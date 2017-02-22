президент Кыргызстана: "Свои проблемы мы решаем сами"

Подробности Политика Кыргызстана 22.02.2017 13:29 Просмотров: 85





Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев в ходе своего визита в Брюссель побывал в офисе Euronews и ответил на вопросы корреспондента телеканала о соблюдении прав человека в республике, её членстве в Евразийском экономическом союзе, отношении к украинcкому конфликту и борьбе с терроризмом.



Euronews:

- Известно, что международные правозащитники и ЕС выражали обеспокоенность тем, что Бишкек оставил в силе пожизненный приговор правозащитнику Азимжану Аскарову. Собирается ли ваша страна реагировать на критику этого приговора, законность которого ставится под сомнение?



Алмазбек Атамбаев:

- Чтобы законность приговора подвергнуть сомнению, надо сидеть не в Брюсселе или в Нью-Йорке… Надо, может быть, хотя бы поучаствовать в этом процессе. Мы приглашали всех заинтересованных лиц из ООН... И большая часть заседаний была в открытом режиме. Единственное - допрос свидетелей был в закрытом режиме. И я считаю, что суд любой страны надо уважать. Тем более, я думаю, наша страна заслуживает такого же уважения, как любая страна Евросоюза или как Соединённые Штаты Америки. Скажу честно: для меня тоже все эти годы была головная боль - это дело Аскарова. Хотя скажу так: я сам был 15 с лишним лет в оппозиции, и я никогда не слышал про правозащитника Аскарова, про журналиста Аскарова.



Вся эта история с Аскаровым вышла наружу, когда мы попросили уйти военную базу США. Поэтому этот вопрос политизированный.



Euronews:

- То есть вы считаете, что этот приговор был законным?



Алмазбек Атамбаев:

- Это приговор суда. Более того, сейчас Аскаров его обжалует, и будет рассмотрение ещё и в Верховном суде. И все желающие, все, кто имеет какие-либо сомнения, могут приехать и на месте наблюдать за процессом.



Euronews:

- В Кыргызстане есть много и других проблем - например, коррупция. Международная организация Transparency International опубликовала ежегодный Индекс коррупции, в котором Кыргызстан занял 136 место из 176 стран. Это означает, что уровень коррупции высокий. Как ваша страна борется с этим явлением?



Алмазбек Атамбаев:

- Я считаю, что это тоже политизированная оценка. Приведу несколько примеров. Вот у нас только благодаря борьбе с коррупцией доходная часть бюджета за последние 5 лет увеличилась в 3 раза. Только благодаря борьбе с коррупцией! Потому что у нас не построены какие-то новые крупные предприятия, у нас нет нефти или газа. И только благодаря борьбе с коррупцией мы смогли решать какие-то экономические проблемы. Я приведу цифры. У нас революция в Кыргызстане была 7 апреля 2010 года, тоже был такой же Майдан, как в Киеве, погибли 80 человек. После этого - ещё больше двадцати. После нас были революции в арабских странах, потом на Украине.



Но за последние 5 лет мы смогли увеличить среднюю зарплату учителям в 4 раза, а среднюю зарплату врачей - в 3 раза. И сейчас, конечно, эти зарплаты невысокие, но ведь деньги на это мы нашли только благодаря борьбе с коррупцией. У нас за последние 5 лет возбуждены уголовные дела на 7 тысяч должностных лиц, в том числе - на более 550 руководителей госструктур, там около 40 судей, более 100 руководителей крупных подразделений силовых структур. Только на одной таможне, когда я стал президентом, за первые 3 года мы увеличили сборы в 3 раза - благодаря борьбе с коррупцией. Разве в той же Америке или других странах, которые критикуют, такое происходит? У нас нет неприкасаемых. У нас руководитель аппарата президента Атамбаева отсидел сейчас за то, что нарушил закон.



Euronews:

- Господин Атамбаев, ваша страна является членом Евразийского экономического союза, а в этом году - его председателем. Не считаете ли вы, что этот союз отражает больше всего интересы России? И что Кыргызстан может оказаться в невыгодном положении, как это, по утверждению Лукашенко, произошло с Беларусью?



Алмазбек Атамбаев:

- Нам надо с кем-то торговать, нам надо как-то работать с соседями. Если мы не вступаем в Евразийский экономический союз, - нам просто грозила блокада. В 2010 году, когда Казахстан нам устроил блокаду на полтора месяца, у нас даже были человеческие жертвы. Такое было, потому что блокада - это плохая вещь. Если нам предложат альтернативу, куда нам вступать? В Афганистан, что ли? Пожалуйста, мы готовы и сегодня вступить в Евросоюз. Я предлагал это, но мне открыто сказали: у нас нет общих границ. Тогда что ж вы нам предлагаете? У нас 6 миллионов человек. Замкнуться и жить как в джунглях, что ли? Мы должны развиваться, нам нужен рынок.



Euronews:

- Но вы считаете, что этот союз отражает прежде всего интересы России?



Алмазбек Атамбаев:

- Я не знаю, может быть, так Россия хотела бы, или руководители России. Но сегодня этот союз выгоден и, например, Кыргызстану. Почему? Я приведу пример. В России работает более полумиллиона наших трудовых мигрантов, которые в силу различных причин за годы независимости вынуждены были туда уехать. Некоторые по 20-30 лет живут. И после вступления в ЕврАзЭС у них хотя бы появились права. Раньше они были там как трудовые рабы. А теперь у них есть права. Они могут устраиваться на работу.



Euronews:

- Как вы видите конфликт на востоке Украины, вы видите пути его решения?



Алмазбек Атамбаев:

- В 2010 году, после нашей революции, у нас в июне тоже был такой конфликт, межэтническое столкновение организовано. Я считаю, определёнными спецслужбами. Но ведь вы знаете, у нас там тоже были захваты и районных администраций, и областных администраций. Я был премьером, потом президентом, но я никогда не звонил в Москву или Вашингтон. Я сам ехал в эти места. И когда мне говорили, давайте, например, отрежем такой-то район, они дороги перекрыли, давайте им перестанем выплачивать пенсии, выключим электричество, я говорил: слушайте, тогда эти люди точно скажут, что мы как бы не в одной стране.



Кстати, когда случилась революция на Украине, я, конечно же, поддержал.



Потому что мы это проходили. Я сразу же послал поздравления - после США, по-моему, и какой-то европейской страны. Но при этом написал: будьте особо внимательны к межэтническим отношениям. Потому что эта карта может разыгрываться.



Euronews:

- Как идёт в вашей стране подготовка к президентским выборам? Что бы вы сказали тем людям, которые говорят, что российский президент Владимир Путин во время предстоящего визита в Кыргызстан укажет на удобного для Кремля кандидата?



Алмазбек Атамбаев:

- Это - абсурд! Это те политики, которые в своё время довели нашу страну до такого абсурдного состояния. Да, было такое время, когда страна полностью зависела от всех соседей, когда стране любая соседняя республика могла выключить и газ, и свет и так далее. Мы - совершенно другая сегодня страна. И, конечно, Путин едет совершенно не для этого. У нас есть вопросы, которые надо обсудить, есть вопросы двусторонние. А решать, кто будет президентом Кыргызстана, будет не Москва, не Вашингтон, сами граждане Кыргызстана будут решать! Поверьте мне, у нас другая страна и другие люди, свои проблемы мы решаем сами.



Euronews:

- Как ваша страна борется с ИГИЛ и вообще с терроризмом?



Алмазбек Атамбаев:

- Мы смогли значительно укрепить за последние годы наш антитеррористический центр. Все эти беды, эти игилы, мигилы, радикальные течения возникают из-за неграмотности людей. В последние годы, в прошлом году, в этом году мы направляем на образование в стране не 4-5%, как в других странах, а 24%.

Слава Богу, я не хочу сглазить, но пока у нас был, в отличие от соседних стран, где никаких революций не было, но у нас пока был всего один теракт - в китайском посольстве. И мы сразу же его раскрыли и приняли меры, чтобы не допускать повторения. Это был теракт без человеческих жертв, сам террорист погиб.



Euronews:

- Но ваша страна отcлеживает тех кыргызcтанцев, которые, например, уезжают воевать в Сирию?



Алмазбек Атамбаев:

- Конечно. Они начали сейчас возвращаться обратно. Туда ехали, мы знаем, какой дорогой, обратно откуда. И мы работаем с теми странами, где они скрываются, не выдают нам. Конечно, мы работаем в этом плане очень активно. Потому что это беда. Но главное - надо бороться не только с последствиями, а делать так, чтобы сам радикальный исламизм не возникал. Из чего возникает радикальный исламизм? Идеология так называемого Исламского государства - это на самом деле что-то типа социализма. Вот в ваших странах - они приводят примеры конкретных стран: арабских, центральноазиатских - сидят, по их мнению, диктаторы десятилетиями, у вас одна семья всё разворовывает, а мы построим общество всеобщей справедливости.



То есть что надо делать? Здесь именно Кыргызстан может выступить примером. Потому что если люди видят, что реально власть избирается путём честных выборов, что постепенно налаживается справедливость, то можно пойти этим путём. Даже некоторые руководители исламских партий говорят: слушайте, может, надо было пойти путём именно Кыргызстана? Потому что если мы хотим, чтобы этого радикализма не было, то мы в мусульманских странах должны показать, что страна может пойти не только путём авторитарного, диктаторского режима или путём радикализма. Есть третий путь: это путь нормальной, демократической, светской страны. То, что мы и делаем.



http://ru.euronews.com