президент Кыргызстана: "Свои проблемы мы решаем сами"

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виновный в ДТП со смертельным исходом российский дипломат уехал из Кыргызстана
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сохранение русского языка
- одно из важнейших направлений сотрудничества Кыргызстана с Россией, - заявила министр образования и науки КР.Подробнее...
МИД Кыргызстана соболезнует
Глава МИД КР Э.Абдылдаев направил соболезнование в связи со скоропостижной кончиной постоянного представителя России при ООН Виталия Ивановича Чуркина.Подробнее...
$1,05 млрд
- таков товарооборот между Кыргызстаном и Россией за 2016 год.Подробнее...
скончался постпред России при ООН Виталий Чуркин
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С днём защитника отечества!
23 февраля в Кыргызстане - выходной.Подробнее...
кыргызский фильм "Кентавр" получил приз Берлинского кинофестиваля
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двое детей погибли под снежной лавиной
Одиннадцать человек пострадали в результате схода снежной лавины в Кыргызстане, сообщает МЧС.Подробнее...
Алмазбек Атамбаев наградил орденом Ангелу Меркель
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президент Алмазбек Атамбаев встретился с Джорджем Соросом
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нота МИД Кыргызстана вручена по ДТП с участием авто российского посольства
17 февраля в Министерство иностранных дел Кыргызстана был приглашён временный поверенный в делах Российской Федерации в КР Алексей Мзареулов.Подробнее...
в отношении депутата А.Шыкмаматова возбуждено уголовное дело
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в ДТП с машиной российского посольства погиб водитель
Золотые запасы за год выросли на 880 млн сомов
За 2016 год золотые запасы Национального банка КР выросли в сомовом эквиваленте на 879,4 миллиона, сообщается на сайте финансового регулятора.Подробнее...
президент А.Атамбаев встретился с королём Бельгии Филиппом
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президент Кыргызстана провёл ряд встреч в Брюсселе
Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев 16 февраля провёл ряд встреч в Брюсселе, которые состоялись в рамках его рабочей поездки в Бельгию.Подробнее...
«Бессмертный полк» жив
«Бессмертный полк» пройдет по Бишкеку 9 мая, предварительная подготовка к параду уже началась.Подробнее...
19 ноября 2017 года
состоятся выборы президента Кыргызстана.Подробнее...
ПУТИН ПОСЕТИТ КЫРГЫЗСТАН
АТАМБАЕВ - ЕВРОПУПодробнее...
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грозит кыргызским оппозиционерам, обвиняемым в попытке госпереворота весной прошлого года, а также в госизмене.Подробнее...
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опубликован список террористических организаций
В Кыргызстане 20 организаций и движений признаны террористическими или экстремистскими.Подробнее...
Аферисты обманывали пенсионеров,
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страны ЕАЭС наладят прямое авиасообщение между всеми столицами государств союза
Об этом заявил в субботу, 11 февраля в Ереване министр транспорта России Максим Соколов на встрече с премьер-министром Армении Кареном Карапетяном.Подробнее...
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президент Кыргызстана: "Свои проблемы мы решаем сами"
Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев в ходе своего визита в Брюссель побывал в офисе Euronews и ответил на вопросы корреспондента телеканала о соблюдении прав человека в республике, её членстве в Евразийском экономическом союзе, отношении к украинcкому конфликту и борьбе с терроризмом.
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