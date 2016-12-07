ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ… ПРЕЗИДЕНТА СТРАНЫ

Подробности Политика Кыргызстана 07.12.2016 17:05 Просмотров: 3663

Как Гульнару Каримову - старшую дочь покойного Ислама Каримова - отодвинули от "престола".



На днях Ислам Каримов-младший - внук покойного президента Узбекистана Ислама Каримова - дал прямо-таки сенсационное интервью узбекской службе Би-Би-Си. В нём он наконец-то пролил свет на судьбу своей матери - Гульнары Каримовой.



Все обратили внимание на то, что на похоронах президента Ислама Каримова Гульнара Каримова не присутствовала. В церемонии прощания участвовали лишь его вдова Татьяна Каримова и младшая дочь Лола Каримова-Тилляева. А без малого через три месяца - в конце ноября - в СМИ стали циркулировать слухи о том, что Гульнара Каримова умерла ещё в начале ноября. Более того - была отравлена.



Этот слух запустил один из интернет-порталов со ссылкой на анонимный источник в СНБ Узбекистана. Утверждалось, что отравленная 44-летняя Гульнара Каримова тайно захоронена на ташкентском кладбище "Минор", а её могилу сровняли с землёй, дабы не осталось никаких подтверждений её смерти. Более того - в Интернете даже стали появляться фотоснимки вырытой могилы и якобы тела Гульнары Каримовой, упакованного в чёрный пластиковый мешок.



Аналитики терялись в догадках - правда это или нет? Ситуацию усугубляло то, что официальные власти Узбекистана не подтверждали эту информацию, но и не опровергали. В "Твиттере" вдруг "ожила" страница Гульнары Каримовой, до этого "молчавшая". Тот, кто её вёл, пытался убедить всех, кто Гульнара жива. Но поклонники быстро заметили, что на странице появляются лишь старые фото. Что вызвало ещё больше сомнений в том, что Гульнара Каримова жива.



И вот подал голос её сын Ислам Каримов, живущий в Лондоне. И сообщил самое главное - его мать жива. Хотя и содержится под домашним арестом в доме по улице Яхъё Гуламова. Это - одна из центральных улиц Ташкента, где, к слову говоря, расположены посольства нескольких иностранных государств.



На вопрос о том, в каких условиях содержится его мать, Ислам ответил: "Существует ошибочное мнение, что моя мать живёт в своём доме в изобилии и достатке. Дом с самого начала был закрыт, а для матери выделили одну комнату. К дому пристроены две или три комнаты. Моя мама содержится там. Ей один раз заявили, что если она не заплатит за проживание, то ей не дадут еды. Тогда она сказала, чтобы они открыли дом, и она вынесет деньги. Но они ответили, что не могут его открыть, а найти деньги - это её проблемы".



Под словом "они" Ислам Каримов-младший явно имел в виду сотрудников СНБ Узбекистана. "Тот, кто попытается близко подойти к дому или зайти в него, будет немедленно арестован и доставлен в изолятор СНБ", - рассказал он. Ислам также рассказал, что его 18-летняя сестра Иман содержится в одном из отелей Ташкента. Она имеет возможность общаться с мамой не чаще одного раза в месяц. "Даже когда моя сестра стоит на улице, ей говорят: "Не стойте перед воротами, зайдите внутрь, пожалуйста". Им позволяют видеть друг друга один раз в месяц. Но не всегда. Иногда говорят: "Нет, сегодня не время для вас", - сообщил Ислам Каримов-младший.



На вопрос корреспондента ВВС, почему его самого - внука президента - не было на похоронах деда, юноша ответил: "Если бы я поехал туда, нам всем пришёл бы конец", - имея в виду его самого, мать и сестру.



"Я очень хотел поехать. Для меня ближе дедушки, кроме мамы и сестрёнки, не было человека. Но я понимал, что если я поеду, нам придёт конец. Так как два или три раза я слышал от членов семьи и СНБ, что если я был бы там, нас в тот же момент всех троих уничтожили бы. Моей маме и сестре не могут навредить по той причине, что тут (на Западе) начнётся суматоха. Если бы я поехал туда, нас всех бы уничтожили и объявили через 5-6 лет, что мы упали с горы, или что угодно могли сказать", - сообщил Ислам Каримов-младший.

Соболезнования на похоронах Ислама Каримова принимали лишь его вдова и младшая дочь.



"Мне все говорили - не лети туда. Я позвонил в посольство, я не знал, лететь или нет. Но я понял, что они очень хотят, чтобы я поехал. Когда я говорю "они", я имею в виду СНБ и тех, что участвуют в уничтожении моей мамы. Если бы я поехал, это стало бы приятным сюрпризом для них", - пояснил Ислам.



"Мы никогда не поймём это", - так прокомментировал Ислам то, что его матери и сестре запретили проводить отца и деда в последний путь. Роль в этом, по его словам, сыграли его бабушка, тётя и СНБ, чтобы показать, будто Ислам Каримов отказался от своей старшей дочери. "Они этим хотят лишить мою мать поддержки людей, которые хотя бы как-то о ней беспокоятся", - уточнил Ислам Каримов-младший.



Гульнара Каримова - некогда одна из самых влиятельных персон в Узбекистане, любимая дочь президента Ислама Каримова (которую даже прочили ему в преемницы) - попала в опалу во второй половине 2013 года. Судя по информационным утечкам из Узбекистана, этому поспособствовал глава СНБ Рустам Иноятов, доложивший Исламу Каримову, что Гульнара готовит заговор с целью посадить в президентское кресло своего двоюродного брата Акбара Абдуллаева. Глава узбекских спецслужб слил на "наследницу престола" и много другого компромата, сообщив президенту о поведении его дочери, неподобающем мусульманской женщине.



В том же 2013 году у Гульнары Каримовой начались проблемы и за рубежом. Прошли обыски в её квартире во Франции. Прокуратура Швейцарии объявила о расследовании уголовного дела в отношении Г. Каримовой, подозреваемой в отмывании денег. Позже стали появляться сообщения, что Каримова получила более 1 миллиарда долларов в виде взяток от скандинавских и российских телекоммуникационных компаний для выхода на рынок Узбекистана.

Летом 2013 года узбекские власти лишили Гульнару Каримову дипломатического иммунитета (до этого она занимала ряд постов в МИДе Узбекистана). После чего она оказалась под домашним арестом. Почти два года о судьбе старшей дочери президента Каримова не было ничего известно. Лишь в конце августа 2014 года Би-Би-Си получила от Г. Каримовой аудиозапись - Гульнара говорила, что с ней и с её дочерью обращаются "хуже, чем с собаками".

Вскоре Г. Каримова наняла лондонское пиар-агентство, которое смогло тайно вывезти на Запад фотоснимки, иллюстрирующие условия пребывания дочери президента Узбекистана под домашним арестом.



Олег ЖУК









Гульнара Каримова - блистательная узбекская "принцесса", как её называли ещё несколько лет назад.





Фото пребывания дочери престарелого президента Узбекистана под домашним арестом, тайно переправленное год назад на Запад.

