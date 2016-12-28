Подробности Политика Кыргызстана 28.12.2016 11:10 Просмотров: 1217

богатые слуги

бедного народа





По просьбе читателей продолжаем рассказывать, каким богатством владеют депутаты Жогорку Кенеша и их родственники. Начало публикации в прошлом номере газеты, напомним, посвящалось "народным избранникам" из парламентских фракций СДПК и "Кыргызстан".





ФРАКЦИЯ "РЕСПУБЛИКА - АТА-ЖУРТ"





Самые большие официальные ДОХОДЫ в этой фракции (чего и следовало ожидать) - у её лидера Омурбека Бабанова. В 2015 году он заработал 10 миллионов 902 тысячи сомов. И при этом, если верить декларации, почему-то не понёс никаких РАСХОДОВ.



Второе место по этой номинации среди "республиканцев-атажуртовцев" занимает Пархат Тулендыбаев, заработавший 2 миллиона 648 тысяч сомов.



Третье место - Кенжебек Бокоев, чей доход составил 2 миллиона 558 тысяч сомов.



А вот по количеству ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ на душу депутатского "населения" здесь лидирует всё тот же К. Бокоев - у него имеются 12 сельскохозяйственных земельных долей и 1 земельный участок общей площадью 25,5 гектара, а также две большие кошары общей площадью 2 тысячи 690 квадратных метров. Что, впрочем, неудивительно - в прошлом Кенжебек Бокоев занимался фермерством, а в течение пяти лет - с 2005-го по 2010-й - возглавлял айыл окмоту (сельскую управу) в своём родном селе Аманбаево Таласской области. Не там ли он и получил эти земельные наделы? Об этом декларация умалчивает.



Чуть-чуть отстаёт от него депутат Бактыбек Сыдыков. У него - 11 земельных участков общей площадью 242 тысячи 500 квадратных метров или почти 25 гектаров земли. Плюс - ещё 3 участка общей площадью 4 гектара, записанные на близкого родственника.



При этом Сыдыков - в отличие от Бокоева - на земле никогда не работал. Он, напомним, доводится сыном Усену Сыдыкову, в бакиевское время возглавлявшему администрацию президента КР. Сам Бактыбек Сыдыков до этого, в акаевский период, возглавлял крупную мучную компанию "Кыргыз-Дан", после свержения Акаева (в чём весьма значительно поучаствовал его отец) три месяца поработал советником министра финансов, а затем получил в своё управление ОАО "Международный аэропорт "Манас". Президентом которого являлся до следующей революции - апрельской 2010 года.





До того, как избраться в парламент по списку политической партии "Республика - Ата-Журт", Бактыбек Сыдыков работал председателем совета директоров группы строительных компаний "АККА". Сегодня, правда, в составе учредителей этого ЗАО он больше не числится. И, если верить декларации, никаким бизнесом не владеет.



По количеству НЕДВИЖИМОСТИ, имеющейся в собственности депутатов фракции "Республика - Ата-Журт" (а также их родственников), Омурбек Бабанов тоже чуть ли не в хвосте плетётся. В его декларации указан лишь один дом, правда, площадью довольно приличной - 324 квадратных метра. Лидером же в этой номинации можно, пожалуй, считать куда менее известную широкой общественности персону - депутата Махабат Мавлянову.



Она задекларировала особняк - огромный, площадью 974 квадратных метра и земельный участок площадью 1450 квадратов. А также переданные в доверительное управление ресторан, гостиницу, земельный участок и офис (нежилое помещение) некоего ОсОО. Ещё две небольшие квартиры есть у близкого родственника М. Мавляновой.



Из официальной биографии Махабат Мавляновой можно узнать, что она являлась учредителем целого ряда компаний - ОсОО "МАБ-Ула", "МБ-Компани", "Аида Компани", "Мэри-Клуб", "Капитал-Групп", "Жаннат Компани", "МЖА Групп", "Мега-МБЛ", а также общественного фонда "Жети Казына". За этими названиями стоит игорный, гостиничный, ресторанный, строительный бизнес. В числе компаньонов Мавляновой был олигарх Бозулан Мамазаиров, личность, можно сказать, легендарная - пресса в своё время называла его "серым кардиналом" и теневым владельцем чуть ли не половины казино Кыргызстана.



В одном из своих интервью Махабат Мавлянова - тогда ещё не депутат, а "бизнес-леди, женщина, которая сделала сама себя", как её назвало местное пиар-издание - рассказала: "Я начала заниматься бизнесом ещё в 20-летнем возрасте. Я не видела себя нигде, кроме бизнеса, ни преподавателем, ни госслужащей. Мой внутренний голос подсказывал, что это именно то, чем мне надо заниматься". Бизнес Мавляновой, по её словам, начинался с мелкой торговли на базаре в "лихие девяностые". А потом, когда появился первый капитал, они с мужем купили два киоска, потом открыли своё первое кафе - "Мэри кафе" на ул. Горького в Бишкеке…



В итоге М. Мавлянова госслужащей всё-таки стала - не рядовой, правда, чиновницей, а депутатом парламента. Так что госслужба госслужбе рознь…



Одним из рекордсменов фракции по количеству АВТОМОБИЛЕЙ, находящихся в собственности семей депутатов, можно назвать всё того же Кенжебека Бокоева, бывшего бизнесмена-фермера. Этот крупный землевладелец, судя по декларации, своим автотранспортом так почему-то и не обзавёлся. Зато у его близкого родственника, заработавшего в 2015 году 12,5 миллиона сомов, кроме квартиры и некоего автоцентра площадью 841 квадратный метр, имеется также трактор МТЗ-82, грузовики "КамАЗ", "МАЗ" и джип "Лексус LX 470". А вот, к примеру, у лидера фракции О. Бабанова личного автомобиля, судя по декларации, вообще нет.



Зато Омурбек Бабанов является безусловным рекордсменом фракции по наличию БОГАТОЙ РОДНИ. Некий его близкий родственник, судя по декларации, в 2015 году заработал 73 миллиона 756 тысяч сомов. У этого родственника есть 92-метровая квартира, а также два шикарных внедорожника 2012 года выпуска - "Тойота Лендкрузер Прадо" и "Тойота Лендкрузер 200".



Вообще, если судить по официальному участию в каких-либо бизнес-структурах, то Омурбек Бабанов совсем не выглядит таким уже активным бизнесменом. Куда больше представлены в бизнесе именно его родственники: официальными учредителями пяти компаний, как уже рассказывала наша газета, являются три сестры Бабанова - Сейлбубу, Кынабубу и Ая Бабановы.



И это притом, что в неофициальных рейтингах Омурбек Бабанов по-прежнему считается одним из самых богатых людей Кыргызстана. По итогам 2016 года, например, его вновь включают в десятку самых богатых людей страны. Более того - под №1: состояние О. Бабанова оценивают в 1,5 миллиарда долларов.



Более чем "скромно" (если верить декларации) живёт и депутат Динара Исаева, жена экс-премьера Данияра Усенова, заочно осуждённого в Кыргызстане на пожизненное заключение. Её годовой доход - 945 тысяч сомов. Всё её имущество - нежилое помещение в 253 квадрата, квартира в 128 квадратов, дачный дом в 227 квадратов, два "Лексуса" и ценные бумаги в каком-то ОсОО.



ФРАКЦИЯ "ОНУГУУ-ПРОГРЕСС"





Больше всего в этой фракции - 12 миллионов 205 тысяч сомов - в 2015 году заработал депутат Зиядин Жамалдинов, заседающий в Жогорку Кенеше уже третий созыв подряд.



А вот рекордсменом-землевладельцем является депутат Исхак Масалиев. В своей декларации он указал 5 земельных участков общей площадью 15 с половиной гектаров. У И. Масалиева также есть жилой дом площадью 155 квадратов, а у его родственника - ещё один небольшой дом, а также пруд в 6 гектаров.







Бессменный депутат трёх созывов Жогорку Кенеша, Исхак Масалиев, напомним, с 2012-го по 2014 год возглавлял Государственную налоговую службу КР. А в 2015 году стал депутатом парламента в четвёртый раз.



Самых же богатых родственников в этой фракции имеет её лидер - Бакыт Торобаев (тот самый, которому Алмазбек Атамбаев на своей недавней пресс-конференции предрёк, что тот, возможно, станет президентом Кыргызстана), в 2009-2010 годах возглавлявший Министерство чрезвычайных ситуаций КР. Сам Б. Торобаев в 2015 году заработал по депутатским меркам не так уж много - без малого 738 тысяч сомов. А вот некий его близкий родственник внёс в семейную казну 21 миллион 657 тысяч сомов.





Что любопытно, у этого родственника, согласно декларации, ничего нет - ни бизнеса, ни недвижимости, ни автомобилей. Хотя ещё годом раньше, в декларации за 2014 год фигурировали земельный участок площадью 3500 квадратных метров и большой особняк в 385 квадратов. Куда они делись - непонятно. Оба же дома самого Бакыта Торобаева - в 179 и 180 квадратов - по-прежнему в декларации упоминаются.



По количеству автомобилей на депутатскую семью в этой фракции лидирует депутат Камчыбек Жолдошбаев. Из своего имущества у него имеется небольшая квартира, а также переданные в доверительное управление три ОсОО и контрольные пакеты акций в двух акционерных обществах открытого типа. При этом личного автотранспорта у депутата якобы нет. А вот у его близкого родственника есть сразу 4 автомобиля, причём хороших - "Тойота Лексус LS 430", "БМВ Х5", "Лексус RX 300" и "Субару Форестер".



ФРАКЦИЯ "БИР БОЛ"





Она отнюдь не блещет высокими доходами. Согласно декларациям, больше всех в этой фракции - 2 миллиона 241 тысячу сомов - в 2015 году заработал депутат Жаныбек Бакчиев. Всё богатство которого (опять же, судя по декларации) - автомобиль "Тойота Хайлендер" 2011 года выпуска.



Землевладельцев же среди "бирболовцев", если верить декларациям, практически нет. Только лишь у лидера фракции Алтынбека Сулайманова имеется земельный участок в 15 соток. Плюс - ещё 13 соток у его близкого родственника. У этого же родственника, правда, ещё есть большая квартира в 217 квадратов и просто огромный особняк площадью 924 квадратных метра.



Кстати, о родственниках… Сама богатая родня, согласно декларациям, у депутата Аскарбека Шадиева - некий его близкий родственник за год заработал 6 миллионов 184 тысячи сомов. У самого А. Шадиева доход куда скромнее - 99 тысяч сомов. У этого же родственника также имеются два нежилых помещения обшей площадью 1 тысяча 210 квадратных метров, а также четыре ОсОО и автомобиль "Тойота Лендкрузер-150". У самого Шадиева тоже есть по 50 процентов в двух ОсОО, но они переданы в доверительное управление.



В прошлом, напомним, Аскарбек Шадиев работал заместителем министра финансов, главой комитета по доходам при Минфине КР, губернатором Баткенской области, депутатом парламента двух созывов и, наконец, министром энергетики Кыргызстана.



Весьма скромное место как по своим доходам, так и по доходам родственников, а также по количеству недвижимого и движимого имущества, находящегося в собственности депутатских семей, во фракции "Бир Бол" занимает депутат Кубанычбек Жумалиев, в 1998 году в течение 10 месяцев занимавший пост премьер-министра Кыргызстана.



Согласно декларации, его доход в 2015 году составил 561,6 тысячи сомов, из имущества у К. Жумалиева имеется особняк площадью 507 квадратных метров, квартира в 316 квадратов и автомобиль "Тойота Секвойя" 2008 года выпуска. Доход его близкого родственника составил 678 тысяч сомов, у этого родственника есть дом в 1242 квадрата и автомобиль марки "Ауди Q7" 2007 года выпуска.



И всё. Никакой бизнес, переданный в доверительное управление, в декларации не упоминается. Между тем, как мы рассказывали в своей недавней публикации "Бизнес кыргызских чиновников и их родни" ("Дело №…" за 7 декабря 2016 г.), на фоне всех бывших премьер-министров Кыргызстана Кубанычбек Жумалиев выглядит настоящим олигархом. Его семейству, по данным Минюста КР, принадлежит в общей сложности 31 коммерческая организация!





Сам К. Жумалиев является учредителем или соучредителем 25 различных компаний и прочих частных организаций, в том числе, например, кыргызско-китайского торгового центра "Гоин LTD", Технологического университета "Дастан", ОсОО "Первый металлургический комбинат", строительной фирмы "Южные золотые ворота". Супруга К. Жумалиева - Роза Аманбаева - официально участвует в четырёх бизнес-проектах, в том числе является соучредителем известной бишкекской "Клиники профессора Г. Асымбековой".



Что лишний раз показывает: по одним лишь декларациям судить о материальном состоянии чиновника или политика весьма опрометчиво. Но что остаётся делать, если иной информации нет…



Кстати, декларация о доходах и имуществе другого бывшего премьер-министра Кыргызстана, а ныне депутата той же фракции "Бир Бол" Игоря Чудинова выглядит ещё более скромно. Совсем-совсем скромно. В ней упоминается только лишь его доход за 2015 год - 327 тысяч 607 сомов. И всё - никакого имущества, хоть движимого, хоть недвижимого! Ни у самого декларанта, ни у его близких родственников.



ФРАКЦИЯ "АТА МЕКЕН"





Омурбек Текебаев - лидер этой самой малочисленной, но самой задиристой фракции Жогорку Кенеша - "проигрывает" своим сопартийцам почти во всех номинациях.



Он, согласно декларациям, отнюдь не является самым высокооплачиваемым депутатом фракции - за год Омурбек Чиркешович заработал "всего лишь" 1 миллион 66 тысяч сомов. Лидером же в этой номинации является депутат Сайдулла Нышанов, чей годовой доход составил 5 миллионов 502 тысячи сомов. После него идёт депутат Бахадыр Сулейманов, заработавший 3 миллиона 724 тысячи сомов.





По количеству земельных участков во фракции лидирует депутат Садык Шер-Нияз - кинорежиссёр, в прошлом недолгое время поработавший министром культуры КР. У него самого есть огромный особняк площадью более 1 тысячи квадратных метров и некое недвижимое имущество, принадлежащее некоему ОсОО, в котором Шер-Ниязу принадлежит 50 процентов. А вот у его близкого родственника - 13 земельных участков общей площадью 14 тысяч 673 квадратных метров (примерно полтора гектара).



По количеству домов и квартир, а также автомобилей, находящихся в личной собственности депутатов и их родни, лидирует, опять же, Сайдулла Нышанов. У него самого имеется всего лишь небольшой земельный участок. Зато у его близкого родственника - 2 дома общей площадью почти 500 квадратов, 4 квартиры общей площадью 558 квадратов, 6 автомобилей, в основном престижных марок.



Чем же владеет Омурбек Текебаев? У него самого, если верить декларации, никакого движимого и недвижимого имущества нет вообще. Зато у его близкого родственника имеются: микроГЭС на земельном участке в 0,05 гектара, кафе площадью 76 квадратных метров на участке в 0,1 га, недостроенный дом в 1 тысячу 157 квадратов, 2 квартиры - по 64 и 122 квадратных метра, ещё 2 земельных участка - в 0,15 га и 6 соток, парковочное место и джип "Тойота RAV4" 2005 года выпуска.



Не очень мало, но и не сказать, чтобы очень много. Кого же тогда, интересно, имел в виду президент А. Атамбаев? Когда на своей итоговой пресс-конференции в ходе обсуждения персоны Омурбека Текебаева он заметил: "Не может быть такого, чтобы человек ничего не имел (о чём он сам писал в своих показаниях), а через 5-6 лет вдруг стал мультимиллионером. Я зарабатывал много денег и знаю, как их зарабатывать. И знаю, что такие деньги с потолка не сваливаются".



Вообще, политики, ныне оказавшиеся в парламентской фракции "Ата Мекен", о богатстве которых ходят легенды, в своих декларациях выглядят более чем скромно. К примеру, у Каныбека Иманалиева, если верить декларации, всё, что есть - так это годовой доход в 1 миллион 878 тысяч сомов и 61-метровая квартира. Плюс - квартиры в 95,7 и 118 квадратных метров у близкого родственника. А больше ничего - ни автомашин, ни бизнеса.



Почти жалость вызывает и декларация бывшего генерального прокурора, а ныне депутата Аиды Саляновой. Всё, что в этой декларации имеется, так это годовой доход в сумме почти 95 тысяч сомов, квартира (правда, огромная - почти в 249 квадратов) и парковочное место. Плюс - автомобиль "Тойота Камри" 2003 года выпуска, принадлежащий близкому родственнику.



А где же бизнес по перегонке автомашин из Европы, которым занимался муж А. Саляновой - Бакыт Абдыкапаров, осуждённый за мошенничество?



Не можем, повторяем, ручаться, что все эти декларации отражают реальные размеры богатства депутатов парламента и их семей. Но даже по ним видно: "слуги" у бедного народа Кыргызстана - очень даже богатые.



Артур ИСАЕВ





У БОГАТОГО ПАРЛАМЕНТА - БОГАТЕЙШИЙ СПИКЕР



Чыныбай Турсунбеков - нынешний спикер Жогорку Кенеша, в прошлом лидер фракции СДПК - все последние годы неизменно фигурировал в неофициальных рейтингах "100 самых богатых людей Кыргызстана". Причём в первых строчках. Так, по итогам 2013 года он занимал 8-е место, его состояние оценивалось в 280-300 миллионов долларов. На том же месте Ч. Турсунбеков остался и в уходящем 2016 году. Хорошем году, подарившем Ч.Турсунбекову один из самых высоких государственных постов в Кыргызстане - главы парламента.



В декларации о доходах и имуществе за 2015 год богатство Чыныбая Турсунбекова выглядит, понятное дело, скромнее, чем в неофициальных рейтингах. Но тоже впечатляет.



Итак, за год он заработал 889 600 сомов. В собственности у Ч. Турсунбекова имеются: 6 квартир общей площадью 723 квадратных метра, нежилое помещение в 418 квадратов, 4 гаража по 22 квадратных метра каждый и земельный участок в 2000 квадратных метров (20 соток). Из движимого имущества у него есть микроавтобус "Мерседес Бенц 313 CDI". В доверительное управление, как положено госслужащему, переданы принадлежащие ему доли в 45 и 80 процентов в двух ОсОО и акции в трёх ОАО - 92, 81 и 16 процентов.



Ещё более внушительно выглядит декларация близкого родственника спикера Ч. Турсунбекова. Годовой доход этого родственника составил 85 миллионов 902 тысячи сомов плюс ещё 15 миллионов сомов (так в декларации). Родственник также владеет 5 квартирами общей площадью 884 квадратных метра, 4 земельными участками общей площадью 7230 квадратов, 3 домами общей площадью 564 квадрата, двумя нежилыми помещениями общей площадью 515 квадратов и неким незавершённым объектом площадью 338 квадратных метров. А также двумя автомашинами - "Лексус-570" 2013 года выпуска и "Мерседес МЕ-350" 2006 года.



Отметим, что в декларации депутата Ч. Турсунбекова за 2014 год было на три квартиры больше - девять. Упоминался и земельный участок, но размером больше в 10 раз - в 20 тысяч квадратных метров.



Сомнений нет, что под "близким родственником" в декларации Чыныбая Турсунбекова подразумевается его жена - Нуржан Тентимишева. Она, насколько известно, возглавляет группу компаний "Акун" - крупнейшего в Кыргызстане холдинга по производству и переработке муки (не случайно за Ч. Турсунбековым в своё время закрепилось прозвище "главный мукомол страны") и других продуктов питания, включая макаронные изделия, напитки и минеральную воду. В 2012 году Н. Тентимишева также купила за 4 миллиона 495 тысяч долларов США и 110 миллионов сомов инвестиционный акционерный коммерческий банк "Акыл". Сегодня это финансовое учреждение носит название ОАО "Капитал Банк Центральной Азии". Единственным его учредителем в базе данных Минюста КР числится Нуржан Давлетбековна Тентимишева.



На фото: Чыныбай Турсунбеков

с супругой Нуржан Тентимишевой.





Рекорд остался за СДПК!





В публикации "Богатые слуги бедного народа" в прошлом номере газеты, упомянув депутата фракции СДПК Азамата Арапбаева с его годовым доходом в 4,5 миллиона сомов, мы не упомянули доход его близкого родственника. А доход этот в 2015 году составил - не падайте! - 136 миллионов 674 тысячи сомов.



Сам депутат А. Арапбаев владеет четырьмя объектами недвижимости (базой, нежилым помещением, АЗС и земельным участком), общая площадь которых составляет 10 тысяч 725 квадратных метров, пятью автомашинами, капиталом и оборудованием в шести ОсОО. У его таинственного родственника - 5 квартир, 2 земельных участка, некое нежилое помещение и 2 джипа.



В суммарном итоге ОФИЦИАЛЬНО самым богатым депутатом парламента можно считать Азамата Арапбаева - депутата Жогорку Кенеша уже третьего созыва подряд, члена фракции СДПК, члена парламентского комитета по экономической и фискальной политике, отличника энергетики.



Несколько лет назад в адрес А. Арапбаева из МВД КР посыпались обвинения в том, что его компания попалась на контрабанде российского топлива в Таджикистан. Депутат эти сведения опроверг, заявив, что передал ту компанию в доверительное управление и что его пытаются дискредитировать. Что любопытно, экспорт, реэкспорт и контрабанда топлива - одна из самых частых тем в выступлениях А. Арапбаева.