №1859118, полученный в августе 1938 года во время визита Шэн Шицая в Москву. В 1942 году "коммунистический" дубань, видимо, решив, что СССР войну проиграет, встал на антисоветские и антикоммунистические позиции, выслав советских советников и казнив много китайских коммунистов, включая Мао Цзэминя - брата Мао Цзэдуна.
И ТАНКИ НАШИ БЫСТРЫ”
Уйгурские повстанцы Синьцзяна. Примерно так же были одеты во время своего похода и бойцы "киргизской бригады". Чьи фото, увы, пока найти невозможно - советская операция была совершенно секретной.
Железнодорожная станция "Кант", современный вид. Здесь в сентябре 1937 года высадились танкисты НКВД для отправки в Синьцзян в составе "киргизской бригады" полковника Норейко.
Командир танкистов НКВД Илья Хорьков. Фото - конца 1930-х годов.
Здесь он уже майор. Орден Красной Звезды - за Синьцзянcкий поход.
Николай Норейко. Командир Нарынской группы, она же - "киргизская бригада". В Рабоче-Крестьянской Красной армии (РККА) - с августа 1919 года. В 1921 году - инспектор штаба войск ВЧК в Ферганской долине. Затем в погранвойсках ОГПУ-НКВД в Средней Азии. В 1933-1934 годах - командир 19-го Ферганского кавалерийского полка войск ОГПУ СССР, проводившего спецоперацию в Синьцзяне в составе Алтайской добровольческой армии. Награждён за неё орденом Красного Знамени. В 1937 году награждён за второй поход в Синьцзян орденом Ленина. В 1941-1947 годах - помощник начальника Военной академии РККА имени М. В. Фрунзе по строевой части. Ушёл в отставку в звании генерал-майора в 1954 году. Умер в 1980 году.
Танк БТ-7А. На гусеничном ходу развивал скорость до 70 км в час, а на колёсном (там, где позволяла местность) - до 100 км в час. Так было и в Синьцзяне: едва завидев советские танки, повстанцы в панике бежали. Очевидцы вспоминали, что стрелять нашим бойцам практически не приходилось - исход каждого столкновения решали танковые атаки.
Карта Синьцзяня 1931 года. Нетрудно по ней понять, почему этот регион был