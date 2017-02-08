Украинский посол решить взорвать мир в Кыргызстане?

Подробности Политика Кыргызстана 08.02.2017 16:47 Просмотров: 14



Странную встречу на прошлой неделе провёл посол Украины в КР Николай Дорошенко с кыргызстанскими журналистами и общественными активистами. Круг его общения был настолько узок, что ни пресса, ни общественность так бы и не узнали об этом событии, если бы активист Адиль Турдукулов на своём аккаунте в FB не поделился фотографиями с этой встречи.



О чём говорил украинский посол? Ну, конечно же, о российской агрессии…



Вот что сам Дорошенко сообщил по этому поводу:



"Сегодня провёл встречу с группой киргизcких журналистов. Темой обсуждения была ситуация вокруг Авдеевки и иск Украины в Международный суд ООН против России. Проинформировал об агрессивных действиях русско-террористических группировок в районе Авдеевки, обстрелы города с артиллерийских установок большого калибра из жилых кварталов, использовании танков и передвижных артиллерийских установок, оружия, отвод которого был согласован в рамках Минских договорённостей. Обратился с просьбой донести до киргизской общественности правдивую информацию о вооружённой агрессии России против украинского государства и народа Украины. (Выделено ред. "Д№…")



Выразил сожаление по поводу позиции отдельных киргизских СМИ, которые вопреки профессиональному принципу объективности и беспристрастности пользуются только информацией российской стороны и безоговорочно распространяют её в информационном пространстве.



Проинформировал участников о содержании исковых требований Украины в Международном суде ООН: Россия должна понести международно-правовую ответственность за финансирование терроризма и дискриминацию крымскотатарской и украинской общин, проживающих на незаконно оккупированной территории Крымского полуострова".



Сообщение это опубликовано на украинском и кыргызском языках. Так сказать, для отчёта. Перед своей властью, давшей, судя по всему, задание своему послу просветить кыргызстанcкую общественность о "благих делах" президента Порошенко, приказавшего снова бомбить непокорный Донбасс… И это украинский посол называет "российской агрессией"?!



Вступать с ним в полемику - нет ни желания, ни необходимости: за эти годы уже весь мир узнал и понял, что творится на Украине и кто на самом деле агрессор по отношению к украинскому народу.



Наша газета, которую господин посол не пригласил на эту встречу, видимо, из опасения неудобных вопросов, с первых дней стала освещать украинские события… Мы, пожалуй, первыми опубликовали фото марширующих украинских нацистов в касках с фашистской символикой. И все эти годы много и откровенно писали о том, что творится на Украине. С единственной целью: чтобы у нас, в Кыргызстане, не повторилось подобное. Хотя несколько попыток было предпринято через НПО, субсидируемые США и Европой. И наш народ, переживший две кровавые революции, получивший на примере Украины хорошую прививку от майдана, не повёлся на эти попытки.



Что и требовалось доказать, чего и следовало достичь. Мир в Кыргызстане сохранён, безмозглые любители майданов и госпереворотов, можно сказать, обезврежены - благодаря работе спецслужб, милиции, здорового ядра общественности. Ну и разумной политике большинства кыргызстанских СМИ. Поэтому и оказался столь узким круг общения у украинского посла Николая Дорошенко. Который, судя по всему, очень захотел втравить в украинский конфликт с Россией кыргызстанских журналистов, развязав информационную войну. Напрасные старания…



Все исковые требования Украины к России ничего, кроме смеха, не вызывают, демонстрируя всю ущербность нынешней украинской власти.

Что касается Крыма - этому посвящена 9 страница нашей газеты. Историю нужно знать. Реальную, а не выдуманную всякими недоумками, плохо учившимися в школе и не окончившими университетов.



Редакция "Д№…"





Вот и вся журналистская и активистская общественность, которую собрал украинский посол в своём ведомстве. Не густо.







НЕ НАДО



ВВОДИТЬ В ЗАБЛУЖДЕНИЕ



КЫРГЫЗСТАНЦЕВ



информация для украинского посла

и его сторонников



Несколько фактов о Крыме, которые полезно знать и помнить.





Полуостров Крым находился в составе Российской Империи 134 года, в составе СССР - 69 лет, в составе Украины - 23 года.



Датой присоединения Крыма к Российской Империи считается 1783 год, когда территория Крымского ханства, до этого существовавшего 342 года (в основном - в качестве вассала Османской империи), была включена в состав России. Произошло это в результате второй русско-турецкой войны, окончившейся подписанием Кючук-Кайнарджийского мирного договора в 1784 году. В том же году на территории Крымского полуострова была образована Таврическая область России.



Тем самым был положен конец не только османcкому владычеству над Крымом, но и многовековой работорговле, центром которой являлось Крымское ханство. Начиная с 15 века это ханство совершало на Русское государство и Речь Посполитую (федерацию Польши и Литвы) регулярные набеги, в которых участвовала значительная часть мужского населения Крымского ханства. Главной целью набегов был захват невольников. Работорговля была основной статьёй доходов ханства. Общее число рабов, прошедших через крымские рынки до 1783 года, оценивается в 3 миллиона человек.



Именно в тот период в Крыму появились российские войска, введённые в 1776 году на полуостров, в частности, прославленным полководцем Александром Суворовым.



В 1785 году был создан российский Черноморский флот, первый штаб которого располагался в крымском городе Херсоне.



После революции и гражданской войны, когда власть в Крыму переходила из рук в руки, в 1921 году в составе РСФСР (Российской советcкой федеративной социалистической республики) была образована Автономная Крымcкая социалистическая советcкая республика. В составе РСФСР Крым вошёл и в состав СССР в декабре 1922 года.



После окончания Великой Отечественной войны в 1946 году Верховный Совет РСФСР утвердил преобразование Крымской АССР в Крымскую область.



После 33-летнего пребывания Крыма в составе РСФСР - в 1954 году - советское руководство передало Крымскую область в состав Украинской ССР. Эта передача была приурочена к 300-летию Переяславской Рады - собрания в 1654 году Войска Запорожского, принявшего решение соединиться с Русским царством. То есть передача Крыма Украинской ССР стала символом российско-украинской дружбы. Дружбы, которая закончилась после украинского Евромайдана 2014 года.



Инициатором передачи Крыма Украине был тогдашний советский лидер Никита Хрущёв. Есть мнение, что он пошёл на этот шаг, чтобы загладить перед украинской партноменклатурой свою вину за массовые репрессии на Украине в сталинские годы, которыми лично Хрущёв руководил. Что интересно, проводя сейчас на Украине "десоветизацию" и "декоммунизацию", украинские власти с этой инициативой коммунистического вождя Хрущёва полностью согласны. Закрывая глаза на то, что и Украина в её современных границах создана была коммунистами.



Накануне развала СССР - в январе 1991 года - в Крыму был проведён референдум, на котором подавляющее большинство крымчан проголосовало за воссоздание Крымской автономии как самостоятельного субъекта СССР. Верховный совет Украинской ССР автономию Крыма восстановил, но - вопреки воле крымчан - в составе Украины.



После распада СССР - в 1992 году - крымский парламент принял декларации о провозглашении государственной самостоятельности Республики Крым. Была введена должность президента республики. Но в 1995 году парламент и президент Украины крымскую автономию упразднили. После чего в Крыму ещё больше усилились пророссийские настроения.



Согласно недавно рассекреченным архивам ЦРУ, ещё с конца 50-х годов американская разведка готовила на Украине антисоветское восстание. Американские аналитики поделили Украину на 12 условных регионов - по степени антисоветских настроений. Наиболее лояльными к советскому режиму американцы уже тогда определили Крым и ту часть Донбасса, которая сейчас как раз сопротивляется киевскому режиму.



Появляется всё больше и больше доказательств того, что после пресловутого Евромайдана Крым должен был отойти под контроль США и превратиться в "непотопляемый американский авианосец под русским забором" (как выражаются сами американцы) - центральную военную базу НАТО в регионе, способную держать под контролем всё Чёрное море. Об этом говорит не только "кремлёвская пропаганда" - это признают даже отставные сотрудники ЦРУ, в частности основатель организации ветеранов американской разведки Раймонд Беркли Макговерн. По их признанию, госпереворот на Украине, который должен был превратить её в страну, враждебную России, готовился 20 лет. Но американцы не ожидали от нынешнего российского руководства столь решительных действий.



В феврале 2014 года, когда майдан в Киеве приближался к своей развязке, в Чёрное море вошла американская морская эскадра во главе с авианосцем "Джордж Буш", несущим на борту 90 самолётов и вертолётов, в сопровождении 16 кораблей и трёх атомных подводных лодок. Их целью был Крым. Где ещё до майдана американцы начали готовить инфраструктуру под свою военную базу - о чём свидетельствуют, в частности, объявления о тендерах на сайте госзакупок США. Но события развивались так стремительно, что в Крыму американцев уже встречали не их партнёры с майдана, а российские "вежливые люди". И американская эскадра ушла несолоно хлебавши.



По мнению военных экспертов, американцы готовили Крыму судьбу Косово. От пророссийских патриотов полуостров должны были очистить боевые отряды крымских татар, сыграв ту же роль, что и косовские албанцы в Сербии. Поскольку на лояльность крымчан Западу рассчитывать не приходилось: ещё в 2006 году жители города Феодосии пикетировали местный порт, чтобы не допустить высадки войск стран-членов НАТО, прибывших в Крым на учения. Стремительное вхождение Крыма в состав России явно предотвратило ещё и кровавую резню на полуострове.



Так что ярость США и их союзников, у которых Крым буквально в последний момент уплыл из-под носа, понять можно.



Результат референдума о статусе Крыма, прошедшего на полуострове 16 марта 2014 года, на котором более 95 процентов проголосовавших высказались за присоединение Крыма к России, был предсказуемым. В январе 2014-го Верховный совет Крыма призвал президента Януковича объявить по всей стране чрезвычайное положение и запретил на территории полуострова украинские националистические организации, участвовавшие в майдане. От соблазна попытаться под "шумок" в условиях хаоса на Украине отделиться от Украины крымские пророссийские политики тогда воздержались, поскольку это ещё больше ослабило бы украинскую центральную власть. То есть именно Крым (в отличие от западных регионов Украины) выступил тогда сторонником целостности Украины. Вопрос об отделении встал ребром лишь после свершившегося в Киеве госпереворота. Жить под новой - нелегитимной и бандеровской - властью крымчане не захотели.



На их выбор повлияли и угрозы "Правого сектора" прислать в Крым "поезда дружбы" - боевиков, готовых давить сопротивление крымчан, и жестокая расправа националистов в Черкасской области над крымчанами, возвращавшимися домой на автобусах из Киева, где они выступали против майдана. Жители Крыма ясно понимали, что их ждёт, если их полуостров окажется под новой властью.



Те, кто по сей день муссирует тему "аннексии" Крыма, игнорируют мнение 1 миллиона 495 тысяч крымчан, сделавших свой выбор и проголосовавших на референдуме за воссоединение Крыма с Россией.





"Корсуньский погром" - такое название получила расправа активистов майдана над крымчанами

в феврале 2014 года в Черкасской области.





Народ Крыма свой выбор сделал. И это была действительно демократия!

информация для украинского посла и его сторонников