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БИЗНЕС КЫРГЫЗСКИХ ЧИНОВНИКОВ И ИХ РОДНИ

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Политика Кыргызстана
07.12.2016 17:45
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     Чиновники Кыргызстана (особенно высокопоставленные) - люди, как известно, очень небедные. Точнее - очень богатые.
     Порой начинает казаться, что в Кыргызстане весь бизнес так или иначе завязан на чиновниках - как действующих,  так  и  бывших. И  на  их  родственниках  -  как близких,  так и  дальних.
     Так ли это? Посмотрим, каким бизнесом семьи чиновников, в разное время оказывавшихся на высоких государственных постах, владеют официально. Начнём с премьер-министров.


 

 

 

На днях в Кыргызстане приступило к исполнению своих обязанностей новое правительство, которое вторично возглавил Сооронбай ЖЭЭНБЕКОВ, ставший двадцать вторым по счёту премьер-министром КР за 25 лет независимости страны.  (Практически каждый год меняется глава правительства… И мы ещё удивляемся, что с экономикой в стране плохо?! С кого спрашивать - с временщиков?)


Согласно декларации о доходах, расходах и имуществе Сооронбая Жээнбекова за 2015 год (когда он ещё работал директором Государственной кадровой службы КР), новый-старый премьер является владельцем трёх домов (в т.ч. дачного), сарая площадью 120 квадратных метров, торгового павильона, земельных участков общей площадью 50 гектаров, автомобиля и трактора.


Некий близкий родственник С. Жээнбекова (видимо, жена) владеет квартирой, земельным участком сельхозназначения площадью 10 га, пастбищами общей площадью более 66 га и автомашиной марки "Лексус".


Никакого бизнеса, в том числе переданного в доверительное управление, у премьер-министра и его близких родственников, если верить декларации, не имеется.


Зато бизнес имеется у родного брата премьера С. Жээнбекова - бывшего спикера кыргызского парламента Асылбека Жээнбекова. Он лично является соучредителем зарегистрированной в Оше производственно-коммерческой фирмы "Бий-Мырза" (занимающейся, по данным Минюста КР, куплей-продажей недвижимости), некоего АО "Алтынкол", а ещё один брат - Жыргалбек Жээнбеков - является владельцем кара-кульджинского ОсОО "МузТоо-Азия", занимающегося оптовой торговлей фруктами и овощами.


А каким бизнесом владеют прежние главы правительства Кыргызстана? Судя по данным, собранным, в частности, интернет-изданием "Tazabek", они отнюдь не бедствуют. По крайней мере, 13 экс-премьеров и их родственники.


ТУРСУНБЕК   ЧЫНГЫШЕВ


Премьер-министр КР
с февраля 1992 года по декабрь 1993 года.


Один из первых кыргызских "суверенных" премьеров, вошедший в историю своей знаменитой фразой: "В Кыргызстане не воруют только дураки и ленивые", является соучредителем двух организаций - баткенского ОсОО "БАРСХАН ИНТЕР" (род деятельности неизвестен) и информационно-культурного центра "Иссык-Куль".


Сын Т. Чынгышева - Данияр Чынгышев - является владельцем иссык-кульского ОсОО "Нур-Дан и С", занимающегося оптовой торговлей.

 

 

 


 

АПАС   ДЖУМАГУЛОВ


Премьер-министр КР
с декабря 1993 года по март 1998 года.


Сам он официальным владельцем какого-либо бизнеса не является. Зато сын политического долгожителя А. Джумагулова, дольше всех в истории Кыргызстана продержавшегося на посту премьера, - Сергей Джумагулов - является весьма активным бизнесменом. Ему принадлежат ЗАО "IDF", занимающееся финансовым посредничеством, а также страховая компания "Альянс-Азия Вест". Кроме того, Джумагулов-младший является соучредителем ОсОО "Сити-Телеком", которое занимается производством электросигнального и прочего оборудования связи.

 

 

 


 

КУБАНЫЧБЕК   ЖУМАЛИЕВ


Премьер-министр КР
с марта 1998 года по декабрь 1998 года. Ныне - депутат Жогорку Кенеша

от политической партии "Бир Бол".


Он является, пожалуй, рекордсменом в бизнесе из всех бывших премьеров - его семье принадлежит в общей сложности 31 коммерческая организация.


Сам Кубанычбек Жумалиев является единственным учредителем или соучредителем:


ОсОО "Курманбек", занимающегося строительством  жилых и нежилых зданий;


ОсОО "Кыргыз-Глав-Цемент",  производящего цемент;


ОсОО "Первый металлургический  комбинат", занимающегося литьём стали;

ОсОО  "Три  льва", занимающегося  оптовой торговлей автомобилями и мотоциклами;


Технологического университета "Дастан";


Международного университета инновационных технологий (МУИТ);


ОсОО "САНЧЭН", занимающегося строительством жилых и нежилых зданий;


ОсОО "Шеньхуа", занимающегося "деятельностью в области инженерных изысканий и предоставлением технических консультаций в этих областях";


ОсОО "Атриум-констракшн", занимающегося строительством жилых и нежилых зданий;


ОсОО  "Научно-исследовательский   институт,     опытно-конструкторское бюро Exiton Corporation", также занимающегося строительством;


ОсОО  "ANT Со.",   занимающегося  добычей  известняка;


ОсОО "Yontan Energy Co., Ltd", производящего топливные брикеты из угля и торфа;


ОсОО "Электроком", оказывающего "электрические услуги";


ОсОО "Манас Коал", занимающегося "инвестированием в коммерчески рентабельные месторождения минеральных ресурсов";


ОсОО "Транзит Азия Телеком", предоставляющего телекоммуникационные услуги;


Фонда содействия ТюрКСОЙ;


ОсОО "АЖАИ", ведущего "деятельность в области образования";


Колледжа  инновационных  технологий и экономики;


ОсОО "Сары-Таш гравий", занимающегося добычей гравия и песка;


ОсОО "Южные золотые ворота" - ещё одной строительной фирмы;


учреждения "Центр трансфера технологий", занимающегося исследованиями в области естественных и технически наук;


образовательного комплекса "Физико-математическая школа-лицей академика К.М. Жумалиева", названного в честь самого Кубанычбека Жумалиева;


кыргызско-китайского торгового центра "Гоин LTD";


ОсОО "Юридическая фирма FEMIDA.COM". Что любопытно, ещё одним соучредителем этой фирмы является Елена Белковская - экс-заведующая юридическим отделом аппарата правительства КР, объявленная минувшим летом в розыск по обвинению в коррупции в рамках расследования уголовного дела по фактам заведомо невыгодных для Кыргызстана соглашений по проекту "Кумтор", заключённых в период с 1992-го по 2009 год.


Супруга Кубанычбека Жумалиева - Роза Аманбаева - является  учредителем общественного фонда "Кыргызская традиционная музыка", а также ОсОО "Generation Corporation" (оказывающего некие услуги отелям с ресторанами).


Кроме того, она является совладелицей бишкекской "Клиники профессора Г. Асымбековой" и бишкекского же ОсОО "Эхо Манаса" (род деятельности неизвестен).


Брат Кубанычбека Жумалиева - Самарбек Жумалиев - является совладельцем ОсОО "Ингвар" (род деятельности неизвестен) и джалал-абадского учреждения "Торговая база", занимающегося "розничной торговлей вне магазинов, палаток и рынков".


 

АМАНГЕЛЬДЫ  МУРАЛИЕВ


Премьер-министр КР
с апреля 1999 года по декабрь 2000 года.


Он входит в состав акционеров ЗАО "Кыргызско-Швейцарская страховая компания ЕВРОПОЛИС".


Супруга Амангельды Муралиева - Ельмира Муралиева - является соучредителем ОсОО "Тауфарм" (род деятельности неизвестен).


Дочь А. Муралиева - Жылдыз Муралиева - является соучредителем ОсОО "Региональные платёжные системы" ("РПС"), которое, согласно данным Минюста, занимается  "деятельностью агентств по сбору платежей и бюро по отчёту о кредитных операциях".

 


НИКОЛАЙ  ТАНАЕВ


Премьер-министр КР
с мая 2002 года по март 2005 года.


Сам Николай Тимофеевич, как уже рассказывала наша газета, сейчас живёт в Санкт-Петербурге и работает советником генерального директора компании "Газпром нефть" (входящей в структуру "Газпрома"). Притом что в Кыргызстане он объявлен в розыск по "кумторовскому" уголовному делу.

В Кыргызстане бизнес остался у его сына - Алексея Танаева. Тот является одним из  владельцев  ОсОО  "Полиоргмин" (род деятельности неизвестен).

 

 

 


ФЕЛИКС  КУЛОВ


Премьер-министр КР
с сентября 2005 года по январь 2007 года.


Сам он фигурирует в составе учредителей ОсОО Technoline("Технолайн"), занимающегося строительством водных сооружений. Ещё одним учредителем является давний соратник Ф. Кулова - бывший вице-премьер Валерий Диль.


Вторая жена Ф. Кулова - Фатима Абдрасулова - является владелицей двух коммерческих структур - бишкекского медицинского центра восстановительного лечения и диагностики "Поликлиника-312" и торговой фирмы "ФТ Лайн".


Дочь  Ф. Кулова - Джамиля Кулова - соучредитель ОсОО  "GES",  занимающегося  строительством гражданских инженерных сооружений,  а  также  ОсОО "Unex Group Limited", занимающегося оптовой торговлей  широким ассортиментом товаров.


Брат Ф. Кулова - Диас Кулов - является совладельцем ОсОО "АРД" и единственным владельцем ОсОО "Морекс". Вид деятельности этих компаний неизвестен.


АЗИМБЕК   ИСАБЕКОВ


Премьер-министр Кыргызстана с января
по март 2007 года.


Самый,  пожалуй,   неудачливый  из  кыргызских премьеров  (в  плане  совсем недолгого пребывания на   посту   главы   правительства) в списке официальных владельцев какого-либо бизнеса не числится. Но его сын - Кубанычбек Исабеков  -  является совладельцем ОсОО "Ак-Суу Нарзан Компаниясы", занимающегося производством и  продажей минеральной воды и других безалкогольных напитков.


Жена экс-премьера А. Исабекова - Бактыгул Исабекова - является владелицей микрокредитной компании "Береке плюс" и соучредителем ОсОО "Реал-Нур", чей род деятельности в базе данных Минюста обозначен так - "прочее образование для взрослых".

 

 

 


ИГОРЬ  ЧУДИНОВ


Премьер-министр КР
с декабря 2007 года по октябрь 2009 года. Ныне - депутат Жогорку Кенеша
от партии "Бир Бол".


В списках официальных владельцев каких-либо компаний не фигурирует. Лишь его  сын  -  Родион  Чудинов - является совладельцем ОсОО "Женил-бетон" (род деятельности неизвестен, хотя по названию фирмы примерно догадаться можно).

 

 

 


ДАНИЯР   УСЕНОВ


Премьер-министр КР
с октября 2009 года по апрель 2010 года.


Сам Данияр Усенов, как известно,  находящийся в розыске   и   заочно  приговорённый  в  Кыргызстане    к  пожизненному  заключению,  по  официальным   данным  Минюста,  на   родине никаким бизнесом не владеет.


Зато  его  сын  - Мурат Усенов  -  входит в состав учредителей ОсОО "Good Project", занимающегося ресторанным бизнесом и "предоставлением мобильных услуг по обеспечению пищей".  Он  также   является  владельцем  ОсОО  "Майрам    Групп",    занимающегося консультированием   по   вопросам   коммерческой деятельности и управления.


Брат Данияра Усенова - Елдияр Усенов - руководит Финансово-промышленной корпорацией "Эридан" (акционерами  которой  являются  5  юридических  лиц и 140 физических), а также является соучредителем совместного кыргызско-российско-кипрского ОсОО "Эридан-Агро".


Как уже сообщала наша газета, в Москве у клана Усеновых есть как минимум два отеля "Эридан".

 


ОМУРБЕК  БАБАНОВ


Премьер-министр КР
с декабря 2011 года

по 1 сентября 2012 года. Ныне - депутат Жогорку Кенеша, лидер фракции "Республика - Ата-Журт".


Сам Омурбек Бабанов - известный  как  один  из  богатейших  людей  в  Кыргызстане  -  официально  числится  лишь  одним  из   соучредителей ОсОО "Атлах", занимающегося "предоставлением  услуг  в  области растениеводства".


Куда более активными предпринимательницами, судя  по  данным  Минюста,  являются три его родные сестры.


Одна из сестёр - Сейлбубу Бабанова - владеет ОсОО "Улан-Экспресс" и входит в состав соучредителей ОсОО "Эр-Дауд" (вид деятельности этих компаний неизвестен). Она также руководит и является совладелицей закрытого акционерного общества "Reichtum" ("Рэхтум"), занимающегося оптовой торговлей фармацевтическими товарами.


Вторая сестра - Кынабубу Бабанова - владеет фирмой "Насип" (вид деятельности неизвестен).


Третья сестра - Ая Бабанова - является совладелицей ЗАО "Траст KG", род деятельности которого - управление фондами.


ЖАНТОРО  САТЫБАЛДИЕВ


Премьер-министр КР
с сентября 2012 года по март 2014 года.


В списке, так сказать, официальных бизнесменов  как сам Ж. Сатыбалдиев, так  и его клан представлены   относительно скромно.


У  бывшего  премьера, судя  по данным Минюста, бизнеса  нет.  Зато  у  его брата - Расулберди Сатыбалдиева  -  в Оше сразу две  строительные компании: АООТ "Южное строительное  управление"  и АО "Южное СУ", занимающееся разработкой строительных проектов.

 

 

 

 


ДЖООМАРТ  ОТОРБАЕВ


Премьер-министр КР
с апреля 2014 года по апрель 2015 года.


Официально в бизнесе также не участвует.


Сын  Дж.  Оторбаева - Курманбай Оторбаев - и дочь - Сайна Оторбаева - являются соучредителями микрокредитной  компании  "Кемин".  (Что примечательно, сам Джоомарт Оторбаев   в   свою  бытность  премьером таким компаниям очень благоволил,  заявляя,  что  "микрокредитный   сектор  идеально подходит Кыргызстану, где  в  основном  ведут  малый  и  средний  бизнес".)

 

 

 


ТЕМИР  САРИЕВ


Премьер-министр КР
с мая 2015 года по апрель 2016 года.


Хотя Темир Сариев всегда неизменно фигурировал в рейтингах типа "100 самых богатых людей Кыргызстана", крупным бизнесменом является, по официальным данным, вовсе не он, а его брат - Токтогул Сариев. Именно он, а не Темир Сариев фигурирует в учредительных документах целого ряда компаний.


Так, Токтогул Сариев является совладельцем или владельцем:


ОсОО "Кыргызско-Китайский комбинат", занимающегося производством кирпича, черепицы и прочих строительных изделий из обожжённой глины;


молочного завода "ТОТОН-СУТ" (среди его учредителей - ещё одна родственница экс-премьера - Ванира Сариева);


строительной фирмы "ЭМАРК строй";


ОсОО "Шопоковский комбинат строительных материалов";


финансово-промышленной фирмы "Тотон".


Сестра Темира Сариева - Мира Сариева - является единственной владелицей ОсОО "Атыр" (род деятельности неизвестен), а также соучредителем некой общественной организации под названием "МАКК-12".


Весь вышеперечисленный бизнес - это, напомним, компании, официально зарегистрированные только в КЫРГЫЗСТАНЕ. Есть ли у бывших премьер-министров бизнес где-нибудь за рубежом - скажем, в каких-нибудь оффшорах? Об этом пока знают только они сами… Ну, может, и спецслужбы уже.


Интересно, стали бы родственники высокопоставленных чиновников столь успешными бизнесменами, если бы последние в своё время не получили доступ к власти и к управлению страной?

 


Сооронбай Жээнбеков: 

 

"В Кыргызстане все просят повысить зарплату, но денег нет!"
 


"В Кыргызстане все просят повысить зарплату, но средств  не  хватает",  -  заявил  30  ноября  на  заседании  Жогорку  Кенеша  премьер-министр  Сооронбай  Жээнбеков.


Депутат Кенжебек Бокоев поинтересовался, сколько процентов в госбюджете занимает местный бюджет. По информации министра финансов Адылбека Касымалиева, не более 15 процентов.


"Большинство вопросов, которые задают депутаты, касается сельской местности. Мы должны решить их проблемы. В сёлах не то что горячей - холодной воды нет. Когда правительство повысит зарплату?" - спросил депутат.


Адылбек Касымалиев ответил, что в 2017 году планируют повысить зарплату муниципальным и районным служащим.


Премьер-министр Жээнбеков добавил, что резко поднять оплату труда невозможно из-за нехватки средств.


"Все просят поднять зарплату... Самые низкие мы поднимем", - сказал Сооронбай Жээнбеков.

Комментарии   

 
+3 #1 RE: БИЗНЕС КЫРГЫЗСКИХ ЧИНОВНИКОВ И ИХ РОДНИДаня 17.12.2016 13:32
:lol: это только 1% озвучен из всего что они имеют.
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