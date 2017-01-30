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Путин и Трамп договорились вместе менять мир к лучшему

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Политика Кыргызстана
Опубликовано 30.01.2017 12:23
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     Неделю почти весь мир ждал, когда состоится первый после инаугурации Дональда Трампа телефонный разговор с президентов США и России. Настолько велика была ставка на изменение курсов двух мировых держав. Из-за этого еще более длительным показалось многим ожидание между окончанием этой беседы и появлением первых комментариев о ее содержании.


Как накануне проанонсировали обе стороны, разговор должен был начаться в 20:00 28 января по московскому времени. Но Трамп в этот день устроил себе настоящий конференц-колл, запланировав поговорить с пятью мировыми лидерами. До Путина он успел позвонить премьеру Японии Синдзо Абэ и канцлеру Германии Ангеле Меркель. И разговор с президентом России начался на 15 минут позже запланированного. Около девяти вечера он завершился, после чего повисла пауза. На протяжении двух часов ни российская, ни американская сторона не сообщали ничего о содержании беседы, заставив мир немного поволноваться. И лишь за час до полуночи Кремль известил общественность - о чём же шла речь.

Владимир Путин поздравил Дональда Трампа с официальным вступлением в должность и пожелал ему успехов. Как сообщил сайт президента России, "в ходе беседы с обеих сторон был продемонстрирован настрой на активную совместную работу по стабилизации и развитию российско-американского взаимодействия на конструктивной, равноправной и взаимовыгодной основе". То есть ожидания, что с приходом Трампа отношения начнут теплеть, оказались вполне обоснованными.

Лидеры обсудили "актуальные международные проблемы, включая борьбу с терроризмом, положение дел на Ближнем Востоке, арабо-израильский конфликт, сферу стратегической стабильности, ситуацию вокруг иранской ядерной программы и Корейского полуострова, основные аспекты кризиса на Украине". Путин и Трамп договорились "наладить партнёрское сотрудничество по всем этим и другим направлениям".

Любопытно, что в момент разговора рядом с Трампом в Овальном кабинете Белого дома находилась целая группа поддержки - от вице-президента Майкла Пенса до пресс-секретаря Шона Спайсера.

Главным, о чем договорились два президента, можно назвать объединение усилий в борьбе с международным терроризмом. Они "высказались за налаживание реальной координации российских и американских действий с целью разгрома ИГИЛ* и других террористических группировок в Сирии". При Обаме ни о чем подобном не могло быть и речи.

Вопрос санкций к России обсуждался косвенно - в контексте "восстановления взаимовыгодных торгово-экономических связей между деловыми кругами двух стран". Обе стороны подчеркнули, что это очень важно и должно стимулировать "поступательное и устойчивое развитие двусторонних отношений".

Путин и Трамп договорились о личной встрече: в ближайшее время каждый из них даст поручение проработать возможные сроки и место ее проведения.

В конце разговора Дональд Трамп продемонстрировал, что он не только политик, но и шоу-мен. Он сделал эффектный жест - попросил "передать пожелания счастья и процветания российскому народу, отметив, что народ США с симпатией относится к России и её гражданам". Владимир Путин не остался в долгу, напомнив, что в России испытывают аналогичные чувства к американцам, и вообще-то наша страна "на протяжении более чем двух столетий поддерживала Америку, была её союзником в двух мировых войнах, и сейчас рассматривает США в качестве важнейшего партнёра в борьбе с международным терроризмом".

Что точно можно сказать по итогам этого разговора - нас ждёт очень интересный период и в отношениях России и США, и в мировой политике.
 


МЕЖДУ  ТЕМ
 


Краткое сообщение о состоявшемся телефонном разговоре президентов двух держав распространил и Белый дом. Пресс-служба главы США сообщила: "Трамп и Путин выразили надежду, что после этого разговора обе стороны могут продвигаться быстрее в деле борьбы с терроризмом и по всем другим важным направлениями, представляющим взаимный интерес".
 

 


Подготовил Алексей ОСИПОВ

kp.kg

 



Дональд Трамп и его соратники в Овальном кабинете во время телефонного разговора с Владимиром Путиным.

Фото: REUTERS

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