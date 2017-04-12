УКРАИНА ДАВИТ НА КЫРГЫЗСТАН…

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ГКНБ КР сообщает:
депутату ЖК КР О.Текебаеву предъявлено окончательное обвинение в совершении коррупции.Подробнее...
как государство забирает свое имущество
21 апреля в 6 утра бизнес-центр SapatCom оцепили сотрудники ГУВД Бишкека.Подробнее...
завершено расследование дела в отношении бывшего владельца рекламной фирмы «Рубикон» А.Кима
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депутаты ЖК поддержали заключение комиссии по "делу мародёров"
За документ проголосовали 80 парламентариев.Подробнее...
в полтора раза увеличились переводы мигрантов в Кыргызстан
Денежные переводы мигрантов из-за рубежа в Кыргызстан за январь-февраль 2017 года увеличились на 85,7 миллиона долларов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщается в данных Национального банка КР.Подробнее...
647 ветеранов
Великой Отечественной осталось в Кыргызстане.Подробнее...
Шедевры оперной классики
В Бишкеке в концертном зале «Тунгуч» 23 апреля состоится концерт «Шедевры оперной классики».Подробнее...
МНОГОВЕКОВАЯ ИСТОРИЯ КЫРГЫЗОВ
не самые лучшие кыргызстанцы перебираются в Россию
В понедельник, 17 апреля, в Подмосковье сотрудники ФСБ задержали предполагаемого организатора теракта в санкт-петербургском метро гражданина России Аброра Азимова.Подробнее...
Кыргызстан готовится отпраздновать День Победы
Президент А.Атамбаев подписал распоряжение о подготовке к проведению мероприятий, посвящённых 72-й годовщине Победы в ВОВ.Подробнее...
вынесен приговор заговорщикам
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президент подписал Кодекс КР о нарушениях
Президент Алмазбек Атамбаев подписал Кодекс Кыргызстана о нарушениях. Об этом 17 апреля сообщает пресс-служба главы государства.Подробнее...
заседание совета ЕАЭС в Бишкеке завершилось
Подписано десять документов.Подробнее...
выбран новый генеральный секретарь ОДКБ
На неформальной встрече совета коллективной безопасности ОДКБ президенты выбрали нового генерального секретаря организации.Подробнее...
под председательством президента Атамбаева состоялось заседание Высшего Евразийского экономического совета в расширенном формате
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в Кыргызстан прибыл президент Таджикистана
В Кыргызстан сегодня, 14 апреля, прибыл президент Таджикистан Эмомали Рахмон.Подробнее...
в Кыргызстан прибыл президент Казахстана
В Кыргызскую Республику сегодня, 14 апреля, прибыл президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев.Подробнее...
в Бишкеке
начинается заседание Высшего Евразийского экономического совета.Подробнее...
в Кыргызстан прибыл президент России Владимир Путин
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президент Атамбаев встретился с президентом Молдовы
Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев 13 апреля встретился с президентом Республики Молдова Игорем Додоном, прибывшим в Бишкек для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета, которое состоится под председательством Кыргызской Республики.Подробнее...
в Кыргызстан прибыл президент Армении Серж Саргсян
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в Кыргызстан прибыл президент Беларуси А.Лукашенко
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Путин пообещал не допустить «цветных» революций в России и странах ОДКБ
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Россия, Кыргызстан и Таджикистан создадут единую систему ПВО
Страны разработали соглашения о создании единых систем противовоздушной обороны.Подробнее...
Для проведения акции "Бессмертный полк Кыргызстан" требуются волонтёры
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Ролик о Кыргызстане
победил в конкурсе
National Geographic.
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УКРАИНА ДАВИТ НА КЫРГЫЗСТАН…
А посол Дорошенко перешёл все границы дозволенного!
Посол Украины в КР М.Дорошенко.
Депутат Верховной Рады Рефат Чубаров, присоединившийся к психологической атаке на Кыргызстан, выступает перед "активистами", устроившими блокаду Крыма.
Оппозиционные активисты и правозащитники Кыргызстана встретили травлю депутатов с совершенно неприличным восторгом.
Беглый правозащитник Дмитрий Кабак, издалека провоцирующий конфликты в Кыргызстане, и беглый "журналист" Илья Лукаш, пишущий доносы в СБУ на кыргызских депутатов, на фоне посольства Кыргызстана в Киеве.
Что такое Крым?
Подавляющее большинство - русские (67,9 процента) - 1 миллион 492 тысячи человек.
СКАЖИ, КТО ТВОЙ ДРУГ…
Опять у посла Дорошенко в гостях Замира Сыдыкова,
Почему?
А тем временем наступает потихонечку 2018-й, а 1-го января Украине необходимо погасить первый транш за кредиты в сумме 13 миллиардов долларов США, а потом в 2019-ом больше и дальше больше прогрессивно будет расти долг. Денег у них нет, а за долги будут распиливать страну в пользу транснациональн ых корпораций, а "Порошенко и Ко" - Это "ликвидационная комиссия Украины" и после укатят заграницу с полными карманами. Сомневаюсь что этим клоунам вроде Дорошенко и Чубарова достанутся хоть крошки со стола. Кому они нужны будут? И денег у них нет, а там глядишь эффекты с преображением и переобуванием.
П.С. Более того, Чубарова в РФ ждут следственные органы.
Зато местные троли пробандеровские активизировалис ь как. Вместо того, чтобы просто выйти в парк или во двор и прибраться там, думают о глобальном и об Украине, где об этих недалёких троллях и слыхивать их "братья" не слыхивали. Самое смешное, что на Украине за редким исключением даже не знают что такое Кыргызстан - для них это что-то смутное по уровню развития культуры в обществе около Афганистана - что-то ужасно дикое, грязное и небелое.