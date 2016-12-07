ТАЙНЫ БОЛЬШОЙ ПОЛИТИКИ

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Почему остановили второй агрегат Токтогульской ГЭС?
Глава Национального энергохолдинга Айбек Калиев рассказал депутатам причины аварии на Токтогульской ГЭС.Подробнее...
Авария на Токтогулке:
будет ли свет на Новый год?Подробнее...
объём денежных переводов в Кыргызстан растёт
Увеличение объёма денежных переводов из России в Кыргызстан, по мнению кыргызских экспертов, связано с вступлением республики в августе 2015 года в Евразийский экономический союз (ЕАЭС).Подробнее...
в ОАО "Кыргызтелеком" новый председатель
Совет директоров назначил исполняющим обязанности председателя правления ОАО "Кыргызтелеком" Нурлана Мадаминова.Подробнее...
фальшивые доллары - крупными партиями
МИД Турции:
"За убийством российского посла стоят последователи проповедника Фетхуллаха Гюлена".Подробнее...
на Токтогульской ГЭС произошла авария
Остановлен один агрегат.Подробнее...
Кыргызстан воздержался
при голосовании по резолюции ООН, где Россию признали оккупантом.Подробнее...
в 2017 году в Кыргызстане пройдёт саммит по сохранению снежного барса
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овальные коллекционные монеты выпустили в Кыргызстане
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президент А.Атамбаев встретился с президентом Индии Пранабом Мукерджи
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Сложная и опасная служба!
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юридическая помощь гарантирвована
Президент Кыргызстана Атамбаевподписал закон «О гарантированной государством юридической помощи».Подробнее...
МИД Кыргызстана осудил убийство российского посла
МИД Кыргызстана опубликовал заявление в связи с убийством в Турции Чрезвычайного и Полномочного Посла РФ Андрея Карлова.Подробнее...
выборщики утвердили победу Трампа
В США в ночь на вторник 20 декабря по московскому времени завершилось голосование коллегии выборщиков за кандидатов в президенты, которое официально подтвердило победу представителя Республиканской партии миллиардера Дональда Трампа.Подробнее...
подлое убийство
Владимир Путин назвал убийство посла России в Турции "подлым убийством" и провокацией, которая направлена на срыв добрых отношений с Турцией и урегулирования в Сирии, сообщает РИА Новости.Подробнее...
Ведущие страны Запада резко осудили убийство российского посла
Ведущие страны Запада и международные организации резко осудили убийство в Анкаре российского посла Андрея Карлова.Подробнее...
Кыргызстан соболезнует...
Президент Алмазбек Атамбаев выразил соболезнования Президенту Российской Федерации Владимиру Путину в связи с гибелью Посла РФ в Турции.Подробнее...
в Анкаре расстреляли посла России
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в Бишкеке зажгли главную ёлку страны
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В Кыргызстане отменили пятидневную регистрацию иностранцев
Правительство Кыргызстана одобрило постановление, отменив обязательную регистрацию иностранцев, прибывших в республику, в течение пяти дней.Подробнее...
Три землетрясения произошло в Кыргызстане за сутки
Первое жители страны ощутили 18 декабря около полудня. Второе зафиксировано утром 19 декабря в населенных пунктах трех областей — Нарынской, Джалал-Абадской и Ошской, третье — в Джалал-Абадской области.Подробнее...
Алмазбек Атамбаев прибыл в Индию с государственным визитом
Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата Президента Кыргызской Республики.Подробнее...
Студентов-героев наградили медалями
Первый заместитель министра внутренних дел Кыргызстана Суйун Омурзаков вручил ведомственные награды двум студентам, спасшим шесть человек во время крупного ДТП в тоннеле Тоо-Ашуу. Об этом сообщает пресс-служба МВД КР.Подробнее...
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на своей последней предновогодней пресс-конференции.
Этим лицам президент Атамбаев дал жёсткую нелицеприятную характеристику!
Мужа Аиды Саляновой!"
подумают и сольют того, кто за ними стоит…"
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