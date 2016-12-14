Подробности Политика Кыргызстана 14.12.2016 12:18 Просмотров: 2351



ПРЕЗИДЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ:



КТО НЕ УСПЕЕТ, ТОТ ОПОЗДАЕТ



Не рановато ли начинать разговор о выборах президента Кыргызстана в 2017 году? Постоянный эксперт нашей газеты Бакыт БАКЕТАЕВ убеждён - уже пора! А он, напомним, со своими политическими прогнозами нередко попадал в "десятку".



Тем более что тему будущих президентских выборов, по сути, запустил президент Атамбаев. Сделавший на своей итоговой пресс-конференции ряд весьма знаковых заявлений.



- Начнём с того, Бакыт Кушбекович, что Атамбаев в своём выступлении дал откровенные и очень жёсткие характеристики главному "атамекеновцу" Омурбеку Текебаеву и экс-генпрокурору Аиде Саляновой. После таких оценок есть ли у кого-нибудь из них шанс стать президентом? Вопрос к вам не только как к политологу, но и как к знатоку кыргызского менталитета.



- Авторитет президента Атамбаева в народе сейчас, что и говорить, достаточно высок. Поэтому его слово, его характеристики влияют на умонастроения людей. Плюсов ни Текебаеву, ни Саляновой такие атамбаевские оценки, конечно, не прибавили. Если, конечно, Текебаев или Салянова пойдут кандидатами на президентские выборы.



- А они пойдут?



- Думаю, обязательно пойдут.



- Ну, для Текебаева стать президентом Кыргызстана - главная цель его жизни. Всё, что он делал до сих пор - это путь к президентскому креслу. Так, во всяком случае, нам представляется… А вам как кажется?



- И мне так же. И в этом ничего удивительного нет. Каждый нормальный политик должен такую цель перед собой ставить. Тех, кто выскакивает на выборы, чтобы покрасоваться в телевизоре, а потом исчезнуть, лично я серьёзными политиками не считаю. Да, Текебаев к этой должности стремится. Он, думаю, способен представить какую-нибудь альтернативную программу, где речь будет идти о справедливости, демократии, правах человека и так далее. Вопрос только в том, насколько она найдёт отклик у избирателей. Текебаев - человек, который всё время находится на политическом олимпе. И если он не пойдёт кандидатом в президенты - вот это уже будет удивительным.



- Может, он хочет остаться серым кардиналом - будет кого-то другого проталкивать в президенты…



- Тогда у него упадёт авторитет - как у политика. Главная задача политика - обрести верховную власть. Чтобы воплотить все свои обещания, все свои прожекты. Поэтому Текебаев просто обязан идти на выборы. Если не пойдёт, то это будет минус и ему, и его партии. Народ спросит: "Для чего же тогда ты весь этот шум поднимаешь?". И у народа в отношении Текебаева тогда появятся другие мысли… Не сказал бы, что хорошие.



- А Салянова на каком основании может на президентское кресло претендовать? Запали ей в душу слова Атамбаева, произнесённые два года назад: дай бог, чтобы такой человек, как она, стала президентом?



- Возможно, не без этого. В последнее время Салянова очень заметна на политической арене. Чем не кандидат? Женщина, красавица, "спортсменка, комсомолка", как говорится (смеётся). Плюс бывший генеральный прокурор…



- Увы, оскандалившийся…



- Да, оскандалившийся - в том числе со своим мужем. Вот и пусть народ обсудит и решит: чего же в Саляновой больше - привлекательного или скандального?



- Ну а вы - как знаток народного менталитета - что на сей счёт думаете? Как может решить народ? Что для него окажется убедительнее - старательно раздуваемая репутация Саляновой как "борца с коррупцией" или скандалы?



- Кыргызский электорат образца 2016-2017 годов - это не электорат образца начала девяностых. Это уже совершенно другие люди. Если 20 лет назад (я сам в те годы депутатом стал) достаточно было перед электоратом разорвать рубаху на груди и проорать как Прометей: "Я ради народа вырву себе сердце и освещу вам путь в светлое будущее" (смеётся), то сейчас этот пафос не действует. Народ у нас сейчас политически прагматичный, и навешать ему лапшу на уши практически невозможно. Наше колесо истории крутится очень быстро. Мы, считаю, опередили многие страны в своём политическом развитии. Наши люди уже нутром чувствуют, что правда, а что нет, что для них лучше, а что хуже.



- Но вокруг и Текебаева, и Саляновой будет сейчас создаваться ореол политиков, гонимых и преследуемых властью… Буквально на днях услышал от таксиста восторженное: "Текебаев пошёл против системы!". О том, что тот же Текебаев уже 25 лет сам безвылазно находится в системе, во власти, люди ведь забывают. Так вот, добрый наш народ политиков, гонимых, преследуемых властью, по-прежнему любит - или, как минимум, жалеет - не так ли? Можно ведь и за счёт этого заработать очки?



- Есть, конечно, сердобольный электорат, который просто всех жалеет - не разбираясь ни в чём… Но есть и другой, который спрашивает: а почему этот политик попал в такую ситуацию? За что именно его преследуют? И я бы не сказал, что сейчас в отношении того же Текебаева или Саляновой идут какие-то гонения. По сравнению-то с тем, что в прежние времена творилось…



- Но уже возбуждено уголовное дело по адвокатской лицензии Елисеева. Бог знает, чем ещё закончится расследование по документам из Белиза… Вот вам и "гонения".



- Я хотел бы сейчас вспомнить Салтыкова-Щедрина. Этот великий русский писатель 19 века сегодня является самым современным. Потому, что он написал замечательную фразу, смысл которой таков: как только государственный или политический деятель начинает слишком много говорить о патриотизме, о Родине - значит, опять что-то украл. Применимо к нашей стране этот афоризм можно изложить так: если политик начинает слишком много критиковать президента - значит, что-то украл (смеётся).



Я сейчас никого персонально не имею в виду. Но получается: если кто-то покритиковал президента - на него открывать уголовное дело уже нельзя. Гонения! Надо просто сопоставлять аргументы, факты - и всё станет понятно. И наш народ, я уверен, разберётся - гонения это или нет. Поэтому не советовал бы политикам апеллировать к одной только жалости народа. В то же время, если правоохранительные органы где-то перегибают палку, народ это тоже увидит. Мы ведь прошли всё - и огонь, и воду, и медные трубы. В самом народе есть эксперты ещё какие! Трудно найти кыргыза, который не был бы когда-либо чиновником, не побывал бы во власти (смеётся). И эти люди почувствуют, где перегиб, а где недогиб. Где перегибают власти, а где - человек, который прикрывается своей оппозиционностью.



- Вернёмся к пресс-конференции президента Атамбаева. В его выступлении прозвучало ещё кое-что очень примечательное. Он впервые назвал фамилии возможных будущих кандидатов в президенты, каждый из которых, по его словам, может стать главой государства. Это - депутаты Омурбек Бабанов и Бакыт Торобаев. Как думаете, что за этим атамбаевским высказыванием стоит? Случайно из его уст вырвались эти фамилии или нет?



- Нет, конечно. Дело в том, что к президенту стекается СТОЛЬКО информации и ТАКОЙ информации, какая нам с вами и не снилась! Президент есть президент - работа у него такая. И как пел Высоцкий, "жираф большой - ему видней" (смеётся). Значит, был некий анализ. Учитывались, видимо, финансовое состояние политических партий Бабанова и Торобаева, их связи за рубежом, ментальные связи…



- Не каждый читатель вас поймёт, объясните попроще - что такое ментальные связи?



- Дело в том, что политическая карта Кыргызстана - очень сложная. Это в США электорат перед выборами разделяется на демократов и республиканцев. У нас же политику мало принадлежать к какой-то политической партии. А из какой он области? А какого он роду-племени? А чей одноклассник, чей однокурсник? А с кем он бизнес ведёт? А дети у него где учатся? А с кем учатся? Всё это имеет значение. Сложнее нашего кыргызского политического расклада в мире, наверное, нет (смеётся). Вот совокупность всех этих факторов, думаю, какие-то аналитики и просчитали. И доложили президенту - у этих двоих шанс есть.



- Атамбаев что - решил Бабанову и Торобаеву рекламу сделать? Или наоборот - подсечь таким образом их решил? Что интересно, через несколько минут президент ещё одну фразу произнёс: "Если я сейчас кого-то назову - просто подставлю его под удар". Так уже назвал! И, получается, "подставил"...



- Не думаю, что президент сделал это специально (смеётся). Мне всё-таки кажется, что президент говорил вполне искренне. Дело в том, что процесс подготовки к выборам уже идёт. И президент, считаю, просто не имеет права просто так оставить страну - сказать "Омин!", встать и уйти. Он обязан подготовить преемника. И вот здесь не надо играть в демократию. Народ должен знать, кого президент воспитал, за кем наблюдал, кого он предлагает. Никакого нарушения каких-то демократических принципов в этом нет. Почему Обама - президент "демократического центра вселенной" Америки - спокойно агитировал на президентских выборах за Клинтон? И Атамбаев, считаю, должен нам сказать, кого он считает достойным кандидатом в президенты республики.



- Вот Атамбаев и сказал. И назвал, что любопытно, людей не из своей команды. К чему бы это?



- Возможно, тем самым президент подал сигнал каким-то другим кандидатам, которые хотят найти у него поддержку: конкуренция, ребята, будет серьёзной, придётся поработать… Я ещё на одну деталь обратил внимание: Атамбаев предположил, что выборы пройдут не в один (как в своё время у него самого), а в два тура. То есть борьба будет острой.



- Что-то никакой борьбы пока не видно.



- На самом деле уже вовсю идут переговоры, консультации… В некоторых я сам участвовал. Встречался (как это у них называется - пил кофе) с будущими кандидатами в президенты. Весьма серьёзными. Их фамилии назвать пока не могу.



- Хорошо, и спрашивать не буду. Но сколько кандидатов уже набирается - это, хотя бы, сказать можете?



- Тех, с кем я встречался (или с их представителями), - уже больше десяти. Лишний раз убедился - борьба будет серьёзной. Финансы собраны немереные. У тех, например, с кем я встречался, по 100 миллионов готово.



- По 100 миллионов чего - сомов?



- Каких сомов? Долларов!



- Господи, откуда такие деньги в бедной республике?!



- Не скажу, что эти деньги уже лежат в карманах кандидатов. Но они компонуются очень быстро - из разных источников. Ведь за каждым кандидатом уже стоят определённые финансовые круги, свой бомонд - как кыргызстанский, так и зарубежный.



У предстоящих президентских выборов будет своя особенность. Если поправки в конституцию будут приняты (беседа с Б. Бакетаевым происходила 8 декабря - за два дня до референдума. - Примеч. авт.), то у будущего президента полномочия будут уже не те. Во главе угла встанет премьер-министр. Всю кадровую политику - назначение и освобождение министров, губернаторов, акимов - он будет вести самостоятельно, без ведома президента. Президент в кадровой политике правительства будет, по сути, исполнять роль нотариуса. А у нас на Востоке кто делает кадровую политику - тот владеет всем. Премьер-министр будет иметь возможность полностью руководить экономикой страны, а не бегать по любому вопросу в аппарат президента, как сейчас.



- Ради чего же на кон ставятся такие огромные деньги? Ради чего пойдёт такая серьёзная борьба за президентское кресло?



- Дело в том, что это волшебное слово - власть - стало мучить человека, как только он слез с дерева. Многие люди, окунувшись во властные игры, выйти из них уже не могут. Даже имея за спиной электорат в десять человек, они всё равно будут бороться за власть до конца своей жизни.



Поэтому посоветовал бы будущим кандидатам в президенты для начала всё хорошо обдумать и определиться - КАКАЯ ИМЕННО власть им нужна?



- Поговорим о конкретных кандидатах. Возьмём того же Омурбека Бабанова. Каковы, на ваш взгляд, его шансы выиграть президентские выборы?



- Очень велики. Я часто встречаюсь со студентами и могу сказать - популярность среди молодёжи у Бабанова уже есть.



- А не помешает ли Бабанову то обстоятельство, что мама его - не кыргызка? Помните - в своё время в это место и Камчыбек Ташиев бил, заявляя, что Кыргызстаном, дескать, должны управлять только чистокровные кыргызы? Вопрос к вам как, опять же, к знатоку народного менталитета. Насколько состав крови - серьёзный фактор?



- Мы с вами помним и другое - как тот же Ташиев стал Бабанову помогать, объединившись с ним в одну партию. Скажу так: на сегодняшний день этот фактор - не очень серьёзный. Чистокровность, чистопородность кыргызов интересует в основном в лошадях (смеётся). Но не в политиках.



- Что тогда может помешать Бабанову?



- Например, его страсть к бесшабашному реформаторству. Она иногда зашкаливает. Бабанову нужно к его программам добавить здорового консерватизма. Народ больших и резких реформ боится. В своё время реформы Горбачёва привели страну к войнам, к развалу государства. С тех пор у народа к ним иммунитет. Народу больше понравятся умеренные перемены - по китайскому варианту.



- А может ли стать помехой для Бабанова то, что он бизнесмен?



- Очень важно, кто же в нём победит - бизнесмен или всё-таки политик? Бизнесмен привык считать каждый доллар. А политик понимает, что в такой игре, как борьба за власть, ставки высоки. За власть, будем называть вещи своими именами, нужно платить. Если в Бабанове возьмёт верх экономист, и он захочет на борьбе сэкономить, то его могут легко обойти кандидаты-конкуренты. А соперники у Бабанова будут серьёзные…



- Ещё один момент. Уж кто-то, а Бабанов прекрасно осознаёт, что у будущего президента полномочий будет меньше. Ведь Бабанов, по сути, является одним из авторов конституционной реформы. Он заложил её в программу своей партии на последних парламентских выборах. Возникает вопрос: зачем же ему идти на президентские выборы?



- Мне кажется, Бабанов, активно поддержав конституционную реформу, подготовил для будущего премьер-министра хорошие полномочия на случай, если сам он, Бабанов, не пройдёт в президенты. То есть подготовил для себя "запасной аэродром" - премьерский пост, где он сможет воплощать свои идеи. Рассчитав, что какой-то из двух вариантов ему точно светит.



- А почему, как думаете, Омурбек Бабанов не вошёл со своей фракцией "Республика" в новую парламентскую коалицию? Бережёт свою репутацию к президентским выборам? Ведь новая коалиция и новое правительство обязательно каких-нибудь дров наломают. И эти проколы лягут на плечи других партий.



- И это тоже. Хотя, по моим данным, СДПК тоже не очень-то хотела партию Бабанова в коалицию брать - уж слишком радикальные реформы он предлагает. Так что этот союз не состоялся по обоюдному желанию. Во всяком случае, Бабанов от этого нисколько не проиграл.



- Как считаете, внешние игроки, зарубежные государства будут пытаться влиять на исход президентских выборов в Кыргызстане?



- Безусловно.



- В связи с этим такой вопрос. Насколько известно, ещё несколько лет назад Москва на Омурбека Бабанова по ряду причин смотрела косо. Да и он сам водил дружбу больше с арабскими шейхами. Может ли в этом плане что-то измениться теперь?



- Может, конечно. Ведь Бабанов - политик гибкий, динамичный, мобильный. А в большой политике бывает всё что угодно! Вот Эрдоган с Путиным - ещё недавно врагами были, а сегодня - чуть ли не лучшие друзья. Поэтому не исключаю, что бабановская команда найдёт общий язык и с Москвой. Возможно, уже в самое ближайшее время.



- А попытается ли, как думаете, повлиять на исход выборов Запад? Не секрет, что для Вашингтона президент Атамбаев - как кость в горле. Используют ли американцы наши выборы, чтобы попытаться изменить внешнеполитический курс Кыргызстана?



- Думаю, да. Ведь Атамбаев вынудил саму Америку (!) освободить аэропорт "Манас" и вывести отсюда свою военную базу. Сделать это в мире, насколько знаю, не получилось ещё ни у кого - ни у японцев, ни у корейцев, ни у европейцев. Только у Атамбаева, да ещё у Каримова. Этот шаг, разумеется, оставил свой политический осадок. И, конечно, Запад всегда искал, ищет и будет искать для Кыргызстана более лояльного к себе президента. Это однозначно.



- То есть какие-то кандидаты у Запада уже на примете есть?



- Думаю, да.



- А кто, не знаете?



- Полагаю, что Текебаев. Для Запада он очень удобен. Там очень хотели бы видеть его президентом Кыргызстана. Он автор конституции, в которой 42 статьи говорят о правах человека. Таких конституций в мире мало. Не будем забывать, что "права человека" - это один из главных инструментов Запада в достижении геополитических целей.



- Кстати, раз уж снова вспомнили Текебаева… Как считаете, тот сценарий, который он хочет провернуть весной - импичмент президента Атамбаева, - возможен? Может, и не стоит строить прогнозы на осень 2017 года? Может, нас ждут досрочные президентские выборы?



- Текебаев - автор ныне действующей конституции. И он не может не понимать, что если на основе этой конституции даже сам Атамбаев начнёт в отношении самого себя импичмент оформлять, у него ничего из этого не получится (смеётся). Сама конституция такой возможности не даёт. Так что Текебаев всю эту волну поднял больше для политической разминки. Ну и для укрепления своей репутации оппозиционера, конечно.



- А вот недавно ещё претенденты на президентское кресло обозначились. На сцену вышла хорошо известная кыргызстанцам троица - Камчыбек Ташиев, Ахматбек Келдибеков и Адахан Мадумаров. И объявила, что оппозиция в их лице выдвинет единого кандидата в президенты. Кого именно - не знаете?



- Вот если бы они объединились в 2010 году, то мы бы сейчас готовились прощаться не с президентом Атамбаевым, а с президентом Мадумаровым. Тогда у них был шанс… Сейчас этот шанс упущен. Разыграть карту "север-юг" не удастся. Я это могу утверждать совершенно определённо, поскольку недавно объездил все области страны, а особенно южный регион - мониторил политическую ситуацию.



- Ну и как ситуация на юге? Как народ относится к референдуму?



- Примерно так же, как в 50-х годах прошлого века французы относились к конституционной реформе, которую затеял генерал де Голль - тогдашний президент Франции. Думаете, французы читали ту конституцию? Ничего подобного! Их интересовало одно - сам генерал де Голль за реформы или нет? Если "за" - то и мы "за", говорили они. Нигде в мире народ в основной своей массе не читает и не обсуждает конституцию постатейно. То же самое и на юге Кыргызстана. Людей там другое интересует: кто за реформу - Атамбаев? А против кто - Текебаев? Вот по такому признаку и будут голосовать, выбирая между Атамбаевым и Текебаевым. Те, кто проголосуют за конституционную реформу, больше будут голосовать за Атамбаева, за стабильность в стране.

Так вот, возвращаясь к той тройке политиков, думаю, что на политической карте Кыргызстана они тоже представляют определённую силу. И их участие придаст предстоящим выборам некое разнообразие. А шансы их будут зависеть от того, будут ли они по-прежнему петь "старые песни о главном" или всё-таки найдут новые "песни". Политика - она ведь как эстрада. Старые песни и одни и те же лица в конце концов зрителям надоедают.



- А какие планы в связи с выборами у кыргызских олигархов?



- Все они если даже сами на выборы не пойдут, то обязательно окажут поддержку тем или иным кандидатам в президенты. Любой бизнес в нашей стране нуждается в поддержке президента. Даже будущего президента с урезанными полномочиями. В выборах будет участвовать весь бизнес - не только крупный, но и средний. Ведь наша специфика такова, что приход нового президента прямо или косвенно влияет на каждого бизнесмена.



Если говорить о персоналиях, то к выборам обязательно будет готовиться, скажем, Аскар Салымбеков. Или Акылбек Жапаров. Пока не знаю, будут ли они выдвигаться сами или поддержат других кандидатов, но в стороне они точно не останутся.



- Алмазбек Атамбаев не устаёт повторять, что своего преемника он не готовит, но неужели на выборах не появятся кандидаты из нынешней президентской команды?



- Появятся, конечно! Кандидатов, по моим прогнозам, будет не меньше пяти десятков. Не могу пока озвучить некоторые фамилии, но, например, от СДПК готов к серьёзной политической борьбе Иса Омуркулов - несмотря на все скандалы вокруг его пребывания на посту мэра Бишкека. Да и нынешнего мэра Албека Ибраимова мы, думаю, увидим среди кандидатов в президенты.



- А может ли появиться этакий "кыргызский Трамп"? То есть кандидат, которого поначалу никто всерьёз не воспринимает, а его - раз! - и выбрал народ.



- У нас возможно всё. Геополитическая конъюнктура мира такова, что нашу маленькую страну большие игроки на "произвол судьбы" не оставят, ситуацию на самотёк не пустят. Комбинации за предстоящий год могут возникнуть самые неожиданные. Наверняка есть фигуры, на которых кто-то делает ставку, но широкая общественность на них внимания пока не обращает. Но шансов у этих фигур нет, если общественность о них узнает в самый последний момент. С другой стороны, те, кто ищет, на кого делать ставку, следит за репутацией будущих кандидатов в обществе, за тем, что пишут о них СМИ… Так что тихой сапой пролезть в президенты ни у кого не получится. Понадобятся открытость и гласность. Неофициальная президентская гонка начнётся уже с января 2017 года. И уже тогда будущим кандидатам надо начинать заявлять о себе, выставлять свой "товар" на политической бирже, каковой являются выборы. Президентами за один день не становятся.



беседу вёл

Вадим НОЧЁВКИН

