БОГАТЫЕ СЛУГИ БЕДНОГО НАРОДА

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Состав Бишкекского горкенеша
Бишкекская территориальная избирательная комиссия подвела итоги выборов депутатов городского кенеша.Подробнее...
в Бишкеке кыргызстанцы приносят цветы к российскому посольству
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в России объявлен общенациональный траур
Понедельник, 26 декабря, объявлен в России днем общенационального траура. Такое решение в связи с авиакатастрофой, произошедшей ранним утром 25 декабря над Чёрным морем, было принято президентом Владимиром Путиным.Подробнее...
Кыргызстан соболезнует...
А.Атамбаев выразил соболезнования президенту России В.Путину в связи с крушением самолета Минобороны РФ в районе Сочи.Подробнее...
«Азия MIX» - чемпион!
Алмазбек Атамбаев поздравил команду «Азия MIX» с победой в Высшей лиге КВН.
Кыргызстан во взаимоотношениях с Узбекистаном ждёт прорыв
Об этом 25 декабря сообщил журналистам заведующий отделом внешней политики президента Кыргызстана Сапар Исаков.Подробнее...
приграничные проблемы с Узбекистаном будут решены
В ходе рабочего визита президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева в Узбекистан стороны обсудили вопрос делимитации границ.Подробнее...
Скончался экс-министр внутренних дел Болотбек Ногойбаев
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шесть граждан КР задержаны по подозрению в экстремизме в Москве
Задержанных подозревают в вербовке новых сторонников и планах создания исламского халифата в России.Подробнее...
президенты Кыргызстана и Ирана сделали заявления для прессы
По завершению переговоров в узком и расширенном составах президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев и президент Исламской Республики Иран Хасан Роухани, прибывший в страну с официальным визитом, сделали заявления для прессы.Подробнее...
подписаны двухсторонние документы
В рамках официального визита президента Исламской Республики Иран Хасана Роухани в Кыргызскую Республику в Государственной резиденции "Ала-Арча" состоялась церемония подписания двусторонних документов.Подробнее...
состоялись переговоры Президента Алмазбека Атамбаева с Президентом Ирана Хасаном Роухани в расширенном составе
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А.Атамбаев президенту Ирана:
"Я рад возможности обсудить с вами двухсторонние вопросы".
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спасатели-добровольцы награждены
Добровольцам - спасателям кыргызстанцев на пожаре в Москве вручили почётные грамоты правительства КР.Подробнее...
Референдум признан состоявшимся
В Кыргызстане ЦИК подвел итоги всенародного референдумаПодробнее...
Президент Ирана Хасан Роухани прибыл в Кыргызстан с официальным визитом
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Почему остановили второй агрегат Токтогульской ГЭС?
Глава Национального энергохолдинга Айбек Калиев рассказал депутатам причины аварии на Токтогульской ГЭС.Подробнее...
Авария на Токтогулке:
будет ли свет на Новый год?Подробнее...
объём денежных переводов в Кыргызстан растёт
Увеличение объёма денежных переводов из России в Кыргызстан, по мнению кыргызских экспертов, связано с вступлением республики в августе 2015 года в Евразийский экономический союз (ЕАЭС).Подробнее...
в ОАО "Кыргызтелеком" новый председатель
Совет директоров назначил исполняющим обязанности председателя правления ОАО "Кыргызтелеком" Нурлана Мадаминова.Подробнее...
фальшивые доллары - крупными партиями
МИД Турции:
"За убийством российского посла стоят последователи проповедника Фетхуллаха Гюлена".Подробнее...
на Токтогульской ГЭС произошла авария
Остановлен один агрегат.Подробнее...
Кыргызстан воздержался
при голосовании по резолюции ООН, где Россию признали оккупантом.Подробнее...
в 2017 году в Кыргызстане пройдёт саммит по сохранению снежного барса
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БОГАТЫЕ СЛУГИ БЕДНОГО НАРОДА
где находятся?
Абтандил Кулбараков: самый богатый депутат СДПК (если верить декларациям).
Марат Аманкулов: рекордсмен
Осмонбек Артыкбаев: имеет самых богатых родственников.
Искендер Матраимов: бывшему чиновнику тоже с родственниками повезло.
К слову говоря, у И. Кадыркулова (в течение трёх лет возглавлявшего самую крупную энергораспределительную компанию Кыргызстана - "Северэлектро") никакого имущества, судя по декларации, нет. Как и у его близких родственников. Есть, правда, некий бизнес - в декларации указано, что он передал в доверительное управление 51 процент акций в каком-то ЗАО, а также коммерческую структуру с загадочной аббревиатурой ПСХК.
Иса Омуркулов: фирм нет, жилья нет, машины - и той нет...
Согласно декларации. Как же он живёт, бедный?!
ФРАКЦИЯ "КЫРГЫЗСТАН"
Чолпон Султанбекова:
Канатбек Исаев: чуть было не стал спикером.
Салайдин Айдаров: бывший таможенник - среди лидеров фракции "Кыргызстан" по количеству недвижимости, находящихся в собственности депутатов.
Нурбек Алимбеков: всё имущество - у близкого родственника.