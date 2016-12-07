И ПОДНЯЛСЯ АЖИОТАЖ... Подробности Политика Кыргызстана 07.12.2016 17:59 Просмотров: 2692

Заявление президента А. Атамбаева о выводе из Кыргызстана российской военной базы возбуждённо обсуждают в России.



В Бишкеке 1 декабря не успела ещё завершиться итоговая пресс-конференция Алмазбека Атамбаева, как в Москве уже последовала реакция - эксперты и политики начали раздавать комментарии по поводу высказывания президента Кыргызстана о том, что российская военная база должна будет уйти.



"Если президенту Киргизии не нужна российская база, получается, он готов в одиночку противостоять террористической угрозе, талибам - они там близко гуляют", - заявил Владимир Джабаров, заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам. Правда, при этом добавил: "Давайте пока не делать скоропалительных выводов, возможно, в результате будет принято и другое решение".

Андрей Грозин, заведующий отделом Средней Азии и Казахстана Института СНГ напомнил, что вопрос пребывания российских военных объектов в Кыргызстане - это не только вопрос отношений двух стран.

"База в Канте формально не является российcкой, это база ОДКБ, - сказал политолог. - Если будет поднят вопрос о её выводе по окончании срока аренды, то это вопрос уже не двусторонних отношений. Понятно, что это скажется на структуре ОДКБ. Понятно, что уровень угроз, который наблюдается южнее постсоветской Азии, никуда не денется. И удаление одного из элементов постепенно складывающейся системы региональной безопасности, во главе которой, в том числе, находятся и российские военные объекты на территории Киргизии, существенно девальвирует обеспечение безопасности в регионе".

"В 2017 году в Киргизии состоятся президентские выборы, - напомнил также А. Грозин. - А с новым президентом (у России) будут складываться новые отношения, в том числе и по вопросам, связанным с безопасностью".

Политолог выразил уверенность, что российские военные объекты в Кыргызстане всё равно останутся. "Я думаю, что они останутся там вне зависимости от исхода будущих президентских выборов в Киргизии, вне зависимости от политической конъюнктуры внутри страны. Эти объекты останутся просто потому, что они необходимы самой Киргизии гораздо больше, чем они необходимы России. России они нужны только для того, чтобы сохранять стабильность на своих южных рубежах. А Киргизии они нужны для того, чтобы элементарно выжить в возможных очень серьёзных катаклизмах", - заключил Андрей Грозин.

Глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников предложил отнестись к высказываниям президента Кыргызстана философски. "Предвыборная ситуация в Кыргызстане влияет на речи тех или иных политиков, но в данной ситуации я не вижу никакого враждебного подтекста, - сказал он. - Тем более Алмазбек Атамбаев доказал не только на словах свою предрасположенность к дружбе с Россией, но и своими реальными действиями. Реальные действия политиков, которые сейчас находятся у руля в Кыргызстане, они другие".

Эту же мысль развил Леонид Решетников - директор Российского института стратегических исследований, генерал-лейтенант Службы внешней разведки РФ, призвавший относиться к заявлению А. Атамбаева "очень спокойно".

"Ситуация в Киргизии сложная, - объяснил Л. Решетников журналистам, - президент Атамбаев постоянно атакуется националистическими элементами. Эти силы достаточно активны, и они постоянно в своей пропаганде упрекают Атамбаева, что он американцев убрал, а "русские стоят". Это просто такая внутриполитическая реакция президента Киргизии на конкретную ситуацию: да, русские тоже уйдут… По истечении срока договора. Эти силы подпитывались и, наверное, до сих пор подпитываются Соединёнными Штатами Америки, турецкими спецслужбами. Есть и другие желающие их подпитать - например, Саудовская Аравия. Эти люди - во всяком случае, их лидеры - связаны с зарубежными организациями. Поэтому заявление Атамбаева не надо рассматривать как недружественное нам. Это на потребу внутриполитической ситуации. Атамбаев объясняет: будем опираться на собственные вооружённые силы. Да, но их надо создать. А создавать их можно только за счёт одной страны, которая может поставлять нормальное оружие. Кто это? Конечно, Россия. Поэтому беспокойство должно вызывать другое - постоянное давление на Атамбаева подпитывающихся из-за рубежа жёстко националистических и прямо русофобских сил".

Что примечательно, среди этих сил генерал Л. Решетников назвал и организацию Гюлена.

"Гюленовцы, - сказал он, - пытались создать свою сеть во всех бывших республиках СССР, даже не тюркских. И кое-какие успехи у них есть - особенно в республиках Центральной Азии. Эта сеть жива, и никто, наверное, за неё как следует не брался. Это тоже представляет собой угрозу".

Такой вот ажиотаж вызвало оброненное вскользь замечание президента Атамбаева. Имеет этот ажиотаж под собой почву? Не думаю. Ибо, как правильно отмечают разумные российские политики, Атамбаев не на словах, а на деле показал и доказал предрасположенность к дружественным отношениям с Россией.

Артур ИСАЕВ



ТАК ЧТО ЖЕ БУДЕТ С БАЗОЙ?



Нам удалось найти в Интернете два ключевых документа, которые имел в виду президент А. Атамбаев, но суть которых изложил не вполне ясно, несколько запутав журналистов, в том числе зарубежных.

ДОКУМЕНТ ПЕРВЫЙ - "Меморандум о намерениях РФ и КР по дальнейшему развитию и совершенствованию двусторонней договорно-правовой базы, регулирующей пребывание российских воинских формирований на территории КР, и размещению дополнительного российского воинского контингента на территории Кыргызской Республики".

Был он подписан в августе 2009 года в Чолпон-Ате. Речь в нём шла не только о размещении в Кыргызстане дополнительного российского контингента (куда будут входить воинское формирование численностью до батальона и учебный центр для подготовки российских и кыргызских военнослужащих), но и создание на территории Кыргызстана Объединённой российской военной базы.

Меморандум предусматривал, что между Россией и Кыргызстаном будет подписано на сей счёт двустороннее соглашение - сроком на 49 лет с возможностью его автоматического продления на 25-летние периоды.

ДОКУМЕНТ ВТОРОЙ - "Соглашение между РФ и КР о статусе и условиях пребывания объединённой российской военной базы на территории Кыргызской Республики". То самое соглашение, о котором шла речь в меморандуме 2009 года. Подписано оно, правда, было уже при новой власти в Кыргызстане - в сентябре 2012 года.

Объединённая российская военная база, в соответствии с соглашением, включает в себя четыре объекта на территории Кыргызстана: авиационную базу Коллективных сил быстрого реагирования ОДКБ в городе Канте; автономный сейсмический пункт в городе Майлуу-Суу; испытательную военно-морскую базу в городе Караколе; узел связи в посёлке Чалдовар.

Последние два объекта размещаются на территории КР на условиях аренды. Ежегодная арендная плата за использование российской стороной земельных участков и участка акватории Иссык-Куля составляет более 4 миллионов 500 тысяч долларов США.

Теперь самое существенное: заключено это соглашение не на 49 лет (что предусматривал вышеупомянутый меморандум), а всего лишь на 15 лет с автоматическим продлением на последующие 5-летние периоды. Если одна из сторон не позднее чем за один год не уведомит другую сторону о своём намерении прекратить действие соглашения.

Это соглашение вступает в силу с 29 января 2017 года. С этой даты и начинает тикать "счётчик". Таким образом, Объединённая российская военная база может размещаться в Кыргызстане, как минимум, до 29 января 2032 года, если срок соглашения в последующем не будет продлён. О выводе базы в ближайшем будущем речь не идёт. < Назад

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