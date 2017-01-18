КОММЕРЧЕСКИЕ ТАЙНЫ АППАРАТА ПРЕЗИДЕНТА

Подробности Политика Кыргызстана 18.01.2017 16:52 Просмотров: 75

богатые слуги

бедного народа



Читателям очень понравилась наша рубрика "Богатые слуги бедного народа", и они просят эту тему продолжать. Прошлые публикации, напомним, мы посвятили депутатам кыргызского парламента, рассказав, какими богатствами (только по официальным данным) они владеют. Теперь обратим внимание на другой - не менее влиятельный - государственный орган. На аппарат президента Кыргызстана.



"Аппарат президента" - это звучит, конечно, гордо. Но, на первый взгляд, совсем не пафосно, не помпезно.



Ну что такое аппарат? Скромная, казалось бы, канцелярия, обслуживающая деятельность главы государства - причём государства, населённого не очень густо. Ну что такое, в самом деле, 6 миллионов человек - столько, по статистике, живёт сейчас в Кыргызстане? Население одного китайского города средних размеров.



Соответственно, и канцелярия эта должна быть небольшой и компактной. Казалось бы…



А вот и нет. В аппарате президента КР трудится - для вас, возможно, это будет открытием - 105 сотрудников! Чуть меньше, чем в кыргызском парламенте заседает депутатов, где их 120.



То есть примерно на 57 тысяч кыргызстанцев приходится один чиновник президентского аппарата. А есть ведь ещё столь же многолюдные аппараты у правительства и Жогорку Кенеша. Есть свои аппараты у 7 губернаторов областей, 31 мэра городов, 40 районных акимов… По числу аппаратчиков на душу населения Кыргызстан явно даст фору многим государствам!



Впрочем, это тема отдельная, сейчас на неё отвлекаться не будем.



105 чиновников аппарата - эту цифру на официальном сайте президента КР вы не найдёте.



Как не найдёте на сайтах других государственных органов и ведомств данных о том, сколько чиновников работает в их стенах.



Приподнять завесу над этой "государственной тайной" можно одним лишь способом - посмотреть декларации о доходах, расходах и имуществе чиновников и их ближайшей родни, которые публикует Государственная кадровая служба КР. Обнародованию, правда, подлежат декларации не всех поголовно чиновников, а лишь госслужащих, замещающих так называемые "политические, специальные государственные и муниципальные политические должности". Но, по крайней мере, хоть какие-то представления о реальных размерах государственного аппарата Кыргызстана и о людях, там работающих, получить можно.



Впрочем, нас сегодня интересует, насколько богатые люди работают в аппарате президента КР. Ну и, разумеется, каким образом они это богатство заработали.



Итак, ГКС КР опубликовала 105 деклараций о доходах, расходах и имуществе за 2015 год (декларационная компания за 2016 год ещё не проведена), заполненных сотрудниками аппарата президента КР - от руководителя до рядовых инспекторов и экспертов.



Начнём с руководителя аппарата президента - Фарида НИЯЗОВА.



Согласно его декларации, в 2015 году Ф. Ниязов заработал 816 тысяч сомов. Из которых (если, опять же, верить этому документу) не потратил ни одного сома - обязательная графа "Расходы" в декларации главы аппарата президента пуста.



На что же весь год Фарид Ниязов жил, если ничего не тратил? Кто его кормил? Жена? Родственники?



Некий анонимный близкий родственник Ф. Ниязова, указанный в декларации, за тот же 2015 год заработал (или заработала) 185 тысяч сомов. Но тоже, судя по декларации, не потратил (не потратила) ничего. Как же так?!



Может, семья руководителя аппарата президента тратит на жизнь деньги, зарабатываемые на каком-то бизнесе?



Ещё пять лет назад публикуемые декларации чиновников были более подробными. Доходы, получаемые ими, разделялись на два вида - по месту основной работы и, так сказать, побочные. Теперь эту детализацию почему-то убрали - Госкадровая служба показывает лишь общий доход чиновника. Доход и доход, а откуда он - никого не касается. Но даже если этот суммарный доход включает в себя и бизнес, деньги-то тратить чиновники должны! И указывать эти траты в декларации обязаны. Как, впрочем, сообщать о дорогостоящих приобретениях, дабы была возможность сравнить расходы с приходами.



Впрочем, никакой бизнес, никакие фирмы в декларации Фарида Ниязова не упоминаются.



Из недвижимости у главы аппарата президента имеется, во-первых, полквартиры. То есть 50 процентов доли в квартире площадью 45,2 квадратных метра (другие 50 процентов принадлежат тому самому "близкому родственнику" - видимо, всё-таки супруге Ф. Ниязова). А во-вторых - недвижимость, переданная в доверительное управление: кошара и три земельные доли сельскохозяйственного назначения площадью 7 гектаров, 9,6 гектара и 3 гектара. Фарид Ниязов также является совладельцем (25 процентов) ещё одной земельной доли площадью 1,6 гектара.



Движимым имуществом руководитель аппарата президента КР владеет таким - легковым автомобилем "Audi-80 Quattro" 1984 года выпуска и трактором ЛТЗ-60А 2007 года выпуска. А также грузовыми контейнерами и строительными вагонами, которые переданы в доверительное управление.



Так богатый ли человек руководитель аппарата президента Фарид Ниязов или не очень?



Пять лет назад в публикуемых декларациях о доходах и имуществе чиновников и их родни указывалась ещё одна полезная для общественности деталь - рыночная стоимость этого самого имущества. Теперь эту графу тоже почему-то убрали. Складывается впечатление, что власть старается сделать всё, чтобы сей деликатный вопрос - степень богатства чиновников и депутатов - затушевать как только можно. Чтобы и журналистам, и обывателям максимально усложнить эту задачу - оценить истинные размеры богатств "слуг народа".



Вот и гадай теперь, сколько могут стоить эти земельные участки сельхозназначения главного президентского чиновника Фарида Ниязова? Находятся ли они, скажем, на территории благодатной плодородной Чуйской долины или где-то у чёрта на куличках? Дело в том, что местонахождение недвижимости или бизнеса чиновников разглашению тоже не подлежит. По закону государственная кадровая служба может поделиться этими сведениями лишь с органами прокуратуры.



Продиктована эта секретность якобы заботой о безопасности чиновников. Что, заметим, вызывает некоторое недоумение - какие у "слуг народа" могут быть коммерческие тайны?! Если уж им есть что скрывать от общества, которому они служат; если они не хотят, чтобы об их имуществе узнали бандиты (или кого там они больше всего боятся?); если они не верят, что родные правоохранительные органы их смогут защитить, так, может, им лучше сменить работу? Уйти в бизнес, например. И не придётся тогда выставлять свои богатства на всеобщее обозрение - никто ими не вправе будет интересоваться, кроме налоговиков.



Итак, о руководителе президентского аппарата Фариде Ниязове из его декларации известно, что он является ещё и фермером. Или, по крайней мере, крупным землевладельцем: всё-таки 20 гектаров земли - не шутка.



Земля эта, напомним, не так давно уже стала предметом политических споров и скандалов. В разгар информационной войны между командой президента Атамбаева и депутатом Омурбеком Текебаевым последний задался вопросом, откуда у главы аппарата президента взялись 13 объектов недвижимости, включая земли сельхозназначения? "Неужели этот интеллигентный с виду журналист интересуется сельским хозяйством?" - ехидно тогда заметил Текебаев. Подчинённые Фариду Ниязову сотрудники аппарата кинулись опровергать эту информацию, почему-то объявив, что у их шефа, кроме квартиры, есть всего лишь два (?) земельных участка. Но прав-то здесь оказался Текебаев.



Дело в том, что тот самый "близкий родственник" Ф. Ниязова тоже является прямо-таки латифундистом. Кроме половины квартиры, ему (ей?) также принадлежит жилой дом в 108 квадратных метров, а также 5 земельных долей тоже сельскохозяйственного назначения общей площадью 19,12 гектара плюс земельный участок в 15 соток.



Таким образом, семья Фарида Ниязова является владельцем в общей сложности 39,35 гектара земли. О рыночной стоимости которой остаётся лишь гадать…



Откуда же, в самом деле, у чиновника Ниязова появилась земля, почти равная по площади территории государства Ватикан? Когда он успел её приобрести и на какие деньги?



Родился Фарид Ниязов в 1958 году в семье известного диктора Гостелерадио республики - то есть в семье городских интеллигентов. Впрочем, образование, которое он получил, более соответствует его нынешнему "увлечению сельским хозяйством", чем вся его последующая деятельность (которую всё тот же Текебаев почему-то обозначил словом "журналист" - почему, непонятно). Фарид Ниязов окончил Кыргызский сельскохозяйственный институт им. Скрябина, получив диплом инженера-гидротехника. После чего с сельским хозяйством - и с гидромелиорацией в частности - не связывался: работе по этой очень нужной (и очень сейчас дефицитной в Кыргызстане) специальности Ф. Ниязов предпочёл чистую кабинетную работу и карьеру чиновника.



Ступени его карьеры во времена СССР: ассистент кафедры сельхозинститута; старший инженер Республиканского штаба студенческих отрядов; комсомольско-партийная работа - в комсомоле Ф. Ниязов дослужился до заведующего организационным отделом ЦК ЛКСМ республики, в КПСС - до заведующего орготделом Московского райкома компартии Киргизии.



Впрочем, в советские времена земля, как известно, в частные руки не передавалась и в те годы Фарид Ниязов приобрести её не мог. Где же работал после развала СССР в условиях рыночной экономики оставшийся не у дел бывший партработник Ф. Ниязов? Опять же, не на земле.



По протекции своего приятеля и бывшего коллеги по комсомольской работе - собкора "Комсомольской правды" Камиля Баялинова - Фарид Ниязов стал коммерческим представителем "Комсомолки" в Кыргызстане. Затем - насколько известно, по протекции тогдашнего пресс-секретаря президента А. Акаева Кабая Карабекова - Ф. Ниязов получил должность управляющего делами МИД КР.



Дальнейшие должности Фарида Ниязова мелькают словно в калейдоскопе - ни на одной из них он не задерживался дольше двух лет. Всякий раз смена Ф. Ниязовым работы совпадала с уходом в отставку или на другую работу его очередного шефа или покровителя. Так, в 1994-1997 годах Фарид Ниязов успел поработать помощником первого вице-премьера Алмамбета Матубраимова, руководителем пресс-службы президента А. Акаева, руководителем аппарата Собрания народных представителей Жогорку Кенеша (в бытность спикером всё того же А. Матубраимова).



Затем Фарид Ниязов занялся чем-то похожим на коммерческую деятельность - возглавил (насколько известно, по протекции тогдашнего акаевского пресс-секретаря Каныбека Иманалиева, ныне депутата парламента) правление государственного акционерного общества "Акыл". Это ГАО было создано на месте бывшего Госкомиздата Киргизской ССР - некогда солидного издательско-полиграфического комплекса, разворованного и позже прихватизированного. Через два года, впрочем, Ф. Ниязов вновь вернулся на чиновничью работу - его взял заведовать отделом информации в аппарат правительства премьер-министр Амангельды Муралиев. Правда, ненадолго - с уходом Муралиева остался без работы и Ф. Ниязов.



В бакиевский период Фарид Ниязов, отлучённый от чиновничьей работы, к сельскому хозяйству тоже никакого отношения не имел - вернувшись в "Комсомолку", он занимал в местном её филиале должность директора по проектам развития, внештатно сотрудничал с газетой "Коммерсантъ", полгода был генеральным директором ИА "24.kg". Так что журналистика и Фарид Ниязов - это как земля и небо: так далеки друг от друга…



Звёздный час Фарида Ниязова пробил после апрельской революции 2010 года.



В том бурном году Ф. Ниязов руководил информационно-координационным центром - сначала в аппарате временного правительства, затем в аппарате временного президента Розы Отунбаевой. А в 2011 году стал советником тогдашнего премьер-министра Алмазбека Атамбаева.



Только с этого момента можно попытаться отследить происхождение ниязовских земель - в архиве официального сайта Государственной кадровой службы КР сведения о доходе и имуществе чиновников хранятся, начиная лишь с 2011 года. Хотя декларации госслужащие в Кыргызстане стали сдавать ещё с 2004 года.



Вот опубликованный ГКС список сотрудников аппарата правительства, которые задекларировали свои доходы и имущество за 2011 год. В нём - 50 чиновников. Но Фарида Ниязова в этом списке почему-то нет! Хотя должность в аппарате правительства он тогда занимал, напомним, очень даже немаленькую - советника главы правительства. Уклонился ли тогда Ф. Ниязов от сдачи декларации или сведения о нём по какой-то причине удалили из этого списка позже - неизвестно.



В декабре 2011 года - сразу после президентских выборов - Фарид Ниязов был назначен советником президента А. Атамбаева и пробыл на этой должности до октября 2015 года, когда, собственно, и стал руководителем аппарата президента. Что же указывал он в своей декларации за 2012 год?



Это тоже неизвестно! В архиве сайта Государственной кадровой службы сведения за 2012 год вообще отсутствуют! В отношении вообще всех чиновников страны (за исключением лишь почему-то судей Чуйской и Ошской областей). Куда же они подевались?! Чем объяснить этот странный провал?



В том году, кстати, впервые в истории Кыргызстана власть решила проверить, насколько правдивые сведения пишут о своих доходах и имуществе в декларациях чиновники. Огромная межведомственная комиссия, куда вошли и силовики с фискалами, искала бизнес и имущество кыргызских госслужащих даже за рубежом. Тем чиновникам, которые в своих декларациях наврали, грозила страшная кара - вплоть до увольнения и даже привлечения к уголовной ответственности. Словом, разборка назревала нешуточная, а разоблачения - интереснейшие!



Но в том же 2012 году параллельно с этой проверкой был принят закон, который давал возможность всем толстосумам, включая чиновников, тихонько легализовать все свои доходы и имущество. Включая даже те, которые были получены преступным путём - декларантам гарантировалось, что о происхождении этих капиталов у них никто даже спрашивать не будет. Результаты этой легализации были строго засекречены, известно лишь, что легализовались тогда многие подпольные миллионеры. В итоге весь пар ушёл в свисток - "страшную" проверку, громко начатую под флагом борьбы с коррупцией, тихо спустили на тормозах. Простив, получается, и всех коррупционеров.



Может по этой причине и был "почищен" интернет-архив Госкадровой службы? Чтобы общественность, сравнив сведения в декларациях, не могла вычислить легализовавшихся миллионеров и мультимиллионеров?



2013 год. Начиная с этого года, все декларации на сайте ГКС уже присутствуют. И уже в той декларации Фарида Ниязова появилось всё, что есть в ней и сейчас - и старенький автомобиль с трактором, и земли сельхозназначения с кошарой (тогда, правда, ещё указывалась и площадь кошары - 1300 квадратных метров). С той разницей, что в сведениях о доходах "близкого родственника" Ф. Ниязова указывалось, что получены они "от крестьянского хозяйства".



И ни слова о том, когда эти земли были приобретены (хотя некоторые госслужащие в своих декларациях это указывали) и на какие деньги.



Так когда же всё-таки Фарид Ниязов стал землевладельцем? В какой период своей чиновничьей деятельности? И с чьей помощью? Своих покровителей? Своих бывших сокурсников по сельхозинституту им. Скрябина? Своего брата Назара Ниязова, который, насколько известно, в своё время руководил совхозом в Иссык-Атинском районе?



История об этом умалчивает.



Пожалуй, фактически вторым по значимости чиновником в аппарате президента является 39-летний Сапар ИСАКОВ - заведующий отделом внешней политики в ранге заместителя руководителя аппарата. А может, даже и первым - если учесть, что летом минувшего года Алмазбек Атамбаев представил его посетившему Кыргызстан канцлеру ФРГ Ангеле Меркель так: "Моя правая рука".



Согласно декларации, доходы Сапара Исакова в 2015 году составили около 854 тысяч сомов, потратил же он почти в 5 раз больше - 3 миллиона 933 тысячи сомов. На что потратил? Данные об этом ГКС не публикует - конфиденциальность, понимаешь…



В собственности у Сапара Исакова, согласно декларации, имеется квартира площадью 127 квадратных метров - и больше ничего.



В собственности у его близкого родственника - автомобиль "Лексус RX 450h". Год его выпуска не указан. Но, скажем, в России цены на новые джипы (точнее так называемые гибридные кроссоверы) этой марки (их рекламный слоган - "Изысканная утончённость!") достигают 80 тысяч долларов (примерно 5,5 миллиона сомов). При этом доход у этого родственника (или родственницы) - более чем скромный: за весь год он (или она) заработал (заработала) всего-то 64 тысячи сомов.

Фарид Ниязов, руководитель аппарата президента.

Сапара Исакова из своего ближайшего окружения президент Атамбаев выделяет особо. Июнь 2016 года: замруководителя аппарата президента С.Исаков указом президента КР награждён орденом "Манас" II степени -

"за большой вклад в защиту национальных интересов Кыргызстана". Заместителя руководителя президентского аппарата Исакова президент назвал своей правой рукой. С тех пор руководителя аппарата Фарида Ниязова

в шутку называют левой рукой президента.



Внешнюю политику в аппарате президента КР Сапар Исаков бессменно курирует уже седьмой год - эту должность он занял ещё в августе 2010 года. В его опубликованной декларации за 2011 год (годовой доход С. Исакова тогда составил 617 тысяч сомов) никакое недвижимое имущество вообще не значилось. А из имущества движимого - лишь некие "транспортные средства", которыми владели его родственники (цена на момент приобретения была указана такая - "0").



Сведения за 2012 год, как уже говорилось, из интернет-архива ГКС (и из истории Кыргызстана) загадочным образом выпали.



В декларации за 2013 год у завотделом аппарата президента Сапара Исакова по-прежнему нет никакого жилья, а "транспортное средство", имеющееся у его близкого родственника, уже конкретизировано - автомобиль "Ауди-Олроуд" (год выпуска не указан). Он что, бездомным был? Или жил в автомобиле…



2014 год. У близкого родственника С. Исакова вместо этого авто в декларации появляется вышеупомянутый "Лексус RX 450h".



2015 год. У завотделом Сапара Исакова (чья должность теперь приравнена к рангу заместителя руководителя аппарата президента) в декларации появляется вышеупомянутая 127-метровая квартира.



Из-за этой квартиры, расположенной, как позже выяснилось, в новом элитном доме на углу бишкекских улиц Боконбаева и Раззакова, в сентябре прошлого года вспыхнул скандал. Толчок ему дал всё тот же депутат Омурбек Текебаев, устроивший своеобразную пиар-акцию - экскурсию для журналистов по объектам своей недвижимости. Показав представителям СМИ свою недавно купленную 120-метровую квартиру в этой "элитке", Текебаев как бы невзначай заметил, что его соседом стал Сапар Исаков, который приобрёл в этом доме пятикомнатные апартаменты. "У него пять комнат, а у меня три. Почему президент не задаётся вопросом, как простой чиновник мог приобрести такие хоромы?" - вопрошал Текебаев.



И понеслось… Один из представителей "текебаевского лагеря" - гражданский активист Адиль Турдукулов - обратился в Генеральную прокуратуру с требованием привлечь Сапара Исакова к уголовной ответственности по факту незаконного обогащения (есть такая статья в УК). "Сапар Исаков должен объяснить, на какие средства он приобрёл элитную квартиру площадью 127 квадратных метров и как он мог потратить 3 миллиона 933 тысячи сомов, ведь в 2014 году он заработал всего 853 тысячи 705 сомов. Я работал с Сапаром Исаковым в МИДе в 2007-2008 годах, и я прекрасно знаю: в своей декларации он, например, не указал, что у него есть бизнес. Некоторые доходы он просто не задекларировал, а это требует дополнительного разбирательства", - сказал Адиль Турдукулов.



Та скандальная волна, впрочем, быстро затухла. Но буквально на днях кто-то поднял вторую волну - по поводу бизнеса "правой руки президента" Сапара Исакова…



Кстати, о бизнесе чиновников. Хвалёная прозрачность государственной системы Кыргызстана (которую так любят рекламировать наши власти) имеет свои ограничения. О некоторых из них мы уже рассказали выше. А вот ещё одно - весьма хитренькое. На официальном интернет-портале Министерства юстиции КР есть электронная база данных юридических лиц, зарегистрированных в Кыргызстане. Очень удобно - забиваешь название фирмы (либо её регистрационный номер, либо ИНН) и узнаёшь, кто её хозяин. А вот сделать наоборот - забить фамилию человека и узнать, какими фирмами он владеет - уже нельзя. А если бы можно было, сколько интересного узнала бы общественность! Какие бы открылись тайны о бизнесе кыргызстанских чиновников - точнее, их родственников, на которых этот бизнес чаще всего и оформлен.



Так вот, об Исакове. Сразу после Нового года в социальных интернет-сетях стали появляться анонимные сообщения, обвиняющие заместителя руководителя аппарата президента Сапара Исакова в "грабеже народа". В этих сообщениях (которые стали дублироваться и через мобильное приложение WhatsApp - кто-то явно пытается развернуть мощную информационную кампанию) утверждалось, что С. Исаков причастен к увеличению платы до 10 сомов за загрузку единиц мобильного оператора "О!". И что ему якобы принадлежат дилерские компании "Мобильник" и "Мобильные сети".



Сам Сапар Исаков эту информацию стал, разумеется, решительно опровергать. "Узнал об этом, будучи в Пекине, и был, мягко говоря, шокирован наглостью распространяющих эту ложную информацию, - заявил он агентству Tazabek. - Никакого отношения к этому и другим делам, о которых пишется, я не имел и не имею, расцениваю всё это как клевету в мой адрес, попытку публичного очернения моего имени. Таким образом некие силы пытаются вводить общественность в заблуждение - порой даже распространяя такой бред".



Ныряем в электронную базу данных Минюста и обнаруживаем, что учредителем ОсОО "Мобильник" (прошедшего перерегистрацию в июне 2015 года) является Гульнар Аманжоловна Каликова - известная бизнес-леди, соучредитель и руководитель юридической компании "Kalikova & Associates International Legal Services".



Юридическое название сети платёжных терминалов "Мобильные сети", по данным Tazabek, - ОсОО "КырТелСат", учредителем которого является компания SENATORN FINANCIAL CORP, руководитель - некто Виталий Ким. По данным же Минюста КР, учредителем "КырТелСат" является компания T & F Trade & Finance Ges.m.b.H., а руководителем - некто Николай Дворцов.



Имя Сапара Исакова, в самом деле, нигде не всплывает. Бог знает, почему его пристёгивают к этому бизнесу… Может, из-за одной весьма любопытной странички его трудовой биографии?



С сентября 2009 года по революционный апрель 2010-го Сапар Исаков работал в печально знаменитом ЦАРИИ - Центральном агентстве КР по развитию, инвестициям и инновациям, созданном специально под Максима Бакиева, который эту структуру возглавил. Руководил там С. Исаков службой коммуникаций, в сферу интересов которой явно входили и операторы сотовой связи страны. Именно глава ЦАРИИ Максим Бакиев, как помните, стоял за скандальным решением, которое тогда изрядно разозлило народ и приблизило апрельскую революцию, - дружное введение всеми сотовыми компаниями грабительского тарифа в 60 тыйынов за каждое "удавшееся соединение"…



Ох уж эти слухи, проверить которые ой как сложно… Ох уж эти тайны, докопаться до которых ой как нелегко… По причине отсутствия достоверной информации и тщательного сокрытия её.



Вадим НОЧЁВКИН



Продолжение следует.



